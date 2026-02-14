Tredicesimo risultato utile consecutivo e quarta gara consecutiva con tre reti a referto per la squadra di Inzaghi che si porta a quota 48 punti raggiungendo il Monza al terzo posto in classifica. La Virtus Entella rimane invece a quota 25, 15esima e con un solo punto di vantaggio sulla Reggiana che ha una gara in meno dei liguri.

Dirige il match Pezzuto con Di Gioia e Niedda ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Lovison mentre in sala VAR ci sono Serra e Di Vuolo.14:44

Inzaghi cambia qualcosa rispetto al pareggio con la Sampdoria dell'ultimo turno. Davanti al confermato Joronen trovano posto Ceccaroni e Bereszynski insieme a Bani. Sugli esterni ci sono ancora Pierozzi e Augello mentre in mezzo c'è Segre con Ranocchia, Claudio Gomes va in panchina. A supporto dell'unica punta Pohjanpalo da una parte Palumbo, dall'altra torna titolare Le Douaron.15:05

PREPARTITA

Palermo - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Virtus Entella sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 48 punti (frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 42 gol e ne ha subiti 19; la Virtus Entella ha segnato 23 gol e ne ha subiti 34.

La partita di andata Virtus Entella - Palermo si è giocata il 22 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Palermo ha fatto 27 punti (8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Empoli e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, lo Spezia e il Cesena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 3-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Cesena vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 16 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Palermo e Virtus Entella si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 2 volte, la Virtus Entella non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo è imbattuto contro la Virtus Entella in Serie BKT, grazie a due successi, entrambi ottenuti nel 2017/18, e un pareggio nella gara di andata di questo campionato.

Oltre a essersi affrontati tre volte in Serie BKT, Palermo e Virtus Entella si sono incrociate in due occasioni in Serie C nell'era dei tre punti a vittoria: nella gara andata/ritorno per il quarto round dei playoff nel 2022, quando a passare il turno furono i rosanero.

Il Palermo è la squadra imbattuta da più tempo tra quelle presenti in questo campionato di Serie BKT: 12 (7V, 5N), con l'ultima sconfitta dei rosanero che risale all'8 novembre contro la Juve Stabia.

Il Palermo ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie BKT: è dal 1959 che i rosanero non ottengono più successi interni consecutivi nella competizione (sette in quel caso).

La Virtus Entella ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (3-1 contro il Cesena) ed è dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 che non ottiene due successi consecutivi nella competizione (tre in quel caso).

La Virtus Entella non vince da 23 trasferte di Serie BKT (7N, 16P); sono cinque le squadre con una striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi (Cavese, Pavia, Potenza, Seregno e Trani), ma tra tutte la partita più recente risale al 1984.

Si affrontano la terza squadra per percentuale realizzativa (Palermo con l'11.4%) e la penultima in questa classifica (Virtus Entella - 7.5%).

Con il gol nell'ultima giornata di campionato, Pietro Ceccaroni è arrivato a quota due reti e due assist nel torneo in corso; in Serie BKT, solo in una stagione il difensore del Palermo ha fatto meglio dal punto di vista delle partecipazioni attive: cinque nel 2020/21 (tre reti e due passaggi vincenti in quel caso).

Nel Palermo giocano il miglior marcatore di questo campionato Joel Pohjanpalo (15 reti) e il secondo miglior giocatore per numero di assist, Antonio Palumbo (sette).

Tra il 2022/23 e il 2023/24, Ivan Marconi ha disputato 39 partite di Serie BKT con il Palermo, realizzando in rosanero anche tre dei quattro gol totali nella competizione, oltre ad avere trovato il suo unico assist; contro i siciliani ha masso assieme due pareggi in altrettanti confronti nel torneo cadetto.

