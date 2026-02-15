Interessante la statistica per Fabrizio Castori. Oggi era la 22esima volta che affrontava il Bari e vanta 10 vittorie contro i Galletti. Solo due sconfitte, per lui, contro i pugliesi in carriera.
Con questa vittoria il Südtirol resta 9° in classifica, ma sale a quota 33 punti a -4 dalla zona playoff. È il 7° risultato utile consecutivo per la squadra di Castori. Il Bari resta penultimo con 21 punti.
Il Bari tornerà in campo sabato 21 febbraio, alle 15, sul campo del Padova. Stesso giorno e stessa ora per il Südtirol che farà visita al Palermo di Filippo Inzaghi.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Südtirol e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.16:58
Vince il Südtirol con merito nonostante l'assedio finale del Bari. La squadra di Castori si era fatta preferire nel primo tempo, ma senza segnare. Nella ripresa, invece, c'era solo la squadra bolzanina in campo. Gol di Merkaj, tante occasioni per il 2-0, fino all'autorete di Manè. Il gol di Rao ha riaperto tutto, ma non è bastato per evitare il ko per il Bari che resta nei guai, guardando la classifica.17:37
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Südtirol batte Bari al San Nicola per 2-1. Decisivi il gol di Merkaj e l'autorete di Manè. Poi Rao a riaprirla, ma i pugliesi non rimontano.16:57
90'+5'
Bravissimo Merkaj, solo contro due, a guadagnare un fallo laterale nei pressi della bandierina opposta. Rifiata il Südtirol16:56
90'+4'
Ancora Adamonis in presa alta ad anticipare Gytkjaer sul cross da sinistra di Esteves. Ultimo minuto di questa partita che comincia ora.16:55
90'+3'
Ci prova Gytkjaer, ma l'ex Monza calcia direttamente sulla barriera. Occasione sfumata per il Bari16:54
90'+3'
Punizione interessante per il Bari per il fallo di Merkaj su Artioli. Il Bari prova a spingere cercando il pareggio in una partita davvero folle.16:53
90'+2'
Occhio a Gytkjaer in area, ma non riesce a calciare verso la porta a causa dell'opposizione di El Kaouakibi16:53
90'+1'
Tonin ruba palla e si porta sulla bandierina. Poi Braunöder torna sui suoi passi e recupera la palla con un fallo subito.16:52
90'+1'
5 minuti di recupero...16:51
90'
Artioli cerca il movimento di Esteves, ma il portoghese resta fermo. I due non si intendono e palla persa per il Bari. Ultimo giro d'orologio17:36
88'
Rao, come al solito, a sinistra. Questa volta col cross, ma Adamonis è sicuro con la presa aerea16:49
86'
Ci prova MANÈ con una conclusione di potenza, ma centra in pieno il suo compagno Moncini in area16:47
85'
Dorval cerca il cross da sinistra, ma non trova Moncini che era appostato sul secondo palo. Il Bari mantiene comunque il possesso della palla e cerca il tutto per tutto in questo finale.16:46
83'
IL SUDTIROL CHIEDE IL RIGORE!!! Merkaj in area di rigore, va giù sul contatto con Dorval, ma per il sig. Massimi non c'è niente. Ci resta qualche dubbio. Si lamenta, tra l'altro, dall'altra parte Davi col suo compagno, perché era solissimo.16:45
82'
Secondo gol in campionato per Emanuele Rao16:42
81'
Si copre ora Castori che toglie una punta. Dentro Tonin che prende il posto di Pecorino.16:43
80'
GOL! BARI-Sudtirol 1-2. Rete di Emanuele Rao. Prova a reagire la squadra pugliese, nonostante i fischi del San Nicola, con Rao che si accentra sul destro e fa partire una conclusione angolata per Adamonis che tocca soltanto. Cistana aveva liberato Rao al tiro.
Ultimo cambio per Moreno Longo: dentro Tomas Esteves per Cavuoti. Il portoghese è un esterno e si piazzerà sulla destra.16:44
78'
Ripartenza del Südtirol, ma non sfruttata. Gran palla di Tait per Federico Davi che ci mette troppo a calciare e viene murato da Odenthal16:39
77'
Ancora un'uscita ad una mano di Adamonis che respinge con un pugno su un calcio di punizione del Bari. Un'abitudine per il portiere del Südtirol16:39
75'
GOL! Bari-SUDTIROL 0-2. Autorete di Moussa Manè. Piove sul bagnato in casa Bari e arriva anche il raddoppio della squadra bolzanina, con l'autogol Manè che la mette dentro nella propria porta, nel tentativo di anticipare El Kaouakibi, sugli sviluppi di un calcio di punizione.
Moncini e Cavuoti non si intendono, palla che torna al portiere del Südtirol. Di nuovo fischi del San Nicola che vuole vedere qualcosa di diverso.16:33
70'
Fa un cambio anche Castori che fa entrare Federico Davi. Niente staffetta col fratello Simone, ad uscire dal campo è Molina.16:31
70'
Dentro anche Federico Artioli, uno degli ultimi acquisti del Bari. Prende il posto di Traorè.16:31
69'
DOPPIO CAMBIO BARI!!! Longo butta nella mischia Gytkjaer che prende il posto di Cuni. L'unico pericoloso nel Bari nel primo tempo. Ma serve qualcosa di più per cercare il pareggio.16:30
68'
Rao prova a sfondare sulla sinistra, ma commette fallo in attacco su El Kaouakibi. Comincia a crederci però il Bari16:29
66'
CISTANA DI TESTA!!! Sugli sviluppi del corner, arriva il colpo di testa di Cistana che sovrasta Tait, ma manda di poco alto sopra la traversa. Doppia occasione per pareggiarla per i padroni di casa che sono vivi.17:31
65'
OCCASIONE BARI!!! Rao sguscia via sulla sinistra, superando El Kaouakibi, scarico per Cavuoti che va col mancino deviato in angolo. C'è anche il Bari in partita17:30
64'
Molina prova a sfondare a destra, questa volta Dorval fa buona guardia e gli scippa il pallone16:25
63'
El Kaouakibi si rialza dopo lo scontro col suo portiere. Si può riprendere a giocare16:24
63'
COSA COMBINANO IN DIFESA? Cavuoti cerca Rao sul secondo palo, Adamonis prova l'uscita ad una mano e finisce per travolgere il suo compagno di squadra El Kaouakibi. Che rischio che si è preso qui la difesa del Südtirol.16:24
62'
Pecorino scarica per Tait che ci prova dal limite, ma Braunöder prova ad immolarsi col corpo. Solo Südtirol in questo secondo tempo16:23
60'
Molina cerca la conclusione in rovesciata, ma finisce per colpire Braunöder al volto. Viene anche ammonito Molina per l'intervento17:29
59'
TRIPLA CHANCE PER IL SUDTIROL!!! Pecorino pescato da Casiraghi, mancino davanti alla porta ma Cerofolini dice di no. Ci provano anche Tait e Casiraghi, ma vengono entrambi murati. C'è comunque angolo per gli ospiti.16:20
57'
Altro cambio per il Südtirol, con l'ingresso di Frigerio al posto di Tronchin. Castori vuole qualcosa di diverso in mezzo al campo.16:18
56'
CI PROVA DAVI!!! Azione stile basket per il Südtirol, scarico per Simone Davi che ci prova dal limite, ma non è potente e para Cerofolini.16:18
53'
Cerca la reazione il Bari con la conclusione di Cuni che viene però murata16:17
51'
ANCORA SUDTIROL!!! Gran palla difesa da Merkaj, Casiraghi va poi al tiro dal limite ma c'è la deviazione di Braunöder che manda in calcio d'angolo17:29
49'
7° gol in campionato per Merkaj16:14
48'
GOL! Bari-SUDTIROL 0-1. Rete di Silvio Merkaj. Subito in gol il neo entrato della squadra ospite che segna in tap-in dopo la parata di Cerofolini sulla conclusione di Casiraghi. E grande discesa di Tait sulla destra. Sono i due neo entrati a sbloccare il Südtirol.16:17
47'
Subito Bari pericoloso con l'ingresso in area di CUNI che finisce a terra. Non ci sono però gli estremi per comandare un calcio di rigore. I difensori del Südtirol chiedono addirittura la simulazione.16:11
47'
E DENTRO MERJAK!!! Fuori anche Simone Verdi, poco ispirato quest'oggi, che lascia il campo a Merkaj. Due attaccanti veri per il Sudtirol con Merkaj ad affiancare Pecorino.17:28
47'
DOPPIO CAMBIO ANCHE PER IL SUDTIROL!!! Castori fa entrare Tait al posto di Crnigoj17:28
47'
E dentro anche Rao che prende il posto di Mantovani. Il Bari passa ad una sorta di 4-2-4 con Rao e Cavuoti larghi17:26
47'
DOPPIO CAMBIO BARI!!! Dentro Moncini che prende il posto di Piscopo. Andrà ad affiancare Cani17:31
46'
SI RIPARTE AL SAN NICOLA!!!17:15
Nel Südtirol è mancata, però, la precisione davanti. E, soprattutto, è mancato un po' Verdi. Contro il Monza sembrava molto ispirato, quest'oggi ha meno fantasia. Occhio dietro, però, perché il Bari ha comunque dimostrato di saper risalire il campo in velocità. È mancato un po' sulla sinistra Dorval, che è stato costretto soprattutto a difendere la fascia mancina.15:53
Meglio sicuramente il Südtirol, nel primo tempo, con le chance per Davi, Verdi e Pecorino. Incredibile il gol mangiato dal n° 9 della squadra ospite. Il Bari ha fatto davvero poco, se non per l'occasione avuta da Cuni. Qualche fiammata, però, della squadra pugliese che ha provato a risalire il campo con velocità.15:59
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 tra Bari e Südtirol. Meglio la squadra ospite, qualche fiammata dei padroni di casa e nulla di più. Qualche fischio del San Nicola15:49
45'+2'
Traorè prova a far partire il contropiede del Bari, Kofler lo segue e basta, per evitare un secondo cartellino, ma ci pensa Davi a rinculare e a recuperare palla.15:59
45'
Due minuti di recupero...15:47
45'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Manè. Non c'è fallo, ma l'esterno del Bari è a terra dolorante15:46
44'
UNA CONCLUSIONE DOPO L'ALTRA!!! Südtirol risale velocemente in campo, va al tiro con VERDI che calcia però alto sopra la traversa15:45
43'
Risponde il Bari con la conclusione di Dorval dal limite, ma c'è Molina a fare da scudo15:45
42'
Casiraghi entra in area, il suo cross viene messo fuori ma c'è Molina che calcia senza trovare la porta di Cerofolini. Continua ad attaccare il Südtirol15:44
40'
Pecorino chiude un triangolo con Crnigoj che prova ad inserirsi, ma viene messo giù da Braunöder. Tutto regolare per il sig. Massimi che non chiama il fallo. Proteste di Castori in panchina15:42
39'
Bel movimento di CAVUOTI che se ne va via con qualità, ma il suo tiro è da dimenticare con la palla che finisce direttamente in fallo laterale15:41
38'
Deviazione di Molina sugli sviluppi del corner, non c'è potenza e recupera senza problemi Cerofolini15:39
37'
Casiraghi vede un corridorio per Crnigoj, si inserisce l'ex Triestina che guadagna un corner sull'opposizione di Mantovani15:39
34'
Il Südtirol ha ripreso a stazionare con continuità nella metà campo avversaria dopo quei 5-10 minuti in cui si era visto anche il Bari15:38
31'
PECORINO SI MANGIA UN GOL!!! Davi per Pecorino, tutto solo sul secondo palo, ma il suo colpo di testa finisce fuori. Clamorosa occasione per il Südtirol15:33
30'
57% di possesso palla per il Südtirol in questa prima mezz'ora di gioco15:34
29'
Bari di nuovo dall'altra parte con Manè che guadagna un corner da destra. Veseli ha rischiato tantissimo col suo tackle, toccando - per sua fortuna - il pallone.15:57
28'
RISPONDE IL SUDTIROL!!! Occasione per gli ospiti col cross di Crnigoj: non ci arriva Pecorino di testa, ma c'è Davi che va col sinistro al volo ma risponde Cerofolini15:31
27'
OCCASIONE BARI!!! Bella giocata di Cavuoti che si infila nella metà campo avversaria, cerca e trova Cuni che ci prova di prima intenzione ma non trova la porta di Adamonis15:29
25'
Casiraghi prova a sfondare sulla sinistra, va a chiuderlo Traorè, concedendo comunque il corner al Südtirol che resta in zona d'attacco15:56
23'
Davi cerca la verticalizzazione per Pecorino, ma è in anticipo Odenthal. Il giocatore di proprietà della Juventus fatica a trovare palle giocabili in questa prima parte di gara15:25
21'
Niente di fatto dal corner. Colpo di testa di Crnigoj che prova a rimetterla dentro, ma l'ex Venezia manda direttamente a lato.15:22
20'
Verdi cerca qualcuno in area col suo calcio di punizione: anticipa tutti Odenthal che si rifugia in angolo15:22
20'
Di nuovo gioco fermo. Questa volta è Dorval a intervenire col braccio su Pecorino. Interessante calcio di punizione per il Südtirol15:21
19'
Si può riprendere a giocare. In campo anche Kofler: di nuovo 11 contro 1115:20
17'
E resta a terra Kofler per la mezza gomitata subita al volto da Piscopo15:19
17'
Batti e ribatti nell'area del Südtirol. I giocatori di casa chiedono un rigore per un tocco di braccio di Casiraghi, ma l'arbitro fischia un fallo in attacco di Piscopo su Kofler15:19
16'
Ci prova Cavuoti direttamente su calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera15:18
16'
Kofler era anche diffidato e salterà la prossima contro il Palermo15:17
15'
OCCHIO A CUNI!!! Palla dentro per l'attaccante albanese, Kofler è costretto al fallo per non farlo entrare in area. Giallo per il difensore del Südtirol15:17
13'
Verdi in gioco pericoloso su Braunöder. Arriva anche il giallo per l'ex giocatore di Torino e Napoli15:15
12'
CI PROVA VERDI!!! Sponda di Pecorino per Verdi che cerca l'esterno che non impensierisce Cerofolini. Conclusione senza potenza, era più un passaggio. Intanto arrivano i primi fischi del San Nicola.15:14
11'
Bari di nuovo in 11. Era rimasto a bordo campo Cavuoti dopo un testa contro testa. Tutto ok, è rientrato il trequartista della squadra di casa15:14
9'
Tronchin mette in mezzo ma non trova nessuno, se non Manè che non è pressato, ma preferisce spazzare il fallo laterale. I difensori potevano avvisarlo di ragionare con più calma.15:11
7'
Subito un richiamo verbale per Pecorino per una trattenuta evidente su Cistana.15:09
6'
Ci prova CASIRAGHI dal limite dell'area, Mantovani si immola col corpo per murare sulla sua conclusione15:08
5'
Fase di studio tra le due squadre. Ma il Südtirol sembra la più intraprendente in questo avvio.15:08
2'
Molina prende il fondo da destra, ma il suo cross in mezzo viene spazzato dalla difesa di casa15:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Bari...15:02
Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Pascarella e dal quarto ufficiale, il sig. Claudio Giuseppe Allegretta. In sala VAR ci saranno Niccolò Baroni (VAR) e Alessandro Prontera (AVAR).04:40
Sono 10 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bari e Südtirol. Il bilancio pende leggermente a favore della squadra bolzanina, con 4 successi oltre a 3 pareggi e 3 vittorie dei pugliesi. Le ultime due sfide tra le due squadre hanno visto uscire il segno X, con due 0-0, mentre l'ultima vittoria del Südtirol al San Nicola è recentissima. L'1-0 del 21 dicembre 2024 con gol decisivo di El Kaouakibi.04:41
Castori si presenta con lo stesso XI che ha giocato in settimana contro il Monza. Nessun cambio e c'è anche Simone Davi che era uscito malconcio dalla partita di mercoledì. Ancora fuori Coulibaly, Martini e Pietrangeli e nella lista degli indisponibili si è aggiunto anche Odogwu. Non convocato anche Masiello, che da anni non torna più a Bari per giocare contro la sua ex squadra per le note vicende. C'è il ritorno in panchina, invece, di Zedadka.15:36
Moreno Longo ne cambia tre rispetto allo Spezia. Mantovani sostituisce Pucino in difesa. Fuori Moncini, con Cuni unica punti e Cavuoti da trequartista. A destra ci va Manè, mentre Braunöder prende il posto di Verreth infortunato. Oltre al belga, sempre indisponibili Darboe, De Pieri, Dickmann e Nikolaou.14:58
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Südtirol si schiera con un 3-5-1-1 in cui figurano: Adamonis - El Kaouakibi, Kofler, Veseli - Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S.Davi - Verdi - Pecorino. All. Fabrizio Castori. A disposizione: Cragno, Borra - Bordon, Sabatini - F.Davi, Tait, Brik, Zedadka, Frigerio, D.Mancini - Tonin, Merkaj.14:36
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Cerofolini - Cistana, Odenthal, Mantovani - M.Manè, Braunöder, D.Traorè, Dorval - Cavuoti, Piscopo - Cuni. All. Moreno Longo. A disposizione: Pissardo - Tomás Esteves, Pucino, Stabile - Artioli, Burgio, Bellomo, Maggiore, R.Pagano - Rao, Moncini, Gytkjaer.14:58
Il Südtirol è 9° in classifica, ma è una delle squadre più in forma del momento. La compagine guidata da Fabrizio Castori arriva da una striscia di 6 risultati utili consecutivi e, nell'ultima gara, i biancorossi hanno fermato il Monza che sognava la testa del campionato.04:40
Il Bari arriva dal pareggio per 0-0 contro lo Spezia. Non è un grande periodo per la squadra di Moreno Longo che ha raccolto una sola vittoria nelle 6 gare disputate in questo 2026 (il 2-1 sul campo del Cesena). Bari che è penultimo in classifica ma che, dopo questa partita, giocherà in fila le sfide salvezza contro Padova, Samp, Empoli e Pescara.04:40
Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Südtirol, gara valida per la Giornata 25 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio San Nicola di Bari.04:39
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori04:39
Bari - Sudtirol è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Sudtirol sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte). Il Bari ha segnato 20 gol e ne ha subiti 38; il Sudtirol ha segnato 26 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Sudtirol - Bari si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Bari ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 12 punti (1 vittoria, 9 pareggi e 2 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Carrarese e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Monza pareggiando 0-0.
Bari e Sudtirol si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Bari-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime quattro sfide di Serie BKT contro il Südtirol; per i pugliesi si tratta della serie aperta più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria nella competizione (quattro anche contro l'Hellas Verona).
Bilancio in equilibrio in casa dei pugliesi tra Bari e Südtirol in Serie BKT, con un successo per parte e un pareggio in tre confronti totali; vittoria del Südtirol nella più recente di queste sfide.
Il Bari ha vinto solamente una delle ultime 14 partite di Serie BKT (6N, 7P) e nel periodo solo il Pescara ha ottenuto un solo successo come i pugliesi nella competizione.
Il Bari non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT e l'ultima squadra a secco di reti per quattro gare interne consecutive nella competizione è stata il Frosinone nel settembre-ottobre 2024.
Il Südtirol ha mantenuto la porta inviolata quattro volte nelle ultime cinque partite di Serie BKT, tante quante nelle precedenti 36 gare disputate nella competizione.
Christian Gytkjær ha segnato due gol contro il Südtirol in Serie BKT e ha fatto meglio solamente contro Ascoli (tre) e Cosenza (quattro) nella competizione; contro l'avversaria di giornata ha segnato una delle sue due doppiette nella competizione, il 16 dicembre 2023 con la maglia del Venezia.
Emanuele Pecorino ha segnato tre gol di testa nella Serie BKT in corso, nessun altro giocatore ne ha realizzati di più nel torneo 2025/26; in totale ha messo a segno cinque reti, suo record in una singola stagione di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: