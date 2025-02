Grazie per aver seguito Bari-Cremonese 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B 2024/25.19:21

90'+9' Triplice fischio. Bari-Cremonese termina 1-1.19:14

90'+9' Arriva il rosso per un componente della panchina grigiorossa. Si gioca ancora al San Nicola.19:13

90'+8' OCCASIONE BARI! Azione confusa in area cremonese, Pucino colpisce l'esterno della rete col destro ravvicinato!19:13

90'+6' AZZI! Sinistro dell'esterno grigiorosso da dentro l'area, murato dalla difesa biancorossa!19:11

90'+5' Giallo anche per Antov dopo le scintille precedenti.19:12

90'+5' Ammonito Bonfanti per comportamento non regolamentare.19:10

90'+5' Fuorigioco di Bonfanti, poi Ferrieri Caputi deve fare gli straordinari per sedare una mezza rissa tra Pickel e Bonfanti.19:10

90'+3' GOL! BARI-Cremonese 1-1! Autorete di Bianchetti. Dorval entra in area dalla sinistra, Bianchetti spedisce il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Bonfanti.



90'+2' Perdita di tempo della Cremonese, Ferrieri Caputi ha comunicato con ampi cenni che ci saranno 30 secondi extra.19:08

90'+1' OCCASIONE BARI! Uscita difettosa di Fulignati, Benali prova a batterlo col sinistro dai 20 metri ma non trova la porta.19:06

90' Sostituzione Cremonese: esce Michele Castagnetti, entra Zan Majer al suo posto.19:05

90' Cinque minuti di recupero.19:06

88' Obaretin tocca di testa per Favilli che si aggiusta la palla di petto ma calcia alle stelle col mancino.19:04

87' Azzi cerca l'anticipo su Favasuli ma finisce per travolgere l'avversario. Punizione per il Bari sulla trequarti offensiva.19:03

86' De Luca ha spazio in campo aperto ma sbaglia il tocco centrale per Johnsen che sarebbe stato tutto solo davanti a Radunovic.19:01

85' Gestione del possesso da parte della Cremonese, al Bari sembra mancare energia in questo finale.19:00

82' Cremonese che ora inizia anche a giocare col cronometro per portare a casa quella che sarebbe una vittoria fondamentale in chiave playoff.18:59

80' Mezzo pasticcio Favasuli-Benali, Valoti recupera palla al limite ma sbaglia il controllo successivo e Radunovic fa sua la sfera.18:56

79' Sostituzione Bari: fuori Mattia Maita, dentro Andrea Favilli.18:54

79' Altro giallo per la Cremonese, stavolta tocca a Johnsen.18:54

78' Azzi ammonito per gioco scorretto.18:54

77' Sgasata di Azzi e cross dalla sinistra, Barbieri colpisce di testa in arretramento consegnando la palla direttamente a Radunovic.18:53

77' Bari che ci sta mettendo tanta energia ma poca lucidità in questa fase della partita. La Cremonese sta gestendo il vantaggio senza particolari difficoltà.18:52

75' Sostituzione Bari: fuori Nicola Bellomo, dentro Cesar Falletti.18:51

75' Ammonito Bellomo per proteste nei confronti della direttrice di gara.18:50

74' Palla che danza sulla linea di porta grigiorossa dopo una mezza papera di Fulignati, Antov risolve spazzandola via. Ferrieri Caputi ferma però tutto perchè la palla mezza in mezzo da Bonfanti era uscita oltre la linea di fondo.18:49

72' Ripartenza della Cremonese, Antov pesca Johnsen nel campo avversario ma il norvegese non si accorge dell'uscita disperata di Radunovic che, difatti, gli toglie la palla sulla trequarti offensiva salvando i suoi.18:48

71' Favasuli al cross dalla desta, Ravanelli pulisce ancora una volta l'area cremonese con un intervento perfetto.18:46

69' GOL! Bari-CREMONESE 0-1! Rete di Valoti. Radunovic sbaglia il rinvio, Pickel pesca Johnsen in area, il norvegese alza la testa e serve Valoti con un lob morbido, scaraventato in porta dal compagno con una girata volante spettacolare.



68' DE LUCA! Batti e ribatti in area barese, De Luca si gira in area e calcia col sinistro centralmente. Radunovic blocca in due tempi.18:43

67' Corner per la Cremonese, si allenta per un attimo la pressione del Bari.18:42

66' Nulla di fatto sul calcio da fermo biancorosso, De Luca lancia Johnsen in contropiede ma l'ex Venezia viene chiuso in fallo laterale dalla difesa di casa.18:41

66' Punizione per il Bari sul lato corto dell'area avversaria. Bellomo alla battuta dalla sinistra.18:41

65' Ancora uno strappo centrale di Obaretin, poi l'apertura a sinistra per Bonfanti viene respinta dalla difesa ospite.18:40

64' OCCASIONE CREMONESE! Discesa travolgente di Azzi sulla sinistra e servizio a rimorchio per Pickel che calcia in allungo da dentro l'area ma trova l'opposizione di Benali col corpo.18:39

62' Sostituzione Cremonese: lascia il campo anche Jari Vandeputte, al suo posto entra Mattia Valoti.18:38

62' Sostituzione Cremonese: esce Marco Nasti, entra Manuel De Luca.18:37

62' Sgroppata centrale di Obaretin che infiamma il San Nicola, poi l'azione biancorossa si perde al limite dell'area di rigore dopo un fallo di Bonfanti su Ravanelli.18:37

60' Fuorigioco di Lella. Gioco molto spezzettato in questa fase.18:35

59' Mischia in area cremonese, Ravanelli risolve tutto toccando la palla in corner. C'è anche fallo di Bonfanti sul difensore ospite.18:34

58' Ancora Antov protagonista, stavolta per un fallo su Bellomo che regala un calcio piazzato interessante ai padroni di casa. Siamo sulla trequarti offensiva, lo stesso Bellomo proverà a scodellarla in mezzo.18:34

57' Fallo in attacco di Obaretin dopo un body-check con Antov. Qualche protesta del pubblico di casa che non ha gradito la decisione della direttrice di gara.18:33

56' Bari che continua a stazionare stabilmente nel campo avversario, gli uomini di Longo hanno decisamente preso in mano la situazione dopo un primo tempo più passivo.18:31

54' Nulla di fatto sul calcio d'angolo successivo, battuto a rientrare da Bellomo e finito direttamente a fondo campo.18:29

53' MIRACOLO DI FULIGNATI! Azione insistita del Bari a ridosso dell'area avversaria, Benali calcia in controbalzo dal limite dopo una respinta, Fulignati si supera per togliere la palla dall'angolino basso alla propria destra.18:28

52' Sostituzione Cremonese: fuori Michele Collocolo, al suo posto entra Tommaso Barbieri.18:26

51' Collocolo si accascia a terra, il gioco inizialmente prosegue, poi viene interrotto da Ferrieri Caputi. Sembra esserci un problema muscolare per il giocatore grigiorosso.18:26

50' Pucino centra la barriera col destro, poi la difesa ospite respinge anche la conclusione successiva di Bonfanti.18:25

49' Favasuli a terra sulla trequarti offensiva, calcio di punizione in posizione centrale per il Bari.18:24

48' Manata involontaria di Nasti al volto di Mantovani, Ferrieri Caputi fischia comunque il fallo all'attaccante grigiorosso.18:23

46' Subito un lancio in profondità per Johnsen che non arriva però sul pallone, anticipato da Radunovic in uscita.18:21

46' Si ricomincia!18:20

45' Sostituzione Cremonese: fuori Franco Vázquez, dentro Dennis Johnsen.18:20

45' Sostituzione Bari: esce anche Kevin Lasagna, entra Nicholas Bonfanti.18:20

45' Sostituzione Bari: fuori all'intervallo Gastón Pereiro, al suo posto entra Nunzio Lella.18:20

Nessuna rete ma emozioni su ambo i fronti. Per Vazquez e Nasti le occasioni migliori di marca grigiorossa, Pereiro e Bellomo ci hanno invece provato concludendo da fuori senza esito. Servirà però qualcosa in più a entrambe le squadre per sbloccare il punteggio nella seconda frazione di gioco.18:06

45'+2' Fine primo tempo. Al San Nicola è 0-0 tra Bari e Cremonese.18:04

45'+2' Benali crossa in area alla ricerca di Favasuli, Fulignati blocca la sfera in presa alta.18:03

45'+1' BELLOMO! Il numero 10 del Bari cerca il gol dell'anno con un tiro da oltre 35 metri, palla fuori di poco alla destra di Fulignati che era leggermente fuori dai pali.18:02

45' Due minuti di recupero.18:03

44' Dorval ha spazio centralmente e tocca per Lasagna che è sfortunato nel rimbalzo e non riesce a concludere da ottima posizione al limite dell'area avversaria.18:01

42' Vazquez chiede il giallo per Bellomo e viene ammonito da Ferrieri Caputi.18:39

41' Nessuna delle due squadre sta dando l'impressione di poter prevalere sull'altra. Le occasioni migliori sono capitate sicuramente alla Cremonese ma il Bari si è comunque reso pericolooso con un paio di guizzi.17:58

38' Bellomo porta palla fino al limite dell'area e calcia verso la porta, palla altissima.17:55

36' OCCASIONE CREMONESE! Nasti si sposta la palla sul destro in area e calcia forte sul primo palo, Radunovic risponde alla grande deviando la palla in corner con una sola mano.17:53

35' E' il Bari ora a provare a gestire le operazioni dopo una prima mezz'ora in cui era stata la squadra di Stroppa a manovrare maggiormente.17:51

32' Vazquez arriva di testa sul corner a uscire di Castagnetti ma non riesce a dare forza alla propria conclusione che viene raccolta da Radunovic.17:49

31' Nasti calcia dal limite dopo un gran controllo, Dorval devia in corner di testa.17:48

30' OCCASIONE CREMONESE! Castagnetti pennella in area dalla sinistra, Ravanelli prova la girata aerea dopo un controllo non semplice e calcia altissimo dal limite dell'area piccola.17:47

30' Pucino si presenta subito con un fallo su Vandeputte che regala una punizione in zona offensiva agli ospiti.17:46

28' Sostituzione Bari: fuori Francesco Vicari, al suo posto dentro Raffaele Pucino.17:46

27' Gioco fermo. Vicari si è seduto a terra a causa di un problema fisico. Non sembra in grado di proseguire.17:43

26' Azzi si accentra dalla sinistra e scarica un destro violento sopra la traversa della porta avversaria.17:42

26' Partita che si è decisamente accesa dopo un avvio compassato.17:42

25' OCCASIONE BARI! Lasagna spreca a tu per tu con Fulignati dopo un rimpallo che lo aveva favorito. Decisivo l'intervento da dietro di Ravanelli a sbilanciare l'avversario che si trovava però molto probabilmente in offside.17:41

23' Vazquez prende posizione su Benali, fallosamente secondo Ferrieri Caputi che fischia fallo in attacco all'argentino.17:40

22' OCCASIONE BARI! Pereiro calcia direttamente in porta da calcio d'angolo, Fulignati è costretto agli straordinari per evitare il gol olimpico dell'avversario.17:40

21' ANCORA CREMONESE! Vazquez stacca tutto solo in area e manda la palla fuori di un soffio alla destra di Radunovic.17:37

20' OCCASIONE CREMONESE! Vandeputte crossa tagliato dalla destra, Azzi non ci arriva per un soffio, anticipato da Favasuli in corner.17:37

19' GOL ANNULLATO! Nasti batte Radunovic da distanza ravvicinata dopo un'invenzione di Vazquez. Si alza però subito la bandierina dell'assistente e la rete viene annullata per fuorigioco.17:36

18' Cremonese che ci prova su calcio piazzato, non riesce però lo schema e il Bari recupera palla.17:34

14' Cremonese ancora attiva sulla sinistra con Vandeputte che tiene in campo un tocco sbagliato di Nasti, serve Azzi a rimorchio che però consegna direttamente il pallone a Radunovic con un tiro-cross debole.17:31

13' Bianchetti illumina per Vandeputte sulla sinistra, sul cross al centro del belga si avventa Collocolo che sale perfettamente in terzo tempo ma non trova la porta.17:30

12' Collocolo deve usare le maniere forti per fermare Dorval a centrocampo, Ferrieri Caputi fischia l'ennesimo fallo di questo avvio di match piuttosto spigoloso.17:28

10' Dialogo Pereiro-Bellomo al limite dell'area grigiorossa, l'ex giocatore della Reggina sbaglia però la dose del cross al centro per Lasagna e la palla termina a fondo campo.17:28

9' Si fa vedere anche la Cremonese in zona offensiva con la conclusione di Azzi che termina però ampiamente a lato della porta di Radunovic.17:26

7' Pereiro cerca Lasagna sul secondo palo dalla bandierina, la difesa ospite respinge e Benali è costretto a servire addirittura Radunovic per evitare il pressing di Vandeputte.17:23

6' Maita serve Benali in orizzontale al limite dell'area, il sinistro del numero 8 viene deviato in calcio d'angolo, il primo della gara.17:22

5' Ritmo molto blando in questo avvio di match.17:22

4' Vandeputte sfida in velocità Mantovani su un lancio lungo di Antov, il difensore biancorosso tiene e viene spinto a terra dall'avversario. Ferrieri Caputi assegna un calcio di punizione ai padroni di casa.17:20

2' Si riparte, per ora il possesso palla è stato tutto a favore della Cremonese.17:18

Gioco subito interrotto dopo uno scontro aereo tra Nasti e Vicari, ha la peggio il difensore biancorosso che rimane a terra dolorante dopo una testata involontaria dell'ex compagno.17:18

Si comincia!17:17

Squadre in campo! Manca pochissimo al fischio d'inizio.17:16

Nella gara di andata dello Zini fu 1-1 con reti di Lasagna e Sernicola. Il Bari va oggi a caccia di una vittoria interna sulla Cremonese che manca dal settembre 2017.17:15

Stroppa sceglie invece la continuità in casa grigiorossa con Antov al posto dello squalificato Folino nel pacchetto arretrato., rispetto alla vittoria col Sudtirol. Tra i pali ci sarà ancora Fulignati mentre Ravanelli e Bianchetti completano la difesa a tre. Sugli esterni ancora spazio per Collocolo a destra e Azzi a sinistra, in mezzo il collaudatissimo trio formato da Pickel e Vandeputte ai lati di Castagnetti. Franco Vazquez farà coppia con Nasti in attacco.17:12

Novità in difesa per il Bari con Obaretin che vince il ballottaggio con Pucino e viene schierato nel trio davanti a Radunovic con Vicari e Mantovani. Rispetto alla sconfitta di Castellammare, vanno in panchina anche Favilli, Bonfanti, Lella, Maiello, e Maggiore. Gli unici confermati dalla cintola in su sono dunque gli esterni Favasuli e Dorval. In mezzo al campo ci saranno Benali e Maita con Bellomo e Lasagna più avanzati a supporto di Gaston Pereiro.17:09

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: classico 3-5-2 per Stroppa. Fulignati - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi - Vazquez, Nasti. A disposizione: Drago, Malovec, Barbieri, Valoti, De Luca, Johnsen, Ceccherini, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia.17:06

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: 3-4-2-1 per gli uomini di Longo. Radunovic - Vicari, Mantovani, Obaretin - Favasuli, Benali, Maita, Dorval - Bellomo, Lasagna - Pereiro. A disposizione: Pissardo, Marfella, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Maggiore, Pucino, Lella, Saco, Favilli.17:04

Dirige il match Ferrieri Caputi con Ceccon e Giuggioli ad assisterla. Il quarto ufficiale è Angelillo con Baroni e Dionisi in sala VAR.17:01

Al San Nicola si attende un match teso ed equilibrato tra due squadre che hanno il desiderio di certificare la propria presenza nella zona playoff. I padroni di casa vogliono tornare a muovere la classifica dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, gli ospiti invece sono chiamati a rosicchiare punti sullo Spezia che oggi non è andato oltre il pareggio a Modena. Fischio d'inizio alle ore 17.15.16:59

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Bari-Cremonese, gara valida per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2024/25.16:55

