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Monza-Palermo: 3-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio U-Power Stadium di Monza
14 Marzo 2026 ore 17:15
Monza
3
Palermo
0
Partita finita
Arbitro: Daniele Doveri
  1. 18' 1-0 Andrea Petagna
  2. 63' 2-0 Patrick Ciurria
  3. 88' 3-0 Leonardo Colombo
0'
45'
90'
90'
94'

Il Monza supera 3-0 il Palermo e si aggiudica lo scontro al vertice. Petagna sblocca il risultato al 18', raddoppio di Ciurria al 63', in gol anche Colombo. Due assist di Azzi. Traversa di Johnsen al 68'. Tre punti pesanti per i padroni di casa in ottica promozione diretta in Serie A.

Nel prossimo turno di Serie B per il Monza impegno in trasferta sul campo della Reggiana, il Palermo affronterà in casa la Juve Stabia.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Monza-Palermo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:14

  2. 90'+4'

    Fine partita! MONZA-PALERMO 3-0 (18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo).19:10

  3. 90'+4'

    Ci prova Pohjanpalo, Thiam blocca la sfera in due tempi.19:09

  4. 90'+1'

    L'arbitro Doveri assegna tre minuti di recupero. 19:07

  5. 89'

    Sostituzione MONZA: entra Brorsson esce Azzi.19:06

  7. 88'

    GOL! MONZA-Palermo 3-0! Rete di Colombo. Azzi dopo un'accelerazione poderosa offre a Colombo un pallone da spingere solo in rete. Tris dei lombardi. 19:06

  8. 87'

    OCCASIONE PALERMO! Johnsen calcia da posizione defilata, parata in tuffo di Thiam.19:03

  9. 86'

    Sostituzione MONZA: entra Alvarez esce Cutrone.19:02

  10. 84'

    Opportunità per Cutrone, ma anche stavolta l'attaccante parte da una posizione di fuorigioco. 19:00

  11. 83'

    Palermo in attacco alla ricerca del gol per accorciare le distanze, corner per i rosanero.18:59

  13. 80'

    Ammonito RANOCCHIA per gioco scorretto su Mota Carvalho.18:56

  14. 77'

    Ammonito RUI MODESTO per gioco scorretto su Mota Carvalho.18:53

  15. 75'

    Ammonito RAVANELLI per gioco scorretto su Johnsen.18:50

  16. 74'

    Girandola di cambi, due per parte, forze fresche in campo. 18:49

  17. 72'

    Sostituzione PALERMO: entra Vasic esce Segre.18:49

  19. 72'

    Sostituzione PALERMO: entra Corona esce Le Douaron.18:49

  20. 72'

    Sostituzione MONZA: entra Colombo esce Ciurria.18:48

  21. 72'

    Sostituzione MONZA: entra Mota Carvalho esce Petagna.18:48

  22. 68'

    TRAVERSA PALERMO! Johnsen fa tremare la traversa con un tiro da fuori area. 18:44

  23. 67'

    Reazione del Palermo: cross di Augello, Pohjanpalo in area contrastato da Delli Carri. 18:43

  25. 64'

    Sostituzione PALERMO: entra Magnani esce Peda.18:41

  26. 64'

    Sostituzione PALERMO: entra Johnsen esce Ceccaroni.18:41

  27. 63'

    GOL! MONZA-Palermo 2-0! Rete di Ciurria. Assist di Azzi, Ciurria in area con un tiro di sinistro angolato batte Joronen.

    Guarda la scheda del giocatore Patrick Ciurria18:40

  28. 62'

    Ammonito CECCARONI per gioco scorretto su Bakoune.18:38

  29. 59'

    Sostituzione PALERMO: entra Rui Modesto esce Pierozzi.18:35

  31. 58'

    Calcio da fermo battuto da Palumbo, allontana di testa Delli Carri. 18:34

  32. 55'

    Bani si sgancia in avanti, reclama un corner ma per Doveri l'ultimo tocco è il suo.18:32

  33. 52'

    Cutrone va al tiro in area, ma l'attaccante parte da una posizione irregolare. 18:28

  34. 50'

    Bakoune sulla fascia destra, Ciurria adesso fa la mezzala. 18:27

  35. 47'

    Problema per Peda dopo un contrasto fortuito con Pessina, sanitari in campo. 18:23

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di MONZA-PALERMO!18:21

  38. 46'

    Sostituzione MONZA: entra Bakoune esce Hernani.18:20

  39. Il Monza è avanti al termine della prima frazione di gioco. Il risultato si sblocca al 18', in gol Petagna. Palermo percioloso con Segre al 36'.18:05

  40. 45'+1'

    Fine primo tempo: MONZA-PALERMO 1-0! In gol Petagna. 18:04

  41. 45'

    L'arbitro Doveri concede un minuto di recupero. 18:03

  43. 43'

    Punizione dalla trequarti per il Monza, c'è un fallo su Hernani. 18:01

  44. 41'

    Ammonito HERNANI per gioco scorretto su Segre.17:59

  45. 40'

    Iniziativa di Le Douaron, ma il tiro dell'attaccante del Palermo è fuori misura.17:58

  46. 36'

    OCCASIONE PALERMO! Colpo di testa in tuffo di Segre da centro area, Thiam fa buona guardia. 17:54

  47. 34'

    Ripartenza del Monza, ma Hernani in area non riesce a controllare la sfera dopo un passaggio di Cutrone.17:53

  49. 31'

    Bani anticipa Obiang e interrompe la manovra offensiva del Monza. 17:50

  50. 28'

    Ammonito PALUMBO per gioco scorretto su Petagna.17:46

  51. 26'

    Conclusione centrale di Ceccaroni, comoda la presa a terra di Thiam.17:44

  52. 23'

    Lancio di Peda, troppo lungo per Palumbo, Delli Carri scorta il pallone sul fondo.17:41

  53. 20'

    Rete di Petagna confermata anche dopo un controllo Var sulla posizione dell'attaccante. 17:38

  55. 18'

    GOL! MONZA-Palermo 1-0! Rete di Petagna. Il tiro al volo di Cutrone diventa un assist dopo una doppia deviazione, Petagna insacca da pochi passi dalla porta.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Petagna17:37

  56. 15'

    Traversone da sinistra di Augello, Thiam in uscita allontana con i pugni. 17:32

  57. 12'

    Due corner di fila per il Palermo, battuti senza esito. 17:30

  58. 9'

    Possesso gestito dal Monza, il Palermo si raccoglie nella propria metà campo. 17:27

  59. 6'

    Avvio di gara ad alti ritmi, terreno bagnato e reso scivoloso dalla pioggia. 17:24

  61. 3'

    Richiamo verbale dell'arbitro Doveri a Inzaghi per un eccesso di proteste. 17:22

  62. 2'

    Palermo subito in avanti, tiro da fuori area di Segre deviato da Pohjanpalo.17:20

  63. 1'

    Inizio primo tempo di MONZA-PALERMO! Dirige la sfida l'arbitro Doveri.17:18

  64. Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo al centro dell'attacco, Le Douaron e Palumbo a supporto. Segre e Ranocchia in mediana, Pierozzi e Augello sulle fasce.15:57

  65. Le scelte di Bianco: in avanti Petagna e Cutrone, Mota Carvalho in panchina. Ciurria e Azzi sulle corsie esterne, a metà campo spazio a Hernani e Pessina.16:38

  67. Panchina PALERMO: Gomis, Veroli, Magnani, Bereszynksi, Rui Modesto, Blin, Gyasi, Vasic, Gomes, Giovane, Corona, Johnsen.18:35

  68. Panchina MONZA: Pizzignacco, Brorsson, Capolupo, Keita, Colombo, Colpani, Bakoune, Caso, Alvarez, Mota Carvalho, Forson.16:38

  69. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo.16:40

  70. Formazione MONZA (3-5-2): Thiam - Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi - Ciurria, Obiang, Pessina, Hernani, Azzi - Petagna, Cutrone.16:38

  71. Manca poco all'inizio di Monza-Palermo. Scontro diretto, in palio ci sono punti pesanti per la promozione in Serie A.15:55

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Monza e Palermo.15:55

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: U-Power Stadium
    Città: Monza
    Capienza: 18658 spettatori15:55

    U-Power Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Monza - Palermo

Monza
Palermo
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Paolo Bianco
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
PREPARTITA

Monza - Palermo è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Arbitro di Monza - Palermo sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Daniele Doveri

Statistiche Stagionali
Partite dirette14
Falli fischiati349
Fuorigioco32
Rigori assegnati2
Ammonizioni51
Espulsioni1
Cartellini per partita3.7
Falli per cartellino6.7

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 14 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0
20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3
04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1
28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025 Serie A Verona-Inter 1-2
22-11-2025 Serie A Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025 Serie A Pisa-Parma 0-1
14-12-2025 Serie A Genoa-Inter 1-2
27-12-2025 Serie A Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026 Serie A Inter-Napoli 2-2
18-01-2026 Serie A Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026 Serie A Verona-Pisa 0-0
11-02-2026 Serie B Bari-Spezia 0-0
21-02-2026 Serie A Juventus-Como 0-2
08-03-2026 Serie A Milan-Inter 1-0

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 63 punti (frutto di 19 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).
Il Monza ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25; il Palermo ha segnato 49 gol e ne ha subiti 25.
La partita di andata Palermo - Monza si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 0-3.

In casa il Monza ha fatto 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Cesena e lo Spezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Mantova e Carrares ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 4-2 mentre Il Palermo ha incontrato Carrarese vincendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Petagna con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 20 gol.

Monza e Palermo si sono affrontate 41 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 13 volte, il Palermo ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Monza-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Bilancio in equilibrio nelle ultime sette sfide tra Monza e Palermo in Serie BKT - con tre successi per parte e un pareggio - in cui non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato.
  • Dopo la vittoria nel match di andata (3-0, 28 ottobre 2025), il Monza potrebbe battere il Palermo in entrambe le sfide stagionali in Serie BKT solo per la seconda volta, dopo il 1979/80.
  • Il Palermo non ha trovato la rete nel match di andata contro il Monza e nella sua storia in Serie BKT solo una volta ha mancato la via del gol in entrambe le sfide stagionali contro i brianzoli, nel 1960/61 (0-0 sia all'andata che al ritorno in quel caso).
  • Il Monza è imbattuto da 10 gare casalinghe consecutive contro il Palermo in Serie BKT (6V, 4N), in un parziale in cui ha sempre trovato la via del gol (media di 1.9 reti segnate a partita).
  • Dopo la sconfitta nell'ultima giornata contro lo Spezia (2-4), il Monza potrebbe perdere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio-giugno 2001, contro Empoli e Sampdoria in quel caso.
  • Il Palermo ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Serie BKT (1P), in un parziale in cui ha segnato in media esattamente due gol a partita; inoltre, dopo il successo sulla Carrarese (1-0), i rosanero potrebbero vincere due trasferte di fila per la prima volta in questo torneo.
  • Considerando solo le sfide tra le squadre che attualmente occupano le prime quattro posizioni in classifica in Serie BKT, il Monza ha raccolto sette punti (meno solo del Venezia, 10), mentre il Palermo ne ha ottenuti solo due (al pari del Frosinone) e non ha ancora segnato alcuna rete in questi incroci.
  • Il Palermo è la squadra con la più alta percentuale realizzativa di questo campionato (12.1%), mentre il Monza è la seconda formazione di questo torneo per attacchi diretti (53, dietro solo al Frosinone con 89).
  • Andrea Petagna è andato a segno nelle ultime due presenze in campionato e nella sua carriera tra Serie A e Serie BKT non arriva a tre match consecutivi in rete dal febbraio 2020, con la maglia della SPAL nella massima serie.
  • Joel Pohjanpalo (20) è uno dei due giocatori, assieme a Harry Kane (30), ad aver segnato almeno 10 gol in casa e almeno 10 gol in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonzaPalermo
Partite giocate2929
Numero di partite vinte1816
Numero di partite perse54
Numero di partite pareggiate69
Gol totali segnati4649
Gol totali subiti2522
Media gol subiti per partita0.90.8
Percentuale possesso palla53.748.3
Numero totale di passaggi1303110572
Numero totale di passaggi riusciti107948185
Tiri nello specchio della porta138130
Percentuale di tiri in porta46.843.5
Numero totale di cross596610
Numero medio di cross riusciti160188
Duelli per partita vinti15111514
Duelli per partita persi14671544
Corner subiti105138
Corner guadagnati164147
Numero di punizioni a favore390369
Numero di punizioni concesse421458
Tackle totali422399
Percentuale di successo nei tackle60.458.1
Fuorigiochi totali3937
Numero totale di cartellini gialli5756
Numero totale di cartellini rossi44

Monza - Palermo Live

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Classifica SERIE B

  1. Venezia63
  2. Monza63
  3. Frosinone59
  4. Palermo57
  5. Catanzaro52
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo20
  2. Andrea Adorante13
  3. Tommaso Biasci11
  4. Antonio Di Nardo11
  5. Farès Ghedjemis11
MOSTRA COMPLETA

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