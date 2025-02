Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:58

Importante successo del Sassuolo per 2-0 ai danni del Brescia. La prima parte di gara termina con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, grazie alla rete messa a segno di testa da Lovato a seguito di un calcio piazzato di Berardi, in una prima parte di gara tutto sommato equilibrata in fatto di occasioni da gol, ma abbastanza scarna in fatto di azioni pericolose. Nella ripresa il Brescia va vicinissimo al pareggio, ma Borrelli manda il pallone sulla traversa nel tentativo di superare il portiere. Dopo pochi minuti Laurientè, lanciato in profondità, mette in rete il pallone del definitivo 2-0.16:53

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Sassuolo-Brescia 2-016:51

90'+1' Quattro minuti di recupero16:47

90' Giallo per il Sassuolo. Ammonito Pedro Obiang per un fallo a centrocampo.16:48

90' Cambio per il Sassuolo. Esce l'attaccante Domenico Berardi ed entra il difensore Filippo Romagna.16:47

88' Cross di Corrado dalla sinistra per Bjarnason, che al volo non riesce a trovare la porta e la difesa libera.16:45

87' Berardi lancia Moro, che si fa anticipare in uscita dal portiere, il pallone giunge a Pierini che, nella ribattuta, non riesce a centrare la porta.16:44

84' Moro raccoglie in area un pallone di Lipani e mette in rete, ma l'attaccante è in fuorigioco.16:41

80' Cambio in attacco per il Sassuolo. Esce Armand Laurientè ed entra Nicholas Pierini.16:37

79' Cross di Jallow dalla destra intercettato in presa alta da Moldovan.16:36

77' Cambio in attacco per il Brescia. Esce Luca D'Andrea ed entra Ante Matej Juric.16:34

76' Cambio in attacco per il Brescia. Esce Gennaro Borrelli ed entra Gabriele Moncini.16:33

76' Bjarnason controlla da dentro l'area e fa partire un sinistro che termina di poco alto.16:33

75' Giallo per il Brescia. Ammonito Matthias Verreth per proteste.16:32

73' GOL! SASSUOLO-Brescia 2-0. Rete di Armand Laurientè che, lanciato in contropiede da Moro, si avvicina all’area e sull’uscita di Lezzerini fa passare il pallone in mezzo alle gambe di Lezzerini.



72' Cambio a centrocampo per il Brescia. Esce Dimitri Bisoli ed entra Massimo Bertagnoli.16:29

71' Toljan, lanciato in profondità da Berardi, mette un pallone in mezzo dalla linea di fondo, che viene intercettato da Lezzerini.16:28

69' Verreth, servito da Corrado, fa partire un rasoterra dal limite, che è però centrale.16:27

68' Lungo lancio di Corrado dalla sinistra per Borrelli, che controlla e, nel tentativo di superare Moldovan, con un pallonetto manda il pallone sulla traversa.16:25

62' Cross da sinistra di Corrado e colpo di testa di Jallow che termina alto.16:19

59' Cambio in attacco per il Sassuolo. Esce Samuele Mulattieri ed entra Luca Moro.16:16

58' Cambio a centrocampo per il Sassuolo. Esce Andrea Ghion ed entra Pedro Obiang.16:17

58' Cambio a centrocampo per il Sassuolo. Esce Edoardo Iannoni ed entra Luca Lipani.16:15

57' D'Andrea perde un pallone e per poco Berardi non riesce a servire Doig solo davanti al portiere.16:15

47' Nouamah serve Bjarnason, che di prima intenzione da buona posizione gira fuori di poco.16:04

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sassuolo.16:02

45' Cambio di esterni per il Brescia. Esce Lorenzo Maria Dickmann ed entra Niccolò Corrado.16:16

45' Cambio a centrocampo per il Brescia. Esce Michele Besaggio ed entra Birkir Bjarnason.16:03

La prima parte di gara termina col Sassuolo in vantaggio per 1-0, grazie alla rete messa a segno di testa da Lovato a seguito di un calcio piazzato di Berardi, in una prima parte di gara tutto sommato equilibrata in fatto di occasioni da gol, ma abbastanza scarna in fatto di azioni pericolose.15:51

45'+1' Fischio finale del primo tempo. Sassuolo-Brescia 1-015:47

45'+1' Colpo di testa di Borrelli che si infrange sul corpo di Lovato.15:47

45'+1' Un minuto di recupero.15:46

43' Giallo per il Brescia. Ammonito Lorenzo Maria Dickmann per una trattenuta ai danni di Laurientè che si stava involando.15:44

41' Giallo per il Sassuolo. Ammonito Jeremy Toljan per una trattenuta prolungata ai danni di Nouamah, che stava entrando in area.15:43

41' L'arbitro ammonisce Maran per proteste.15:41

38' Besaggio crossa dentro e Doig intercetta di mano. L'arbitro prima fischia il calcio di rigore e poi segnala un fuorigioco dello stesso Besaggio.15:39

34' GOL! SASSUOLO-Brescia 1-0. Rete di Matteo Lovato, che incorna di testa in rete dopo un calcio piazzato battuto da Berardi dalla destra.



32' La punizione di Laurientè supera la barriera e costringe Lezzerini ad un grande intervento in corner.15:33

31' Ghion subisce fallo da Borrelli al limite dell'area e si guadagna un prezioso calcio di punizione.15:32

27' Cross di Doig dalla sinistra, ma il pallone esce sopra la traversa.15:28

25' Dopo un lungo fraseggio Berardi prova la conclusione dal limite, che viene deviata in angolo.15:26

21' Cross di D'Andrea che Toljan accompagna sul fondo senza problemi.15:26

19' Bel numero di Besaggio, che subisce fallo da Berardi, e si conquista una punizione sulla trequarti.15:20

12' D'Andrea si libera sulla destra e dal fondo mette dentro per Borrelli, che da pochi passi mette fuori.15:13

8' Berardi è a terra a seguito di una manata al viso da parte di Jallow.15:09

5' Partita bloccata fin dai primi minuti. Brescia molto attento a chiudere gli spazi per neutralizzare il possesso palla del Sassuolo.15:07

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Brescia.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Paride Tremolada di Monza.14:59

BRESCIA(4-3-3): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Besaggio, Verreth, Bisoli; Nuamah, Borrelli, D'Andrea Allenatore: Rolando Maran14:58

SASSUOLO(4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Iannoni, Ghion, Boloca; Laurientè, Mulattieri, Berardi Allenatore: Fabio Grosso15:09

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato al Rigamonti, è terminato con un successo per 5-2 a favore degli emiliani.14:33

Gli ospiti invece sono dodicesimi con 29 punti, ma nelle ultime due giornate hanno ottenuto una vittoria e un pareggio.14:32

I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, sono primi in classifica con 5 punti di vantaggio sul Pisa.14:31

Benvenuti al Mapei Stadium di Sassuolo per la sfida tra Sassuolo e Brescia, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B.14:30

