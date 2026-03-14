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Bari-Reggiana: 4-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio San Nicola di Bari
14 Marzo 2026 ore 15:00
Bari
4
Reggiana
1
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 10' 1-0 Federico Artioli
  2. 15' 2-0 Emanuele Rao
  3. 48' 3-0 Emanuele Rao
  4. 57' 4-0 Gabriele Moncini
  5. 89' 4-1 Mateus Lusuardi
0'
45'
90'
90'
91'

Il Bari, dopo l'ultima pesante sconfitta, ritrova il sorriso con una goleada ai danni di una Reggiana sempre più in crisi e alla terza sconfitta consecutiva. In gol Artioli, Rao (due volte) e Moncini. Il gol della bandiera per gli ospiti è siglato allo scadere da Lusuardi.

Prossima giornata: Reggiana-Monza e Frosinone-Bari.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match: arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:52

  2. 90'+2'

    FINE PARTITA: BARI-REGGIANA 4-1. Il Bari ritrova il sorriso, periodo nero per Rubinacci. 16:50

  3. 90'+1'

    Destro improbabile di Fumagalli dalla distanza, nulla di fatto.16:49

  4. 90'

    Due minuti di recupero. 16:48

  5. 89'

    GOL! Bari-REGGIANA 4-1. Rete di Lusuardi. Angolo Reggiana, la sponda di Bertagnoli è perfetta per Lusuardi che di testa insacca. 16:47

  7. 87'

    Piattone mancino di Cavuoti alto sopra la traversa.16:46

  8. 86'

    CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Bozhanaj per un fallo su Gytkjaer.16:44

  9. 84'

    Punizione di Portanova deviata in angolo. 16:43

  10. 81'

    Bozhanaj si mette in proprio e conclude fuori dallo specchio. 16:39

  11. 80'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Girma, dentro Mendicino. 16:38

  13. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Dickmann, dentro Manè. 16:35

  14. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjaer.16:35

  15. 73'

    Ritmi comprensibilmente molto blandi in campo. 16:30

  16. 70'

    CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Charlys per una trattenuta su Cavuoti. 16:28

  17. 67'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Reinhart, dentro Charlys. 16:26

  19. 67'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Novakovich, dentro Fumagalli. 16:26

  20. 67'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Quaranta, dentro Lusuardi. 16:25

  21. 67'

    Ci prova Moncini, ma c'è la chiusura di Papetti in angolo. 16:27

  22. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Esteves, dentro Cavuoti. 16:23

  23. 60'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Artioli, dentro Braunoder.16:18

  25. 60'

    SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Rao, dentro Pagano. 16:17

  26. 59'

    Primo tiro in porta della Reggiana nel match: destro debole e centrale di Bertagnoli. 16:17

  27. 57'

    GOL! BARI-Reggiana 4-0. Rete di Moncini. Punizione battuta da Artioli, Moncini in tuffo di testa fa centro.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Moncini16:16

  28. 53'

    Chiusura di Mantovani su Rover, angolo per la Reggiana. 16:11

  29. 49'

    CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Girma per un fallo su Rao. 16:08

  31. 48'

    GOL! BARI-Reggiana 3-0. Rete di Rao. Iniziativa di Dorval a sinistra, Bonetti chiude su Esteves ma Micai non ha scampo sul tiro di Rao.

    Guarda la scheda del giocatore Emanuele Rao16:07

  32. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI BARI-REGGIANA. Si riparte dal 2-0 della prima frazione. 16:04

  33. 46'

    SOSTITUZIONE PER LA REGGIANA. Fuori Tripaldelli, dentro Bozhanaj. 16:03

  34. Un Bari concentrato e cinico è in vantaggio di due gol già dopo quindici minuti: merito di Artioli e di Rao. Nessun tiro in porta per la Reggiana. 15:49

  35. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: BARI-REGGIANA 2-0. Decidono Artioli e Rao. 15:48

  37. 45'+1'

    Conclusione improvvisa di Moncini da fuori, blocca Micai. 15:47

  38. 45'

    Cross di Girma da destra, Bertagnoli è dentro l'area ma la palla gli rimbalza sulla caviglia e termina sul fondo. 15:46

  39. 42'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Maggiore per un fallo su Portanova. 15:45

  40. 39'

    Forte del doppio vantaggio, il Bari gestisce con calma il possesso palla. 15:42

  41. 37'

    Destro completamente fuori misura di Rover sugli sviluppi dell'angolo. 15:39

  43. 36'

    Altro corner per la Reggiana, che resta in avanti. 15:39

  44. 34'

    Rover fermato da Dorval, angolo per la Reggiana. 15:36

  45. 33'

    Destro di Maggiore, sugli sviluppi di una punizione, direttamente in tribuna. 15:35

  46. 31'

    Altro cross per Novakovich al centro dell'area, respinge la difesa del Bari. 15:32

  47. 27'

    Qualche errore di troppo in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre. 15:29

  49. 24'

    Chiusura di Artioli in angolo su combinazione tra Girma e Rover. 15:26

  50. 20'

    Novakovich si libera bene in area, ma è poco fortunato nel rimpallo ed è l'ultimo a toccare: rimessa dal fondo per il Bari. 15:22

  51. 18'

    CARTELLINO GIALLO PER LA REGGIANA. Ammonito Quaranta per un fallo su Rao. 15:18

  52. 16'

    CARTELLINO GIALLO PER IL BARI. Ammonito Artioli. 15:19

  53. 15'

    GOL! BARI-Reggiana 2-0. Rete di Rao. Un controllo sbagliato di Moncini diventa l'assist involontario per Rao, che da dentro l'area infila con il destro Micai.

    Guarda la scheda del giocatore Emanuele Rao15:17

  55. 10'

    GOL! BARI-Reggiana 1-0. Rete di Artioli. Tocco di Rao per Artioli, che lascia partire un gran destro da fuori area. 15:12

  56. 6'

    Secondo calcio d'angolo per il Bari. 15:08

  57. 5'

    Dorval entra in area e cerca Moncini, che non aggancia in area, ma c'è una deviazione in angolo. 15:08

  58. 2'

    OCCASIONE REGGIANA! Tocco dentro di Rover per Novakovich, che non aggancia in area da ottima posizione. 15:05

  59. INIZIA BARI-REGGIANA. Prima palla per i padroni di casa.15:02

  61. La risposta della Reggiana: Micai - Papetti, Quaranta, Bonetti - Rover, Portanova, Reinhart, Bertagnoli, Tripaldelli - Novakovich, Girma. 15:00

  62. Scende in campo così il Bari: Cerofolini - Cistana, Odenthal, Mantovani - Dickmann, Maggiore, Artioli, Dorval - Esteves, Rao - Moncini. 14:59

  63. La Reggiana è reduce da due sconfitte consecutive contro Sudtirol e Venezia dopo un periodo positivo coinciso con l'arrivo in panchina di Rubinacci. 14:40

  64. Dopo un filotto di risultati positivi il Bari è caduto rovinosamente nell'ultimo turno disputato contro il Pescara. 14:38

  65. Quello tra le due squadre è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. 14:37

  67. Benvenuti alla diretta del match tra Bari e Reggiana, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B. 14:35

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: San Nicola
    Città: Bari
    Capienza: 58270 spettatori14:35

    San Nicola Fonte: Gettyimages

Formazioni Bari - Reggiana

Bari
Reggiana
TITOLARI BARI
PANCHINA BARI
ALLENATORE BARI
  • Moreno Longo
TITOLARI REGGIANA
PANCHINA REGGIANA
  • (77) TOMMASO FUMAGALLI (A)
  • (6) FRANCESCO VALLARELLI (C)
  • (45) MATTEO CARDINALI (P)
  • (66) PIETRO PINELLI (C)
  • (44) LEONARDO MENDICINO (C)
  • (93) MATHIS LAMBOURDE (A)
  • (47) MATEUS LUSUARDI (D)
  • (10) KLEIS BOZHANAJ (C)
  • (17) LORENZO LIBUTTI (D)
  • (12) ANDREA SECULIN (P)
  • (8) CHARLYS (C)
ALLENATORE REGGIANA
  • Lorenzo Rubinacci
PREPARTITA

Bari - Reggiana è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.
Arbitro di Bari - Reggiana sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Luca Pairetto

Statistiche Stagionali
Partite dirette9
Falli fischiati257
Fuorigioco27
Rigori assegnati6
Ammonizioni51
Espulsioni3
Cartellini per partita6.0
Falli per cartellino4.7

Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 9 partite
  • Serie B: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3
05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2
23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2
06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0
06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3
18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0
01-02-2026 Serie A Como-Atalanta 0-0
15-02-2026 Serie A Parma-Verona 2-1
02-03-2026 Serie A Udinese-Fiorentina 3-0

Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece la Reggiana si trova 19° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte).
Il Bari ha segnato 29 gol e ne ha subiti 45; la Reggiana ha segnato 30 gol e ne ha subiti 46.
La partita di andata Reggiana - Bari si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa il Bari ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, l'Empoli e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e il Venezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Bari ha incontrato nell'ultima partita il Pescara perdendo 4-0 mentre La Reggiana ha incontrato il Venezia perdendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.

Bari e Reggiana si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 9 volte, la Reggiana ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Bari-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Bari ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro la Reggiana in Serie BKT (5N, 5N), restando in particolare senza successo nelle ultime sette partite contro i granata (4N, 3P).
  • Dopo aver perso nove delle prime 12 trasferte contro il Bari in Serie BKT (1V, 2N), la Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime tre (1V, 2N).
  • Il Bari ha vinto l'ultima gara casalinga in Serie BKT (2-1 vs Empoli) - dopo otto match interni senza successo, con tre pareggi e cinque sconfitte - e non ottiene due successi di fila in casa dallo scorso ottobre-novembre (serie di tre).
  • La Reggiana arriva da due sconfitte di fila - con un punteggio aggregato a sfavore di 6-0 - e potrebbe perdere tre gare consecutive senza segnare in Serie BKT per la prima volta da aprile 2024, sotto la guida di Alessandro Nesta.
  • Bari (18) e Reggiana (20) sono due delle quattro squadre che hanno tentato meno tiri a seguito di un recupero palla offensivo in questa Serie BKT - assieme a loro Empoli (18) e Avellino (15).
  • Gabriele Moncini ha preso parte a tre reti in quattro presenze contro la Reggiana in Serie BKT (due gol, un assist), andando a segno nel match di andata (sconfitta per 3-1, 18 ottobre 2025).
  • Il Bari è l'unica squadra contro cui Tommaso Fumagalli ha segnato più di una rete in Serie BKT (due); in particolare, il classe 2000 ha trovato la rete in ciascuna delle due sfide contro i galletti nella competizione, con due maglie diverse (Cosenza e Virtus Entella).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BariReggiana
Partite giocate2929
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse1314
Numero di partite pareggiate108
Gol totali segnati2529
Gol totali subiti4442
Media gol subiti per partita1.51.4
Percentuale possesso palla48.242.3
Numero totale di passaggi110989531
Numero totale di passaggi riusciti89327416
Tiri nello specchio della porta87100
Percentuale di tiri in porta38.846.7
Numero totale di cross539465
Numero medio di cross riusciti130104
Duelli per partita vinti14311510
Duelli per partita persi14891525
Corner subiti170173
Corner guadagnati102105
Numero di punizioni a favore413399
Numero di punizioni concesse438440
Tackle totali401494
Percentuale di successo nei tackle61.855.7
Fuorigiochi totali2847
Numero totale di cartellini gialli5665
Numero totale di cartellini rossi22

Bari - Reggiana Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia63
  2. Monza61
  3. Frosinone59
  4. Palermo58
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo20
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Antonio Di Nardo11
  5. Farès Ghedjemis11
MOSTRA COMPLETA

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