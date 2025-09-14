Le scelte di Castori: Pecorino e Merkaj in attacco, El Kaouakibi e Simone Davi sulle fasce. Difese a tre con Masiello, Pietrangeli e Kofler. Odogwu e Casiraghi in panchina.17:41

Le scelte di Inzaghi: in avanti Pohjanpalo e Le Douaron, Brunori parte dalla panchina. Pierozzi e Augello gli esterni, Segre e Ranoccha a metà campo, Bani guida la difesa.16:37

PREPARTITA

Sudtirol - Palermo è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 17:15 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Palermo sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Daniele Doveri.

Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 3° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Palermo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Sudtirol ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sudtirol nelle prime 2 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Palermo nelle prime 2 giornate ha affrontato la Reggiana, il Frosinone ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-1 mentre Il Palermo ha incontrato il Frosinone pareggiando 0-0.

Sudtirol e Palermo si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, il Palermo ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Südtirol e Palermo si affronteranno per la settima volta in Serie BKT, per un bilancio che finora conta due successi per gli altoatesini, compreso quello per 2-1 nella gara di ritorno della scorsa stagione, tre per la squadra siciliana e un pareggio.

Dopo essere rimasto a secco di gol nel primo dei sei confronti di Serie BKT contro il Südtirol (sconfitta per 0-1 in casa nell'ottobre 2022), il Palermo ha sempre trovato la via della rete in tutti i successivi cinque match disputati contro i biancorossi nel torneo.

Il Südtirol non perde in casa da 10 partite di fila (5V, 5N) in Serie BKT - l'ultima sconfitta interna degli altoatesini nel torneo risale allo scorso dicembre contro il Cittadella (1-2); tra le squadre che partecipano a questo campionato, soltanto l'Empoli vanta una striscia aperta di gare casalinghe consecutive senza sconfitte più lunga (20) rispetto a quella dei biancorossi (10 appunto) nella competizione.

Considerando le squadre presenti in questo e nello scorso campionato sia di Serie A che di Serie BKT, il Südtirol è soltanto una delle tre compagini a non avere mai perso nelle gare casalinghe disputate nel 2025, assieme a Roma e Napoli: 10 match interni per gli altoatesini, per un bilancio di cinque vittorie, compresa l'ultima contro la Sampdoria, e cinque pareggi.

Dopo avere trovato il gol per 23 match consecutivi di Serie BKT (38 reti nel parziale per una media di 1.7 a partita), il Palermo non ha segnato nell'ultima sfida di campionato contro il Frosinone (0-0); i rosanero potrebbero restare a secco di marcature per due incontri di fila nel torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2024, mentre potrebbero chiudere due confronti consecutivi a reti inviolate nella competizione per la prima volta da dicembre 2003.

Dopo quattro gare interne di fila giocate al Barbera, il Palermo torna a disputare un match in trasferta in Serie BKT per la prima volta dallo scorso 4 maggio (sconfitta per 2-1 contro il Cesena). I rosanero non vincono la prima gara esterna stagionale di un torneo cadetto dal 18 settembre 1977 (successo per 2-1 sul campo del Rimini); da allora, ben 11 pareggi e 10 sconfitte, inclusa la più recente dello scorso campionato contro il Brescia (0-1).

Tutti i quattro gol segnati dal Südtirol in questo inizio di campionato sono arrivati nei primi 45 minuti di gioco - più di qualsiasi altra avversaria - di questi, la metà nei primi 15' di gara; di contro, entrambe le reti subite dai biancorossi sono arrivate nella seconda frazione dei match ed entrambe da fuori area (una contro il Catanzaro e l'altra contro la Sampdoria).

Nelle prime due giornate di campionato, il Palermo ha colpito con meno efficacia del previsto, con una differenza di -1.4 tra gol segnati e Expected Goals: ha trovato la via della rete solo due volte, nonostante un xG di 3.4, che misura la qualità dei loro tiri. Solo il Cesena ha fatto peggio, con un divario negativo di -2.1 rispetto agli Expected Goals.

Daniele Casiraghi ha preso parte a un gol in ciascuna delle prime due gare di questo campionato (assist contro il Catanzaro e rete contro la Sampdoria), dopo che non aveva partecipato ad alcuna marcatura nelle precedenti otto sfide di Serie BKT; il centrocampista del Südtirol potrebbe mettere lo zampino in tre match di fila nel torneo per la prima volta da dicembre 2023-febbraio 2024 (sette in quel caso).

Joel Pohjanpalo ha esordito in Serie BKT propro contro il Südtirol nell'agosto 2022, al Druso, con la maglia del Venezia (successo per 2-1 dei lagunari). Contro gli altoatesini, il finlandese ha firmato una delle sue otto marcature multiple nella competizione (doppietta nel febbraio 2024 col Venezia) e fornito due assist, compreso quello nella gara di ritorno dello scorso campionato, al Renzo Barbera.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: