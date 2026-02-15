Il Bari arriva dal pareggio per 0-0 contro lo Spezia. Non è un grande periodo per la squadra di Moreno Longo che ha raccolto una sola vittoria nelle 6 gare disputate in questo 2026 (il 2-1 sul campo del Cesena). Bari che è penultimo in classifica ma che, dopo questa partita, giocherà in fila le sfide salvezza contro Padova, Samp, Empoli e Pescara.04:40

Il Südtirol è 9° in classifica, ma è una delle squadre più in forma del momento. La compagine guidata da Fabrizio Castori arriva da una striscia di 6 risultati utili consecutivi e, nell'ultima gara, i biancorossi hanno fermato il Monza che sognava la testa del campionato.04:40

Castori si presenta con lo stesso XI che ha giocato in settimana contro il Monza. Nessun cambio e c'è anche Simone Davi che era uscito malconcio dalla partita di mercoledì. Ancora fuori Coulibaly, Martini e Pietrangeli e nella lista degli indisponibili si è aggiunto anche Odogwu. Non convocato anche Masiello, che da anni non torna più a Bari per giocare contro la sua ex squadra per le note vicende. C'è il ritorno in panchina, invece, di Zedadka.15:36

Sono 10 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Bari e Südtirol. Il bilancio pende leggermente a favore della squadra bolzanina, con 4 successi oltre a 3 pareggi e 3 vittorie dei pugliesi. Le ultime due sfide tra le due squadre hanno visto uscire il segno X, con due 0-0, mentre l'ultima vittoria del Südtirol al San Nicola è recentissima. L'1-0 del 21 dicembre 2024 con gol decisivo di El Kaouakibi.04:41

Il direttore di gara sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Pascarella e dal quarto ufficiale, il sig. Claudio Giuseppe Allegretta. In sala VAR ci saranno Niccolò Baroni (VAR) e Alessandro Prontera (AVAR).04:40

Gioco fermo perché è rimasto a terra Manè. Non c'è fallo, ma l'esterno del Bari è a terra dolorante15:46

Meglio sicuramente il Südtirol, nel primo tempo, con le chance per Davi, Verdi e Pecorino. Incredibile il gol mangiato dal n° 9 della squadra ospite. Il Bari ha fatto davvero poco, se non per l'occasione avuta da Cuni. Qualche fiammata, però, della squadra pugliese che ha provato a risalire il campo con velocità.15:59

Nel Südtirol è mancata, però, la precisione davanti. E, soprattutto, è mancato un po' Verdi. Contro il Monza sembrava molto ispirato, quest'oggi ha meno fantasia. Occhio dietro, però, perché il Bari ha comunque dimostrato di saper risalire il campo in velocità. È mancato un po' sulla sinistra Dorval, che è stato costretto soprattutto a difendere la fascia mancina.15:53

Vince il Südtirol con merito nonostante l'assedio finale del Bari. La squadra di Castori si era fatta preferire nel primo tempo, ma senza segnare. Nella ripresa, invece, c'era solo la squadra bolzanina in campo. Gol di Merkaj, tante occasioni per il 2-0, fino all'autorete di Manè. Il gol di Rao ha riaperto tutto, ma non è bastato per evitare il ko per il Bari che resta nei guai, guardando la classifica.17:37

PREPARTITA

Bari - Sudtirol è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Sudtirol sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1

Attualmente il Bari si trova 19° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 9° in classifica con 33 punti (frutto di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).

Il Bari ha segnato 20 gol e ne ha subiti 38; il Sudtirol ha segnato 26 gol e ne ha subiti 24.

La partita di andata Sudtirol - Bari si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Bari ha fatto 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 12 punti (1 vittoria, 9 pareggi e 2 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Mantova e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, Carrarese e il Monza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 0-0 mentre Il Sudtirol ha incontrato il Monza pareggiando 0-0.

Bari e Sudtirol si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Bari-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari non ha segnato nemmeno un gol nelle ultime quattro sfide di Serie BKT contro il Südtirol; per i pugliesi si tratta della serie aperta più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria nella competizione (quattro anche contro l'Hellas Verona).

Bilancio in equilibrio in casa dei pugliesi tra Bari e Südtirol in Serie BKT, con un successo per parte e un pareggio in tre confronti totali; vittoria del Südtirol nella più recente di queste sfide.

Il Bari ha vinto solamente una delle ultime 14 partite di Serie BKT (6N, 7P) e nel periodo solo il Pescara ha ottenuto un solo successo come i pugliesi nella competizione.

Il Bari non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di Serie BKT e l'ultima squadra a secco di reti per quattro gare interne consecutive nella competizione è stata il Frosinone nel settembre-ottobre 2024.

Il Südtirol ha mantenuto la porta inviolata quattro volte nelle ultime cinque partite di Serie BKT, tante quante nelle precedenti 36 gare disputate nella competizione.

Christian Gytkjær ha segnato due gol contro il Südtirol in Serie BKT e ha fatto meglio solamente contro Ascoli (tre) e Cosenza (quattro) nella competizione; contro l'avversaria di giornata ha segnato una delle sue due doppiette nella competizione, il 16 dicembre 2023 con la maglia del Venezia.

Emanuele Pecorino ha segnato tre gol di testa nella Serie BKT in corso, nessun altro giocatore ne ha realizzati di più nel torneo 2025/26; in totale ha messo a segno cinque reti, suo record in una singola stagione di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: