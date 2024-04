90'+6' FINITA! Venezia-Brescia 2-0, triplice fischio di Baroni.18:14

90'+4' Da fallo laterale, Lezzerini attento in uscita bassa su Pohjanpalo.18:12

90'+2' AMMONITO Jajalo, in ritardo su Bertagnoli.18:10

90'+1' Scontro aereo tra Candela e Fares, gioco fermo.18:10

90' Cinque minuti di recupero.18:08

90' GOL! VENEZIA-Brescia 2-0! Doppietta di Tessmann. Corner di Pierini, spizzata di Lella, Tessmann non sbaglia il facile tocco da due passi.



89' Ripartenza di Pohjanpalo, Jallow spazza in angolo.18:06

88' OCCASIONE BRESCIA! Jallow dai 20 metri, destro potente, Joronen blocca in due tempi.18:06

88' Bertagnoli si guadagna una punizione sulla sinistra, fallo di Altare.18:05

86' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Vanoli richiama un ottimo Busio, spezzone per Jajalo.18:03

84' OCCASIONE BRESCIA! Traversone di Bianchi, sponda di Dickmann, Moncini si esibisce in una sforbiciata che sfiora la traversa.18:02

83' ULTIMO CAMBIO BRESCIA. Fuori Cistana, dentro van de Looi.18:00

81' OCCASIONE VENEZIA! Pierini premia la sovrapposizione di Candela, Lella mastica il destro, Lezzerini la tocca oltre il palo.17:59

78' OCCASIONE VENEZIA! Filtrante di Busio per Zampano, Lezzerini risce a chiudergli lo specchio.17:56

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Esce anche Bjarkason, si rivede Lella.17:56

77' SOSTITUZIONE VENEZIA. Idzes lascia il campo a favore di Altare.17:55

77' Traversone di Fares, Sverko allontana di testa, Bianchi prova a piazzare l'incornata da lontano, fuori.17:54

76' SOSTITUZIONE BRESCIA. Bertagnoli prende il posto di Besaggio.17:53

73' Pohjanpalo riceve da Busio, si gira in area, destro sporcato in angolo da Jallow.17:50

72' Zampano scende sulla fascia, cross troppo profondo per Pierini.17:49

70' Punizione sprecata da Besaggio, direttamente sul fondo.17:47

68' OCCASIONE VENEZIA! Da corner, spizzata di Sverko, Tessmann si divora il raddoppio da due passi, palla in orbita.17:45

67' Subito Zampano in avanti, Cistana si rifugia in angolo.17:45

66' SOSTITUZIONE VENEZIA. Energie fresche sulla fascia: Zampano per Ellertsson, Bjarkason scala in mediana.17:44

66' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Gytkjaer e Pierini.17:43

66' Tessmann al limite per Gytkjaer che scavalca Bisoli con un sombrero, sinistro violento ma impreciso.17:43

64' Ellertsson in profondità per Bjarkason, sinistro sull'esterno della rete.17:41

62' Ritmi leggermente calati, possesso degli arancioneroverdi.17:41

60' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Tessmann, Pohjanpalo schiaccia di testa, la palla sfila poco oltre il palo.17:37

59' SOSTITUZIONE BRESCIA. Mangraviti non ce la fa a continuare, Maran inserisce Papetti.17:36

58' SOSTITUZIONE BRESCIA. Finisce la gara da ex di Galazzi, spazio a Bjarnason.17:36

58' Mangraviti a terra, gioco fermo.17:35

56' OCCASIONE VENEZIA! Ripartenza di Svoboda, Candela pesca Ellertsson smarcato a centro area, colpo di testa alzato in angolo da Lezzerini.17:34

54' AMMONITO Fares, in ritardo su Bjarkason.17:32

54' Bjarkason recupera palla sulla trequarti, destro di Tessmann, a lato.17:31

52' Punizione di Bisoli, Fares di testa non inquadra la porta.17:29

51' AMMONITO Sverko, fallo tattico su Galazzi.17:28

49' OCCASIONE VENEZIA! Bjarkason scodella per Ellertsson, sinistro violento sul primo palo protetto da Lezzerini.17:26

47' Bisoli in area per Bianchi che incrocia il destro, Joronen blocca agevolmente.17:25

46' AMMONITO Galazzi, trattenuta su Gytkjaer.17:24

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Brescia 1-0, manovra degli ospiti.17:22

46' SOSTITUZIONE BRESCIA. Paghera, a rischio cartellino, rimane negli spogliatoi, entra Fares.17:22

Vanoli deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Maran ha bisogno di alzare la qualità delle giocate offensive.17:09

Avvio migliore dei lombardi che non riescono però a creare reali occasioni da rete in tutta la frazione, gli arancioneroverdi crescono, colpiscono un palo con Gytkjaer, Tessmann firma il vantaggio sfruttando una corta respinta di Lezzerini su corner, Baroni annulla il raddoppio dopo una papera di Lezzerini per fallo di Idzes.17:08

45'+1' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Brescia 1-0, decide Tessmann.17:05

45'+1' Entrata coi tacchetti di Paghera su Tessmann, Baroni lo grazia per la seconda volta.17:06

45'+1' OCCASIONE BRESCIA! Lancio lungo, Svoboda si perde Moncini, ottimo timing in uscita bassa di Joronen.17:06

45' Un minuto di recupero.17:03

44' Bjarkason si accentra dalla sinistra, destro in curva.17:02

43' Tessmann nel corridoio per Idzes che non riesce a crossare prima che la palla esca.17:01

42' Pohjanpalo serve in area Candela, Mangraviti non si fa superare.17:00

40' Gli arancioneroverdi insistono sulla destra con Idzes, cross deviato in angolo da Jallow.16:58

38' Azione dei lombardi, vanificata da Cistana, lancio fuori misura.16:58

36' Ellertsson spinge sulla fascia, Busio addomestica per Pohjanpalo che perde l'attimo per concludere.16:54

33' Corner di Bjarkason, Gytkjaer impatta male di testa, alto.16:51

32' Idzes in proiezione offensiva, Bisoli lo ferma in angolo.16:51

30' Punizione di Bjarkason, torre di Pohjanpalo che scende oltre la traversa.16:48

28' GOL ANNULLATO VENEZIA! Da corner, colpo di testa di Sverko, Lezzerini liscia completamente la presa, Baroni fischia un fallo di Idzes.16:47

27' Traversone di Busio, Moncini salta più in alto di Gytkjaer, palla in angolo.16:45

26' Lancio per Bjarkason che scappa dietro le spalle di Cistana ma sbaglia l'aggancio al limite.16:45

24' Moncini porta scompiglio in area arancioneroverde, Ellertsson anticipa Bisoli.16:42

23' Punizione di Galazzi, Gytkjaer libera l'area.16:41

20' GOL! VENEZIA-Brescia 1-0! Rete di Tessmann. Da corner, Lezzerini smanaccia corto, Tessmann lo infila con un preciso destro al volo.



19' Bjarkason apre per Candela, tocco dietro per Tessmann, piattone deviato in angolo da Dickmann.16:39

18' Ellertsson cambia gioco per Busio, Jallow è in vantaggio.16:36

16' PALO VENEZIA! Busio centra dal fondo, la girata di Gytkjaer si stampa sul legno.16:34

14' Scintille tra Bisoli e Bjarkason, Baroni riporta la calma.16:32

12' Gli arancioneroverdi aumentano il fraseggio, le due squadre si affrontano sulla mediana.16:31

10' Tentativo dalla distanza di Tessmann, sinistro ampiamente a lato.16:28

7' Galazzi avanza per vie centrali, sinistro fiacco, Joronen senza problemi.16:25

5' Da angolo, palla fuori per Paghera, destro in drop, oltre la traversa.16:23

4' I lombardi si mantengono in avanti con Galazzi, conquistando un altro corner.16:22

2' Lancio di Cistanza, cross di Dickmann, Sverko concede il primo angolo della gara.16:20

1' INIZIA Venezia-Brescia, palla agli arancioneroverdi.16:18

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Baroni.15:40

Maran conferma per dieci undicesimi la squadra capace di battere il Pisa: Mangraviti al posto di Cistana in difesa, unica novità. In attacco, fiducia a Moncini supportato da Bianchi e l'ex Galazzi.15:39

Vanoli opta per il tandem pesante Gytkjaer-Pohjanpalo con Candela e Bjarkason sulle fasce. Ellertsson preferito a Andersen in mediana.15:33

4-3-2-1 per il Brescia: Lezzerini - Dickmann, Cistana, Mangraviti, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Galazzi, Bianchi - Moncini. A disp.: Avella, Cartano, Papetti, Huard, Fares, Fogliata, Van de Looi, Bertagnoli, Bjarnason, Ferro.15:38

Ecco le formazioni. Venezia con il 3-5-2: Joronen - Idzes, Svoboda, Sverko - Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Bjarkason - Gytkjaer, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Altare, Modolo, Dembele, Jajalo, Lella, Andersen, Zampano, Cheryshev, Olivieri, Pierini.15:35

Gli arancioneroverdi, capaci di raccogliere un solo punto nelle ultime due gare di campionato non vogliono mollare la scia del Como; di fronte, i lombardi reduci da due successi di fila e desiderosi di consolidare la zona play-off.14:07

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Brescia, posticipo della trentatresima giornata di Serie B.14:03