Il Catanzaro porta a casa tre punti dopo una prestazione concreta e che vede andare in gol Alesi e per due volte Iemmello. Il Padova, sotto di due gol, prova a reagire e nel finale trova anche la rete con Di Maggio ma non riesce poi a trovare il pari.

Nel Padova coppia d'attacco formata da Caprari e Bortolussi, in difesa giocano come centrali Villa e Perrotta. Nel Catanzaro confermato il terzetto difensivo composto da Brighenti, Antonini e Cassandro, mentre in avanti gioca Pittarello con Liberali e Iemmello che agiranno sulla trequarti. Prima maglia da titolare per Alesi.16:00

Batti e ribatti in area, Pontisso arriva da dietro in velocità e prova ad anticipare Sorrentino che è attento e gli chiude lo specchio della porta.16:40

PREPARTITA

Padova - Catanzaro è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Catanzaro sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0 04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Padova ha segnato 31 gol e ne ha subiti 39; il Catanzaro ha segnato 48 gol e ne ha subiti 35.

La partita di andata Catanzaro - Padova si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa Padova ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, lo Spezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, Carrarese e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 1-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato l'Empoli vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 9 gol.

Padova e Catanzaro si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 10 volte, il Catanzaro ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Padova-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite (3V, 2N) di campionato contro il Catanzaro, tenendo la porta inviolata in ciascuna di queste; inoltre, dopo il successo nella gara di andata, i patavini potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i calabresi per la prima volta in Serie BKT.

Il Padova ha messo assieme ben 15 'clean sheet' nelle 25 gare disputate contro il Catanzaro in Serie BKT; tra le squadre del torneo in corso, soltanto contro Modena (17) e Monza (19), i veneti contano più match senza avere subito gol nella competizione rispetto a quelli contro i giallorossi (15, come contro il Venezia, sempre considerando le compagini presenti in questo camponato).

Il Catanzaro non ha mai vinto nelle 12 trasferte giocate contro il Padova in Serie BKT: cinque pareggi e sette sconfitte nel parziale; contro nessuna squadra, i calabresi hanno disputato più gare esterne nel torneo cadetto senza mai strappare la posta piena (12 anche contro Perugia e Foggia).

Il Padova è una delle due squadre, assieme allo Spezia, ad avere raccolto meno punti nelle gare interne di questo campionato: solo 16, sui 34 complessivi; tuttavia, i veneti sono imbattuti in casa da tre partite (1V, 2N) e potrebbero arrivare a quattro di fila in casa per la seconda volta in questo torneo (la prima tra settembre e novembre scorsi).

A partire da febbraio, il Catanzaro è l'unica squadra a non avere ancora perso in campionato - sette partite per un bilancio di cinque vittorie e due pareggi - ed è quella che ha realizzato più reti nel periodo: ben 17, per una media gol di 2.4 a match.

Kevin Lasagna ha segnato cinque gol nelle 10 gare disputate nel 2026 in Serie BKT (quattro di questi all'Euganeo): giù una rete in più di tutte quelle realizzate (quattro) nelle 26 partite giocate nel 2025 nel torneo.

Filippo Pittarello ha preso parte a sette gol (quattro reti, tre assist) nelle ultime cinque sfide di Serie BKT - meno solo di Joel Pohjanpalo (otto) nel periodo (a sette anche Antonio Di Nardo) - esattamente lo stesso numero di partecipazioni attive messe assieme in tutte le precedenti 50 partite giocate nella stagione regolare della competizione con la maglia del Catanzaro.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: