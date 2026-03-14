Cala il sipario allo Stadio Carlo Castellani di Empoli! Marcenaro manda i titoli di coda di un match dai due volti, conclusosi con un equo 2-2. Dopo i primi quarantacinque di gioco a trazione biancorossa, in cui si alternano le reti di Bragantini al 21' e Cella al 37', nella ripresa si assiste ad una concreta reazione dell'Empoli. Gli Azzurri accorciano le distanze al minuto 50' con la rete di Shpendi su cross di Salvatore Elia, poi al sessantesimo è lo stesso Shpendi a ribadire nuovamente in rete, prontamente però revocata dall'intervento del direttore di gara a causa di un off-side. Empoli che continua l'approccio offensivo ed al minuto 84' lo stesso Elia compie un efficace suggerimento per Saporiti che riporta tutto in parità. Segue un finale dalle occasioni non eccessivamente pericolose, termina al minuto 96' questa intensa sfida.
Con l'odierno pareggio entrambe le compagini guadagnano un punto in più nella classifica generale. Uomini di Caserta e Modesto che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Spezia e Cesena.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Campionato di Serie B.17:03
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI MARCENARO! Empoli-Mantova termina 2-2.16:55
90'+6'
AMMONITO Marco Nasti: gamba troppo alta ai danni di Meroni.16:55
90'+4'
Punizione dalla metà campo a favore del Mantova, ultimo minuto di gioco al Castellani.16:53
90'+2'
Tocco dubbio in area biancorossa, giocatori azzurri che reclamano un calcio di rigore.16:51
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Zanotti, si giocherà fino al 95'.16:50
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà assegnato l'extra-time.16:49
88'
Al minuto 88' entrambi i tecnici hanno terminato le sostituzioni a loro disposizione.16:48
88'
Sostituzione Mantova: fuori Nicolò Radaelli, lo sostituisce Tommaso Maggioni.16:47
87'
Lovato si incarica della rimessa laterale e torna da Fulignati, insiste l'Empoli che sembra non accontentarsi del pareggio.16:47
84'
AMMONITO Francesco Bardi: giallo per l'estremo Virgiliano.16:47
84'
GOL! GOL SAPORITI! EMPOLI-Mantova: 2-2. La riagguanta l'Empoli, il timbro è di Edoardo Saporiti! Altro assist eccellente di Salvatore Elia, che dall'out di sinistra inventa un preciso traversone su cui svetta Saporiti, insaccando alle spalle di Bardi. Tutto pari al Castellani, assist servito da Salvatore Elia.16:45
83'
Rilancio profondo di Bardi alla ricerca dei propri centravanti, recupera il possesso Haas che da il via alla manovra azzurra.16:43
80'
Sostituzione Empoli: esce dal campo Luca Magnino, subentra per lui Nicolas Haas.16:40
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà concesso il recupero.16:38
78'
Lampo del Mantova al minuto 78', Kouda vicinissimo alla rete del 3-1, eccellente la risposta di Fulignati che evita il peggio.16:37
77'
Ultimo tocco di Yepes, sarà corner per il Mantova.16:36
75'
Entrambi i tecnici al minuto 75' hanno ancora a disposizione una sostituzione.16:35
72'
Sostituzione Empoli: esce anche Antonio Candela, dentro Tyronne Ebuehi.16:34
72'
Sostituzione Empoli: fuori dal campo Joseph Ceesay, lo sostituisce Edoardo Saporiti.16:34
71'
Calcio d'angolo a favore dell'Empoli, battuto sul primo palo ma non ci sono soluzioni amiche, allontana Cella.16:30
70'
Scocca il minuto 70', parziale ora sull'1-2, si attendono altri cambi.16:29
69'
Palla inattiva a favore del Mantova dal cerchio di centrocampo, possesso ospite alle porte del 70'.16:29
67'
Sostituzione Mantova: fuori Leonardo Mancuso, dentro David Wieser.16:28
65'
Altre sostituzioni in vista, si attendono indicazioni.16:24
64'
Impatto positivo di Nasti che ottiene una chance da calcio d'angolo, cross sul secondo palo da parte di Elia che pesca Guarino, quest'ultimo spedisce però alto sopra la traversa.16:24
63'
RETE REVOCATA A SHPENDI! Il centravanti avrebbe siglato la rete del pareggio, l'iniziale posizione di fuorigioco da parte di Nasti annulla la rete.16:23
60'
Scocca il minuto 60', possesso dalla parte dell'Empoli in questi ultimi minuti di gioco.16:20
57'
Sostituzione Mantova: esce dal campo Nicoló Buso, lo sostituisce Maat Caprini.16:18
57'
Sostituzione Mantova: fuori anche Davide Bragantini, dentro Tommaso Marras.16:17
53'
Rimessa laterale spendibile dall'Empoli, se ne incarica Moruzzi che torna da Nasti.16:18
50'
GOL! GOL SHPENDI! EMPOLI-Mantova: 1-2. Accorcia le distanze la formazione di casa, lo fa con Stiven Shpendi! Cross di Elia che pesca efficacemente Shpendi sul secondo palo, colpo di testa sicuro da parte del centravanti empolese che batte Bardi. Parziale che muta, assist a cura di Salvatore Elia.
AMMONITO Davide Bragantini: giallo per l'autore dello 0-1.16:14
46'
Sostituzione Empoli: fuori Nosa Obaretin, dentro per lui Brando Moruzzi.16:14
46'
Sostituzione Empoli: esce anche Rares Ilie, lo sostituisce Marco Nasti.16:14
46'
Sostituzione Mantova: fuori Fahem Benaïssa-Yahia, dentro Tiago Lisboa Silva Gonçalves.16:13
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:12
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:49
Si chiude dopo un discreto recupero la prima frazione di gioco al Castellani, parziale momentaneamente fisso sullo 0-2 a favore del Mantova. Dopo un inizio equilibrato, al minuto 21' i Virgiliani si portano avanti con una prodezza di Bragantini, che riceve da Trimboli e scarica sotto l'incrocio dei pali un potente mancino. Gara che prosegue con un'apparente reazione azzurra, ma al minuto 37' ad allungare le distanze è Stefano Cella: palla aerea in area empolese, il biancorosso svetta e schiaccia alle spalle di Fulignati. Due ammoniti in questi primi quarantacinque di gioco, entrambi a carico dell'Empoli, si attende il secondo tempo.15:49
45'+2'
FISCHIO DI MARCENARO: termina il primo tempo.15:49
45'+1'
AMMONITO Rares Ilie: secondo giallo a carico dell'Empoli.15:48
45'
Due minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.15:47
44'
Bragantini prova la conclusione diretta in porta da calcio piazzato, palla che termina di poco al lato della porta azzurra.15:46
44'
AMMONITO Luca Magnino: speso il fallo tattico su Buso.15:45
44'
Ultimi sessanta secondi di gioco, poi possibile assegnazione dell'extra-time.15:45
42'
Elia tenta il traversone ma viene deviato da Trimboli, palla che viene messa fuori dall'area dal giocatore biancorosso.15:44
40'
Scocca il 40', 0-2 il parziale.15:43
37'
GOL! GOL CELLA! Empoli-MANTOVA: 0-2. Raddoppia la formazione di Modesto, lo fa con la rete di Stefano Cella! Dagli sviluppi di un suggerimento aereo fortuito, Cella svetta a pochi passi da Fulignati e schiaccia di testa gonfiando la rete alle spalle dell'estremo empolese. Allunga le distanze il Mantova, rete di Cella.15:40
33'
Resta a terra un giocatore del Mantova, momento di break di cui approfittano le due squadre per riorganizzarsi.15:34
31'
Altro giro dalla bandierina spendibile dall'Empoli, schema che però anche in questa occasione non trova evoluzione.15:32
30'
Shpendi chiuso da Castellini, nuovo angolo per gli Azzurri, reazione evidente dell'Empoli adesso.15:32
29'
Ilie prova a girarsi ma non riesce nell'intento, poi la sfera arriva sui piedi di Elia che è però in fuorigioco, punizione Mantova alle porte del 30'.15:31
27'
Conclusione di Yepes che viene schermata da un giocatore avversario, possesso ancora dalla parte dei giocatori di casa.15:29
24'
Apertura ambiziosa di Kouda verso Radaelli, protegge efficacemente Obaretin che guadagna anche un calcio di punizione.15:25
21'
GOL! GOL BRAGANTINI! Empoli-MANTOVA: 0-1. La sblocca la compagine ospite al minuto 21', la firma è apposta da Davide Bragantini! Dagli sviluppi di un corner battuto proprio dall'autore del gol, la sfera viene respinta e giunge sui piedi di Trimboli che appoggia nuovamente su Bragantini: controllo, mirino sullo specchio e mancino potente all'incrocio dei pali. In vantaggio il Mantova, assist fornito da Simone Trimboli.15:24
21'
Arriva anche per i Virgiliani la prima occasione dalla bandierina del match, batte Bragantini sul primo palo ma non trova soluzioni amiche.15:23
19'
Mantova costretto a tornare da Bardi, chiude tutti gli spazi l'Empoli che non concede soluzioni verticali agli avversari.15:21
17'
RISPOSTA DI BARDI! Colpo di testa di Ilie che centra lo specchio, Bardi è attento e con un riflesso devia in fallo laterale la conclusione.15:19
16'
Superate le porte del primo quarto d'ora di gioco, parziale fisso sullo 0-0.15:18
15'
Kouda vicinissimo alla prima firma con la maglia del Mantova, sfuma però l'occasione del vantaggio biancorosso e si riparte così da Fulignati.15:18
11'
Shpendi prova a compiere uno squillo dal limite dell'area avversaria, conclusione però centrale che diviene facile preda per Bardi.15:13
9'
Scambio interrotto tra Elia ed Ilie, interviene Meroni che devia in fallo laterale.15:10
8'
Marcenaro interrompe il gioco ed affida poi il possesso all'Empoli, si prosegue.15:09
6'
Shpendi difende bene sull'arrivo di Trimboli, tenta il suggerimento per Ilie ma la traiettoria è imprecisa e si torna da Candela.15:08
4'
Intervento di Obaretin che chiude Bragantini, poi prova a dare il via alla ripartenza empolese ma il Mantova è ben schierato.15:06
1'
Subito un corner per gli Azzurri, se ne incarica Yepes che procede con uno schema ma non produce alcun effetto.15:03
1'
Il primo possesso del match è amministrato dall'Empoli.15:02
1'
PARTITI! Al via Empoli-Mantova.15:02
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:56
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre gara.14:56
FORMAZIONI UFFICIALI: MANTOVA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Bardi; Meroni-Cella-Castellini; Radaelli-Trimboli-Kouda-Yahia; Bragantini-Buso; Mancuso. Allenatore: Francesco Modesto. A disposizione: Dembele, Goncalves, Maggioni, Ligue, Chrysopoulos, Wieser, Paoletti, Falletti, Marras, Caprini, Mensah, Vukovic.14:55
A coadiuvare il fischietto ligure sono designati gli assistenti di linea Ceolin-Santarossa; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Zanotti; postazione VAR presidiata dal Sig. Cosso, ausiliato dall'A. VAR Prenna.14:17
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Matteo Marcenaro, della sezione di Genova.14:17
Tutto pronto allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, è tempo di Empoli-Mantova! In questo ricco sabato pomeriggio di B il calendario chiama al confronto Azzurri e Biancorossi dopo meno di tre mesi dall'ultimo incrocio, risalente allo scorso 21 dicembre, che si concluse tra le mura casalinghe del Mantova con una vittoria per 0-1 a favore della formazione toscana. Attualmente, l'Empoli occupa il 13^ posto con 31 punti totalizzati nelle prime 29 gare; 16^ tassello della classifica generale quello presidiato invece dal Mantova, che vanta un bottino di 30 punti a parimerito con i Blucerchiati della Sampdoria.14:17
Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Mantova, gara valida per il turno numero 30 del Campionato di Serie B.14:16
Empoli - Mantova è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Mantova sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
263
Fuorigioco
29
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
43
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.9
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
30-11-2025
Serie A
Atalanta-Fiorentina 2-0
08-12-2025
Serie B
Bari-Pescara 1-1
27-12-2025
Serie B
Carrarese-Mantova 0-0
10-01-2026
Serie A
Roma-Sassuolo 2-0
23-01-2026
Serie A
Inter-Pisa 6-2
09-02-2026
Serie A
Roma-Cagliari 2-0
23-02-2026
Serie A
Bologna-Udinese 1-0
07-03-2026
Serie B
Modena-Cesena 0-0
Attualmente l'Empoli si trova 13° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte). L'Empoli ha segnato 38 gol e ne ha subiti 44; Mantova ha segnato 32 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Mantova - Empoli si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa l'Empoli ha fatto 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Bari e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro perdendo 3-2 mentre Mantova ha incontrato Juve Stabia vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.
Empoli e Mantova si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 3 volte, Mantova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Empoli-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo avere perso il primo incrocio in assoluto contro il Mantova in Serie BKT (0-2 in trasferta nel novembre 1946), l'Empoli è rimasto imbattuto in tutti i successivi sei (3V, 3N), vincendo la sfida di andata dello scorso dicembre per 1-0, grazie alla rete di Marco Nasti.
Il Mantova non ha mai espugnato il campo dell'Empoli nei tre confronti giocati finora in Serie BKT, per un bilancio di un pareggio e due sconfitte, con soltanto un gol all'attivo e ben sei al passivo nel parziale.
L'Empoli non vince da 10 partite di campionato (4N, 6P) e nel periodo (da metà gennaio) è l'unica squadra del torneo a non avere conquistato nemmeno un successo; i toscani potrebbero mettere in fila più match consecutivi senza successi in Serie BKT per la prima volta da marzo 2012 (11 in quel caso).
Il Mantova è la squadra che ha subito più sconfitte in questo campionato: ben 15 in 29 partite (8V, 6N); l'ultima squadra che ha evitato la retrocessione dopo avere subito lo stesso numero di sconfitte dei virgiliani alla 29ª giornata di un torneo di Serie BKT è stata il Cosenza, nel 2021/22, che al termine di quella edizione chiuse al 16˚ posto.
L'Empoli è sia la squadra che ha segnato più gol in percentuale da dentro l'area di rigore in questo campionato (il 95% ovvero 34 sui 36 totali), sia quella che ne ha incassati di più, sempre in percentuale, da dentro l'area (95% anche in questo caso, cioè 40 sui 42 complessivi).
Stiven Shpendi è il giocatore con la differenza negativa più alta tra gol segnati e reti che avrebbe dovuto realizzare secondo il modello degli Expected Goals in questo campionato: -6.4, ovvero solo 10 centri all'attivo a fronte di un valore xG di ben 16.4.
L'Empoli è una delle quattro squadre di questo campionato contro le quali Leonardo Mancuso non ha mai preso parte ad alcuna marcatura in 201 minuti giocati in Serie BKT (Palermo, Reggiana e Cesena le altre); l'attaccante del Mantova ha segnato nell'ultima sfida del torneo contro la Juve Stabia e non va a bersaglio per due match di fila nella competizione da gennaio-febbraio 2025 (quattro in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: