Catanzaro e Modena impattano sul 2-2. Giallorossi due volte in vantaggio grazie alle reti di Pittarello (5°) e Rispoli (40°). Di Adorni, al 28°, il gol del provvisorio 1-1, mentre è Pedro Mendes, in pieno extra-time a mettere a segno il gol del definitvo 2-2. Secondo tempo fortemente condizionato dalle condizioni atmosferiche, con la visibilità calata drasticamente a causa di una nebbia molto fitta.

PREPARTITA

Catanzaro - Modena è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 19:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Modena sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0 27-02-2026 Serie B Monza-Virtus Entella 2-0 15-03-2026 Serie B Südtirol-Pescara 0-0 06-04-2026 Serie B Cesena-Südtirol 1-1 14-04-2026 Serie B Catanzaro-Modena 2-2

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 55 punti (frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 53 gol e ne ha subiti 42; Modena ha segnato 46 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Modena - Catanzaro si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.

Catanzaro e Modena si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 8 volte, Modena ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Catanzaro-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è la squadra che ha sia vinto più partite contro il Catanzaro in Serie BKT - 14 su 37, completano otto successi calabresi e ben 15 pareggi - che segnato più gol contro i giallorossi nel campionato cadetto (45).

Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 8 dicembre, il Catanzaro potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Modena in Serie BKT per la prima volta; in generale solo una volta ha ottenuto due successi di fila contro i canarini nel campionato cadetto: tra il 1988 e il 2004.

Il Modena è l'avversario contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite casalinghe in Serie BKT: nove su 18 (tra cui il 2-2 nel confronto più recente del 6 ottobre 2024), completano sei vittorie calabresi e tre successi emiliani.

Il Catanzaro è imbattuto da 12 partite casalinghe in Serie BKT (8V 4N) e non registra una striscia di risultati positivi più lunga in gare interne nella competizione dal periodo tra novembre 1987 e novembre 1988 (19 in quel caso).

Il Modena ha subito sette gol nelle ultime quattro trasferte di campionato, tante quante reti aveva concesso nelle precedenti 10 gare fuori casa in Serie BKT.

Filippo Pittarello ha preso parte a sette reti nelle sue ultime otto partite casalinghe di Serie BKT (4G+3A), tante partecipazioni quante quelle collezionate nelle sue prime 37 gare interne in regular season nel torneo (5G+2A).

Simone Santoro, gol nell'ultima presenza, ha partecipato a sei reti in questo campionato (due reti e quattro assist), mentre nelle precedenti quattro stagioni di Serie BKT, tra il 2021/22 e il 2024/25, aveva partecipato a un totale di sette gol (sei marcature e un passaggio vincente).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: