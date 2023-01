Allo Stadio Libero Liberati va in scena la sfida tra Ternana ed Ascoli, valevole per la ventesima giornata di questo campionato di Serie B.15:49

Un derby molto sentito dalle due tifoserie, una sfida che mette in palio tre punti importanti per la classifica: entrambe le squadre, con una vittoria, potrebbero tornare con forza in zona play off.15:53