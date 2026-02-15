Gli ospiti stanno in classifica al sedicesimo posto con 24 punti e nel turno precedente hanno vinto per 1-0 sul proprio campo ai danni del Mantova.16:47

Il primo tempo termina con la Reggiana in vantaggio per 1-0. I padroni di casa partono meglio e nella prima metà di frazione di gara creano diverse azione offensive, la più pericolosa delle quali è una traversa su una conclusione da fuori area di Shpendi. Ma a sorpresa passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore procurato e trasformato da Girma.18:07

Il match termina con un pareggio per 1-1. I padroni di casa partono meglio e nella prima metà di frazione di gara creano diverse azione offensive, la più pericolosa delle quali è una traversa su una conclusione da fuori area di Shpendi. Ma a sorpresa passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore procurato e trasformato da Girma. A metà ripresa i toscani raggiungono il pareggio con un colpo di testa di Shpendi e, nella fase restante di gara si propongono in più occasioni in fase offensiva. In pieno recupero gli emiliani vanno ad un passo dal vantaggio, con una punizione di Bozzolan che termina a lato di pochissimo.19:15

PREPARTITA

Empoli - Reggiana è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Reggiana sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece la Reggiana si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 34; la Reggiana ha segnato 27 gol e ne ha subiti 35.

La partita di andata Reggiana - Empoli si è giocata il 29 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.

In casa l'Empoli ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-2 mentre La Reggiana ha incontrato Mantova vincendo 1-0.

Empoli e Reggiana si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.

Empoli-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana ha vinto la gara di andata di questo campionato contro l'Empoli, dopo che nelle precedenti otto sfide di Serie BKT tra queste due formazioni c'erano stati cinque successi toscani e tre pareggi.

L'Empoli è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Reggiana in Serie BKT, grazie a tre successi tra il 1947 e il 1950, seguiti da un pareggio nel più recente, nel 2020.

La Reggiana ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (1-0 contro il Mantova) e non ottiene due successi consecutivi nella competizione dallo scorso ottobre, contro Cesena e Bari in quel caso.

L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1N), incluse le ultime due, tante sconfitte quante nelle precedenti 15 (6V, 5N); i toscani non perdono almeno tre gare di fila nella competizione da settembre 2012 (serie di quattro in quel caso).

L'Empoli ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (2N) dopo un'imbattibilità di 27 gare interne nella competizione (14V, 13N).

Nessuna delle tre partecipazioni attive (un gol, due assist) di Charlys in questo campionato è arrivata in trasferta, al contrario delle due della scorsa stagione di Serie BKT (un gol a novembre contro il Brescia al Rigamonti e un assist a dicembre contro il Sassuolo al MAPEI).

Salvatore Elia ha fornito cinque assist in questo campionato, incluso uno nell'ultima giornata, tanti passaggi vincenti quanti quelli collezionati nella competizione tra il 2022/23 e il 2024/25.

