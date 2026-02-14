La Sampdoria batte 1-0 il Padova e sale in classifica a quota 29 punti. Match equlibrato, l'episodio decisivo al 34': Brunori trasforma un calcio di rigore. Poche le occasioni da rete, veneti pericolosi con Barreca e Harder.
Nel prossimo turno di Serie B per la Sampdoria impegno in trasferta sul campo del Mantova, il Padova affronterà in casa il Bari.
90'+7'
Fine partita! SAMPDORIA-PADOVA 1-0 (34' rig. Brunori).16:59
90'+4'
Tempo di recupero allungato di almeno un minuto dopo i soccorsi a Martinelli. 16:57
90'+1'
L'arbitro Zufferli concede cinque minuti di recupero. 16:53
90'
Problema per Martinelli, ma la Sampdoria non può effettuare altri cambi (slot esauriti). Sanitari in campo per le cure del caso. 16:53
87'
Soleri nella propria metà campo protegge il pallone e fa salire la squadra, fallo di Harder. 16:49
84'
Sampdoria in avanti: tentativo di Pafundi, tiro murato. 16:48
81'
OCCASIONE SAMPDORIA! Corner di Cicconi, Sorrentino in uscita scavalcato, Di Pardo di testa non trova la porta. 16:44
Sampdoria - Padova è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Padova sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente la Sampdoria si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 27 gol e ne ha subiti 32; Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Padova - Sampdoria si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Padova ha incontrato Carrarese vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Sampdoria e Padova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, Padova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Sampdoria-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nei cinque precedenti di Serie BKT tra Sampdoria e Padova ci sono stati ben quattro pareggi, incluso quello nella gara di andata, e un successo dei blucerchiati (2-1, il 14 gennaio 2012, con Giuseppe Iachini in panchina).
Tra Serie A e Serie BKT, la Sampdoria ha vinto sette delle ultime 10 partite casalinghe (3N) contro il Padova, dopo che nei primi cinque confronti nelle due competizioni c'erano stati tre pareggi e due successi dei veneti, tra il 1948 e il 1955.
Il Padova ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (1-0 contro la Carrarese) e in questa stagione solo una volta i patavini hanno ottenuto due successi consecutivi in campionato: a settembre contro Virtus Entella e Monza.
La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Serie BKT (4V, 2N); è dal periodo gennaio-maggio 2012 che i blucerchiati non mettono assieme una striscia di imbattibilità interna più lunga nella competizione (7V, 2N in quel caso).
Considerando le tre reti realizzate contro il Palermo, sono ora 20 i gol segnati dalla Sampdoria nei secondi tempi di questo campionato; i blucerchiati sono quelli che hanno segnato meno nelle prime frazioni (sei reti) e quelli che hanno segnato di più in percentuale dopo l'intervallo (77%).
Massimo Coda ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Padova in Serie BKT: una doppietta in casa nel 2019 con la maglia del Benevento e una rete nella gara di andata in questa stagione. Tra le squadre contro cui l'attaccante della Sampdoria ha realizzato almeno tre reti nella competizione, l'avversaria di giornata è quella contro la quale ha disputato meno minuti (252).
Antonio Barreca ha collezionato 27 presenze in Serie BKT con la maglia della Sampdoria tra il 2023 e il 2025, in cui ha preso parte soltanto a un gol (un assist); contro i blucerchiati, il difensore ha conquistato una vittoria con il Südtirol il 15 febbraio 2025 e un pareggio nella gara di andata di questo campionato.
