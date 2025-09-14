Torna a vincere la Virtus Entella in Serie B dopo 21 turni e sale a quota 5 in classifica.
Resta a quota 3 il Mantova, alla seconda sconfitta in tre giornate.
Nel prossimo turno l’Entella andrà in scena sul campo del Padova, mentre il Mantova andrà in scena sul proprio terreno, contro il Modena.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Il match con la vittoria della Virtus Entella per 1-0. I padroni di casa sbloccano il risultato nella fase iniziale della gara con un colpo di testa di Tiritiello. Gli ospiti nella fase finale del primo tempo creano numerosi pericoli, colpendo un palo e chiamando più volte Colombi a salvare il risultato. Il secondo tempo è equilibrato ma sono i padroni di casa ad aver creato, con Franzoni l’opportunità per raddoppiare.16:58
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Virtus Entella- Mantova 1-016:54
90'+3'
Azione personale di Caprini che termina a lato.16:52
90'+2'
Majer prova un improbabile tiro cross che finisce alto.16:51
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:50
90'+1'
Azione personale di Ankeye, che si fa tutto il campo in contropiede, ma al momento del tiro si fa deviare la conclusione.16:49
89'
Tiritiello di testa impegna Festa in una parata a terra.16:47
88'
Strepitoso intervento di Castellini che salva a porta vuota su conclusione di Franzoni, servito da Debenedetti, a porta vuota.16:47
86'
Angolo di Falletti, testa di Majer e Tiritielli salva su Mensah a porta vuota.16:44
85'
Cambio a centrocampo per l'Entella. Esce Marco Dalla Vecchia ed entra Nermin Karic.16:45
84'
Cambio di esterni per l'Entella. Esce Stefano Di Mario ed entra Antonio Boccadamo.16:44
81'
Radaelli, servito da Falletti, conclude alto un'azione insistita.16:40
80'
Azione personale di Ankeye, che non trova il tempo per concludere e consente a Maggioni di liberare.16:38
78'
Tiro da fuori area di Mezzoni, servito direttamente da corner, e Festa para.16:37
75'
Cambio per il Mantova. Esce David Wieser ed entra Zan Majer.16:36
75'
Cambio in difesa per l'Entella. Esce Tommaso Del Lungo ed entra Luca Parodi.16:35
74'
Giallo per l'Entella. Ammonito Stefano Di Mario per un intervento in ritardo ai danni di Falletti.16:33
73'
Il Mantova continua il suo fraseggio infinito, ma non trova sbocchi.16:32
65'
Cambio in attacco per l'Entella. Esce Bernat Guiu ed entra David Ankeye.16:25
65'
Cambio in attacco per l'Entella. Esce Tommaso Fumagalli ed entra Alessandro Debenedetti.16:24
59'
Cambio in attacco per il Mantova. Esce Nicholas Bonfanti ed entra Davis Mensah.16:19
59'
Cambio di esterni per il Mantova. Esce Antonio Fiori ed entra Maat Caprini.16:18
59'
Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Leonardo Mancuso ed entra Cèsar Falletti.16:18
58'
Fiori prova la conclusione a giro da fuori area. Parata di Colombi.16:17
56'
Girata di Fumagalli nel cuore dell'area di rigore che viene ribattuta dalla difesa.16:15
52'
Conclusione dal limite di Di Mario che termina alta.16:11
50'
Mezzoni fugge sulla destra e mette un pallone per Fumagalli, che non arriva in tempo.16:09
50'
Di Mario tira centralmente e Festa para senza senza problemi.16:09
49'
Mezzoni fugge sulla destra e mette un pallone invitante al centro, ma la conclusione viene ribattuta.16:08
49'
Franzoni in diagonale da buona posizione non trova la porta.16:07
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Virtus Entella.16:04
Il primo termina con l’Entella avanti per 1-0. I padroni di casa sbloccano il risultato nella fase iniziale del match con un colpo di testa di Tiritiello. Gli ospiti nella fase finale di frazione creano numerosi pericoli, colpendo un palo e chiamando più volte Colombi a salvare il risultato.15:54
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Virtus Entella- Mantova 1-015:49
45'+3'
Giallo per l'Entella. Ammonito Tommaso Fumagalli per la trattenuta ai danni di Wieser.15:50
45'+1'
Daoppio grande intervento di Colombi, prima su Radaelli e poi su Galuppini.15:48
45'+1'
Due minuti di recupero.15:46
44'
Sul prosieguo dell'azione Bonfanti riceve un pallone invitante in area e spara alto.15:45
44'
Cross di Maggioni dalla destra e colpo di testa di Mancuso che si stampa sul palo.15:45
42'
Redaelli da destra entra in area e prova la conclusione, che viene parata da Colombi.15:44
42'
Franzoni lancia Fumagalli, che prova a mettere in mezzo un pallone, che viene intercettato in scivolata da un difensore.15:43
39'
Castellini calcia una punizione dai 20 metri che sfiora l'incrocio dei pali.15:41
38'
Giallo per l'Entella. Ammonito Andrea Franzoni per un pestone rifilato a Bani.15:40
35'
Franzoni vede Festa fuori dai pali e prova dalla lunghissima distanza. Il portiere para.15:36
33'
Angolo di Guiu e testata di Tiritiello. Questa volta Festa para.15:34
32'
Cambio in difesa per il Mantova. Esce Valerio Mantovani ed entra Tommaso Maggioni.15:33
31'
Mantovani è a terra e non è in grado di proseguire l'incontro.15:33
25'
Di Mario calcia da ottima posizione e trova la pronta risposta di Festa e successivamente Wieser spazza via.15:27
23'
Radaelli, lanciato in profondità, calcia addosso a Colombi. Ma l'arbitro segnala una posizione di fuorigioco.15:25
20'
L'arbitro interrompe il gioco a seguito di una sbracciata di Del Lungo ai danni di Mancuso.15:22
15'
Franzoni riceve da Fumagalli e prova una conclusione, che viene deviata in corner.15:16
14'
Il Mantova continua col suo fraseggio e l'Entella prova a rubare il pallone in fase di pressing.15:16
7'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Mantova 1-0. Rete di Andrea Tiritiello, che insacca in rete di testa dopo un calcio di punizione battuto da Guiu.
Virtus Entella - Mantova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente la Virtus Entella si trova 7° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Mantova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
In casa la Virtus Entella ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Virtus Entella nelle prime 2 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Mantova nelle prime 2 giornate ha affrontato il Monza, il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Mantova ha incontrato il Pescara vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Franzoni con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Fiori con 1 gol.
Virtus Entella e Mantova è la prima che si affrontano in campionato.
Virtus Entella-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Virtus Entella e Mantova non si sono mai affrontate in Serie BKT; l'ultimo incrocio in campionato risale al torneo 2011/12 di Lega Pro 2: 0-0 all'andata sul campo dei virgiliani e successo dei liguri per 3-0 in casa nel match di ritorno.
La Virtus Entella ha pareggiato (entrambe per 1-1) le prime due sfide di questo torneo; sommando l'edizione in corso e l'ultima partecipazione dei liguri alla Serie BKT (2020/21), i biancocelesti non vincono da 21 partite di fila (8N, 13P) nella competizione - l'ultimo loro successo risale al gennao 2021, 2-1 in casa contro il Pisa - nessuna squadra conta una striscia aperta più lunga di incontri consecutivi senza successi nel campionato cadetto rispetto a quella della Virtus Entella (a 21 anche il Derthona).
Il Mantova ha perso le ultime tre trasferte di campionato; i virgiliani potrebbero subire quattro sconfitte esterne consecutive in Serie BKT soltanto per la seconda volta negli anni 2000, dopo quella tra marzo e aprile 2010.
Il Mantova ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie BKT disputate contro squadre provenienti dalla Serie C; i lombardi potrebbero infilare quattro successi di fila contro queste avversarie soltanto per la seconda volta nella loro storia nel torneo cadetto dopo la prima tra aprile 1961-novembre 1965.
Il Mantova è la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo inizio di campionato: l'87%, ovvero 790 sui 907 complessivi (80% invece quella dell'Entella). Anche nello scorso torneo, i lombardi avevano chiuso al primo posto in questa classifica con l'86% di passaggi andati a buon fine nella 'regular season'.
Il primo gol di Tommaso Fumagalli in Serie BKT è arrivato proprio contro il Mantova, nel match di andata dello scorso campionato quando era in forza al Cosenza. Tutte le quattro marcature finora siglate nella competizione dal classe 2000 sono state realizzate in trasferta e in modo diverso: una a seguito di corner; una dal dischetto; una a seguito di rimessa laterale e una su azione.
La Virtus Entella è l'unica squadra contro la quale Leonardo Mancuso ha segnato un poker in un singolo match di Serie BKT: quattro reti, nel dicembre 2020, quando indossava la maglia dell'Empoli. Più in generale, soltanto contro lo Spezia, l'attaccante dei virgiliani ha realizzato più marcature (sei) che contro la squadra ligure (cinque, come anche contro Cittadella, Pisa e Salernitana) nel campionato cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: