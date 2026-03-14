Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Caserta e Modesto che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Spezia e Cesena.

GOL! GOL BRAGANTINI! Empoli-MANTOVA: 0-1. La sblocca la compagine ospite al minuto 21', la firma è apposta da Davide Bragantini! Dagli sviluppi di un corner battuto proprio dall'autore del gol, la sfera viene respinta e giunge sui piedi di Trimboli che appoggia nuovamente su Bragantini: controllo, mirino sullo specchio e mancino potente all'incrocio dei pali. In vantaggio il Mantova, assist fornito da Simone Trimboli.15:24

Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione di gioco al Castellani, parziale momentaneamente fisso sullo 0-2 a favore del Mantova. Dopo un inizio equilibrato, al minuto 21' i Virgiliani si portano avanti con una prodezza di Bragantini, che riceve da Trimboli e scarica sotto l'incrocio dei pali un potente mancino. Gara che prosegue con un'apparente reazione azzurra, ma al minuto 37' ad allungare le distanze è Stefano Cella: palla aerea in area empolese, il biancorosso svetta e schiaccia alle spalle di Fulignati. Due ammoniti in questi primi quarantacinque di gioco, entrambi a carico dell'Empoli, si attende il secondo tempo.15:49

PREPARTITA

Empoli - Mantova è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Mantova sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 263 Fuorigioco 29 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 43 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0 30-11-2025 Serie A Atalanta-Fiorentina 2-0 08-12-2025 Serie B Bari-Pescara 1-1 27-12-2025 Serie B Carrarese-Mantova 0-0 10-01-2026 Serie A Roma-Sassuolo 2-0 23-01-2026 Serie A Inter-Pisa 6-2 09-02-2026 Serie A Roma-Cagliari 2-0 23-02-2026 Serie A Bologna-Udinese 1-0 07-03-2026 Serie B Modena-Cesena 0-0

Attualmente l'Empoli si trova 13° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 38 gol e ne ha subiti 44; Mantova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Mantova - Empoli si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Empoli ha fatto 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Bari e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 3-2 mentre Mantova ha incontrato Juve Stabia vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Empoli e Mantova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 3 volte, Mantova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Empoli-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere perso il primo incrocio in assoluto contro il Mantova in Serie BKT (0-2 in trasferta nel novembre 1946), l'Empoli è rimasto imbattuto in tutti i successivi sei (3V, 3N), vincendo la sfida di andata dello scorso dicembre per 1-0, grazie alla rete di Marco Nasti.

Il Mantova non ha mai espugnato il campo dell'Empoli nei tre confronti giocati finora in Serie BKT, per un bilancio di un pareggio e due sconfitte, con soltanto un gol all'attivo e ben sei al passivo nel parziale.

L'Empoli non vince da 10 partite di campionato (4N, 6P) e nel periodo (da metà gennaio) è l'unica squadra del torneo a non avere conquistato nemmeno un successo; i toscani potrebbero mettere in fila più match consecutivi senza successi in Serie BKT per la prima volta da marzo 2012 (11 in quel caso).

Il Mantova è la squadra che ha subito più sconfitte in questo campionato: ben 15 in 29 partite (8V, 6N); l'ultima squadra che ha evitato la retrocessione dopo avere subito lo stesso numero di sconfitte dei virgiliani alla 29ª giornata di un torneo di Serie BKT è stata il Cosenza, nel 2021/22, che al termine di quella edizione chiuse al 16˚ posto.

L'Empoli è sia la squadra che ha segnato più gol in percentuale da dentro l'area di rigore in questo campionato (il 95% ovvero 34 sui 36 totali), sia quella che ne ha incassati di più, sempre in percentuale, da dentro l'area (95% anche in questo caso, cioè 40 sui 42 complessivi).

Stiven Shpendi è il giocatore con la differenza negativa più alta tra gol segnati e reti che avrebbe dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals in questo campionato: -6.4, ovvero solo 10 centri all'attivo a fronte di un valore xG di ben 16.4.

L'Empoli è una delle quattro squadre di questo campionato contro le quali Leonardo Mancuso non ha mai preso parte ad alcuna marcatura in 201 minuti giocati in Serie BKT (Palermo, Reggiana e Cesena le altre); l'attaccante del Mantova ha segnato nell'ultima sfida del torneo contro la Juve Stabia e non va a bersaglio per due match di fila nella competizione da gennaio-febbraio 2025 (quattro in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: