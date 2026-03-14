Un piazzamento play off da consolidare e una situazione di estrema emergenza per la Juve Stabia di Ignazio Abate. I gialloneri mirano a ritrovare un successo che in campionato manca da un mese: nelle ultime cinque uscite sono infatti arrivate tre sconfitte e due pareggi14:07

Paride Tremolada della sezione di Monza è il direttore di gara designato per la sfida di oggi. I suoi assistenti sono Ricci e Pressato con Leone Quarto Ufficiale. Al Var ci sono invece Mazzoleni e Monaldi14:12

Le scelte di Abate: recuperati Confente e Bellich, oltre a Varnier che però parte in panchina. Il tecnico giallonero deve però rinunciare a Candellone (stagione forse finita per lui), Maistro e Zeroli oltre agli squalificati Pierobon e Cacciamani. Con Bellich ci sono Giorgini e Diakite a comporre la retroguardia, intoccabile Carissoni a destra mentre a sinistra tocca a Ricciardi. In mezzo spazio a Leone, Mosti e Correia, davanti Burnete fa coppia con Gabrielloni14:21

Le scelte di Calabro: pesa l'assenza di Schiavi nei toscani, resta a riposo anche Zanon. Davanti a Bleve, la linea a tre è formata da Calabrese, Imperiale e Oliana, preferito ad Illanes. Sulle corsie recuperato Rouhi, c'è lui a sinistra con Belloni a destra. A centrocampo spazio a Melegoni, Zuelli e Hasa, in avanti c'è Finotto in coppia con Abiuso14:29

Non ha avuto dubbi Tremolada, che ha sanzionato la trattenuta di Calabrese su Burnete sugli sviluppi di un cross dalla destra15:24

Meglio la Juve Stabia nellaa prima metà di gara. È proprio la squadra di Abate a passare in vantaggio dopo la mezz'ora grazie a Mosti, che batte Bleve con la complicità di una deviazione. Laa Carrarese ha provato a spingersi in avanti ma fino a qui la squadra di Calabro non è riuscita a pungere15:52

PREPARTITA

Juve Stabia - Carrarese è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Carrarese sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0 07-02-2026 Serie B Palermo-Empoli 3-2 22-02-2026 Serie B Reggiana-Avellino 1-1 03-03-2026 Serie B Virtus Entella-Modena 2-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 41 punti (frutto di 9 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte); invece Carrarese si trova 12° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 33 gol e ne ha subiti 35; Carrarese ha segnato 36 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Carrarese - Juve Stabia si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa Juve Stabia ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Catanzaro e il Palermo ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Mantova perdendo 2-0 mentre Carrarese ha incontrato il Palermo perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol.

Juve Stabia e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetta parità nei tre precedenti andati in scena nelle ultime due stagioni di Serie BKT tra Juve Stabia e Carrarese, con una vittoria per parte e un pareggio a chiudere il parziale.

Dopo nove risultati utili di fila (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato (2N): tante sconfitte quante quelle subite dai campani nelle precedenti 17; nel periodo (25ª giornata), nessuna squadra ha raccolto meno punti delle Vespe nel torneo: due, come l'avversaria di giornata (Carrarese) e il Cesena.

La Carrarese non ha trovato il gol in cinque delle ultime sette partite di campionato, compresa la più recente contro il Palermo: soltanto una volta in meno rispetto alle gare in cui i toscani sono rimasti a secco di marcature (sei) in tutte le precedenti 22 sfide della Serie BKT 2025/26.

Si affrontano la squadra che ha effettuato finora il maggior numero di sostituzioni in questo campionato (la Carrarese con 144) e quella invece che ne ha utilizzate di meno (la Juve Stabia con 130).

La Juve Stabia è una delle tre squadre, con Südtirol e Catanzaro, a non avere ancora trovato il gol dopo un recupero offensivo in questo campionato; l'ultima rete segnata dalle Vespe da questa situazione di gioco in Serie BKT risale a oltre un anno fa: l'8 marzo 2025, sul campo del Mantova.

Nelle 28 partite disputate in questo campionato, Lorenzo Carissoni ha segnato quattro gol: tanti quanti quelli realizzati nelle due stagioni precedenti col Cittadella in 69 match di Serie BKT; inoltre, dopo l'assist fornito contro la Sampdoria, il calciatore della Juve Stabia potrebbe prendere parte a una marcature per due match interni di fila solo per la seconda volta in carriera nel torneo cadetto (la prima tra aprile e agosto 2024 col Cittadella, contro Feralpisalò e Pisa).

Fabio Abiuso (nove gol in questo campionato) potrebbe diventare il primo giocatore della Carrarese ad andare in doppia cifra di reti in un torneo di Serie BKT dal ritorno dei toscani nella competizione (2024/25); l'attaccante della Carrarese è solo uno dei tre giocatori nati dal 2003 in avanti ad avere preso parte a più di 10 marcature (13 per lui, 9G+4A) nel campionato in corso, assieme a Cristian Shpendi (14, 2003) e Stiven Shpendi (11, 2003).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: