In B, il bilancio tra Modena e Carrarese è in equilibrio, in virtù di un successo per parte e un pareggio (0-0 nella gara di andata) in tre scontri.14:32

PREPARTITA

Modena - Carrarese è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Carrarese sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte).

Modena ha segnato 33 gol e ne ha subiti 19; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 35.

La partita di andata Carrarese - Modena si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Modena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Sudtirol e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 0-2 mentre Carrarese ha incontrato Padova perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.

Modena e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Modena-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio tra Modena e Carrarese in Serie BKT è in equilibrio, grazie a un successo per parte e un pareggio (0-0 nella gara di andata) in tre confronti.

Il Modena ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato contro la Carrarese (in Serie BKT nel 2024 e in Serie C nel 2021); in precedenza, tra il 1994 e il 2000, gli emiliani avevano ottenuto soltanto un successo in sette confronti interni (3N, 3P).

Il Modena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Venezia) ed è da settembre scorso che gli emiliani non ottengono due successi consecutivi nella competizione (tre in quel caso).

Il Modena ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 24 (10V, 10N).

La Carrarese ha subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie BKT e potrebbe incassare almeno una rete per più match esterni consecutivi per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.

Il Modena ha tentato 399 conclusioni in questo campionato, meno solo delle 408 del Venezia; tra i calciatori della squadra emiliana (prima anche per legni colpiti - 16) Ettore Gliozzi, autore di una sola rete nelle ultime sei presenze, è quello che ne conta di più (53)

Tra il 2023/24 e la prima parte del 2024/25, Fabio Abiuso ha collezionato 39 partite di Serie BKT con il Modena, collezionando anche sette gol e un passaggio vincente; contro la sua ex squadra ha disputato un incontro (68 minuti) senza partecipare ad alcun gol.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: