Il Catanzaro porta a casa tre punti dopo una prestazione concreta e che vede andare in gol Alesi e per due volte Iemmello. Il Padova, sotto di due gol, prova a reagire e nel finale trova anche la rete con Di Maggio ma non riesce poi a trovare il pari.
Il Catanzaro si porta a 52 lunghezze, consolidando il quinto posto, mentre il Padova rimane fermo a 34 punti, a +3 dalla zona play out.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:03
90'+6'
Fine partita: PADOVA - CATANZARO 1-3.16:56
90'+4'
GOL! Padova - CATANZARO 1-3! Rete di Iemmello. Parte in velocità Nuamah che entra in area e invece di calciare serve Iemmello, l'attaccante a porta vuota deve solo depositarla in rete.
GOL! PADOVA - Catanzaro 1-2! Rete di Di Maggio. Conclusione angolata dalla distanza di Di Maggio, Pigliacelli ci prova ma non riesce ad intercettare la sfera.16:54
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:51
85'
Dentro anche Buglio per Pontisso.16:46
85'
Sostituzione nel Catanzaro, entra Nuamah per Pittarello.16:45
84'
Punizine di Buonaiuto dalla distanza, palla che finisce alla destra di Pigliacelli.16:45
83'
Cartellino giallo per Favasuli, fallo da dietro su Favale.16:44
79'
Batti e ribatti in area, Pontisso arriva da dietro in velocità e prova ad anticipare Sorrentino che è attento e gli chiude lo specchio della porta.16:40
76'
VILLA! Gran palla di Buonaiuto in area, Villa stacca di testa anticipando Pigliacelli ma non trova la porta.16:37
74'
Dentro anche Pompetti per Petriccione.16:34
74'
Sostituzione nel Catanzaro, entra Frosinini per Alesi.16:34
73'
Controllo con il tacco di Buonaiuto che dal fondo entra in area e conclude d'esterno, palla sull'esterno della rete. Caputi ferma però tutto per fuorigioco.16:35
68'
Dentro anche Silva per Faedo.16:31
68'
Di Maggio prende il posto di Fusi.16:29
68'
Cambi nel Padova, entra Buonaiuto per Di Mariano.16:28
67'
Mancino di Favale da fuori area, palla che colpisce l'esterno della rete.16:28
65'
Cartellino giallo per Di Mariano, fallo su Alesi al limite dell'area.16:25
64'
Ritmi un po' più bassi in questa fase, il Padova prova ad alzare il ritmo, ma il Catanzaro con le ripartenze da l'idea di poter far male.16:25
59'
Sostituzione nel Catanzaro, entra Rispoli per Liberali.16:19
57'
PADOVA VICINO AL GOL! Ottimo inserimento di Faedo che mette un pallone in area dalla destra, Lasagna con la porta spalancata non ci arriva per un soffio.16:18
56'
Favasuli si mette in proprio, prende palla sulla fascia destra, rientra sul sinistro e prova la conclusione angolata, Sorrentino è attento.16:17
54'
Dentro anche Favale per Belli.16:15
54'
Sostituzione nel Padova, entra Lasagna per Caprari.16:15
51'
GOL! Padova - CATANZARO 0-2! Rete di Iemmello. Azione manovrata del Catanzaro, palla sulla destra a Favasuli che alza la testa e serve un pallone rasoterra al limite, dove si trova Iemmello che calcia di prima e infila Sorrentino.
Conclusione angolata di Brighenti da fuori area, Sorrentino smanaccia in angolo.16:09
47'
Ancora Catanzaro, lancio in area per Alesi che controlla e con l'esterno destro prova il pallonetto. Palla sul fondo.16:08
46'
Subito Pittarello che viene lanciato in profondità e prova a calciare dal limite ma impatta male con la sfera.16:06
46'
Inizia il secondo tempo di PADOVA - CATANZARO. Si riparte senza sostituzioni.16:06
Partita che inizia con un buon ritmo ma diventa poi molto spezzettata, le due squadre provano a comandare il gioco con diversi cambi di fronte, ma sono gli ospiti a trovare la rete con una conclusione da fuori area di Alesi.15:49
45'+2'
Fine primo tempo: PADOVA - CATANZARO 0-1.15:49
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47
42'
Padova che prova in questi minuti finali del primo tempo a fare la partita, il Catanzaro si difende.15:43
38'
Buona azione manovrata del Padova con Bortolussi che riceve palla in profondità e prova a servire al centro un compagno, ma non trova nessuno.15:42
36'
Cartellino giallo per Liberali, entrata in ritardo a metà campo.15:38
34'
Calvio d'angolo per il Catanzaro, cross corto in area di Pontisso, spazza la difesa del Padova.15:36
30'
Mezz'ora di gioco e Catanzaro avanti grazie alla rete di Alesi.15:32
26'
Si gioca molto in mezzo al campo, con molti scontri e falli in questa fase di gara.15:32
22'
Prova a reagire il Padova, ma è il Catanzaro per ora a tenere il possesso del pallone.15:31
18'
GOL! Padova - CATANZARO 0-1! Rete di Alesi. Pittarello fa da sponda di testa, Iemmello a sua volta la spizza per Alesi che prende palla, arriva al limite e con una conclusione angolata beffa Sorrentino.16:01
12'
Buon ritmo ora con entrambe le squadre che provano a fare la partita.15:29
6'
Destro di Faedo da pochi passi, la palla rimbalza a terra ma schizza poi sopra la traversa16:00
4'
Ritmi bassi e squadre che si studiano in questi primi minuti.15:26
1'
FISCHIO D’INIZIO DI PADOVA - CATANZARO. Arbitra Caputi.15:39
Nel Padova coppia d'attacco formata da Caprari e Bortolussi, in difesa giocano come centrali Villa e Perrotta. Nel Catanzaro confermato il terzetto difensivo composto da Brighenti, Antonini e Cassandro, mentre in avanti gioca Pittarello con Liberali e Iemmello che agiranno sulla trequarti. Prima maglia da titolare per Alesi.16:00
Padova - Catanzaro è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Catanzaro sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 10 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025
Serie B
Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025
Serie B
Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025
Serie B
Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025
Serie B
Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026
Serie B
Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026
Serie B
Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026
Serie A
Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026
Serie B
Avellino-Juve Stabia 0-0
04-03-2026
Serie B
Bari-Empoli 2-1
Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Padova ha segnato 31 gol e ne ha subiti 39; il Catanzaro ha segnato 48 gol e ne ha subiti 35. La partita di andata Catanzaro - Padova si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa Padova ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, lo Spezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Carrarese e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Empoli vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 9 gol.
Padova e Catanzaro si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Padova-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (3V, 2N) di campionato contro il Catanzaro, tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste; inoltre, dopo il successo nella gara di andata, i patavini potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i calabresi per la prima volta in Serie BKT.
Il Padova ha messo assieme ben 15 'clean sheet' nelle 25 gare disputate contro il Catanzaro in Serie BKT; tra le squadre del torneo in corso, soltanto contro Modena (17) e Monza (19), i veneti contano più match senza avere subito gol nella competizione rispetto a quelli contro i giallorossi (15, come contro il Venezia, sempre considerando le compagini presenti in questo camponato).
Il Catanzaro non ha mai vinto nelle 12 trasferte giocate contro il Padova in Serie BKT: cinque pareggi e sette sconfitte nel parziale; contro nessuna squadra, i calabresi hanno disputato più gare esterne nel torneo cadetto senza mai strappare la posta piena (12 anche contro Perugia e Foggia).
Il Padova è una delle due squadre, assieme allo Spezia, ad avere raccolto meno punti nelle gare interne di questo campionato: solo 16, sui 34 complessivi; tuttavia, i veneti sono imbattuti in casa da tre partite (1V, 2N) e potrebbero arrivare a quattro di fila in casa per la seconda volta in questo torneo (la prima tra settembre e novembre scorsi).
A partire da febbraio, il Catanzaro è l'unica squadra a non avere ancora perso in campionato - sette partite per un bilancio di cinque vittorie e due pareggi - ed è quella che ha realizzato più reti nel periodo: ben 17, per una media gol di 2.4 a match.
Kevin Lasagna ha segnato cinque gol nelle 10 gare disputate nel 2026 in Serie BKT (quattro di questi all'Euganeo): giù una rete in più di tutte quelle realizzate (quattro) nelle 26 partite giocate nel 2025 nel torneo.
Filippo Pittarello ha preso parte a sette gol (quattro reti, tre assist) nelle ultime cinque sfide di Serie BKT - meno solo di Joel Pohjanpalo (otto) nel periodo (a sette anche Antonio Di Nardo) - esattamente lo stesso numero di partecipazioni attive messe assieme in tutte le precedenti 50 partite giocate nella stagione regolare della competizione con la maglia del Catanzaro.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: