Termina a reti bianche la partita tra Sampdoria e Venezia. Le emozioni non sono di certo mancate, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine grazie anche ad un super Martinelli il match non ha regalato nessun gol. Un punto per parte ed un pareggio tutto sommato giusto.

Dopo un pareggio e due successi nelle prime tre sfide contro il Venezia in Serie BKT, la Sampdoria ha perso tutte le successive quattro gare contro i lagunari e contro nessuna squadra ha mai incassato cinque ko di fila nella competizione (quattro anche vs Pisa).18:51

Sampdoria e Venezia non hanno mai pareggiato in tre precedenti al Luigi Ferraris in Serie BKT, due successi casalinghi e uno esterno, in un punteggio aggregato di 9-3 per i blucerchiati.18:51

La prima frazione di Sampdoria-Venezia non è proprio esaltante, giocata su ritmi non particolarmente altri. Le occasioni però non mancano, soprattutto per gli ospiti che in particolare con Doumbia prima e Hainaut poi sfiorano il vantaggio. Martinelli però salva la Samp e all'intervallo il risultato è di 0-0.20:19

PREPARTITA

Sampdoria - Venezia è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 marzo alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Venezia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 270 Fuorigioco 45 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 29 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.3 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2 02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1 14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0

Attualmente la Sampdoria si trova 15° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 64 punti (frutto di 19 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 40; il Venezia ha segnato 60 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Venezia - Sampdoria si è giocata il 8 novembre 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa la Sampdoria ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Venezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, l'Avellino e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Venezia pareggiando 0-0 mentre Il Venezia ha incontrato la Reggiana vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 13 gol.

Sampdoria e Venezia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo un pareggio e due successi nelle prime tre sfide contro il Venezia in Serie BKT, la Sampdoria ha perso tutte le successive quattro gare contro i lagunari e contro nessuna squadra ha mai incassato cinque ko di fila nella competizione (quattro anche vs Pisa).

Sampdoria e Venezia non hanno mai pareggiato in tre precedenti al Luigi Ferraris in Serie BKT, due successi casalinghi e uno esterno, in un punteggio aggregato di 9-3 per i blucerchiati.

La Sampdoria ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite di campionato (1N, 3P), dopo che in altrettante gare precedenti i blucerchiati ne avevano collezionati ben 10 (3V, 1N).

Il Venezia non perde in trasferta da otto gare (6V, 2N) e potrebbe eguagliare la sua seconda più lunga serie di imbattibilità fuori casa in Serie BKT: nove match di fila, tra febbraio e settembre 1957.

La Sampdoria ha realizzato otto gol da fuori area in questo campionato - al pari del Pescara - e solo l'avversaria di giornata Venezia (10) ha fatto meglio.

Matteo Brunori - ad un gol di distanza dalle 50 marcature in Serie BKT - ha segnato quattro gol contro il Venezia nella competizione (come contro Ascoli e Modena) e solo contro il Pisa (cinque) ha fatto meglio nella serie cadetta. In generale, il classe '94 ha segnato la sua unica tripletta nel torneo proprio contro i lagunari (il 26 settembre 2023 al Penzo con il Palermo).

La prima delle quattro doppiette di Andrea Adorante in Serie BKT è arrivata proprio sul campo della Sampdoria, decisiva per la vittoria della Juve Stabia (2-1, 4 ottobre 2024); il classe 2000 arriva da quattro gol nelle ultime cinque presenze in trasferta, dopo quattro gare esterne a secco.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: