Sale a 6 la striscia di non vittorie dell’Empoli, nelle quali ha ottenuto solamente 2 pareggi. I toscani sono undicesimi con 29 punti.
Resta in zona calda, a quota 25, la Reggiana, che non riesce a bissare il successo ottenuto contro il Mantova.
Nel prossimo turno l’Empoli andrà in scena sul campo del Frosinone, mentre la Reggiana ospiterà sul proprio terreno di gioco l’Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:20
Il match termina con un pareggio per 1-1. I padroni di casa partono meglio e nella prima metà di frazione di gara creano diverse azione offensive, la più pericolosa delle quali è una traversa su una conclusione da fuori area di Shpendi. Ma a sorpresa passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore procurato e trasformato da Girma. A metà ripresa i toscani raggiungono il pareggio con un colpo di testa di Shpendi e, nella fase restante di gara si propongono in più occasioni in fase offensiva. In pieno recupero gli emiliani vanno ad un passo dal vantaggio, con una punizione di Bozzolan che termina a lato di pochissimo.19:15
90'+8'
Fischio finale dell'incontro. Empoli-Reggiana 1-119:13
90'+7'
Giallo per la Reggiana. Ammonito Tommaso Fumagalli per una dura entrata ai danni di Degli Innocenti.19:12
90'+5'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Andrija Novakovich ed entra Tommaso Fumagalli.19:11
90'+5'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Luca Belardinelli ed entra Leonardo Mendicino.19:10
90'+4'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Marco Curto per una trattenuta ai danni di Novakovich.19:10
90'+3'
Punizione di Saporiti, batti e ribatti in area e corner per l'Empoli.19:09
90'+2'
La punizione di sinistro di Bozzolan termina a lato di pochissimo.19:07
90'+1'
Cinque minuti di recupero.19:06
90'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Gabriele Guarino, che trattiene Novakovich, che si stava avvicinando all'area. Punizione pericolosa dal limite per la Reggiana.19:06
87'
Saporiti entra in area, servito da Magnino e, circondato da avversari, conclude di destro sull'esterno della rete.19:02
86'
Saporiti, smarcato da un tacco di Elia, entra in area e con un tiro a giro mette alto.19:01
83'
Guarino, su calcio d'angolo, colpisce di testa e mette fuori.18:58
82'
Cross di Curto da destra e Novakovich anticipa di testa Popov.18:58
80'
Berenzoni espelle con componente della panchina dell'Empoli.18:55
78'
Cambio in attacco per la Reggiana. Esce Natan Girma ed entra Mathis Lambourde.18:54
78'
Saporiti raccoglie una respinta della difesa e prova al volo dal limite dell'area. Micai blocca a terra.18:53
77'
La punizione di Saporiti viene ribattuta dalla barriera.18:52
76'
Degli Innocenti si guadagna un'altra punizione dal limite, per fallo di Bozzolan.18:51
72'
GOL! EMPOLI-Reggiana 1-1. Rete di Stiven Shpendi, che insacca di testa, sfruttando un preciso cross di Elia.
La punizione di Saporiti si infrange sulla barriera. Pallone che termina in corner.18:47
71'
Degli Innocenti subisce fallo da Novakovich. Punizione dal limite per l'Empoli.18:46
68'
Cambio a centrocampo per l'Empoli. Esce Lorenzo Ignacchiti ed entra Edoardo Saporiti.18:43
67'
Grande palla di Girma per Libutti, che tenta un difficile pallonetto mandando il pallone alto.18:43
66'
Destro di Girma da dentro l'area, parata di Fulignati di piede.18:42
65'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Duccio Degli Innocenti per un fallo ai danni di Novakovich.18:41
64'
La punizione di Degli Innocenti termina sulla barriera. Sulla ribattuta lo stesso giocatore calcia alto.18:39
61'
Cross di Magnino troppo alto per tutti. Pallone che si perde sul fondo.18:36
58'
Cambio a centrocampo per la Reggiana. Esce Tobias Reinhart ed entra Manolo Portanova.18:34
58'
Cambio di esterni per la Reggiana. Esce Alessandro Tripaldelli ed entra Andrea Bozzolan.18:34
57'
Errore di Girma, che svirgola un pallone e la manda verso la propria porta, costringendo Micai all'intervento.18:32
55'
Problema per Tripaldelli, che si tocca la coscia destra e non sembra in grado di proseguire l'incontro.18:30
53'
Conclusione a giro di Elia che, contrastato da Libutti, calcia alto dal limite dell'area.18:29
51'
Gran contropiede della Reggiana, con Girma che fugge, ma viene fermato dal recupero di Guarino a ridosso dell'area di rigore.18:27
47'
Giallo per l'Empoli. Ammonito Bohdan Popov per un intervento in ritardo ai danni di Papetti.18:23
46'
Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Marco Nasti ed entra Bohdan Popov.18:22
46'
Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Nosa Obaretin ed entra Gabriele Guarino.18:21
46'
Cambio di esterni per l'Empoli. Esce Antonio Candela ed entra Joseph Ceesay.18:21
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Empoli.18:20
Il primo tempo termina con la Reggiana in vantaggio per 1-0. I padroni di casa partono meglio e nella prima metà di frazione di gara creano diverse azione offensive, la più pericolosa delle quali è una traversa su una conclusione da fuori area di Shpendi. Ma a sorpresa passano in vantaggio gli ospiti con un calcio di rigore procurato e trasformato da Girma.18:07
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Empoli-Reggiana 0-018:05
45'+3'
Cross di Elia che termina direttamente tra le braccia di Micai.18:05
45'+1'
Cross di Candela per Nasti, che prova la conclusione al volo, che termina alta.18:03
45'+1'
Tre minuti di recupero.18:02
44'
Magnino prova una conclusione da fuori area, ma ne esce un pallonetto che Micai para, con qualche difficoltà.18:01
43'
Elia fugge sulla sinistra e prova a mettere in mezzo, ma il pallone termina sopra la traversa.18:00
42'
Cross da destra di Girma per Novakovich, ma il pallone termina fuori misura.17:59
42'
Obaretin mette dentro da sinistra per Ignacchiti, ma Micai intercetta.18:01
39'
Percussione di Elia, che entra in area e viene contrastato da Libutti. Per l'arbitro è tutto regolare.17:56
38'
Destro da lontano di Papetti che termina abbondantemente alto.17:54
35'
Shpendi con uno splendido controllo a seguire fa fuori Papetti e si invola verso l'area, poi tenta di servire Nasti, che viene fermato in calcio d'angolo.17:52
34'
Curto crossa da lontano per Nasti, che non trova il pallone.17:51
33'
Cross di Candela verso Shpendi, ma il pallone termina leggermente sul fondo.17:49
31'
Giallo per la Reggiana. Ammonito Tobias Reinhart per un fallo a metacampo ai danni di Degli Innocenti.17:48
26'
GOL! Empoli-REGGIANA 0-1. Rete di Natan Girma, che trasforma il calcio di rigore spiazzando Fulignati alla sua sinistra.
Calcio di rigore per la Reggiana. Girma entra in area sulla destra e viene steso da Degli Innocenti.17:42
24'
Grande ripartenza dell'Empoli con Shpendi che si fa tutto il campo e dal limite dell'area fa partire un destro che sbatte sulla traversa.17:41
21'
Angolo battuto corto e D'Elia con un tiro cross attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca a deviare la palla.17:38
18'
Il gioco riprende con un calcio di punizione a favore dell'Empoli.17:34
15'
Problemi per l'auricolare di Berenzoni.17:33
14'
Colpo di testa di Nasti su cross di Degli Innocenti, ma Rozzio respinge.17:30
13'
Elia imbuca con Obaretin, che da sinistra si inserisce e conclude. Il tiro viene deviato in corner.17:30
9'
Elia fugge e prova la conclusione sulla sinistra, Micai non trattiene. Flipper incredibile in area, con conclusione finale dal limite dell'area di Degli Innocenti, che termina abbondantemente alta.17:26
8'
Cross di Elia intercettato in scivolata da Tripaldelli, che libera.17:24
7'
Cross di Curto dalla destra intercettato in presa alta da Micai.17:24
5'
Cross di Curto dalla destra, smanaccia Micai, e il pallone giunge ad Elia, che appoggia per Ignacchiti, il cui tiro è deviato in angolo.17:23
5'
Tentativo di Ignacchiti dalla distanza, che viene ribattuto dalla difesa.17:22
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Reggiana.17:17
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.17:14
Empoli - Reggiana è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Reggiana sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 8 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte); invece la Reggiana si trova 15° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte). L'Empoli ha segnato 30 gol e ne ha subiti 34; la Reggiana ha segnato 27 gol e ne ha subiti 35. La partita di andata Reggiana - Empoli si è giocata il 29 agosto 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa l'Empoli ha fatto 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e Juve Stabia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-2 mentre La Reggiana ha incontrato Mantova vincendo 1-0.
Empoli e Reggiana si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 5 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 3.
Empoli-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana ha vinto la gara di andata di questo campionato contro l'Empoli, dopo che nelle precedenti otto sfide di Serie BKT tra queste due formazioni c'erano stati cinque successi toscani e tre pareggi.
L'Empoli è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe contro la Reggiana in Serie BKT, grazie a tre successi tra il 1947 e il 1950, seguiti da un pareggio nel più recente, nel 2020.
La Reggiana ha vinto l'ultima partita di Serie BKT (1-0 contro il Mantova) e non ottiene due successi consecutivi nella competizione dallo scorso ottobre, contro Cesena e Bari in quel caso.
L'Empoli ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1N), incluse le ultime due, tante sconfitte quante nelle precedenti 15 (6V, 5N); i toscani non perdono almeno tre gare di fila nella competizione da settembre 2012 (serie di quattro in quel caso).
L'Empoli ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie BKT (2N) dopo un'imbattibilità di 27 gare interne nella competizione (14V, 13N).
Nessuna delle tre partecipazioni attive (un gol, due assist) di Charlys in questo campionato è arrivata in trasferta, al contrario delle due della scorsa stagione di Serie BKT (un gol a novembre contro il Brescia al Rigamonti e un assist a dicembre contro il Sassuolo al MAPEI).
Salvatore Elia ha fornito cinque assist in questo campionato, incluso uno nell'ultima giornata, tanti passaggi vincenti quanti quelli collezionati nella competizione tra il 2022/23 e il 2024/25.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: