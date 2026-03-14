La Carrarese strappa il pari al Menti. Risultato meritato per quanto visto nel secondo tempo, con Torregrossa che ha replicato su calcio di rigore al gol nella prima frazione siglato da Mosti. Per la Juve Stabia un punto che fa allontanare il sesto posto occupato dal Modena, vittorioso ieri contro lo Spezia. La Carrarese non spezza il digiuno di vittorie ma ottiene un punto prezioso che muove la classifica
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!17:02
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO! Juve Stabia-Carrarese termine 1-1!16:57
90'+3'
A terra Belloni, ricaduto il malo modo dopo uno stacco aereo16:55
90'+1'
Quattro minuti di recupero16:52
90'
Quarto cambio nella Carrarese: esce Abiuso, entra Lordkipanidze16:51
88'
Quinto cambio nella Juve Stabia: esce Mosti, entra Torrasi16:50
86'
Correia approfitta di una corta respinta di Calabrese e calcia dal limite, la sfera gira verso l'esterno terminando a lato16:49
83'
Terzo cambio nella Carrarese: esce Rouhi, entra Bouah16:45
83'
LAMPO DI OKORO! Servito da Correia, si gira in un fazzoletto e calcia di poco a lato!16:45
80'
Ammonito Gabrielloni, anche lui diffidato. Per lui niente Palermo16:42
79'
Quarto cambio nella Juve Stabia: esce Bellich, entra Dalle Mura16:40
78'
Terzo cambio nella Juve Stabia: esce Diakité, entra Varnier16:40
78'
Secondo cambio nella Juve Stabia: esce Ricciardi, entra Mannini16:39
77'
GOL! Juve Stabia-CARRARESE 1-1! Rete di Torregrossa! Dagli undici metri il neo entrato incrocia con il sinistro e spiazza Confente!
RIGORE PER LA CARRARESE! Cross di Imperiale e tocco di mano di Ricciardi!16:37
72'
OCCASIONE CARRARESE! Rouhi si fa quaranta metri in contropiede e arriva a calciare in diagonale, Confente tocca quel tanto che basta per deviare il pallone in corner!16:34
69'
Abiuso prova a girare di prima un cross dalla sinistra, il pallone si impenna e diventa facile preda di Bleve16:32
68'
Primo cambio nella Juve Stabia: non ce la fa Burnete, entra Okoro16:30
67'
Problema, forse muscolare, per Burnete16:29
66'
Secondo cambio nella Carrarese: esce Finotto, entra Torregrossa16:27
65'
Converge pericolosamente Ricciardi, bloccato dal muro toscano al limite dell'area16:27
62'
Tiro cross di Ricciardi dalla destra, blocca Bleve16:24
60'
Altra gran parata di Confente sul tiro ravvicinato di Confente, c'era però una chiara posizione irregolare dell'attaccante della Carrarese16:22
58'
Risponde la Juve Stabia! Mancino di Burnete dal limite, il pallone sfiora il palo e termina sul fondo!16:20
56'
OCCASIONE CARRARESE! Corner battuto corto verso Zuelli che lascia partire un fendente velenoso, gran parata di Confente a deviare in corner!16:19
55'
Cerca di aumentare la pressione la Carrarese16:17
52'
Hasa cerca la porta stavolta su calcio di punizione, blocca Confente16:14
51'
Contropiede della Carrarese, Hasa libera il destro dal limite ma viene murato16:13
49'
Continua a spingere la Juve Stabia, che guadagna subito un tiro dalla bandierina16:12
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo16:07
46'
Primo cambio nella Carrarese: esce Melegoni, entra Parlanti16:07
Meglio la Juve Stabia nellaa prima metà di gara. È proprio la squadra di Abate a passare in vantaggio dopo la mezz'ora grazie a Mosti, che batte Bleve con la complicità di una deviazione. Laa Carrarese ha provato a spingersi in avanti ma fino a qui la squadra di Calabro non è riuscita a pungere15:52
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO! Juve Stabia avanti dopo i primi 45 minuti!15:51
45'+3'
Ammonito Confente per perdita di tempo15:50
45'+2'
Problemi anche Burnete, recupero che inevitabilmente si allungherà15:50
45'
Due minuti di recupero15:48
44'
Dolorante a terra Hasa dopo un contrasto con Ricciardi15:47
41'
Calabrese! Tiro al volo di potenza dalla distanza, la palla sorvola di poco la traversa15:44
39'
Ancora pericolosa la Juve Stabia, Belloni sfiora l'autorete con un colpo di testa all'indietro sugli sviluppi di un corner. Tremolada però non ravvisa il tocco del giocatore ospite e concede una rimessa dal fondo15:42
38'
Spinge ancora la Juve Stabia con Ricciardi, chiude in corner Rouhi15:41
33'
GOL! JUVE STABIA-Carrarese 1-0! Rete di Mosti! Disattenta la difesa della Carrarese, Mosti controlla un pallone dentro l'area e batte Bleve anche grazie alla deviazione di Calabrese!
Calabrese, in proiezione offensiva, cerca di sorprendere Confente con un colpo di tacco, attento il portiere giallonero15:35
30'
Correia passa in mezzo a tante maglie penetrando in area, il centrocampista si allunga però troppo la sfera che diventa preda di Bleve15:33
29'
Burnete si inserisce in area, Oliana non va per il sottile e spazza sventando ogni pericolo15:32
27'
Oliana era diffidato, salterà il match infrasettimanale contro la Sampdoria15:29
26'
Ammonito Oliana, fallo su Gabrielloni15:29
23'
RIGORE REVOCATO! Non c'è fallo di Calabrese, Tremolada torna sui suoi passi dopo aver rivisto le immagini al monitor15:26
23'
TREMOLADA RICHIAMATO DAL VAR! Il direttore di gara sta visionando le immagini15:25
22'
Non ha avuto dubbi Tremolada, che ha sanzionato la trattenuta di Calabrese su Burnete sugli sviluppi di un cross dalla destra15:24
21'
CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE STABIA! Trattenuta di Calabrese su Burnete!15:24
19'
Colpo di testa di Gabrielloni da dentro l'area, palla alta15:22
15'
Buoni ritmi adesso con molti capovolgimenti da una parte e dall'altra15:18
13'
Si fa vedere anche la Carrarese! Rouhi penetra dalla sinistra, Giorgini chiude il laterale scuola Juve proprio sul più bello15:16
12'
Ancora Mosti, finora il più attivo in fase offensiva. Il centrocampista giallonero conclude dopo la sponda di Gabrielloni, blocca in sicurezza Bleve15:15
10'
SALVATAGGIO PROVVIDENZIALE DI IMPERIALE! Leone imbuca splendidamente per l'inserimento di Mosti che si ritrova a tu per tu con Bleve, scivolata decisiva del capitano della Carrarese a murare la conclusione!15:13
7'
Prova ad alzare il baricentro la Carrarese dopo un approccio più deciso della Juve Stabia15:11
4'
Leone si coordina da fuori dopo una corta respinta su calcio d'angolo, palla alta15:07
3'
OCCASIONE JUVE STABIA! Carissoni crossa dalla sinistra, la sfera attraversa tutta l'area e arriva dalla parte opposta dove Ricciardi controlla e chiama Bleve alla respinta con il corpo!15:06
1'
Leone mette al centro un pallone invitante per Mosti, che prova a coordinarsi al volo ma viene chiuso15:04
FISCHIO D'INIZIO! È iniziata JUVE STABIA-CARRARESE!15:02
Le scelte di Calabro: pesa l'assenza di Schiavi nei toscani, resta a riposo anche Zanon. Davanti a Bleve, la linea a tre è formata da Calabrese, Imperiale e Oliana, preferito ad Illanes. Sulle corsie recuperato Rouhi, c'è lui a sinistra con Belloni a destra. A centrocampo spazio a Melegoni, Zuelli e Hasa, in avanti c'è Finotto in coppia con Abiuso14:29
Le scelte di Abate: recuperati Confente e Bellich, oltre a Varnier che però parte in panchina. Il tecnico giallonero deve però rinunciare a Candellone (stagione forse finita per lui), Maistro e Zeroli oltre agli squalificati Pierobon e Cacciamani. Con Bellich ci sono Giorgini e Diakite a comporre la retroguardia, intoccabile Carissoni a destra mentre a sinistra tocca a Ricciardi. In mezzo spazio a Leone, Mosti e Correia, davanti Burnete fa coppia con Gabrielloni14:21
FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Bleve - Oliana, Imperiale, Calabrese - Belloni, Melegoni, Zuelli, Hasa, Rouhi - Abiuso, Finotto14:27
FORMAZIONE UFFICIALE JUVE STABIA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Confente - Bellich, Giorgini, Diakitè - Carissoni, Leone, Mosti, Correia, Ricciardi - Burnete, Gabrielloni 14:17
Paride Tremolada della sezione di Monza è il direttore di gara designato per la sfida di oggi. I suoi assistenti sono Ricci e Pressato con Leone Quarto Ufficiale. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Monaldi14:12
La Carrarese continua a galleggiare nell'affollata zona appena sopra la zona play out. I toscani non vincono dallo scorso 23 febbraio, nel mezzo sono arrivate cinque sconfitte e tre pareggi 14:09
Un piazzamento play off da consolidare e una situazione di estrema emergenza per la Juve Stabia di Ignazio Abate. I gialloneri mirano a ritrovare un successo che in campionato manca da un mese: nelle ultime cinque uscite sono infatti arrivate tre sconfitte e due pareggi14:07
Benvenuti alla diretta di Juve Stabia-Carrarese, gara valida per la 30' giornata del campionato di Serie B!14:03
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori14:03
Juve Stabia - Carrarese è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Carrarese sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026
Serie B
Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026
Serie B
Spezia-Avellino 1-0
07-02-2026
Serie B
Palermo-Empoli 3-2
22-02-2026
Serie B
Reggiana-Avellino 1-1
03-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Modena 2-1
Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 41 punti (frutto di 9 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 12° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 33 gol e ne ha subiti 35; Carrarese ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Carrarese - Juve Stabia si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa Juve Stabia ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato il Palermo perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol.
Juve Stabia e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetta parità nei tre precedenti andati in scena nelle ultime due stagioni di Serie BKT tra Juve Stabia e Carrarese, con una vittoria per parte e un pareggio a chiudere il parziale.
Dopo nove risultati utili di fila (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato (2N): tante sconfitte quante quelle subite dai campani nelle precedenti 17; nel periodo (25ª giornata), nessuna squadra ha raccolto meno punti delle Vespe nel torneo: due, come l'avversaria di giornata (Carrarese) e il Cesena.
La Carrarese non ha trovato il gol in cinque delle ultime sette partite di campionato, compresa la più recente contro il Palermo: soltanto una volta in meno rispetto alle gare in cui i toscani sono rimasti a secco di marcature (sei) in tutte le precedenti 22 sfide della Serie BKT 2025/26.
Si affrontano la squadra che ha effettuato finora il maggior numero di sostituzioni in questo campionato (la Carrarese con 144) e quella invece che ne ha utilizzate di meno (la Juve Stabia con 130).
La Juve Stabia è una delle tre squadre, con Südtirol e Catanzaro, a non avere ancora trovato il gol dopo un recupero offensivo in questo campionato; l'ultima rete segnata dalle Vespe da questa situazione di gioco in Serie BKT risale a oltre un anno fa: l'8 marzo 2025, sul campo del Mantova.
Nelle 28 partite disputate in questo campionato, Lorenzo Carissoni ha segnato quattro gol: tanti quanti quelli realizzati nelle due stagioni precedenti col Cittadella in 69 match di Serie BKT; inoltre, dopo l'assist fornito contro la Sampdoria, il calciatore della Juve Stabia potrebbe prendere parte a una marcature per due match interni di fila solo per la seconda volta in carriera nel torneo cadetto (la prima tra aprile e agosto 2024 col Cittadella, contro Feralpisalò e Pisa).
Fabio Abiuso (nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore della Carrarese ad andare in doppia cifra di reti in un torneo di Serie BKT dal ritorno dei toscani nella competizione (2024/25); l'attaccante della Carrarese è solo uno dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad avere preso parte a più di 10 marcature (13 per lui, 9G+4A) nel campionato in corso, assieme a Cristian Shpendi (14, 2003) e Stiven Shpendi (11, 2003).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: