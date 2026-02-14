Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Sampdoria-Padova: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
14 Febbraio 2026 ore 15:00
Sampdoria
1
Padova
0
Partita finita
Arbitro: Luca Zufferli
  1. 34' 1-0 Matteo Brunori (R)
0'
45'
90'
90'
97'

La Sampdoria batte 1-0 il Padova e sale in classifica a quota 29 punti. Match equlibrato, l'episodio decisivo al 34': Brunori trasforma un calcio di rigore. Poche le occasioni da rete, veneti pericolosi con Barreca e Harder.

Nel prossimo turno di Serie B per la Sampdoria impegno in trasferta sul campo del Mantova, il Padova affronterà in casa il Bari.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Sampdoria-Padova, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:03

  2. 90'+7'

    Fine partita! SAMPDORIA-PADOVA 1-0 (34' rig. Brunori).16:59

  3. 90'+4'

    Tempo di recupero allungato di almeno un minuto dopo i soccorsi a Martinelli. 16:57

  4. 90'+1'

    L'arbitro Zufferli concede cinque minuti di recupero. 16:53

  5. 90'

    Problema per Martinelli, ma la Sampdoria non può effettuare altri cambi (slot esauriti). Sanitari in campo per le cure del caso. 16:53

  7. 87'

    Soleri nella propria metà campo protegge il pallone e fa salire la squadra, fallo di Harder. 16:49

  8. 84'

    Sampdoria in avanti: tentativo di Pafundi, tiro murato. 16:48

  9. 81'

    OCCASIONE SAMPDORIA! Corner di Cicconi, Sorrentino in uscita scavalcato, Di Pardo di testa non trova la porta. 16:44

  10. 79'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Pafundi esce Begic.16:41

  11. 79'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Soleri esce Brunori.16:41

  13. 76'

    Sostituzione PADOVA: entra Caprari esce Belli.16:38

  14. 75'

    Rimpallo sfavorevole per Buonaiuto, sfuma l'azione del Padova. 16:37

  15. 72'

    Pastina due volte di fila al tiro, entrambi ribattuti. 16:35

  16. 70'

    Sostituzione PADOVA: entra Di Mariano esce Di Maggio.16:32

  17. 69'

    OCCASIONE PADOVA! Harder di destro conclude dal limite dell'area, pallone a lato non di molto. 16:32

  19. 66'

    Corner battuto da Buonaiuto, fallo in attacco di Pastina.16:29

  20. 64'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Conti esce Ricci.16:26

  21. 63'

    Ricci a metà campo elude il pressing di Harder e subisce anche un fallo. 16:26

  22. 60'

    Cicconi dalla bandierina, Sorrentino blocca in uscita. Riparte il Padova. 16:23

  23. 57'

    Pressione alta del Padova, Martinelli costretto a un rinvio frettoloso. 16:20

  25. 54'

    Sostituzione PADOVA: entra Jonathan Silva esce Barreca.16:16

  26. 54'

    Sostituzione PADOVA: entra Buonaiuto esce Seghetti.16:16

  27. 53'

    Sostituzione PADOVA: entra Pastina esce Villa.16:17

  28. 52'

    Begic a terra dolorante dopo un contrasto con Villa, gioco fermo, proteste della Samporia. 16:15

  29. 49'

    Lunga serie di passaggi della Sampdoria in questa prima fase della ripresa. 16:12

  31. 46'

    Inizio secondo tempo di SAMPDORIA-PADOVA!16:07

  32. La Sampdoria conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 34', Brunori trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di Villa su Begic. Infortunio per Pierini.15:55

  33. 45'+4'

    Fine primo tempo: SAMPDORIA-PADOVA 1-0! In gol Brunori dal dischetto. 15:52

  34. 45'+3'

    La Sampdoria rischia con la costruzione dal basso, Varas anticipa Ricci ma poi Martinelli spazza. 15:52

  35. 45'

    L'arbitro Zufferli concede tre minuti di recupero. 15:48

  37. 43'

    Non cambia nulla dal punto di vista tattico per la Sampdoria, Cherubini parte dalla zona sinistra del campo.15:45

  38. 42'

    Cambio forzato per Gregucci, infortunio di natura muscolare per Pierini. 15:43

  39. 41'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Cherubini esce Pierini.15:43

  40. 39'

    Problema fisico per Pierini, staff medico della Sampdoria in campo. 15:41

  41. 38'

    Begic in area calcia verso la porta, ma trova l'opposizione di Harder. 15:40

  43. 37'

    La Sampdoria resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Brunori. 15:40

  44. 34'

    GOL! SAMPDORIA-Padova 1-0! Rete di Brunori. Calcio di rigore trasformato da Brunori, Sorrentino in tuffo tocca il pallone ma non basta.

    Guarda la scheda del giocatore Matteo Brunori15:37

    Matteo Brunori
  45. 32'

    RIGORE PER LA SAMPDORIA! Villa in area in scivolata stende Begic, l'arbitro indica il dischetto. 15:35

  46. 30'

    Traversone di Henderson, Sorrentino raccoglie la sfera indisturbato. 15:32

  47. 27'

    OCCASIONE PADOVA! Punizione battuta da Barreca, tiro angolato, Martinelli risponde presente in tuffo. 15:29

  49. 25'

    Ammonito HENDERSON per gioco scorretto su Varas.15:29

  50. 25'

    Capelli in area di destro calcia al volo, pallone largo. Segnalato fuorigioco.15:29

  51. 22'

    Ammonito RICCI per gioco scorretto su Bortolussi.15:24

  52. 19'

    Ammonito VILLA per comportamento non regolamentare.15:21

  53. 18'

    Possesso gestito dalla Sampdoria, il Padova non concede varchi. 15:20

  55. 15'

    Abildgaard cade in area dopo una rimessa laterale lunga, l'arbitro fa cenno di proseguire.15:18

  56. 12'

    Pierini in area ci prova in sforbiciata, ma non riesce a dare forza al pallone. 15:14

  57. 10'

    Punizione dalla trequarti per la Sampdoria, l'arbitro punisce una spinta di Seghetti a Ricci. 15:13

  58. 7'

    Cross dalla destra di Capelli, Seghetti in area non riesce a controllare la sfera. 15:09

  59. 5'

    Calcio da fermo battuto da Cicconi, libera di testa Bortolussi.15:07

  61. 3'

    In attacco nel Padova c'è Seghetti, problemi per Lasagna durante il riscaldamento. 15:05

  62. 1'

    Inizio primo tempo di SAMPDORIA-PADOVA! Dirige la gara l'arbitro Zufferli.15:02

  63. Le scelte di Andreoletti: in attacco Seghetti e Lasagna, Caprari parte dalla panchina, out Lasagna e Papu Gomez. Capelli e Barreca gli esterni.15:05

  64. Le scelte di Gregucci: Brunori punta centrale, Pierini e Begic alle sue spalle. Ricci ed Henderson in mediana, Di Pardo e Cicconi sulle fasce.14:24

  65. Panchina PADOVA: Mouquet, Fortin, Faedo, Fusi, Seghetti, Buonaiuto, Silva, Crisetig, Di Mariano, Giunti, Perrotta, Caprari, Pastina.14:23

  67. Panchina SAMPDORIA: Ghidotti, Vulikic, Ferrari, Riccio, Pafundi, Barak, Coda, Palma, Cherubini, Casalino, Diop, Conti.14:22

  68. Formazione PADOVA (4-4-2): Sorrentino - Belli, Sgarbi, Villa - Capelli, Di Maggio, Harder, Varas, Barreca - Bortolussi, Seghetti.15:04

  69. Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli - Hadzikadunic, Abildgaard, Viti - Di Pardo, Ricci, Henderson Cicconi - Begic, Pierini - Brunori.14:16

  70. Manca poco all'inizio di Sampdoria-Padova. Squadre vicine in classifica, divise da soli tre punti.14:15

  71. Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie B, si affrontano Sampdoria e Padova.14:15

  73. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori14:15

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Padova

Sampdoria
Padova
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
TITOLARI PADOVA
PANCHINA PADOVA
ALLENATORE PADOVA
  • Matteo Andreoletti
PREPARTITA

Sampdoria - Padova è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Padova sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Luca Zufferli

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati280
Fuorigioco27
Rigori assegnati7
Ammonizioni31
Espulsioni1
Cartellini per partita2.9
Falli per cartellino8.7

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0
13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1
24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2
01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0
08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0
24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0
07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0
27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1
06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3
18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0
30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2

Attualmente la Sampdoria si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 27 gol e ne ha subiti 32; Padova ha segnato 25 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Padova - Sampdoria si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, Modena e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Juve Stabia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 3-3 mentre Padova ha incontrato Carrarese vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Sampdoria e Padova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, Padova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Sampdoria-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Nei cinque precedenti di Serie BKT tra Sampdoria e Padova ci sono stati ben quattro pareggi, incluso quello nella gara di andata, e un successo dei blucerchiati (2-1, il 14 gennaio 2012, con Giuseppe Iachini in panchina).
  • Tra Serie A e Serie BKT, la Sampdoria ha vinto sette delle ultime 10 partite casalinghe (3N) contro il Padova, dopo che nei primi cinque confronti nelle due competizioni c'erano stati tre pareggi e due successi dei veneti, tra il 1948 e il 1955.
  • Il Padova ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (1-0 contro la Carrarese) e in questa stagione solo una volta i patavini hanno ottenuto due successi consecutivi in campionato: a settembre contro Virtus Entella e Monza.
  • La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe di Serie BKT (4V, 2N); è dal periodo gennaio-maggio 2012 che i blucerchiati non mettono assieme una striscia di imbattibilità interna più lunga nella competizione (7V, 2N in quel caso).
  • Considerando le tre reti realizzate contro il Palermo, sono ora 20 i gol segnati dalla Sampdoria nei secondi tempi di questo campionato; i blucerchiati sono quelli che hanno segnato meno nelle prime frazioni (sei reti) e quelli che hanno segnato di più in percentuale dopo l'intervallo (77%).
  • Massimo Coda ha realizzato tre gol in tre sfide contro il Padova in Serie BKT: una doppietta in casa nel 2019 con la maglia del Benevento e una rete nella gara di andata in questa stagione. Tra le squadre contro cui l'attaccante della Sampdoria ha realizzato almeno tre reti nella competizione, l'avversaria di giornata è quella contro la quale ha disputato meno minuti (252).
  • Antonio Barreca ha collezionato 27 presenze in Serie BKT con la maglia della Sampdoria tra il 2023 e il 2025, in cui ha preso parte soltanto a un gol (un assist); contro i blucerchiati, il difensore ha conquistato una vittoria con il Südtirol il 15 febbraio 2025 e un pareggio nella gara di andata di questo campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaPadova
Partite giocate2424
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse109
Numero di partite pareggiate88
Gol totali segnati2625
Gol totali subiti3230
Media gol subiti per partita1.31.2
Percentuale possesso palla50.048.7
Numero totale di passaggi89949829
Numero totale di passaggi riusciti70347766
Tiri nello specchio della porta9496
Percentuale di tiri in porta41.049.0
Numero totale di cross481377
Numero medio di cross riusciti10198
Duelli per partita vinti13631259
Duelli per partita persi13251191
Corner subiti95140
Corner guadagnati11395
Numero di punizioni a favore375327
Numero di punizioni concesse400344
Tackle totali359410
Percentuale di successo nei tackle58.259.8
Fuorigiochi totali5644
Numero totale di cartellini gialli5863
Numero totale di cartellini rossi32

Sampdoria - Padova Live

Classifica SERIE B

  1. Venezia50
  2. Frosinone49
  3. Monza48
  4. Palermo48
  5. Catanzaro41
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo16
  2. Andrea Adorante11
  3. Tommaso Biasci11
  4. Ettore Gliozzi10
  5. Mattia Bortolussi9
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio