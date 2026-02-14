Il Modena batte 2-0 la Carrarese e torna a vincere in casa confermando la striscia positiva dopo il k.o. rifilato al Venezia. La formazione di Calabro fa un gol per tempo: al 33' trova il vantaggio con Massolin su assist di De Luca, al 91 raddoppia con Defrel che capitalizza l'ottimo assolo di Cotali.
Nel prossimo turno il Modena farà visita alla Juve Stabia, mentre la Carrarese ospiterà il Monza.
90'+6'
Finisce qui: Modena 2-0 Carrarese.16:55
90'+4'
La Carrarese risponde subito con Zanon ma la difesa di casa chiude.16:54
90'+4'
Contropiede Modena, Zanimacchia tenta il diagonale ma viene fermato.16:53
90'+3'
E ammonito Defrel che entra duro su Illianes.16:52
90'+1'
Giallo anche per Zanon per proteste.16:51
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:51
90'+1'
GOL! Modena 2-0 Carrarese! Rete di Defrel che chiude la partita con il mancino preciso sul palo lontano su assist di Cotali!
Sostituzione Modena: esce Zampano per Cotali.16:49
88'
Ammonito Illanes che ferma con un fallo Zanimacchia in dribbling verso la porta.16:48
88'
Zanimacchia avanza palla al piede e va al cross in mezzo, esce Bleve.16:47
86'
Il Modena tiene la Carrarese nella propria metà campo.16:45
84'
Spinta a sinistra di Defrel, i toscani si difendono con ordine.16:43
84'
Possesso Modena.16:43
81'
Dieci minuti alla fine, più l'extratime.16:40
80'
E cambia anche Calabro per la Carrarese, che cambia Ruggeri e si gioca la carta Torregrossa.16:39
79'
Ancora un cambio per il Modena: esce Dellavalle ed entra Nador.16:38
77'
Abiuso tenta l'incursione in area, interviene con i tempi giusti Nieling.16:36
76'
Fase contratta del gioco.16:35
73'
Ennesimo giallo, questa volta tocca a Dellavalle.16:33
72'
Settantadue sul cronometro, sempre 1-0 Modena.16:31
70'
Sostituzione anche per la Carrarese: esce Melegoni per Distefano.16:29
70'
Doppio cambio per il Modena: fuori Ambrosino e De Luca per Defrel e Gliozzi.16:29
69'
Non è calcio di rigore, fallo in attacco della Carrarese con Illanese su Santoro e calcio di punizione a favore del Modena.16:28
65'
Check al Var per un possibile rigore a favore del la Carrarese.16:26
62'
Ammonito anche Zanimacchia che ferma una ripartenza insidiosa della Carrarese.16:30
61'
Si stuzzicano Ruggeri e Nieling, giallo a entrambi.16:23
61'
OCCASIONE MODENA! Santoro calcia forte da fuori, ci mette la mano Bleve!16:20
60'
Ambrosino entra in area in dribbling e suggerisce bene al centro, allontana la Carrarese.16:20
58'
Ripartenza interessante del Modena, ma Massolin spreca.16:30
56'
Triplo cambio Carrarese: fuori Schiavi per Hasa, Belloni per Rouhi è Rubino per Sekulov.16:15
53'
Ammonito Schiavi.16:12
52'
Zampano ci prova dalla distanza, facile per Bleve.16:11
51'
Cross di Ambrosino, allontana la Carrarese.16:11
51'
Il Modena riconquista palla e prova a sfruttare le vie laterali, Zampano conquista un corner.16:10
49'
Giropalla della Carrarese, il Modena attende.16:08
46'
Sostituzione Modena: esce Beyuku per Zanimacchia.16:04
46'
Si ricomincia!16:04
Solo un giallo fino ad ora, per Beyuku.15:51
Termina con il vantaggio di misura del Modena il primo tempo del match. I padroni di casa la sbloccano al 33' con Massolin bravo ad andare in rete con il mancino preciso su assist di De Luca. La Carrarese reagisce, e la più grossa occasione la crea al 44', con Rubino che, però, si divora il pari tutto solo a tu per tu con Chichizola.16:04
45'+2'
Fine primo tempo, Modena 1-0 Carrarese.15:49
45'+1'
Un minuto di recupero.15:48
44'
OCCASIONE CARRARESE! Rubino si ritrova tutto solo in area su assist di Abiuso ma a tu per tu con Chichizola calcia dritto sul portiere e si divora l'1-1! 15:47
40'
Ultimi cinque minuti, più il recupero, del primo tempo.15:41
38'
La Carrarese prova a restare in fase offensiva.15:40
35'
CHANCE CARRARESE! Abiuso calcia da lontano e il tiro, deviato di testa da Nieling, prende la traversa!15:41
33'
GOL! Modena 1-0 Carrarese! Rete di Massolin che inizia l'azione dalla trequarti allargando a sinistra per Zampano, bravo poi a toccare dentro per De Luca che a sua volta tocca dietro per il 17 che con il mancino sicuro insacca!
Modena - Carrarese è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Carrarese sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Catanzaro-Reggiana 2-0
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte). Modena ha segnato 33 gol e ne ha subiti 19; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 35. La partita di andata Carrarese - Modena si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Modena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Sampdoria e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Sudtirol e Padova ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 0-2 mentre Carrarese ha incontrato Padova perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.
Modena e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Modena-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il bilancio tra Modena e Carrarese in Serie BKT è in equilibrio, grazie a un successo per parte e un pareggio (0-0 nella gara di andata) in tre confronti.
Il Modena ha vinto le ultime due partite casalinghe di campionato contro la Carrarese (in Serie BKT nel 2024 e in Serie C nel 2021); in precedenza, tra il 1994 e il 2000, gli emiliani avevano ottenuto soltanto un successo in sette confronti interni (3N, 3P).
Il Modena ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (2-0 contro il Venezia) ed è da settembre scorso che gli emiliani non ottengono due successi consecutivi nella competizione (tre in quel caso).
Il Modena ha perso quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 24 (10V, 10N).
La Carrarese ha subito gol in tutte le ultime 11 trasferte di Serie BKT e potrebbe incassare almeno una rete per più match esterni consecutivi per la prima volta nella sua storia nel torneo cadetto.
Il Modena ha tentato 399 conclusioni in questo campionato, meno solo delle 408 del Venezia; tra i calciatori della squadra emiliana (prima anche per legni colpiti - 16) Ettore Gliozzi, autore di una sola rete nelle ultime sei presenze, è quello che ne conta di più (53)
Tra il 2023/24 e la prima parte del 2024/25, Fabio Abiuso ha collezionato 39 partite di Serie BKT con il Modena, collezionando anche sette gol e un passaggio vincente; contro la sua ex squadra ha disputato un incontro (68 minuti) senza partecipare ad alcun gol.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: