Partita davvero entusiasmante quella tra Cesena e Frosinone. Tantissime occasioni da una parte e dall'altra, un rigore concesso e sbagliato nel primo tempo, uno revocato nel secondo, quattro legni (tre colpiti dal Cesena) e soprattutto quattro reti. Per ben due volte in vantaggio c'è andato il Frosinone, con Corrado prima e Ghedjemis poi, ma in entrambi i casi il Cesena ha risposto con Corazza, autore di una doppietta tando decisiva quanto spettacolare! Il Frosinone frena in trasferta.

Il Cesena non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide di campionato (1N, 2P) contro il Frosinone; i romagnoli non sono mai rimasti per più match consecutivi senza vittorie contro i ciociari in Serie BKT (tre anche tra ottobre 2016 e dicembre 2017).14:26

Il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte giocate contro il Cesena in Serie BKT - quattro sconfitte e due pareggi, compreso l'ultimo (1-1) dell'aprile 2025 nel parziale - soltanto contro l'Empoli, i gialloblù hanno giocate più gare esterne (sette) nel torneo senza mai strappare la posta piena rispetto a quelle disputate contro i bianconeri (sei).14:26

PREPARTITA

Cesena - Frosinone è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Frosinone sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 12 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1

Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 59 punti (frutto di 16 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 38 gol e ne ha subiti 43; il Frosinone ha segnato 57 gol e ne ha subiti 30.

La partita di andata Frosinone - Cesena si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 11 gol.

Cesena e Frosinone si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Cesena-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide di campionato (1N, 2P) contro il Frosinone; i romagnoli non sono mai rimasti per più match consecutivi senza vittorie contro i ciociari in Serie BKT (tre anche tra ottobre 2016 e dicembre 2017).

Il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte giocate contro il Cesena in Serie BKT - quattro sconfitte e due pareggi, compreso l'ultimo (1-1) dell'aprile 2025 nel parziale - soltanto contro l'Empoli, i gialloblù hanno giocate più gare esterne (sette) nel torneo senza mai strappare la posta piena rispetto a quelle disputate contro i bianconeri (sei).

Il Cesena ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) casalinghe di Serie BKT (comprese le tre più recenti) - tante sconfitte quante quelle collezionate nelle precedenti 30 nella competizione - i romagnoli potrebbero subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nella loro storia nel campionato cadetto (tre anche tra il 1997 e il 1998).

Il Frosinone non perde da 11 trasferte di fila (6V, 5N) di Serie BKT - l'ultimo ko dei ciociari in campionato lontano dal Benito Stirpe risale a inizio ottobre contro il Venezia (0-3) - soltanto il Milan (14) e il Bayern Monaco (21) vantano una striscia aperta più lunga di match esterni consecutivi senza sconfitte rispetto ai gialloblù (11) nei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni.

Il Frosinone ha segnato 12 gol di testa in questo campionato (due nell'ultimo turno contro la Sampdoria), ovvero il quadruplo rispetto a quelli realizzati dal Cesena (tre); tra Serie A e Serie BKT 2025/26, soltanto l'Inter ne conta di più dei ciociari con questo fondamentale (14).

Due dei tre giocatori che hanno effettuato il maggior numero di conclusioni in questo campionato vestono le maglie di Cesena e Frosinone: Cristian Shpendi per i romagnoli e Farès Ghedjemis per i ciociari, entrambi con 81 tiri a testa e alle spalle del solo John Yeboah (93).

Giacomo Calò è uno dei due giocatori, assieme ad Antonio Palumbo, a essere andato in doppia cifra di assist (10 a testa) in questo campionato; di questi, sette sono arrivati a seguito di un cross: record nel torneo in corso; in generale, invece, l'unico giocatore del Frosinone ad avere servito più passaggi vincenti in una singola edizione di Serie BKT nelle ultime 15 stagioni (dal 2011/12) è stato Camillo Ciano (15 nel 2017/18).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: