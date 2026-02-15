Cala il sipario allo Stadio Partenio di Avellino! Calzavara manda i titoli di coda di un match dai due volti, conclusosi con una vittoria per 0-1 a favore del Pescara. Dopo una prima parte di gara opaca, nella ripresa, complici anche le numerose sostituzioni, si assiste ad una gara dai ritmi più elevati e dai numerosi contrasti di gioco. La carta vincente per gli ospiti giunge proprio dalla panchina, al minuto 85' è infatti il subentrato Gaston Brugman a ricevere il suggerimento orizzontale di Valzania, mettere il mirino sulla porta e scagliare un destro di prima intenzione che si insacca alle spalle di Daffara. Avellino che prova a reagire ma non trova la soluzione per il pari, resiste efficacemente e sorride il Pescara che trionfa in un campo difficile guadagnando punti fondamentali.
Con l'odierno trionfo il Pescara si proietta a quota 18 punti, resta invece invariata la situazione dell'Avellino. Uomini di Biancolino e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Reggiana e Venezia.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI CALZAVARA! Avellino-Pescara termina 0-1.21:30
90'+4'
Angolo a favore dell'Avellino, calcia al volo Insigne che non trova però lo specchio, rinvierà Saio.21:29
90'+2'
AMMONITO Andreaw Gravillon: giallo anche per il subentrato.21:26
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Tremolada, si giocherà fino al 95'.21:26
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio alla concessione dell'extra-time.21:22
88'
Ora la palla inattiva è a favore dell'Avellino, batte Palumbo sul primo palo ma non trova soluzioni amiche, poi ancora un cross di Insigne ma non c'è pericolo per la retroguardia abruzzese.21:21
85'
GOL! GOL BRUGMAN! Avellino-PESCARA: 0-1. La sblocca il Pescara al minuto 85', lo fa con la rete di Gaston Brugman! Palla che arriva orizzontalmente al numero 8, che di prima intenzione apre il piattone e conclude sotto l'incrocio dei pali battendo Daffara. Vantaggio biancazzurro, assist a cura di Luca Valzania.21:20
85'
Mancino fuori misura di Roberto Insigne, palla che termina di molto oltre la traversa di Saio.21:18
84'
Si conclude con un nulla di fatto il calcio d'angolo dei biancoverdi, pallone che torna agli ospiti.21:17
83'
Prova Palumbo dalla distanza, conclusione deviata da cui nasce la chance dalla bandierina per l'Avellino.21:17
Sostituzione Pescara: fuori Andrea Cagnano, lo sostituisce Lorenzo Berardi.21:11
78'
Rimessa con le mani spendibile dall'Avellino, deviazione che regala il corner ai biancoverdi.21:11
77'
A terra Letizia dopo un contrasto di gioco, fase molto agonistica del match.21:10
75'
Rinvio profondo di Sala che vuole allontanare la minaccia, palla che diventa però di proprietà ospite, palleggia il Pescara.21:08
73'
AMMONITO Gastón Brugman: altra ammonizione in casa Pescara.21:07
72'
Sostituzione Avellino: abbandona il campo anche Tommaso Biasci, lo sostituisce Raffaele Russo.21:06
72'
Sostituzione Avellino: fuori Dimitrios Sounas, dentro per lui Roberto Insigne.21:05
72'
AMMONITO Giacomo Olzer: giallo per simulazione ricevuto dal 27 del Pescara.21:05
70'
Superate le porte del settantesimo, risultato invariato.21:05
68'
Valzania scarica la conclusione dalla distanza, palla che termina oltre la traversa, rinvio dal fondo per Daffara alle porte del 70'.21:02
67'
Meazzi cade a terra in area di rigore campana, Calzavara fa giocare stabilendo la regolarità del contatto ai danni del giocatore pescarese.21:01
64'
Rimessa laterale a favore del Pescara, controlla male Di Nardo che regala di fatto il nuovo possesso ai biancoverdi.20:58
60'
Sostituzione Avellino: esce dal campo Cosimo Patierno, dentro Luca Pandolfi.20:57
60'
Sostituzione Avellino: fuori Tommaso Cancellotti, subentra al suo posto Martin Palumbo.20:57
60'
Scocca il minuto 60', tabellino del parziale fermo sullo 0-0.20:53
58'
Si muove qualcosa lungo la panchina dei padroni di casa, altre sostituzioni in vista alle porte dell'ultima mezz'ora di gioco.20:52
56'
Si rialza Fanne che sembra poter proseguire, gioco che riprende ad Avellino.20:49
56'
Fanne resta a terra, gioco fermo e staff medico che valuta le condizioni del giocatore biancazzurro.20:49
55'
Verticalizzazione di Capellini verso Olzer, anticipa tutto Enrici che allontana il pericolo.20:48
53'
Palla inattiva a favore del Pescara che non produce alcun effetto, si riparte con un rilancio profondo di Daffara.20:46
51'
Destro potente di Missori dal limite dell'area, sfiora l'1-0 con una conclusione forte che termina di poco al lato delllo specchio pescarese.20:44
50'
Di Nardo chiude in fallo laterale, rimessa a favore dell'Avellino.20:43
46'
Sostituzione Avellino: esce dal campo Andréa Le Borgne, lo sostituisce Luca Palmiero.20:41
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dall'Avellino.20:40
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.20:40
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.20:23
Si chiude, dopo un copioso recupero di quattro minuti, la prima frazione di gioco ad Avellino, parziale fisso sullo 0-0. Il primo tempo si chiude a reti bianche, molte le azioni offensive create dal Pescara che pecca però in precisione non trovando la via del vantaggio, risponde l'Avellino con due calci piazzati da cui però non scaturisce nulla. Fortuna che non sorride alla formazione Biancazzurra, sono infatti due le tegole subite dal tecnico Gorgone che perde, a causa di infortuni muscolari, sia Caligara che l'estremo difensore Desplanches. Allo scadere breve check da parte del VAR, che valuta però regolare il contatto in area campana su Fanne. Spicca il dato dei cartellini, sono ben quattro le ammonizioni estratte dal direttore di gara nei primi quarantacinque di gioco, formazioni che attraversano il tunnel in attesa della ripresa.20:23
45'+5'
FISCHIO DI CALZAVARA: termina il primo tempo.20:22
45'+4'
AMMONITO Andréa Le Borgne: altra ammonizione tra le fila dell'Avellino.20:21
45'+3'
CHECK OVER: nessun contatto sospetto, si gioca.20:21
45'+2'
Contatto sospetto su Fanne in area di rigore biancoverde, in attesa di indicazioni dalla sala VAR che sta procedendo ad un check.20:20
45'
Sono quattro i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara, si giocherà fino al 94'.20:20
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi possibile assegnazione dell'extra-time.20:19
42'
Palla inattiva a favore dell'Avellino dai 30 metri, batte Missori verso il secondo palo ma l'azione conclude con un testa a testa fortuito tra Simic ed Olzer, gioco che riprende con un rinvio per il Pescara.20:14
39'
Brugman prova la conclusione dalla distanza ma la traiettoria è totalmente fuori misura, rinvio dal fondo di cui si occupa Daffara.20:11
38'
AMMONITO Filippo Missori: fallo tattico ai danni di Meazzi.20:10
36'
AMMONITO Tommaso Biasci: altro giallo in casa Avellino.20:10
35'
Sostituzione Pescara: costretto ad abbandonare il campo anche Sebastiano Desplanches, subentra per lui Ivan Saio.20:06
33'
Altri problemi fisici in casa Pescara, stavolta è Desplanches a restare a terra.20:05
32'
OCCASIONE PESCARA: Meazzi corre lungo l'out di destra, vede il taglio di Di Nardo e serve un pallone filtrante verso il secondo palo: attaccante pescarese che non arriva d'un soffio sul pallone.20:05
30'
Sostituzione Pescara: non ce la fa Fabrizio Caligara, lo sostituisce Gastón Brugman.20:02
28'
Problemi fisici per Caligara, staff medico in campo che valuta le condizioni del giocatore del Pescara.20:00
26'
Arriva al minuto 26' il primo squillo del match, conclusione di prima intenzione da parte di Meazzi che è però centrale e viene facilmente neutralizzata da Daffara.19:58
23'
Corner a favore del Pescara, chiusura decisiva e tempestiva di Cancellotti sul tentativo di cross di Meazzi.19:55
20'
Scocca il minuto 20', parziale ancora fisso sullo 0-0.19:51
18'
Poche le occasioni pericolose in questi primi 18' di gioco, fase non eccessivamente accesa del match.19:49
14'
Conclusione di Olzer forte ma che non centra lo specchio, sfera che termina di poco al lato della porta difesa da Daffara.19:46
13'
Cross di Missori dall'interno dell'area avversaria, non trova soluzioni amiche e palla che torna al Pescara.19:45
11'
AMMONITO Andrea Cagnano: giallo all'esordio per il pescarese.19:43
11'
Sventagliata di Caligara che prova a pescare Fanne, interviene Simic che allontana la minaccia.19:43
8'
Punizione per l'Avellino da posizione arretrata, irregolare l'intervento in attacco da parte di Cagnano.19:40
6'
AMMONITO Tommaso Cancellotti: concede una punizione al Pescara dai 25 metri.19:38
6'
Verticalizzazione di Cagnano verso Caligara, pallone che non viene addomesticato dal centrocampista ospite.19:38
4'
Rimessa laterale spendibile dal Pescara, possesso biancazzurro.19:37
1'
Il primo possesso del match è amministrato dal Pescara.19:32
1'
PARTITI! Al via Avellino-Pescara.19:32
Fischio d'inizio programmato alle ore 19:30.19:07
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.19:07
FORMAZIONI UFFICIALI: PESCARA (3-4-2-1). Ospiti che rispondono con: Desplanches; Letizia-Capellini-Bettella; Cagnano-Valzania-Caligara-Meazzi; Olzer-Fanne; Di Nardo. Allenatore: Giorgio Gorgone. A disposizione: Altare, Corbo, Gravillon, Faraoni, Berardi, Acampora, Brugman, Insigne, Russo, Profeta, Saio.19:07
A coadiuvare il fischietto lombardo sono chiamati gli assistenti di linea Mondin-Colaianni; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Tremolada; postazione VAR presidiata dal Sig. Meraviglia, ausiliato dall'A.VAR Gualtieri.19:02
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Andrea Calzavara, della sezione di Varese.19:01
Luci accese allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, è tempo di Avellino-Pescara! Nel posticipo che chiude questa copiosa domenica di B, il calendario chiama al confronto Biancoverdi e Biancazzurri dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 28 ottobre, nel match in terra abruzzese che si concluse con un equo 1-1. Momentaneamente, l'Avellino occupa il 14^ posto della classifica generale con 28 punti; ultima posizione invece per il Pescara che ha collezionato 15 punti nelle prime 24 di stagione.18:59
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Avellino-Pescara, gara valida per il turno numero 25 del Campionato di Serie B.18:55
Avellino - Pescara è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Pescara sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Attualmente l'Avellino si trova 14° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte). L'Avellino ha segnato 29 gol e ne ha subiti 41; il Pescara ha segnato 28 gol e ne ha subiti 48. La partita di andata Pescara - Avellino si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa l'Avellino ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Frosinone e il Pescara ottenendo 0 punti. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Pescara perdendo 0-1 mentre Il Pescara ha incontrato il Catanzaro perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.
Avellino e Pescara si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Pescara ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Avellino-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara è l'avversaria contro cui l'Avellino ha pareggiato più partite in Serie BKT: su 27 confronti ci sono stati 12 pareggi, quattro successi campani e 11 abruzzesi.
In tutte le ultime otto sfide di Serie BKT tra Avellino e Pescara in casa dei campani entrambe le squadre sono andate a segno, per una media di 3.6 reti a incontro, dopo che nei cinque precedenti tre volte almeno una delle due squadre non aveva segnato.
Nelle ultime cinque partite di Serie BKT il Pescara ha mancato l'appuntamento con il gol quattro volte, tante quante nelle precedenti 20 nella competizione.
L'Avellino ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, incluse le due più recenti; i campani non arrivano a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2017 (la terza contro il Pescara in quel caso).
Il Pescara ha subito sei gol da fuori area in questo campionato, solo la Reggiana (otto) e l'Avellino avversario di giornata (nove) ne hanno concesse di più nella Serie BKT 2025/26.
Tommaso Biasci ha segnato 11 gol in questo campionato, suo record in una singola stagione di Serie BKT; con un passaggio vincente potrebbe arrivare al suo miglior risultato anche sul numero di assist (attualmente due come nel 2023/24 e 2024/25).
Tra i difensori di questo campionato Gaetano Letizia è quello che ha mandato più volte un compagno al tiro (49); inoltre è uno dei soli quattro difensori dei maggiori cinque campionati europei e seconde divisioni a contare almeno 20 occasioni create sia su azione (23) che da calcio piazzato (26), insieme a David Raum, Josh Tymon e Ryan Manning.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: