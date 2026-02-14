Le scelte di Andreoletti: in attacco Seghetti e Lasagna, Caprari parte dalla panchina, out Lasagna e Papu Gomez. Capelli e Barreca gli esterni.15:05

PREPARTITA

Sampdoria - Padova è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Padova sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 280 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.9 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2

Attualmente la Sampdoria si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 27 gol e ne ha subiti 32; Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Padova - Sampdoria si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Padova ha incontrato Carrarese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Sampdoria e Padova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, Padova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Sampdoria-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nei cinque precedenti di Serie BKT tra Sampdoria e Padova ci sono stati ben quattro pareggi, incluso quello nella gara di andata, e un successo dei blucerchiati (2-1, il 14 gennaio 2012, con Giuseppe Iachini in panchina).

Tra Serie A e Serie BKT, la Sampdoria ha vinto sette delle ultime 10 partite casalinghe (3N) contro il Padova, dopo che nei primi cinque confronti nelle due competizioni c'erano stati tre pareggi e due successi dei veneti, tra il 1948 e il 1955.

Il Padova ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (1-0 contro la Carrarese) e in questa stagione solo una volta i patavini hanno ottenuto due successi consecutivi in campionato: a settembre contro Virtus Entella e Monza.

La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Serie BKT (4V, 2N); è dal periodo gennaio-maggio 2012 che i blucerchiati non mettono assieme una striscia di imbattibilità interna più lunga nella competizione (7V, 2N in quel caso).

Considerando le tre reti realizzate contro il Palermo, sono ora 20 i gol segnati dalla Sampdoria nei secondi tempi di questo campionato; i blucerchiati sono quelli che hanno segnato meno nelle prime frazioni (sei reti) e quelli che hanno segnato di più in percentuale dopo l'intervallo (77%).

Massimo Coda ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Padova in Serie BKT: una doppietta in casa nel 2019 con la maglia del Benevento e una rete nella gara di andata in questa stagione. Tra le squadre contro cui l'attaccante della Sampdoria ha realizzato almeno tre reti nella competizione, l'avversaria di giornata è quella contro la quale ha disputato meno minuti (252).

Antonio Barreca ha collezionato 27 presenze in Serie BKT con la maglia della Sampdoria tra il 2023 e il 2025, in cui ha preso parte soltanto a un gol (un assist); contro i blucerchiati, il difensore ha conquistato una vittoria con il Südtirol il 15 febbraio 2025 e un pareggio nella gara di andata di questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: