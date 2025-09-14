Un tempo e un punto per parte. Empoli e Spezia si dividono in maniera precisa il bottino di punti in palio e la partita. Prima frazione terminata in vantaggio dallo Spezia con Esposito, raggiunto poi nel secondo tempo dalla rete del solito Popov. Non una partita spettacolare, ma un match molto combattuto ed equilibrato.

Prima frazione non proprio entusiasmante tra Empoli e Spezia, ma comunque ricca di spunti tattici molto interessanti. A condurre il gioco sono gli ospiti, senza dubbio più aggressivi e maggiormente pericolosi fin dai primi minuti. A sbloccare il risultato ci pensa il solito Salvatore Esposito, questa volta dal dischetto. L'Empoli reagisce con Yepes e Shpendi, ma non riesce a concretizzare. All'intervallo è 0-1.20:19

GOL! EMPOLI-Spezia 1-1! Rete di Bohdan POPOV! Ottimo spunto di Elia che rientra sul destro e innesca Popov, bravo e fortunato a girare velocemente con il sinistro e a battere il portiere avversario. Guarda la scheda del giocatore Bohdan Popov 20:40

PREPARTITA

Empoli - Spezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Spezia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; lo Spezia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

In casa l'Empoli ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle prime 2 giornate ha affrontato Carrarese, il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Catanzaro pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Salvatore Esposito con 1 gol.

Empoli e Spezia si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Empoli-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tutte le quattro vittorie strappate dallo Spezia nei 12 confronti di Serie BKT contro l'Empoli sono arrivate in casa, compresa l'ultima nel giugno 2020; quattro pareggi e altrettanti successi dei toscani chiudono il parziale.

L'Empoli ha perso l'ultima sfida di campionato contro la Reggiana (1-3 in trasferta); i toscani non subiscono due sconfitte consecutive in un girone di andata di Serie BKT da novembre 2019, sotto la gestione di Cristian Bucchi (contro Benevento e Pescara in quel caso).

L'Empoli non perde in casa da 20 partite di Serie BKT (12V, 8N), comprese tutte le ultime tre: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta tra le compagini che prendo parte al torneo 2025/26.

Lo Spezia non ha trovato il gol in entrambe le gare di questo campionato (0-2 contro la Carrarese e 0-0 contro il Catanzaro); i liguri potrebbero restare a secco di marcature in ciascuna delle prime tre sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia.

L'Empoli ha fatto giocare agli avversari ben 58 palloni nella propria area in questo inizio di campionato: meno soltanto dell'Avellino (63); di contro, lo Spezia ne ha concessi soltanto 20: più solo della Juve Stabia (17).

Bohdan Popov ha trovato la via del gol tre volte volte con tre conclusioni tentate nelle prime due partite di questo campionato. Tra i giocatori di Serie A e Serie BKT con almeno altrettanti tiri effettuati, l’attaccante dell'Empoli è l’unico con il 100% di percentuale realizzativa (3/3).

Salvatore Esposito è l'unico giocatore attualmente nella rosa dello Spezia ad avere segnato contro l'Empoli in Serie BKT: due reti, una in ciascuno dei due match stagionali del torneo 2020/21, con la maglia della SPAL, dopo che era rimasto a secco di marcature nei due precedenti incroci col Chievo nel torneo.

