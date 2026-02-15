Con l'odierno trionfo il Pescara si proietta a quota 18 punti, resta invece invariata la situazione dell'Avellino. Uomini di Biancolino e Gorgone che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Reggiana e Venezia.

Cala il sipario allo Stadio Partenio di Avellino! Calzavara manda i titoli di coda di un match dai due volti, conclusosi con una vittoria per 0-1 a favore del Pescara. Dopo una prima parte di gara opaca, nella ripresa, complici anche le numerose sostituzioni, si assiste ad una gara dai ritmi più elevati e dai numerosi contrasti di gioco. La carta vincente per gli ospiti giunge proprio dalla panchina, al minuto 85' è infatti il subentrato Gaston Brugman a ricevere il suggerimento orizzontale di Valzania, mettere il mirino sulla porta e scagliare un destro di prima intenzione che si insacca alle spalle di Daffara. Avellino che prova a reagire ma non trova la soluzione per il pari, resiste efficacemente e sorride il Pescara che trionfa in un campo difficile guadagnando punti fondamentali.

Luci accese allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, è tempo di Avellino-Pescara! Nel posticipo che chiude questa copiosa domenica di B, il calendario chiama al confronto Biancoverdi e Biancazzurri dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 28 ottobre, nel match in terra abruzzese che si concluse con un equo 1-1. Momentaneamente, l'Avellino occupa il 14^ posto della classifica generale con 28 punti; ultima posizione invece per il Pescara che ha collezionato 15 punti nelle prime 24 di stagione.18:59

Si chiude, dopo un copioso recupero di quattro minuti, la prima frazione di gioco ad Avellino, parziale fisso sullo 0-0. Il primo tempo si chiude a reti bianche, molte le azioni offensive create dal Pescara che pecca però in precisione non trovando la via del vantaggio, risponde l'Avellino con due calci piazzati da cui però non scaturisce nulla. Fortuna che non sorride alla formazione Biancazzurra, sono infatti due le tegole subite dal tecnico Gorgone che perde, a causa di infortuni muscolari, sia Caligara che l'estremo difensore Desplanches. Allo scadere breve check da parte del VAR, che valuta però regolare il contatto in area campana su Fanne. Spicca il dato dei cartellini, sono ben quattro le ammonizioni estratte dal direttore di gara nei primi quarantacinque di gioco, formazioni che attraversano il tunnel in attesa della ripresa.20:23

Avellino - Pescara è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Pescara sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente l'Avellino si trova 14° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 29 gol e ne ha subiti 41; il Pescara ha segnato 28 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Pescara - Avellino si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa l'Avellino ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Frosinone e il Pescara ottenendo 0 punti.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita il Pescara perdendo 0-1 mentre Il Pescara ha incontrato il Catanzaro perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol.

Avellino e Pescara si sono affrontate 27 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Pescara ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Avellino-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara è l'avversaria contro cui l'Avellino ha pareggiato più partite in Serie BKT: su 27 confronti ci sono stati 12 pareggi, quattro successi campani e 11 abruzzesi.

In tutte le ultime otto sfide di Serie BKT tra Avellino e Pescara in casa dei campani entrambe le squadre sono andate a segno, per una media di 3.6 reti a incontro, dopo che nei cinque precedenti tre volte almeno una delle due squadre non aveva segnato.

Nelle ultime cinque partite di Serie BKT il Pescara ha mancato l'appuntamento con il gol quattro volte, tante quante nelle precedenti 20 nella competizione.

L'Avellino ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, incluse le due più recenti; i campani non arrivano a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2017 (la terza contro il Pescara in quel caso).

Il Pescara ha subito sei gol da fuori area in questo campionato, solo la Reggiana (otto) e l'Avellino avversario di giornata (nove) ne hanno concesse di più nella Serie BKT 2025/26.

Tommaso Biasci ha segnato 11 gol in questo campionato, suo record in una singola stagione di Serie BKT; con un passaggio vincente potrebbe arrivare al suo miglior risultato anche sul numero di assist (attualmente due come nel 2023/24 e 2024/25).

Tra i difensori di questo campionato Gaetano Letizia è quello che ha mandato più volte un compagno al tiro (49); inoltre è uno dei soli quattro difensori dei maggiori cinque campionati europei e seconde divisioni a contare almeno 20 occasioni create sia su azione (23) che da calcio piazzato (26), insieme a David Raum, Josh Tymon e Ryan Manning.

