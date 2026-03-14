Le scelte di Bianco: in avanti Petagna e Cutrone, Mota Carvalho in panchina. Ciurria e Azzi sulle corsie esterne, a metà campo spazio a Hernani e Pessina.16:38

Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo al centro dell'attacco, Le Douaron e Palumbo a supporto. Segre e Ranocchia in mediana, Pierozzi e Augello sulle fasce.15:57

PREPARTITA

Monza - Palermo è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Palermo sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 349 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 51 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1 02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2 22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1 08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1 14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2 27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2 11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2 18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2 06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0 11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0 21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2 08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25; il Palermo ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Palermo - Monza si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Monza ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Cesena e lo Spezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Mantova e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 4-2 mentre Il Palermo ha incontrato Carrarese vincendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 20 gol.

Monza e Palermo si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 13 volte, il Palermo ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Monza-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in equilibrio nelle ultime sette sfide tra Monza e Palermo in Serie BKT - con tre successi per parte e un pareggio - in cui non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato.

Dopo la vittoria nel match di andata (3-0, 28 ottobre 2025), il Monza potrebbe battere il Palermo in entrambe le sfide stagionali in Serie BKT solo per la seconda volta, dopo il 1979/80.

Il Palermo non ha trovato la rete nel match di andata contro il Monza e nella sua storia in Serie BKT solo una volta ha mancato la via del gol in entrambe le sfide stagionali contro i brianzoli, nel 1960/61 (0-0 sia all'andata che al ritorno in quel caso).

Il Monza è imbattuto da 10 gare casalinghe consecutive contro il Palermo in Serie BKT (6V, 4N), in un parziale in cui ha sempre trovato la via del gol (media di 1.9 reti segnate a partita).

Dopo la sconfitta nell'ultima giornata contro lo Spezia (2-4), il Monza potrebbe perdere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio-giugno 2001, contro Empoli e Sampdoria in quel caso.

Il Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Serie BKT (1P), in un parziale in cui ha segnato in media esattamente due gol a partita; inoltre, dopo il successo sulla Carrarese (1-0), i rosanero potrebbero vincere due trasferte di fila per la prima volta in questo torneo.

Considerando solo le sfide tra le squadre che attualmente occupano le prime quattro posizioni in classifica in Serie BKT, il Monza ha raccolto sette punti (meno solo del Venezia, 10), mentre il Palermo ne ha ottenuti solo due (al pari del Frosinone) e non ha ancora segnato alcuna rete in questi incroci.

Il Palermo è la squadra con la più alta percentuale realizzativa di questo campionato (12.1%), mentre il Monza è la seconda formazione di questo torneo per attacchi diretti (53, dietro solo al Frosinone con 89).

Andrea Petagna è andato a segno nelle ultime due presenze in campionato e nella sua carriera tra Serie A e Serie BKT non arriva a tre match consecutivi in rete dal febbraio 2020, con la maglia della SPAL nella massima serie.

Joel Pohjanpalo (20) è uno dei due giocatori, assieme a Harry Kane (30), ad aver segnato almeno 10 gol in casa e almeno 10 gol in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: