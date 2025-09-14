Mantovani è a terra e non è in grado di proseguire l'incontro.15:33

Il match con la vittoria della Virtus Entella per 1-0. I padroni di casa sbloccano il risultato nella fase iniziale della gara con un colpo di testa di Tiritiello. Gli ospiti nella fase finale del primo tempo creano numerosi pericoli, colpendo un palo e chiamando più volte Colombi a salvare il risultato. Il secondo tempo è equilibrato ma sono i padroni di casa ad aver creato, con Franzoni l’opportunità per raddoppiare.16:58

PREPARTITA

Virtus Entella - Mantova è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Attualmente la Virtus Entella si trova 7° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2; Mantova ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Virtus Entella ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle prime 2 partite ha affrontato Juve Stabia, il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Mantova nelle prime 2 giornate ha affrontato il Monza, il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Mantova ha incontrato il Pescara vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Franzoni con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Fiori con 1 gol.

Virtus Entella e Mantova è la prima che si affrontano in campionato.

Virtus Entella-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Virtus Entella e Mantova non si sono mai affrontate in Serie BKT; l'ultimo incrocio in campionato risale al torneo 2011/12 di Lega Pro 2: 0-0 all'andata sul campo dei virgiliani e successo dei liguri per 3-0 in casa nel match di ritorno.

La Virtus Entella ha pareggiato (entrambe per 1-1) le prime due sfide di questo torneo; sommando l'edizione in corso e l'ultima partecipazione dei liguri alla Serie BKT (2020/21), i biancocelesti non vincono da 21 partite di fila (8N, 13P) nella competizione - l'ultimo loro successo risale al gennao 2021, 2-1 in casa contro il Pisa - nessuna squadra conta una striscia aperta più lunga di incontri consecutivi senza successi nel campionato cadetto rispetto a quella della Virtus Entella (a 21 anche il Derthona).

Il Mantova ha perso le ultime tre trasferte di campionato; i virgiliani potrebbero subire quattro sconfitte esterne consecutive in Serie BKT soltanto per la seconda volta negli anni 2000, dopo quella tra marzo e aprile 2010.

Il Mantova ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie BKT disputate contro squadre provenienti dalla Serie C; i lombardi potrebbero infilare quattro successi di fila contro queste avversarie soltanto per la seconda volta nella loro storia nel torneo cadetto dopo la prima tra aprile 1961-novembre 1965.

Il Mantova è la squadra con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo inizio di campionato: l'87%, ovvero 790 sui 907 complessivi (80% invece quella dell'Entella). Anche nello scorso torneo, i lombardi avevano chiuso al primo posto in questa classifica con l'86% di passaggi andati a buon fine nella 'regular season'.

Il primo gol di Tommaso Fumagalli in Serie BKT è arrivato proprio contro il Mantova, nel match di andata dello scorso campionato quando era in forza al Cosenza. Tutte le quattro marcature finora siglate nella competizione dal classe 2000 sono state realizzate in trasferta e in modo diverso: una a seguito di corner; una dal dischetto; una a seguito di rimessa laterale e una su azione.

La Virtus Entella è l'unica squadra contro la quale Leonardo Mancuso ha segnato un poker in un singolo match di Serie BKT: quattro reti, nel dicembre 2020, quando indossava la maglia dell'Empoli. Più in generale, soltanto contro lo Spezia, l'attaccante dei virgiliani ha realizzato più marcature (sei) che contro la squadra ligure (cinque, come anche contro Cittadella, Pisa e Salernitana) nel campionato cadetto.

