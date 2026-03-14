Il Bari, dopo l'ultima pesante sconfitta, ritrova il sorriso con una goleada ai danni di una Reggiana sempre più in crisi e alla terza sconfitta consecutiva. In gol Artioli, Rao (due volte) e Moncini. Il gol della bandiera per gli ospiti è siglato allo scadere da Lusuardi.
Prossima giornata: Reggiana-Monza e Frosinone-Bari.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match: arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:52
90'+2'
FINE PARTITA: BARI-REGGIANA 4-1. Il Bari ritrova il sorriso, periodo nero per Rubinacci. 16:50
90'+1'
Destro improbabile di Fumagalli dalla distanza, nulla di fatto.16:49
90'
Due minuti di recupero. 16:48
89'
GOL! Bari-REGGIANA 4-1. Rete di Lusuardi. Angolo Reggiana, la sponda di Bertagnoli è perfetta per Lusuardi che di testa insacca. 16:47
87'
Piattone mancino di Cavuoti alto sopra la traversa.16:46
86'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Bozhanaj per un fallo su Gytkjaer.16:44
84'
Punizione di Portanova deviata in angolo. 16:43
81'
Bozhanaj si mette in proprio e conclude fuori dallo specchio. 16:39
80'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Girma, dentro Mendicino. 16:38
77'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Dickmann, dentro Manè. 16:35
77'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjaer.16:35
73'
Ritmi comprensibilmente molto blandi in campo. 16:30
70'
CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Charlys per una trattenuta su Cavuoti. 16:28
67'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Reinhart, dentro Charlys. 16:26
67'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Novakovich, dentro Fumagalli. 16:26
67'
SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Quaranta, dentro Lusuardi. 16:25
67'
Ci prova Moncini, ma c'è la chiusura di Papetti in angolo. 16:27
65'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Esteves, dentro Cavuoti. 16:23
60'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Artioli, dentro Braunoder.16:18
60'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Rao, dentro Pagano. 16:17
59'
Primo tiro in porta della Reggiana nel match: destro debole e centrale di Bertagnoli. 16:17
57'
GOL! BARI-Reggiana 4-0. Rete di Moncini. Punizione battuta da Artioli, Moncini in tuffo di testa fa centro.
Bari - Reggiana è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Reggiana sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
257
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
6
Ammonizioni
51
Espulsioni
3
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025
Serie A
Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025
Serie B
Pescara-Monza 0-2
23-11-2025
Serie A
Verona-Parma 1-2
06-12-2025
Serie A
Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025
Serie A
Lazio-Cremonese 0-0
06-01-2026
Serie A
Pisa-Como 0-3
18-01-2026
Serie A
Parma-Genoa 0-0
01-02-2026
Serie A
Como-Atalanta 0-0
15-02-2026
Serie A
Parma-Verona 2-1
02-03-2026
Serie A
Udinese-Fiorentina 3-0
Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece la Reggiana si trova 19° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte). Il Bari ha segnato 29 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Reggiana - Bari si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa il Bari ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Empoli e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Pescara perdendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Venezia perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.
Bari e Reggiana si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 9 volte, la Reggiana ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Bari-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro la Reggiana in Serie BKT (5N, 5N), restando in particolare senza successo nelle ultime sette partite contro i granata (4N, 3P).
Dopo aver perso nove delle prime 12 trasferte contro il Bari in Serie BKT (1V, 2N), la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre (1V, 2N).
Il Bari ha vinto l'ultima gara casalinga in Serie BKT (2-1 vs Empoli) - dopo otto match interni senza successo, con tre pareggi e cinque sconfitte - e non ottiene due successi di fila in casa dallo scorso ottobre-novembre (serie di tre).
La Reggiana arriva da due sconfitte di fila - con un punteggio aggregato a sfavore di 6-0 - e potrebbe perdere tre gare consecutive senza segnare in Serie BKT per la prima volta da aprile 2024, sotto la guida di Alessandro Nesta.
Bari (18) e Reggiana (20) sono due delle quattro squadre che hanno tentato meno tiri a seguito di un recupero palla offensivo in questa Serie BKT - assieme a loro Empoli (18) e Avellino (15).
Gabriele Moncini ha preso parte a tre reti in quattro presenze contro la Reggiana in Serie BKT (due gol, un assist), andando a segno nel match di andata (sconfitta per 3-1, 18 ottobre 2025).
Il Bari è l'unica squadra contro cui Tommaso Fumagalli ha segnato più di una rete in Serie BKT (due); in particolare, il classe 2000 ha trovato la rete in ciascuna delle due sfide contro i galletti nella competizione, con due maglie diverse (Cosenza e Virtus Entella).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: