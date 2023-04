Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Alberto Braglia

Città: Modena

Capienza: 21151 spettatori18:53

Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Parma, partita valida per la 33' giornata del campionato di Serie B!18:53

Sfida per la zona play off al Braglia, dove i padroni di casa vogliono i tre punti per restare aggrappati alla speranza di potersi giocare a fine stagione l'accesso in Serie A. Una vittoria del Parma invece spingerebbe i ducali momentaneamente al quinto posto, consolidando ulteriormente il piazzamento in classifica18:56

Solo due vittorie nelle ultime otto uscite per il Modena di Tesser, reduce dal successo sul campo del Perugia. In casa la compagine emiliana ha raccolto 23 dei suoi 42 punti in classifica19:02

Il Parma invece viene da due successi consecutivi, e quella del Braglia è la seconda trasferta di fila per i gialloblù di Pecchia, reduci dalla vittoria di misura a Cittadella19:05

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 4-3-2-1 Gagno - Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti - Magnino, Gerli, Armellino - Tremolada, Ionita - Diaw19:47

FORMAZIONI UFFICIALI: risponde con un 4-2-3-1 il Parma: Buffon - Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly - Juric, Estevez - Zanimacchia, Camara, Benedyczak - Vazquez19:48

Le scelte di Tesser: Diaw vince il ballottaggio in avanti con Strizzolo e guiderà l'attacco del Modena, conferma per Gerli in mezzo con Magnino e Armellino. Tremolada e Ionita sulla trequarti, panchina per Falcinelli19:52

Le scelte di Pecchia: a sorpresa parte fuori Bernabè, appena rientrato dalla squalifica. In mezzo ci sono Juric ed Estevez, mentre sulla trequarti spazio al trio formato da Zanimacchia, Camara e Benedyczak19:55

Nella gara di andata il Modena sbancò il Tardini per 2-1, grazie alle reti realizzate da Falcinelli e Bonfanti nel primo tempo. Inutile il gol nella ripresa di Vasquez su rigore19:11