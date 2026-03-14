Il Bari, dopo l'ultima pesante sconfitta, ritrova il sorriso con una goleada ai danni di una Reggiana sempre più in crisi e alla terza sconfitta consecutiva. In gol Artioli, Rao (due volte) e Moncini. Il gol della bandiera per gli ospiti è siglato allo scadere da Lusuardi.

Un Bari concentrato e cinico è in vantaggio di due gol già dopo quindici minuti: merito di Artioli e di Rao. Nessun tiro in porta per la Reggiana. 15:49

PREPARTITA

Bari - Reggiana è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Reggiana sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 257 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 6 Ammonizioni 51 Espulsioni 3 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2 06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1 20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0 06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3 18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0 01-02-2026 Serie A Como-Atalanta 0-0 15-02-2026 Serie A Parma-Verona 2-1 02-03-2026 Serie A Udinese-Fiorentina 3-0

Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece la Reggiana si trova 19° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte).

Il Bari ha segnato 29 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Reggiana - Bari si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa il Bari ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Empoli e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Pescara perdendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Venezia perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.

Bari e Reggiana si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 9 volte, la Reggiana ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Bari-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro la Reggiana in Serie BKT (5N, 5N), restando in particolare senza successo nelle ultime sette partite contro i granata (4N, 3P).

Dopo aver perso nove delle prime 12 trasferte contro il Bari in Serie BKT (1V, 2N), la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre (1V, 2N).

Il Bari ha vinto l'ultima gara casalinga in Serie BKT (2-1 vs Empoli) - dopo otto match interni senza successo, con tre pareggi e cinque sconfitte - e non ottiene due successi di fila in casa dallo scorso ottobre-novembre (serie di tre).

La Reggiana arriva da due sconfitte di fila - con un punteggio aggregato a sfavore di 6-0 - e potrebbe perdere tre gare consecutive senza segnare in Serie BKT per la prima volta da aprile 2024, sotto la guida di Alessandro Nesta.

Bari (18) e Reggiana (20) sono due delle quattro squadre che hanno tentato meno tiri a seguito di un recupero palla offensivo in questa Serie BKT - assieme a loro Empoli (18) e Avellino (15).

Gabriele Moncini ha preso parte a tre reti in quattro presenze contro la Reggiana in Serie BKT (due gol, un assist), andando a segno nel match di andata (sconfitta per 3-1, 18 ottobre 2025).

Il Bari è l'unica squadra contro cui Tommaso Fumagalli ha segnato più di una rete in Serie BKT (due); in particolare, il classe 2000 ha trovato la rete in ciascuna delle due sfide contro i galletti nella competizione, con due maglie diverse (Cosenza e Virtus Entella).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: