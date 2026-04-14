Catanzaro e Modena impattano sul 2-2. Giallorossi due volte in vantaggio grazie alle reti di Pittarello (5°) e Rispoli (40°). Di Adorni, al 28°, il gol del provvisorio 1-1, mentre è Pedro Mendes, in pieno extra-time a mettere a segno il gol del definitvo 2-2. Secondo tempo fortemente condizionato dalle condizioni atmosferiche, con la visibilità calata drasticamente a causa di una nebbia molto fitta.
Continua la serie senza vittorie, che si allunga a quattro, per il Catanzaro. Questo pareggio proietta le aquile a 55 punti, che mantengono i tre punti di vantaggio sul Modena. Le aquile faranno visita alla Juve Stabia nel corso della 35° giornata della serie cadetta.
Il Modena evita la seconda sconfitta nelle ultime tre partite con questo pareggio agguantato in extremis, mantiene invariata la distanza dal Catanzaro e allunga a +4 sulla Juve Stabia. I gialloblu ospiteranno il Frosinone nel prossimo turno di campionato.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!21:06
90'+8'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO NICOLA CERAVOLO! Catanzaro-Modena 2-220:59
90'+7'
Sottil chiede al proprio portiere di rallentare quando stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero.20:58
90'+5'
GOOL!! Catanzaro-MODENA 2-2!! Rete di Pedro Mendes! La riprende nel finale il Modena! Corner calciato al centro dove Mendes è abile a raccogliere una sponda aerea al limite dell'area piccola, a proteggere e a scaricare un destro violento sotto la traversa.
Ci prova ancora il Modena che conquista corner sulla deviazione della difesa del Catanzaro su un cross da sinistra.20:55
90'+2'
Pigliacelli esce sicuro e guadagna secondi preziosi per il Catanzaro.20:53
90'+1'
Altro piazzato dalla trequarti per i padroni di casa. Nieling irruento su Frosinini.20:52
90'
7 minuti di recupero.20:51
90'
Ancora un uomo a terra per il Catanzaro. Pigliacelli richiama l'attenzione di Allegretta che ferma il gioco. Ricordo che Aquilani ha esaurito i cambi.20:51
89'
Incursione di Pittarello che riporta il Catanzaro in avanti. Fallo di Zanimacchia e punizione dalla trequarti destra per i padroni di casa.20:50
85'
Sottil furioso per il poco tempo giocato nel corso del secondo tempo. Si prevede un recupero sostanzioso da parte di Allegretta.20:46
85'
5° sostituzione Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Davide Buglio.20:45
84'
4° sostituzione Catanzaro. Esce Fellipe Jack ed entra Bruno Verrengia.20:45
82'
Ancora in campo lo staff medico del Catanzaro. Fellipe Jack fermo a terra.20:44
82'
Punizione dal limite per il Catanzaro. Pontisso cerca il palo lontano ma non trova lo specchio della porta.20:42
80'
Continua la pressione del Modena che staziona nella metà campo avversaria.20:40
78'
5° sostituzione Modena. Esce Fabio Gerli ed entra Samuel Wiafe.20:39
77'
Nulla di fatto. Riprende il gioco.20:38
77'
Controllo in sala VAR in corso.20:37
76'
Proteste dei canarini per uno scontro tra Pedro Mendes e l'estremo difensore del Catanzaro.20:37
75'
Corner conquistato dal Modena. Va Zaminacchia dalla bandierina. Palla allontanata dalla difesa.20:36
74'
3° sostituzione Catanzaro. Esce Costantino Favasuli ed entra Ruggero Frosinini.20:35
74'
2° sostituzione Catanzaro. Esce Mattia Liberali ed entra Marco Pompetti.20:34
73'
Altro acciacco per il Catanzaro. Riname a terra Favasuli.20:34
72'
Pontisso avanza sulla sinistra e conquista un calcio d'angolo.20:33
71'
4° sostituzione Modena. Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Pedro Mendes.20:31
69'
Visibilità molto ridotta in campo.20:30
66'
Massolin si muove tra le linee e tenta la verticalizzazione per De Luca. Intercetta la difesa giallorossa.20:28
65'
OCCASIONE MODENA! Conclusione improvvisa da fuori area di De Luca. Pigliacelli si distente e respinge.20:27
63'
3° sostituzione Modena. Esce Simone Santoro ed entra Niklas Pyyhtiä,20:24
63'
2° sostituzione Modena. Esce Matteo Cotali ed entra Luca Zanimacchia.20:24
62'
Spunto di Ambrosino che salta l'uomo e premia la sovrapposizione di Cotali. Sul suo cross non riesce ad arrivare De Luca.20:23
59'
OCCASIONE CATANZARO! Ottima conclusione di Di Francesco che batte da fuori area col mancino trovando una leggera deviazione di Gerli. La palla scheggia la traversa e termina in calcio d'angolo.20:20
57'
E' scesa una nebbia piuttosto fitta sul terreno del Ceravolo. Visibilità ridotta in questo frangente.20:18
56'
Liberali, servito dal neo-entrato Di Francesco, trova spazio a sinistra e scarica al limite per Pontisso. Conclusione centrale bloccata facilmente da Pezzolato.20:17
55'
1° sostituzione Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Federico Di Francesco.20:15
54'
Problema fisico per Iemmello che sembra costretto ad abbandonare il campo.20:14
53'
Cotali crossa da sinistra. Ambrosino allunga la gamba e trova l'anticipo senza riuscire a girare verso la porta difesa da Pigliacelli.20:14
51'
Lancio di Pigliacelli a cercare il solito Pittarello. Dellavalle vince il duello fisico e fa ripartire la manovra dei canarini.20:12
49'
Alesi rientra sul destro e crossa da sinistra. La palla attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore.20:10
49'
Gioco ripreso.20:09
47'
Il gioco è momentaneamente fermo per un problema con gli auricolari del direttore di gara.20:09
46'
Subito un giallo in avvio di ripresa. Ammonito Gerli che salterà il match contro il Frosinone per squalifica.20:07
46'
1° sostituzione Modena. Esce Davide Adorni ed entra Daniel Tonoli.20:06
46'
SI RIPARTE! Possesso palla al Catanzaro. Un cambio nel corso dell'intervallo per Sottil.20:05
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:52
Primo tempo decisamente scoppiettante al Ceravolo! I padroni di casa raggiungo gli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Sblocca la partita, di testa, Pittarello al 5° minuto di gioco e, sempre di testa, pareggia i conti Adorni al 28°. Nel momento di massima spinta del Modena arriva la rete di Rispoli che, al 40° minuto, manda in vantaggio il Catanzaro.19:52
45'+3'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Catanzaro-Modena 2-119:50
45'+2'
Rimessa in zona offensiva conquistata da Zampano e battuta lunga a centro area. La palla termina in rimessa dal fondo.19:49
45'
3 minuti di recupero.19:48
44'
Premiato da De Luca un buon inserimento di Gerli che non trova il tempo per la conclusione. Chiude la difesa e Pigliacelli si impossessa della sfera.19:47
43'
Giocata di Zampano che se ne va in tunnel ad Alesi. Si alza la bandierina dell'assistente che assegna la rimessa ai padroni di casa.19:45
40'
GOOL!! CATANZARO-Modena 2-1!! Rete di Fabio Rispoli! Prima marcatura in Serie B anche per lui. Azione personale di Rispoli che va in verticale da Liberali, raccoglie la sponda, penetra in area e calcia con il mancino dopo essersi liberato con una sterzata da destra. Palla sul primo palo e Pezzolato battuto.19:42
39'
Lancio preciso di Ambrosino per De Luca che attacca la linea difensiva. Pigliacelli esce in maniera provvidenziale e anticipa l'attaccante gialloblu.19:40
37'
Conclusione potente da fuori area di Nieling. Il suo mancino sorvola l'incrocio dei pali.19:39
34'
Cartellino giallo anche per Pontisso che, diffidato, salterà il prossimo match contro la Juve Stabia.19:36
33'
MIRACOLO DI PEZZOLATO! Favasuli sfonda a destra e mette palla al centro rasoterra. Nieling interviene in scivolata e devia verso la propria porta da due passi. Riflesso mostruoso di Pezzolato che alza il pallone sopra la traversa.19:35
32'
Spinge con convinzione il Modena. Doppio tentativo di mettere palla al centro da parte di Zampano. Si salva la difesa giallorossa anche se in apnea.19:34
31'
OCCASIONE MODENA! Grande scambio tra Ambrosino e De Luca che si trovano a meraviglia. A lato il mancino di De Luca.19:33
30'
Pontisso cerca l'imbucata centrale per Cassandro che taglia da destra. Palla leggermente lunga sulla quale interviene Pezzolato.19:32
29'
Un gol di testa per parte e parità ristabilita.19:30
28'
GOOL!! Catanzaro-MODENA 1-1!! Rete di Davide Adorni! Primo sigillo in campionato, e con la maglia gialloblu, di Adorni che di testa batte Pigliacello sul cross da sinistra di Cotali.
Cassandro riceve la prima ammonizione della partita. Fallo su De Luca.19:28
25'
Cotali, largo a destra, rientra sul mancino e crossa verso il secondo palo. Palla imprendibile per i compagni di squadra.19:27
24'
Percussione di Ambrosino che dal fondo a sinistra entra in area di rigore e prova a seminare il panico. Chiude Cassandro.19:26
22'
Oppurtunità per Dellavalle che, con un po' di fortuna, salta Liberali e punta la porta da posizione defilata a destra. Il suo tiro finisce ben al di sopra della traversa.19:25
21'
Alesi vince ancora il duello con Zampano e crossa rientrando da sinistra. Allontana la difesa emiliana.19:22
19'
Iemmello cerca Pittarello a centro area. Sfiora soltanto il centrocampista del Catanzaro e Pezzolato entra in possesso del pallone.19:21
18'
Iemmello tenta la volée da fuori area. Palla in curva.19:20
17'
Alesi riceve largo a sinistra e salta secco Zampano che lo trattiene vistosamente per fermare la ripartenza. Lo grazie Allegretta che non estrae il cartellino.19:19
16'
Liberali regala palla a Massolin al centro del campo e può partire il contropiede gialloblu. Massolin sbaglia completamente la misura del passaggio e restituisce il possesso agli avversari.19:18
14'
Azione offensiva del Modena. Cotali calcia a lato dall'interno dell'area di rigore, ma il gioco era stato fermato da Allegretta per un contatto falloso di Ambrosino.19:16
12'
Sugli sviluppi arriva un duello aereo tra Adorni e Pittarello. In qualche modo allontana l'autore del gol che sta decidendo la partita.19:14
11'
Fallo di Rispoli su Ambrosino. Calcio piazzato per il Modena dai 35 metri.19:14
9'
ANCORA CATANZARO! Favasuli trova spazio a destra e crossa verso il primo palo. La palla va verso la porta e Pezzolato si rifugia in calcio d'angolo.19:12
5'
GOOL!! CATANZARO-Modena 1-0!! Rete di Filippo Pittarello! Dopo un lungo check in sala VAR viene convalidata la rete di Pittarello. Parte dietro la linea dei difensori il centrocampista giallorosso al momento della sponda di Iemmello. Nieling sporca e Pittarello trasforma di testa da posizone ravvicinata.
GOL ANNULLATO AL CATANZARO. Calcio d'angolo per i padroni di casa. Pittarello è il più lesto sulla sponda aerea di Iemmello ma insacca in posizione di fuorigioco.19:09
4'
Alesi taglia centralmente e controlla un buon pallone. Palla allargata a destra per Favasuli che cerca il contatto con l'avversario ma non abbocca Allegretta.19:06
2'
OCCASIONE MODENA! Adorni impatta bene di testa all'altezza del primo palo sul bel cross di Cotali. Solo esterno della rete.19:04
2'
Zampano riceve profondo a destra e prova con una sterzata a superare Fellipe Jack. Ne esce il primo corner della partita.19:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Allegretta e il Modena muove il primo pallone del match. Terza trasfera consecutiva per i canarini.19:02
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Catanzaro-Modena!19:00
La gara di andata si è conclusa con la vittoria esterna del Catanzaro al Braglia grazie alla rete di Antonini e al rigore trasformato allo scadere da Pittarello a ribaltare il vantaggio gialloblu iniziale siglato da Mendes.18:59
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA. 3-5-2. Pezzolato; Cotali, Ambrosino, Nieling; Dellavalle, Santoro, Adorni, Gerli, Zampano; Massolin, De Luca.18:27
A disposizione Catanzaro. Marietta, Nuamah, Ardizzone, Bashi, Buglio, Di Francesco, Frosinini, Koffi, Oudin, Pompetti, Verrengia, Esteves.18:26
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO. 3-4-2-1. Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Favasuli, Pontisso, Alesi, Pittarello; Liberali, Rispoli; Iemmello. 18:24
Dirige la gara il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta.18:22
Il Modena si trova giusto 3 punti dietro al Catanzaro e questa sera tenterà l'aggancio al 5° posto occupato dagli avversari. Un punto nelle ultime due partite per i canarini, usciti sconfitta dal San Nicola e con un pareggio dal Druso.21:04
Il Catanzaro si trova in piena zona play-off, al 5° posto, grazie al bottino di 54 punti raccolto finora e nonostante la vittoria non arrivi dal successo esterno con il Padova del 14 Marzo. Nelle ultime tre partite, le aquile hanno raccolto solamente due punti negli scontri con Cesena, Monza ed Avellino.18:17
Il match doveva tenersi lo scorso 17 Marzo ma, a causa dell'allerta meteo che gravava su Catanzaro, l'appuntamento è slittato alle 19:00 di questa sera.18:14
Siamo allo Stadio Nicola Ceravolo! Il Catanzaro di Alberto Aquilani ospita il Modena di Andrea Sottil.18:12
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Modena, recupero della 31° giornata di Serie BKT.18:10
Catanzaro - Modena è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 19:00 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Modena sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
27-02-2026
Serie B
Monza-Virtus Entella 2-0
15-03-2026
Serie B
Südtirol-Pescara 0-0
06-04-2026
Serie B
Cesena-Südtirol 1-1
14-04-2026
Serie B
Catanzaro-Modena 2-2
Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 55 punti (frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte); invece Modena si trova 6° in classifica con 52 punti (frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 53 gol e ne ha subiti 42; Modena ha segnato 46 gol e ne ha subiti 31. La partita di andata Modena - Catanzaro si è giocata il 8 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, l'Avellino e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Bari e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 2-2 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 11 gol.
Catanzaro e Modena si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 8 volte, Modena ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Catanzaro-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è la squadra che ha sia vinto più partite contro il Catanzaro in Serie BKT - 14 su 37, completano otto successi calabresi e ben 15 pareggi - che segnato più gol contro i giallorossi nel campionato cadetto (45).
Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 8 dicembre, il Catanzaro potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Modena in Serie BKT per la prima volta; in generale solo una volta ha ottenuto due successi di fila contro i canarini nel campionato cadetto: tra il 1988 e il 2004.
Il Modena è l'avversario contro cui il Catanzaro ha pareggiato più partite casalinghe in Serie BKT: nove su 18 (tra cui il 2-2 nel confronto più recente del 6 ottobre 2024), completano sei vittorie calabresi e tre successi emiliani.
Il Catanzaro è imbattuto da 12 partite casalinghe in Serie BKT (8V 4N) e non registra una striscia di risultati positivi più lunga in gare interne nella competizione dal periodo tra novembre 1987 e novembre 1988 (19 in quel caso).
Il Modena ha subito sette gol nelle ultime quattro trasferte di campionato, tante quante reti aveva concesso nelle precedenti 10 gare fuori casa in Serie BKT.
Filippo Pittarello ha preso parte a sette reti nelle sue ultime otto partite casalinghe di Serie BKT (4G+3A), tante partecipazioni quante quelle collezionate nelle sue prime 37 gare interne in regular season nel torneo (5G+2A).
Simone Santoro, gol nell'ultima presenza, ha partecipato a sei reti in questo campionato (due reti e quattro assist), mentre nelle precedenti quattro stagioni di Serie BKT, tra il 2021/22 e il 2024/25, aveva partecipato a un totale di sette gol (sei marcature e un passaggio vincente).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: