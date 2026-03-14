Partita davvero entusiasmante quella tra Cesena e Frosinone. Tantissime occasioni da una parte e dall'altra, un rigore concesso e sbagliato nel primo tempo, uno revocato nel secondo, quattro legni (tre colpiti dal Cesena) e soprattutto quattro reti. Per ben due volte in vantaggio c'è andato il Frosinone, con Corrado prima e Ghedjemis poi, ma in entrambi i casi il Cesena ha risposto con Corazza, autore di una doppietta tando decisiva quanto spettacolare! Il Frosinone frena in trasferta.
Il Frosinone dovrà affrontare il Bari, mentre il Cesena dovrà vedersela con il Mantova.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi il match tra Cesena e Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:59
Sostituzione Frosinone: esce Matteo Cichella, entra Ben Kone.16:44
80'
GOL! CESENA-Frosinone 2-2! Rete di Tommaso CORAZZA! Ancora una volta brillante Castagnetti nel suggerimento per Corazza che però si mette in proprio e per la seconda volta nella giornata deposita la palla in rete.
GOL! Cesena-FROSINONE 1-2! Rete di Farès GHEDJEMIS! Splendida combinazione tra Ghedjemis e Calò con quest'ultimo che si rende protagonista di una palla davvero spaziale per il proprio compagno, bravissimo poi nella conclusione decisiva al volo di sinistro!
In casa Cesena occhio naturalmente Francesconi per il secondo tempo, mentre nel Frosinone scalpita Masciangelo.15:54
Si conferma molto divertente la sfida tra Cesena e Frosinone, soprattutto nel primo tempo. I ciociari chiudono in vantaggio grazie alla splendida rete di Corrado al 41', ma anche per merito di Palmisani, decisivo in occasione del rigore parato a Shpendi proprio sul finale di frazione. Il Cesena colpisce due legni e sfiora a più riprese la rete, ma all'intervallo il risultato vede gli ospiti in vantaggio.15:53
45'+5'
Finisce il primo tempo di CESENA-FROSINONE!15:52
45'+4'
RIGORE PARATO DA PALMISANI! Shpendi si presenta dagli undici metri incrociando con il destro, perfetto il portiere del Frosinone nella parata che chiude il primo tempo!15:51
45'+1'
Il direttore di gara concede calcio di rigore al Cesena per fallo di Palmisani su Cerri!15:49
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!15:48
44'
Occasione enorme per il Cesena con Berti che anticipa tutti e conclude di punta: la palla si infrange sul palo!15:46
41'
GOL! Cesena-FROSINONE 0-1! Rete di Niccolò CORRADO! Suggerimento interessante di Calò e conclusione di prima intenzione davvero splendida di Corrado che buca Klinsmann e porta in vantaggio gli ospiti.15:42
38'
Prova a scappare Shpendi in contropiede, ma il direttore di gara ferma tutto per posizione di fuorigioco dell'attaccante del Cesena.15:40
35'
Cartellino giallo per Matteo Guidi.15:37
31'
Cerri prova a scappare in profondità sul lancio di Cerri, ancora una volta si comporta bene la linea difensiva del Frosinone.15:33
27'
Prova a reagire il Cesena con il solito inserimento di Bisoli, molto bene Oyono in chiusura.15:31
23'
Conclusione di Cichella dalla lunga distanza e palla che si infrange sulla traversa s Klinsmann battuto.15:31
20'
Il Frosinone conduce il possesso, il Cesena si difende con ordine.15:25
15'
Splendido lancio di Castagnetti per Bisoli che aggancia e prova il pallonetto che termina però alto sopra la traversa.15:16
11'
Oyono tenta l'imbucata per Raimondo, bravo Klinsmann ad evitare pericoli in uscita.15:14
7'
Grave errore di Klinsmann in costruzione, prova ad approfittarne Ghedjemis con il sinistro, bravo però Zaro a chiudere.15:08
3'
Ci prova Ghedjemis con il mancino, blocca senza troppi problemi Klinsmann.15:03
1'
Inizia il primo tempo di CESENA-FROSINONE!15:01
Il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte giocate contro il Cesena in Serie BKT - quattro sconfitte e due pareggi, compreso l'ultimo (1-1) dell'aprile 2025 nel parziale - soltanto contro l'Empoli, i gialloblù hanno giocate più gare esterne (sette) nel torneo senza mai strappare la posta piena rispetto a quelle disputate contro i bianconeri (sei).14:26
Il Cesena non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide di campionato (1N, 2P) contro il Frosinone; i romagnoli non sono mai rimasti per più match consecutivi senza vittorie contro i ciociari in Serie BKT (tre anche tra ottobre 2016 e dicembre 2017).14:26
Le scelte di Alvini: spazio a Kvernadze con Raimondo e Ghedjemis, a centrocampo c'è Cichella. Gioca Calvani in difesa.14:26
Le scelte di Mignani: gioca Shpendi in avanti con Cerri, c'è Guidi invece a tutta fascia a sinistra. Spazio a Bisoli in mediana.14:25
Cesena - Frosinone è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Frosinone sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 12 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026
Serie B
Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026
Serie B
Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026
Serie A
Parma-Cagliari 1-1
Attualmente il Cesena si trova 8° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 59 punti (frutto di 16 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte). Il Cesena ha segnato 38 gol e ne ha subiti 43; il Frosinone ha segnato 57 gol e ne ha subiti 30. La partita di andata Frosinone - Cesena si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa il Cesena ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Sampdoria ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato la Sampdoria vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 11 gol.
Cesena e Frosinone si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Cesena-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena non ha vinto alcuna delle ultime tre sfide di campionato (1N, 2P) contro il Frosinone; i romagnoli non sono mai rimasti per più match consecutivi senza vittorie contro i ciociari in Serie BKT (tre anche tra ottobre 2016 e dicembre 2017).
Il Frosinone non ha mai vinto nelle sei trasferte giocate contro il Cesena in Serie BKT - quattro sconfitte e due pareggi, compreso l'ultimo (1-1) dell'aprile 2025 nel parziale - soltanto contro l'Empoli, i gialloblù hanno giocate più gare esterne (sette) nel torneo senza mai strappare la posta piena rispetto a quelle disputate contro i bianconeri (sei).
Il Cesena ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) casalinghe di Serie BKT (comprese le tre più recenti) - tante sconfitte quante quelle collezionate nelle precedenti 30 nella competizione - i romagnoli potrebbero subire quattro ko interni consecutivi per la prima volta nella loro storia nel campionato cadetto (tre anche tra il 1997 e il 1998).
Il Frosinone non perde da 11 trasferte di fila (6V, 5N) di Serie BKT - l'ultimo ko dei ciociari in campionato lontano dal Benito Stirpe risale a inizio ottobre contro il Venezia (0-3) - soltanto il Milan (14) e il Bayern Monaco (21) vantano una striscia aperta più lunga di match esterni consecutivi senza sconfitte rispetto ai gialloblù (11) nei cinque maggiori tornei europei e relative seconde divisioni.
Il Frosinone ha segnato 12 gol di testa in questo campionato (due nell'ultimo turno contro la Sampdoria), ovvero il quadruplo rispetto a quelli realizzati dal Cesena (tre); tra Serie A e Serie BKT 2025/26, soltanto l'Inter ne conta di più dei ciociari con questo fondamentale (14).
Due dei tre giocatori che hanno effettuato il maggior numero di conclusioni in questo campionato vestono le maglie di Cesena e Frosinone: Cristian Shpendi per i romagnoli e Farès Ghedjemis per i ciociari, entrambi con 81 tiri a testa e alle spalle del solo John Yeboah (93).
Giacomo Calò è uno dei due giocatori, assieme ad Antonio Palumbo, a essere andato in doppia cifra di assist (10 a testa) in questo campionato; di questi, sette sono arrivati a seguito di un cross: record nel torneo in corso; in generale, invece, l'unico giocatore del Frosinone ad avere servito più passaggi vincenti in una singola edizione di Serie BKT nelle ultime 15 stagioni (dal 2011/12) è stato Camillo Ciano (15 nel 2017/18).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: