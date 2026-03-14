Termina a reti bianche la partita tra Sampdoria e Venezia. Le emozioni non sono di certo mancate, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine grazie anche ad un super Martinelli il match non ha regalato nessun gol. Un punto per parte ed un pareggio tutto sommato giusto.
Nel prossimo turno di campionato la Sampdoria se la vedrà con la Carrarese, mentre il Venezia dovrà sfidare il Padova!
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Venezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:32
Sostituzione Sampdoria: esce Francesco Conti, entra Matteo Ricci.21:15
81'
Cartellino giallo per Francesco Conti.21:13
78'
Fase confusionaria della partita, tanti falli e gioco molto spezzettato in questo momento.21:12
74'
Si inserisce Conti sul secondo palo, molto bene ancora una volta Svoboda che chiude in angolo.21:10
70'
Cartellino giallo per Tjas Begic!21:09
65'
Sostituzione Sampdoria: esce Andrea Adorante, emtra Lion Lauberbach.20:58
65'
Sostituzione Sampdoria: esce Matteo Dagasso, entra Antonio Marín.20:58
62'
Cross indisioso di Esposito da calcio d'angolo, libera senza problemi Adorante di testa.20:56
58'
Ci prova Cicconi al volo con il mancino, la palla termina però abbondantemente fuori a lato.20:51
55'
Grande giocata con il tacco di Esposito, chiude come al solito Svoboda in maniera perfetta!20:48
51'
Grandissima occasione per il Venezia con Busio che conclude da posizione ravvicinata con il destro: super parata di Martinelli!20:46
47'
Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-VENEZIA!20:40
46'
Sostituzione Sampdoria: esce Dennis Hadzikadunic, entra Alex Ferrari.20:40
In casa Sampdoria occhio ovviamente a Barak e Pafundi per il secondo tempo, nel Venezia scalpita invece Bohinen.20:19
La prima frazione di Sampdoria-Venezia non è proprio esaltante, giocata su ritmi non particolarmente altri. Le occasioni però non mancano, soprattutto per gli ospiti che in particolare con Doumbia prima e Hainaut poi sfiorano il vantaggio. Martinelli però salva la Samp e all'intervallo il risultato è di 0-0.20:19
45'+3'
Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-VENEZIA! 20:19
45'
Sono stati concessi 3 minuti di recupero!20:18
42'
Begic prolunga di testa per Brunori, molto bravo Svoboda a chiudere in spaccata!20:13
39'
Splendida iniziativa personale di Begic che si mette in proprio e conclude con il destro, palla di poco fuori a lato!20:10
36'
Cross molto insidioso di Cherubini su cui però Brunori non arriva per pochi centimetri.20:09
32'
Splendida sovrapposizione di Sagrado che crossa con il mancino, bravo Palma a liberare.20:05
28'
Il Venezia prova a sfondare centralmente grazie ad Adorante, riesce a liberare senza grossi problemi la Sampdoria.20:01
24'
Problemi fisici per Esposito, gioco momentaneamente fermo.19:57
20'
Ritmi parecchio bassi in questi primi minuti sotto il diluvio del Ferraris.19:57
15'
Prova uno spunto personale Begic, molto bene la difesa del Venezia che evita ulteriori pericoli.19:52
11'
Grandissima palla di Kike Perez per Hainaut che conclude di testa da posizione ravvicinata, bravissimo ancora una volta Martinelli.19:44
8'
Tentativo del Venezia con Doumbia che conclude con il destro, bravo Martinelli a respingere.19:41
4'
Gestione del possesso da parte del Venezia in questi primi minuti, Sampdoria bassa e compatta.19:40
1'
Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-VENEZIA!19:34
Sampdoria e Venezia non hanno mai pareggiato in tre precedenti al Luigi Ferraris in Serie BKT, due successi casalinghi e uno esterno, in un punteggio aggregato di 9-3 per i blucerchiati.18:51
Dopo un pareggio e due successi nelle prime tre sfide contro il Venezia in Serie BKT, la Sampdoria ha perso tutte le successive quattro gare contro i lagunari e contro nessuna squadra ha mai incassato cinque ko di fila nella competizione (quattro anche vs Pisa).18:51
Le scelte di Stroppa: in avanti coppia formata da Perez e Adorante, Dagasso titolare a centrocampo con Doumbia. Confermato Svoboda in difesa.18:50
Le scelte di Lombardo: gioca Brunori avanti con Cherubini e Begic a supporto. C'è Esposito in mediana, confermato Martinelli in porta.18:50
Sampdoria - Venezia è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Venezia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
270
Fuorigioco
45
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
29
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.6
Falli per cartellino
9.3
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
02-03-2026
Serie A
Pisa-Bologna 0-1
14-03-2026
Serie B
Sampdoria-Venezia 0-0
Attualmente la Sampdoria si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 64 punti (frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti 25. La partita di andata Venezia - Sampdoria si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Avellino e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol.
Sampdoria e Venezia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sampdoria-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo un pareggio e due successi nelle prime tre sfide contro il Venezia in Serie BKT, la Sampdoria ha perso tutte le successive quattro gare contro i lagunari e contro nessuna squadra ha mai incassato cinque ko di fila nella competizione (quattro anche vs Pisa).
Sampdoria e Venezia non hanno mai pareggiato in tre precedenti al Luigi Ferraris in Serie BKT, due successi casalinghi e uno esterno, in un punteggio aggregato di 9-3 per i blucerchiati.
La Sampdoria ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite di campionato (1N, 3P), dopo che in altrettante gare precedenti i blucerchiati ne avevano collezionati ben 10 (3V, 1N).
Il Venezia non perde in trasferta da otto gare (6V, 2N) e potrebbe eguagliare la sua seconda più lunga serie di imbattibilità fuori casa in Serie BKT: nove match di fila, tra febbraio e settembre 1957.
La Sampdoria ha realizzato otto gol da fuori area in questo campionato - al pari del Pescara - e solo l'avversaria di giornata Venezia (10) ha fatto meglio.
Matteo Brunori - ad un gol di distanza dalle 50 marcature in Serie BKT - ha segnato quattro gol contro il Venezia nella competizione (come contro Ascoli e Modena) e solo contro il Pisa (cinque) ha fatto meglio nella serie cadetta. In generale, il classe '94 ha segnato la sua unica tripletta nel torneo proprio contro i lagunari (il 26 settembre 2023 al Penzo con il Palermo).
La prima delle quattro doppiette di Andrea Adorante in Serie BKT è arrivata proprio sul campo della Sampdoria, decisiva per la vittoria della Juve Stabia (2-1, 4 ottobre 2024); il classe 2000 arriva da quattro gol nelle ultime cinque presenze in trasferta, dopo quattro gare esterne a secco.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: