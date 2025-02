Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie B!17:00

90'+7' FINISCE QUI! Modena-Spezia finisce 1-1!16:58

90'+6' Ammonito Degli Innocenti16:57

90'+5' CHE OCCASIONE PER LO SPEZIA! Colak si ritrova solo davanti a Gagno, tiro a botta sicura che batte il portiere gialloblù ma non Zaro che salva tutto sulla linea!16:57

90'+3' Quinto e ultimo cambio nel Modena: esce Gerli, entra Caldara16:54

90'+1' ROSSO DIRETTO PER PALUMBO! Qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara!16:53

90' Vengono concessi quattro minuti di recupero16:51

89' Scavalca la barriera Salvatore Esposito, soluzione però troppo centrale e facile da leggere per Gagno16:51

88' Animi tesi, vola qualche spintone prima di questo calcio di punizione. La posta in gioco inizia a pesare16:49

87' Ammonito Palumbo, fallo al limite dell'area su Salvatore Esposito16:48

85' Quinto e ultimo cambio nello Spezia: esce Vignali, entra Čolak16:46

85' Quarto cambio nello Spezia: esce Reca, entra Aurelio16:45

83' Ammonito Bertola, fallo ai danni di Palumbo. Il difensore dello Spezia era anche diffidato16:44

82' Quarto cambio nel Modena: esce Caso, entra Kamate16:43

82' Terzo cambio nel Modena: esce Idrissi, entra Cotali16:43

78' OCCASIONE MODENA! Riparte Caso sulla sinistra, appoggio a centro area per Palumbo che sfiora il palo con un destro a uscire!16:39

77' Risponde il Modena con Magnino, il suo tiro dal limite dopo un corner respinto viene bloccato da Chichizola16:39

75' Salvatore Esposito! Ci prova direttamente su calcio di punizione, Gagno immobile ma palla fuori di poco16:36

72' Terzo cambio nello Spezia: esce Lapadula, entra Falcinelli16:33

72' Secondo cambio nel Modena: esce Defrel, entra Gliozzi16:33

71' Altro angolo per lo Spezia, Reca ribatte un pallone vagante trovando un'altra deviazione16:32

68' Cartellino giallo per Lapadula, punito per un eccesso di proteste da Pezzuto16:29

65' Corner insidioso di Palumbo, respinge con i pugni Chichizola16:26

63' Ammonito Vignali16:24

61' Secondo cambio nello Spezia: esce Cassata, entra Degli Innocenti16:22

61' Primo cambio nello Spezia: esce Bandinelli, entra Kouda16:22

60' Mischia in area del Modena! Sugli sviluppi di un corner prima Hristov e poi Lapadula provano la conclusione trovando il muro gialloblù!16:22

58' Idrissi va alla conclusione al volo su un cross dalla destra. Soluzione molto complicata, l'esterno del Modena impatta male svrigolando il pallone16:20

53' Ripartenza del Modena, Defrel lancia verso Palumbo ma viene anticipato dalla puntuale uscita fuori area di Chichizola, bravo a leggere la situazione16:14

51' Ancora Modena in avanti: velo di Palumbo che favorisce Defrel, intervento decisivo di Hristov a liberare16:12

50' PALUMBO! Prende la mira dal limite e prova il tiro a giro con il mancino, palla fuori non di molto!16:11

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:06

46' Primo cambio nel Modena: esce Beyuku, entra Magnino16:06

Ha protestato lo Spezia nel corso del primo tempo per un mancato doppio giallo all'esterno del Modena Beyuko, il quale, ammonito poco prima, ha atterrato un avversario con una sbracciata che secondo i liguri avrebbe meritato il provvedimento disciplinare15:53

C'è partita al Braglia. Inizio intraprendente del Modena, tuttavia lo Spezia prende gradualmente campo e passa meritatamente in vantaggio con la rete del solito Francesco Pio Esposito, bravo a convertire in rete il cross di Reca. I padroni di casa non si disuniscono, e trovano il pari sugli sviluppi di calcio d'angolo con la bordata di Defrel che ribadisce in rete la sponda di Zaro15:52

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! Modena e Spezia chiudono in parità i primi 45 minuti!15:50

45' Un minuto di recupero15:49

45' Botta di Vignali dal limite, palla alta15:48

41' GOL! MODENA-Spezia 1-1! Rete di Defrel! Sponda di Zaro su calcio d'angolo, Defrel stoppa il pallone e gira di potenza alle spalle di Chichizola! Rientra in partita la squadra di Mandelli!



39' Cauz svetta sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, blocca Chichizola15:42

38' Ammonito anche Cassata, trattenuta su Caso15:41

34' Proteste da parte dello Spezia: braccio largo di Beyuko su Bandinelli, Pezzuto non estrae il cartellino giallo. Per l'esterno del Modena sarebbe stato il secondo15:38

33' Vignali cerca uno tra Esposito e Lapadula al centro area, il suo cross è però troppo verso Gagno che intercetta la sfera senza difficoltà15:37

31' Ci prova direttamente su punizione Salvatore Esposito, il pallone sorvola la traversa15:35

30' Altro cross da parte di Reca, spesso ricercato sulla sinistra. Il suo cross è troppo lungo per Lapadula che non può arrivare sul pallone15:33

27' Ammonito Zaro, fallo ai danni di Cassata15:31

26' Contrattacca il Modena, Hristov chiude in corner l'iniziativa di Idrissi15:30

23' GOL! Modena-SPEZIA 0-1! Rete di Francesco Pio Esposito! Combinazione tra Bandinelli e Reca, il quale appoggia al centro per Esposito che di prima intenzione gira sul secondo palo! Gagno battuto e Spezia in vantaggio al Braglia!15:27

22' Bertola spizza all'indietro sulla punizione di Salvatore Esposito, nessun problema per Gagno15:26

21' Cartellino giallo per Beyuku15:25

19' GRANDE OCCASIONE PER LO SPEZIA! Cross di Bandinelli, Lapadula non arriva sulla sponda di Vignali e si inserisce Esposito che al limite dell'area piccola colpisce schiacciando il pallone! La sfera, dopo il rimbalzo a terra, impatta sulla parte alta della traversa e termina sul fondo!15:25

17' Francesco Esposito prova a sviluppare la manovra sulla sinistra, il suo suggerimento verso Reca è però impreciso e termina direttamente in fallo laterale15:20

14' Ammonito Bandinelli, trattenuta su Palumbo a centrocampo15:17

12' Ci prova Vignali dal limite per lo Spezia, tiro sporcato in calcio d'angolo15:15

10' Calcio di punizione scodellato al centro dal Modena, uscita alta e sicura da parte di Chichizola15:14

8' Primo squillo dello Spezia! Azione confusa al limite dell'area, Bandinelli prova due volte la conclusione e al secondo tentativo calcia potente ma centrale. Blocca con sicurezza Gagno15:12

7' Buona azione ancora da parte del Modena, la combinazione tra Palumbo e Caso però non si chiude e lo Spezia recupera il possesso15:11

4' Attacca il Modena, flipper in area risolto dalla difesa dello Spezia che rilancia in avanti15:08

SI PARTE! È iniziata Modena-Spezia! Il primo possesso è dei padroni di casa!15:04

Le scelte di D'Angelo: in casa Spezia manca Soleri, infortunato per il resto della stagione, mentre il tecnico bianconero ritrova Bandinelli dopo il turno di squalifica. L'ex Empoli è regolarmente in campo nel centrocampo completato da S.Esposito e Cassata, con Vignali e Reca a spingere sulla fasce. Davanti spazio alla coppia formata da S.Esposito e Lapadula, mentre in difesa Wisniewki, Hristov e Bertola compongono il muro a protezione del portiere Chichizola14:41

Le scelte di Mandelli: negli emiliani mancano lo squalificato Battistella e l'infortunato Di Pardo. Davanti a Gagno, il terzetto difensivo è composto da Dellavalle, Zaro e Cauz, mentre sugli esterni agiranno Beyuko e Idrissi. A centrocampo la coppia formata da Gerli e Santoro, mentre Defrel sarà il riferimento offensivo supportato da Caso e Palumbo14:38

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Chichizola - Wisniewski, Hristov, Bertola - Vignali, Bandinelli, S.Esposito, Cassata, Reca - F.Esposito, Lapadula14:34

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Gagno - Dellavalle, Zaro, Cauz - Beyuko, Santoro, Gerli, Idrissi - Palumbo, Caso - Defrel14:32

La direzione di gara è affidata a Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Margani e Arace e dal quarto ufficiale Djurdjevic. Al Var ci sono invece Di Martino e Paganessi14:30

Ambizioni di promozione diretta invece per lo Spezia, ancora imbattuto nel 2025. La squadra di D'Angelo vanta ben nove punti di vantaggio sulla quarta in graduatoria (la Cremonesse) ed è in striscia positiva con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare disputate14:27

Una sola vittoria nelle ultime sette per il Modena, reduce dal k.o. esterno rimediato una settimana fa sul campo della Sampdoria. I gialloblù si trovano a metà classifica e continuano la rincorsa a un posto nella zona play off14:24

Benvenuti alla diretta di Modena-Spezia, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie B!14:22

