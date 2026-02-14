Il Palermo liquida la pratica Entella con un 3-0 meno netto di quanto detto dal tabellino. Dopo il doppio vantaggio della prima frazione, i rosanero chiudono subito il match a inizio secondo tempo con la girata di Pierozzi su assist di Palumbo, l'Entella colleziona però tre occasioni da gol poco dopo il 70' ma non riesce a bucare uno Joronen già decisivo nel primo tempo. Col passare dei minuti la verve degli ospiti si affievolisce e il Palermo controlla agevolmente il risultato fino al fischio finale.
Tredicesimo risultato utile consecutivo e quarta gara consecutiva con tre reti a referto per la squadra di Inzaghi che si porta a quota 48 punti raggiungendo il Monza al terzo posto in classifica. La Virtus Entella rimane invece a quota 25, 15esima e con un solo punto di vantaggio sulla Reggiana che ha una gara in meno dei liguri.
Nel prossimo turno il Palermo ospiterà il Sudtirol al Barbera, per la Virtus Entella ci sarà invece il Catanzaro a domicilio.
90'+4'
Triplice fischio di Pezzuto. Palermo-Virtus Entella finisce 3-0.16:55
90'+3'
Scorre via senza scossoni il recupero concesso da Pezzuto. Palermo in pieno controllo del risultato, Entella che non sembra averne più, nemmeno per cercare il gol della bandiera.16:53
90'
Quattro minuti di recupero.16:51
90'
GOL ANNULLATO! Palumbo serve un cioccolatino a Pohjanpalo che insacca col destro rasoterra. Pezzuto annulla per un fallo precedente di Pierozzi su Tirelli.16:52
89'
Palla in profondità per Palumbo che chiude troppo col mancino e non trova lo specchio, complice anche una deviazione avversaria.16:50
87'
Superiorità numerica dell'Entella nel campo rosanero, Mezzoni sbaglia però il passaggio per Tirelli regalando palla alla difesa di casa.16:48
84'
Benedetti crossa in area dalla destra, Magnani respinge anticipando tutto in area di rigore.16:45
81'
Sostituzione Palermo: esce anche Pietro Ceccaroni, entra Davide Veroli.16:41
79'
Cala ora il ritmo dell'Entella che, dopo le occasioni avute in precedenza, sembra aver anche finito le energie.16:43
77'
Sostituzione Palermo: fuori Filippo Ranocchia, dentro Alexis Blin.16:39
77'
OCCASIONE ENTELLA! Franzoni riceve palla in posizione centrale e calcia forte col destro a incrociare. Joronen non ci arriva ma la palla finisce fuori sfiorando il palo alla destra del portiere finlandese.16:38
75'
E' sempre l'Entella a manovrare in questa fase del match, il Palermo lascia fare forte del 3-0.16:37
73'
Sostituzione Virtus Entella: fuori Ivan Marconi, dentro Alessandro Pilati.16:34
73'
ANCORA ENTELLA! Alborghetti svetta di testa su calcio d'angolo, Tirelli non riesce a mettere la palla in porta, sempre di testa, da due passi.16:33
72'
OCCASIONE ENTELLA! Sinistro di Di Mario dalla distanza, Joronen ci arriva con la punta delle dita alzando la palla sopra la traversa.16:33
70'
Sostituzione Palermo: fuori anche Jacopo Segre, dentro Claudio Gomes.16:30
Palumbo semina il panico in area ligure, arriva Pierozzi a raccogliere il pallone rimasto lì ma non riesce a rendersi efficace. La difesa ospite recupera il pallone.16:09
47'
Bereszynsky mette palla in area, Pierozzi ci prova di testa senza impensierire Colombi.16:07
46'
Si ricomincia!16:06
Palermo micidiale su palla inattiva: Phojanpalo sblocca il match di testa su corner di Augello al 4', Ranocchia raddoppia su un tocco corto dalla bandierina di Palumbo al 41'. Nel mezzo due grandi parate di Joronen che hanno impedito all'Entella di riequilibrare il risultato, la prima su Dalla Vecchia dal limite, la seconda sul colpo di testa ravvicinato di Di Mario. Massimo risultato col minimo sforzo dunque per la squadra di Inzaghi che dovrà però evitare il rientro degli ospiti nella seconda frazione.16:04
45'+2'
Fine primo tempo. Palermo-Virtus Entella è 2-0 dopo i primi 45 minuti.15:49
45'
Un minuto di recupero.15:48
45'
Palermo ora più sciolto dopo il raddoppio e il tris sfiorato. L'Entella non sta più trovando modo di reagire.15:47
43'
OCCASIONE PALERMO! Cross dalla destra di Pierozzi, Pohjanpalo si divora il terzo gol rosanero colpendo male dal limite dell'area piccola.15:45
41'
GOL! PALERMO-Virtus Entella 2-0! Rete di Ranocchia. Palubo tocca corto dalla bandierina per Ranocchia che calcia a giro col destro, Colombi respinge in tuffo ma il pallone assume una traiettoria stranissima che beffa il portiere ospite, incapace di respingere il pallone sul rimbalzo successivo.
Ceccaroni arriva al cross dalla sinistra, respinto in corner, il primo del match.15:05
2'
Subito un'interruzione per un colpo subito da Palumbo. Il numero 5 però si rialza e la gara riprende.15:04
Si comincia!15:02
1-1 nella gara di andata a Chiavari, reti di Tiritiello, oggi assente, e Pohjanpalo.15:00
Cambia molto Chiappella nonostante la vittoria nell'ultimo turno. In attacco spazio a Guiu e Cuppone, supportati da Dalla Vecchia, vanno quindi in panchina Franzoni e Debenedetti. Mezzoni trova una maglia da titolare sulla destra mentre nel trio davanti a Colombi c'è Del Lungo al posto di Parodi.14:57
Inzaghi cambia qualcosa rispetto al pareggio con la Sampdoria dell'ultimo turno. Davanti al confermato Joronen trovano posto Ceccaroni e Bereszynski insieme a Bani. Sugli esterni ci sono ancora Pierozzi e Augello mentre in mezzo c'è Segre con Ranocchia, Claudio Gomes va in panchina. A supporto dell'unica punta Pohjanpalo da una parte Palumbo, dall'altra torna titolare Le Douaron.15:05
FORMAZIONE UFFICIALE VIRTUS ENTELLA: 3-4-1-2 per la squadra di Chiappella. Colombi - Del Lungo, Alborghetti, Marconi - Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario - Dalla Vecchia - Guiu, Cuppone. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Nichetti, Bariti, Stabile, Tirelli, Debenedetti, Parodi, Franzoni, Benedetti, Pilati, Turicchia.14:52
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: 3-4-2-1 per gli uomini di Inzaghi. Joronen - Ceccaroni, Bani, Bereszynski - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Le Douaron, Palumbo - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Claudio Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Blin, Peda, Corona, Veroli, Magnani.15:04
Dirige il match Pezzuto con Di Gioia e Niedda ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Lovison mentre in sala VAR ci sono Serra e Di Vuolo.14:44
Il Palermo va a caccia di tre punti per rimanere ancorato al treno che porta alla promozione in A, la Virtus Entella scende in Sicilia per tentare l'impresa e tirarsi, seppur momentaneamente, fuori dalla zona caldissima della classifica. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Virtus Entella, gara valida per il 25esimo turno del campionato di Serie B 2025/26.14:38
Palermo - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Virtus Entella sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 48 punti (frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte). Il Palermo ha segnato 42 gol e ne ha subiti 19; la Virtus Entella ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34. La partita di andata Virtus Entella - Palermo si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Palermo ha fatto 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, lo Spezia e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 3-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Cesena vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 16 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Palermo e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 2 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Palermo-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo è imbattuto contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a due successi, entrambi ottenuti nel 2017/18, e un pareggio nella gara di andata di questo campionato.
Oltre a essersi affrontati tre volte in Serie BKT, Palermo e Virtus Entella si sono incrociate in due occasioni in Serie C nell'era dei tre punti a vittoria: nella gara andata/ritorno per il quarto round dei playoff nel 2022, quando a passare il turno furono i rosanero.
Il Palermo è la squadra imbattuta da più tempo tra quelle presenti in questo campionato di Serie BKT: 12 (7V, 5N), con l'ultima sconfitta dei rosanero che risale all'8 novembre contro la Juve Stabia.
Il Palermo ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie BKT: è dal 1959 che i rosanero non ottengono più successi interni consecutivi nella competizione (sette in quel caso).
La Virtus Entella ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (3-1 contro il Cesena) ed è dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 che non ottiene due successi consecutivi nella competizione (tre in quel caso).
La Virtus Entella non vince da 23 trasferte di Serie BKT (7N, 16P); sono cinque le squadre con una striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi (Cavese, Pavia, Potenza, Seregno e Trani), ma tra tutte la partita più recente risale al 1984.
Si affrontano la terza squadra per percentuale realizzativa (Palermo con l'11.4%) e la penultima in questa classifica (Virtus Entella - 7.5%).
Con il gol nell'ultima giornata di campionato, Pietro Ceccaroni è arrivato a quota due reti e due assist nel torneo in corso; in Serie BKT, solo in una stagione il difensore del Palermo ha fatto meglio dal punto di vista delle partecipazioni attive: cinque nel 2020/21 (tre reti e due passaggi vincenti in quel caso).
Nel Palermo giocano il miglior marcatore di questo campionato Joel Pohjanpalo (15 reti) e il secondo miglior giocatore per numero di assist, Antonio Palumbo (sette).
Tra il 2022/23 e il 2023/24, Ivan Marconi ha disputato 39 partite di Serie BKT con il Palermo, realizzando in rosanero anche tre dei quattro gol totali nella competizione, oltre ad avere trovato il suo unico assist; contro i siciliani ha masso assieme due pareggi in altrettanti confronti nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: