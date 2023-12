Per la diretta di Spezia-Bari è tutto, buon proseguimento di serata. 22:29

In classifica, i liguri salgono a quota 16 punti, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione mentre i pugliesi restano fermi a 21, mancando di accorciare sulla zona playoff. Nel prossimo turno, Cittadella-Spezia e Bari-Cosenza. 22:29

Seconda vittoria consecutiva dello Spezia che supera il Bari grazie al gol di Verde nel finale, su iniziativa di Cassata. Nel recupero rosso a Zurkowski per somma di ammonizioni. 22:27

90'+6' E' FINITA! SPEZIA-BARI 1-0! Rete di Verde all'84'. 22:26

90'+5' DI CESARE! Il capitano del Bari, in proiezione offensiva, calcia a giro mancando di poco incrocio dei pali e pareggio. 22:25

90'+4' ESPULSO ZURKOWSKI: secondo giallo per una entrata su Nasti. 22:23

90'+2' Colpo di tacco di Krollis su assist di Zurkowski, pallone a lato. 22:21

90'+2' Traversone di Morachioli molto alto, Zoet blocca in uscita. 22:21

90' AMMONITO ELIA: comportamento non regolamentare. 22:20

90' Cinque minuti di recupero. 22:19

89' TERZO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Krollis, esce Verde. 22:18

87' AMMONITO DI CESARE: scaramuccia con Zurkowski. 22:17

87' AMMONITO ZURKOWSKI: scaramuccia con Di Cesare. Era diffidato. 22:17

86' QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Bellomo, esce Achik. 22:16

85' AMMONITO VERDE: eccesso di esultanza. 22:14

84' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale nel giorno della 100a gara con la maglia dello Spezia. 22:15

84' GOL! SPEZIA-Bari 1-0! Rete di Verde. Padroni di casa in vantaggio: Cassata ruba palla, entra in area e calcia, tiro respinto da Di Cesare e Verde ribatte in rete.



83' Iniziativa di Zurkowski che si libera al cross, Benali chiude in corner. 22:12

82' Assist di Maita a Morachioli, destro a giro da centro area che esce rispetto all'incrocio dei pali. 22:11

80' Maita prova a filtrare per Edjouma ma il suggerimento è fuori misura. 22:09

78' Sinistro potente di Verde dal limite, Di Cesare mura col corpo. 22:08

78' Tiro rasoterra di Morachioli respinto dalla retroguardia di casa. 22:07

77' Zurkowski si libera di Ricci in maniera irregolare. 22:06

75' Un quarto d'ora al 90'. 22:05

74' SECONDO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Zurkowski, esce Antonucci. 22:03

74' Secondo tiro dalla bandierina consecutivo per gli ospiti. 22:02

72' Fallo di Elia su Dorval sull'out destro offensivo del Bari. 22:01

70' COLPO DI TESTA DI F. ESPOSITO! Cross di Verde e stacco aereo che manca lo specchio di porta non di molto. 22:00

70' Cassata subito al tiro: doppio dribbling in area e destro fuori. 21:59

69' AMMONITO MAITA: trattenuto Elia. 21:58

68' PRIMO CAMBIO NELLO SPEZIA: entra Cassata, esce Kouda. 21:57

68' TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Morachioli, esce Aramu. 21:57

67' SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Edjouma, esce Koutsoupias. 21:56

66' Ripartenza del Bari condotta da Achik, infine Benali crossa e guadagna un tiro dalla bandierina. 21:55

63' Sugli sviluppi, Kouda tenta il tiro-cross su cui Amian non riesce a impattare la sfera a rete. 21:53

62' Elia punta sul fondo, Dorval chiude in calcio d'angolo. 21:52

60' PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Pissardo, esce Brenno. 21:50

60' BRENNO KO! Il portiere ospite deve fermarsi e lasciare il campo. 21:49

59' Questa volta Bandinelli va direttamente alla conclusione, tiro alto non di molto. 21:48

58' Spinge lo Spezia, corner conquistato da Kouda. 21:47

57' Traversone profondo di Bandinelli che finisce sulla parte alta dell'esterno della rete. 21:46

56' Vicari pressato, palla spazzata senza fronzoli in fallo laterale. 21:45

54' L'estremo difensore del Bari appare in grado di poter proseguire il match. 21:44

52' GIOCO FERMO, BRENNO A TERRA! Il portiere ospite, che aveva colpito il palo nell'occasione della parata sul tiro di Hristov, lamenta ancora qualche problema. 21:43

52' Azione tambureggiante dello Spezia, infine F. Esposito e Elia non riescono a andare alla conclusione. 21:41

50' Tiro di Achik da lontano, pallone che non inquadra lo specchio di porta. 21:40

49' Il Bari prova a guadagnare campo, rimessa laterale nella metà campo avversaria. 21:38

47' COLPO DI TESTA DI HRISTOV! Punizione di S. Esposito, stacco aereo del centrale difensivo su cui Brenno respinge con i guantoni. 21:36

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 21:34

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SPEZIA-BARI! Si riparte dal risultato di 0-0. 21:34

Squadre negli spogliatoi: D'Angelo e Marino studiano le mosse in vista della ripresa per conquistare l'intera posta in palio. 21:19

Termina in parità la prima frazione di gioco al ''Picco'': un paio di occasioni pericolose da una parte e dall'altra, parziale complessivamente giusto. 21:19

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! SPEZIA-BARI 0-0! 21:18

45' Un minuto di recupero. 21:18

43' Destro al volo dai 16 metri di Antonucci, pallone alto. 21:15

42' Kouda ci prova in rovesciata ma viene ribattuto da Dorval. 21:14

40' AMMONITO KOUTSOUPIAS: fallo in ritardo su Elia. 21:12

39' OCCASIONE PER IL BARI! Colpo di testa da ottima posizione di Koutsoupias che però non angola e facilita la parata di Zoet. 21:12

38' Benali strappa la sfera a F. Esposito e poi evita il pressing dello Spezia. 21:10

36' Spinta fallosa di Nikolaou nella metà campo avversaria. 21:08

34' Contropiede di Bandinelli che fa tutto bene tranne l'assist finale per le punte, pallone sul fondo. 21:06

32' OCCASIONE SPEZIA! Corner di S. Esposito e colpo di testa di F. Esposito alto di poco sopra la traversa. 21:05

31' Apertura di Benali, Di Cesare colpisce al volo a centro area, dove Nikolaou è ben appostato e libera la minaccia. 21:04

30' Tiro-cross di Achik che trova la deviazione: tiro dalla bandierina per il Bari. 21:02

29' Achik perde palla sulla trequarti ma Verde non ne approfitta in ripartenza. 21:01

27' Nasti fa sponda e libera Achik alla conclusione, centrale per Zoet. 20:59

26' Ricci non trova opposizione fino al limite dell'area, da dove fa partire un sinistro che termina alto sopra la traversa. 20:58

24' Cross di Koutsoupias sul secondo palo, Amian si rifugia in calcio d'angolo. 20:57

23' Achik si rialza dopo essere stato a terra per oltre un minuto dopo un contrasto di gioco.20:57

22' Fase del match spezzettata, con diversi interventi irregolari. 20:54

21' AMMONITO ACHIK: entrata da tergo su Elia. 20:52

19' AMMONITO S. ESPOSITO: fallo su Koutsoupias. Era diffidato. 20:51

17' Sugli sviluppi, colpo di testa in mischia di Vicari, blocca l'estremo difensore di casa. 20:50

16' TIRO DI ACHIK! Conclusione dalla lunga distanza molto potente, Zoet deve impegnarsi per deviare in corner. 20:48

15' Vicari anticipa F. Esposito all'altezza del dischetto dell'area di rigore del Bari. 20:47

13' Iniziativa di Elia sulla corsia mancina, traversone che Di Cesare spazza in fallo laterale. 20:46

12' ANTONUCCI! Destro dal limite dell'area che non inquadra lo specchio della porta. 20:44

10' S. Esposito calcia verso il fratello F. Esposito, colpo di tacco e terzo tiro dalla bandierina per lo Spezia. 20:44

9' Ancora Kouda in azione, pallone verso l'area che trova un tocco in corner. 20:41

8' Cross di Kouda per Antonucci, anticipato in calcio d'angolo. 20:40

6' Tiro dalla media distanza di Aramu, Zoet si distende e blocca la sfera. 20:39

5' Traversone nel cuore dell'area ospite, uscita in presa alta di Brenno. 20:37

3' Inserimento di Ricci a sinistra, Amian gli sbarra la strada e conquista anche il rimpallo per la rimessa da fondo campo. 20:35

2' Errori di fraseggio da una parte e dall'altra, ritmi subito alti. 20:34

1' INIZIA SPEZIA-BARI! Primo pallone giocato da Aramu. 20:32

Minuto di silenzio in memoria di Antonio Juliano, ex giocatore del Napoli e della Nazionale, scomparso lo scorso 13 dicembre. 20:33

Squadre in campo agli ordini di Prontera: padroni di casa in maglia bianca e pantaloncini neri, ospiti in completo rosso. 20:31

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 21:02

D'Angelo punta sul tridente composto da Verde, F. Esposito e Antonucci; Zoet tra i pali, Dragowski in panchina. Marino è senza lo squalificato Sibilli, in avanti Achik, Nasti e Aramu; Dorval vince il ballottaggio con Pucino, Benali in cabina di regia. 20:45

Probabile FORMAZIONE BARI (4-3-3): Brenno - Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci - Koutsoupias, Benali, Maita - Achik, Nasti, Aramu. A disposizione: Pissardo, Bellomo, Pucino, Acampora, Zuzek, Matino, Edjouma, Morachioli, Faggi, Astrologo, Ahmetaj, Frabotta.20:25

Probabile FORMAZIONE SPEZIA (4-3-3): Zoet - Amian, Hristov, Nikolaou, Elia - Bandinelli, S. Esposito, Kouda - Verde, F. Esposito, Antonucci. A disposizione: Dragowski, Petra, Zurkowski, Cipot, Krollis, Ekdal, Gelashvili, Muhl, Candelari, Moro, Cassata, Bertola. 20:38

Nell'ultimo turno di campionato, entrambe le compagini vittoriose: liguri corsari a Ascoli, i pugliesi hanno piegato il Sudtirol tra le mura amiche. 20:15

Dirige l'incontro il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato da Baccini e Ceolin. Quarto Ufficiale Mucera. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, Avar Marco Serra di Torino. 20:14

Il match del ''Picco'' oppone i padroni di casa, terzultimi con 13 punti, agli ospiti, che inseguono la zona playoff con 21 punti all'attivo. 20:12

Benvenuti alla diretta di Spezia-Bari, gara inaugurale del 17° turno di Serie B. 20:09