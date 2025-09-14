Un tempo e un punto per parte. Empoli e Spezia si dividono in maniera precisa il bottino di punti in palio e la partita. Prima frazione terminata in vantaggio dallo Spezia con Esposito, raggiunto poi nel secondo tempo dalla rete del solito Popov. Non una partita spettacolare, ma un match molto combattuto ed equilibrato.
Lo Spezia nel prossimo turno affronterà la Juve Stabia, mentre l'Empoli dovrà vedersela con il Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Spezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B.21:26
90'+4'
Fine partita: EMPOLI-SPEZIA 1-1 (19' Esposito, 50' Popov). 21:25
90'
Sono stati concessi 4 minuti di recupero.21:21
89'
Cartellino giallo per Rares Ilie.21:20
89'
Cartellino giallo per Ádám Nagy.21:20
85'
Sostituzione Empoli: esce Joseph Ceesay, entra Tyronne Ebuehi.21:14
84'
Sostituzione Spezia: esce Pietro Beruatto, entra Andrea Cistana.21:14
80'
Sostituzione Empoli: esce Andrea Ghion, entra Luca Belardinelli.21:12
77'
Ci prova Konate dalla lunga distanza con il destro, blocca Mascardi senza troppi problemi.21:07
Occhio naturalmente a Ilie in casa Empoli che potrebbe entrare nel secondo tempo, in casa Spezia scalpita invece Lapadula.20:20
Prima frazione non proprio entusiasmante tra Empoli e Spezia, ma comunque ricca di spunti tattici molto interessanti. A condurre il gioco sono gli ospiti, senza dubbio più aggressivi e maggiormente pericolosi fin dai primi minuti. A sbloccare il risultato ci pensa il solito Salvatore Esposito, questa volta dal dischetto. L'Empoli reagisce con Yepes e Shpendi, ma non riesce a concretizzare. All'intervallo è 0-1.20:19
45'+3'
Finisce il primo tempo di EMPOLI-SPEZIA!20:19
45'
Sono stati concessi 3 minuti di recupero!20:17
43'
Cartellino giallo per Francesco Cassata.20:14
41'
Splendida serpentina di Shpendi che di mancino prova a sorprendere Mascardi, bravo ancora una volta a respingere.20:12
38'
Ci prova Popov dalla lunga distanza, la palla termina però abbondantemente alta sopra la traversa.20:10
33'
Conclusione dalla lunga distanza di Wisniewski, si fa trovare pronto Fulignati che devia in calcio d'angolo.20:07
29'
Continua l'arrembaggio dell'Empoli, questa volta con Popov protagonista. Si salva lo Spezia.20:01
25'
Ci prova Ignacchiti dalla distanza con il mancino, palla alta sopra la traversa.19:56
22'
Grandissima occasione per l'Empoli con Ceesay che serve Yepes, super però la parata di Mascardi che si oppone in maniera perfetta.19:53
19'
GOL! Empoli-SPEZIA 0-1! Rete di Salvatore ESPOSITO! Glaciale dal dischetto il centrocampista dello Spezia che batte il portiere avversario e porta in vantaggio la propria squadra.
Dopo revisione al VAR, il direttore di gara assegna calcio di rigore allo Spezia per trattenuta fallosa di Yepes in area.19:48
13'
Altra buona occasione per lo Spezia con Vlahovic che di testa conclude di poco fuori.19:47
11'
Ottima occasione per lo Spezia con Artistico di testa che conclude di pochissimo fuori a lato sullo splendido assist di Esposito.19:41
8'
Ritmi particolarmente bassi in avvio, fase di stallo del match.19:39
4'
Subito Spezia propositivo con Beruatto, si salva in calcio d'angolo l'Empoli.19:36
1'
Inizia il primo tempo di EMPOLI-SPEZIA!19:28
L'Empoli ha perso l'ultima sfida di campionato contro la Reggiana (1-3 in trasferta); i toscani non subiscono due sconfitte consecutive in un girone di andata di Serie BKT da novembre 2019, sotto la gestione di Cristian Bucchi (contro Benevento e Pescara in quel caso).19:02
Tutte le quattro vittorie strappate dallo Spezia nei 12 confronti di Serie BKT contro l'Empoli sono arrivate in casa, compresa l'ultima nel giugno 2020; quattro pareggi e altrettanti successi dei toscani chiudono il parziale.19:02
Le scelte di D'Angelo: Artistico e Vlahovic coppia d'attacco, con Candela e Beruatto sulle corsie laterali. Esposito confermato in cabina di regia.19:01
Le scelte di Pagliuca: Popov in avanti, alle sue spalle Ceesay e Shpendi, solo panchina per Ilie. In difesa Curto, Lovato e Carboni titolari.19:00
Panchina Spezia: Bertoncini, Cistana, Comotto, Di Serio, Felipe Jack, Lapadula, Lorenzelli, Loria, Onofri, Sarr, Soleri, Zurkowski.18:58
Empoli - Spezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Spezia sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente l'Empoli si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). L'Empoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5; lo Spezia ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
In casa l'Empoli ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle prime 2 giornate ha affrontato Carrarese, il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Catanzaro pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Salvatore Esposito con 1 gol.
Empoli e Spezia si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Empoli-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tutte le quattro vittorie strappate dallo Spezia nei 12 confronti di Serie BKT contro l'Empoli sono arrivate in casa, compresa l'ultima nel giugno 2020; quattro pareggi e altrettanti successi dei toscani chiudono il parziale.
L'Empoli ha perso l'ultima sfida di campionato contro la Reggiana (1-3 in trasferta); i toscani non subiscono due sconfitte consecutive in un girone di andata di Serie BKT da novembre 2019, sotto la gestione di Cristian Bucchi (contro Benevento e Pescara in quel caso).
L'Empoli non perde in casa da 20 partite di Serie BKT (12V, 8N), comprese tutte le ultime tre: si tratta della striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta tra le compagini che prendo parte al torneo 2025/26.
Lo Spezia non ha trovato il gol in entrambe le gare di questo campionato (0-2 contro la Carrarese e 0-0 contro il Catanzaro); i liguri potrebbero restare a secco di marcature in ciascuna delle prime tre sfide stagionali di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella loro storia.
L'Empoli ha fatto giocare agli avversari ben 58 palloni nella propria area in questo inizio di campionato: meno soltanto dell'Avellino (63); di contro, lo Spezia ne ha concessi soltanto 20: più solo della Juve Stabia (17).
Bohdan Popov ha trovato la via del gol tre volte volte con tre conclusioni tentate nelle prime due partite di questo campionato. Tra i giocatori di Serie A e Serie BKT con almeno altrettanti tiri effettuati, l’attaccante dell'Empoli è l’unico con il 100% di percentuale realizzativa (3/3).
Salvatore Esposito è l'unico giocatore attualmente nella rosa dello Spezia ad avere segnato contro l'Empoli in Serie BKT: due reti, una in ciascuno dei due match stagionali del torneo 2020/21, con la maglia della SPAL, dopo che era rimasto a secco di marcature nei due precedenti incroci col Chievo nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: