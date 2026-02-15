Virgilio Sport
Monza-Juve Stabia: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio U-Power Stadium di Monza
15 Febbraio 2026 ore 15:00
Monza
2
Juve Stabia
1
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 2' 0-1 Nicola Mosti
  2. 51' 1-1 Hernani
  3. 64' 2-1 Andrea Petagna
0'
45'
90'
90'
94'

Gol in apertura di Mosti, nella ripresa Hernani e Petagna ribaltano il risultato. Il Monza rimane in corsa per il treno promozione, la Juve Stabia gioca alla pari nel complesso ma non basta.

Il fattore casa si conferma fondamentale per il Monza: ultima sconfitta a settembre.

Prossima giornata: Carrarese-Monza e Juve Stabia-Modena.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:00

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: MONZA-JUVE STABIA 2-1. Rimonta dei padroni di casa. 16:56

  3. 90'+3'

    Ricciardi sugli sviluppi dell'angolo, destro sul fondo da dentro l'area. 16:54

  4. 90'+3'

    Torna dalla bandierina la squadra di Abate, che ci prova fino all'ultimo. 16:53

  6. 90'

    Quattro minuti di recupero. 16:51

  7. 88'

    Calcio d'angolo per il Monza. 16:49

  8. 83'

    Si gioca molto a centrocampo in questa fase.16:47

  9. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Hernani, dentro Colombo. 16:40

  10. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Cutrone, dentro Dany Mota. 16:40

  12. 79'

    SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Carissoni, dentro Ricciardi. 16:40

  13. 78'

    Dos Santos con il destro, non il piede preferito: palla fuori. 16:39

  14. 75'

    Sinistro di Cutrone da posizione defilata, Confente in due tempi. 16:36

  15. 75'

    Maistro cerca spazio al limite, ma viene murato. 16:36

  16. 74'

    Copione ribaltato, ora è il Monza a non avere fretta e a cercare di gestire al meglio il possesso palla. 16:35

  18. 72'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Ciurria, dentro Bakoune. 16:35

  19. 72'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Carboni, dentro Lucchesi. 16:34

  20. 71'

    SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Zeroli, dentro Dos Santos.16:34

  21. 71'

    SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Mosti, dentro Maistro. 16:33

  22. 71'

    Buona rifinitura di Mosti per Correia, destro piazzato su cui risponde Thiam. 16:31

  24. 68'

    Ci prova Correia dal limite, c'è una deviazione: altro calcio d'angolo. 16:29

  25. 67'

    Zeroli protegge il calcio d'angolo, torna dalla bandierina la Juve Stabia. 16:28

  26. 64'

    GOL! MONZA-Juve Stabia 2-1. Rete di Petagna. Pallone velenoso di Hernani, Confente rinvia debolmente con la mano e Petagna non può fallire il tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Petagna

  27. 63'

    Brutto cross di Carissoni, che spreca una potenziale occasione in ripartenza. 16:24

  28. 62'

    Calcio d'angolo per la Juve Stabia, che continua a fare la sua gara nonostante il pareggio. 16:22

  30. 61'

    SOSTITUZIONE PER IL MONZA. Fuori Alvarez, dentro Petagna. 16:23

  31. 60'

    Zeroli arpiona e, in controbalzo, calcia alto sopra la traversa.16:20

  32. 58'

    SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Okoro, dentro Gabrielloni.16:19

  33. 58'

    Ci prova Azzi, palla sul fondo.16:18

  34. 52'

    Cacciamani dentro per Zeroli, che si muove verso il primo palo e gonfia l'esterno della rete. 16:13

  36. 51'

    GOL! MONZA-Juve Stabia 1-1. Rete di Hernani. Grande azione di Azzi sulla sinistra e palla dentro per Hernani, il cui destro infila Consente.

    Guarda la scheda del giocatore Hernani

  37. 49'

    Assist basso di Azzi per Alvarez, il cui destro non impegna Confente. 16:10

  38. 47'

    Risponde la Juve Stabia con Okoro, chiuso in angolo da un avversario. 16:08

  39. 47'

    Destro affilato di Hernani, che questa volta non va lontano dal palo. 16:07

  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI MONZA-JUVE STABIA. Si riparte dallo 0-1 della prima frazione. 16:06

  42. Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 16:06

  43. Su regalo di Thiam, Mosti in apertura ne approfitta per portare in vantaggio i suoi. Cutrone ha la migliore occasione per i padroni di casa, che nel complesso però non stanno giocando il loro miglior calcio. 15:49

  44. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: MONZA-JUVE STABIA 0-1. Decide in apertura Mosti. 15:48

  45. 45'

    Un minuto di recupero. 15:47

  46. 43'

    Cacciamani supera Ciurria e conclude, Thiam fa buona guardia sul primo palo: angolo Juve Stabia. 15:45

  48. 41'

    Sinistro sballato di Hernani, nulla di fatto. 15:43

  49. 40'

    Non semplice la gara di Okoro fin qui, anche se sta provando a tenere su la squadra. 15:41

  50. 37'

    Cross completamente fuori misura di Pessina per Azzi. 15:39

  51. 36'

    Ciurria vola sulla destra e cerca Cutrone nel mezzo, ma la difesa della Juve Stabia è attenta. 15:38

  52. 32'

    Ripartenza Juve Stabia, ma Carissoni viene fermato da Ravanelli con una chiusura chirurgica.15:34

  54. 27'

    OCCASIONE MONZA! Cutrone di testa sugli sviluppi dell'angolo, Confente vola per salvare i suoi. 15:29

  55. 26'

    Cross del solito Birindelli, Obiang cerca la zampata: Carissoni si rifugia in corner. 15:28

  56. 22'

    Sinistro da fuori di Bellich, tutto facile in questo caso per Thiam. 15:24

  57. 18'

    Cross di Hernani per Birindelli, il cui colpo al volo finisce fuori. 15:21

  58. 17'

    In aumento la pressione del Monza. 15:19

  60. 16'

    Cross di Birindelli da destra, colpo di testa morbido di Cutrone. 15:18

  61. 12'

    Primo squillo del Monza, destro dai venticinque metri di Hernani: palla sul fondo. 15:14

  62. 9'

    Il primo calcio d'angolo del match è per il Monza, grazie al buon lavoro di Cutrone. 15:10

  63. 6'

    Non l'avvio che sognava il Monza, Bianco cerca di motivare i suoi. 15:08

  64. 2'

    GOL! Monza-JUVE STABIA 0-1. Rete di Mosti. Grave errore di Thiam in rinvio, ci prova Okoro ma è poi Mosti ad approfittarne.

    Guarda la scheda del giocatore Nicola Mosti

  66. INIZIA MONZA-JUVE STABIA. Prima palla per i padroni di casa.15:02

  67. Prima da titolare per Okoro, alle sue spalle l'altro giovanissimo Zeroli. Il Monza opta per una mediana più consistente e punta su un attacco a due. Torna al suo posto al centro della difesa Ravanelli. 14:59

  68. La formazione della Juve Stabia: Confente - Giorgini, Dalle Mura, Bellich - Cacciamani, Correia, Leone, Mosti, Carissoni - Zeroli - Okoro. 14:46

  69. 3-5-2 per il Monza: Thiam - Birindelli, Ravanelli, Carboni - Ciurria, Pessina, Obiang, Hernani, Azzi - Cutrone, Alvarez. 14:44

  70. Tre vittorie nelle ultime cinque partite anche per la Juve Stabia, in piena lotta play-off. 14:41

  72. Il Monza vuole rispondere al Venezia, che ieri ha dilagato in casa del Cesena. 14:38

  73. Benvenuti alla diretta del match tra Monza e Juve Stabia, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. 14:36

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: U-Power Stadium
    Città: Monza
    Capienza: 18658 spettatori14:36

    U-Power Stadium

Formazioni Monza - Juve Stabia

Monza
Juve Stabia
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Paolo Bianco
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
  • (9) ALESSANDRO GABRIELLONI (A)
  • (7) RARES BURNETE (A)
  • (17) AARON CIAMMAGLICHELLA (C)
  • (76) MATTIA MANNINI (D)
  • (16) ALESSANDRO SIGNORINI (P)
  • (70) MATHEUS DOS SANTOS (A)
  • (21) SHERIFF KASSAMA (D)
  • (23) PIETRO BOER (P)
  • (37) FABIO MAISTRO (C)
  • (28) EMANUELE TORRASI (C)
  • (2) MANUEL RICCIARDI (C)
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
PREPARTITA

Monza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Arbitro di Monza - Juve Stabia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 10 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0
25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1
08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1
08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2
20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1
10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3
31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1
10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 51 punti (frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte).
Il Monza ha segnato 38 gol e ne ha subiti 20; Juve Stabia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 29.
La partita di andata Juve Stabia - Monza si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Monza ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Padova e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Empoli vincendo 1-2.

Monza e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Monza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Monza non ha mai vinto in tre confronti con la Juve Stabia in Serie BKT (2N, 1P) e tra le squadre contro cui non ha ottenuto nemmeno un successo nella competizione ha affrontato più volte solo Milan e Cavese (quattro entrambe).
  • L'unico confronto interno del Monza contro la Juve Stabia in Serie BKT risale al 10 febbraio 1952, quando la squadra ospite ebbe la meglio per 1-0 sui padroni di casa.
  • Il Monza non ha trovato la rete nell'ultima gara di Serie BKT contro il Südtirol (0-0) dopo aver segnato due o più gol nelle precedenti quattro; i brianzoli non restano senza segnare per due partite consecutive in questa competizione da ottobre 2021.
  • Il Monza ha perso solo uno dei 12 match casalinghi in questa Serie BKT (9V, 2N), conquistando ben 29 punti all'U-Power Stadium: solo il Venezia (30) ha fatto meglio rispetto ai brianzoli davanti al proprio pubblico nel torneo cadetto in corso.
  • La Juve Stabia è imbattuta da nove partite (5V, 4N) in Serie BKT, dopo aver perso quattro delle precedenti nove nella competizione. Questa è la loro più lunga striscia di imbattibilità nella competizione, superando la precedente di otto risalente al 2011.
  • La Juve Stabia ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie BKT (compresa la più recente contro l'Empoli), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 19 gare; i campani non vincono due partite esterne di fila nella competizione dall'ottobre 2012.
  • La Juve Stabia è la squadra che in percentuale ha subito più gol dall'interno dell'area di rigore, il 96% (26 su 27) in questa Serie BKT, mentre il Monza è quella che ne ha concessi meno (15) da dentro l'area nel campionato in corso.
  • Lorenzo Carissoni ha segnato quattro gol in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle due precedenti stagioni del massimo campionato, disputate con il Cittadella (due nel 2023/24 e due nel 2024/25).
  • Samuele Birindelli ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 2-2 dell'andata tra Monza e Juve Stabia in questa Serie BKT e i campani potrebbero, quindi, diventare la prima squadra contro cui il classe 1999 andrebbe a bersaglio in entrambi i match stagionali in una singola edizione del torneo. Inoltre, il difensore dei brianzoli ha già realizzato tre reti casalinghe nel campionato in corso: già uno in più di quelli messi complessivamente a bersaglio tra A e B nelle precedenti quattro stagioni (in 65 gare interne giocate).
  • Fabio Maistro ha segnato un gol contro il Monza in Serie BKT, nel 2-2 dello scorso 30 novembre. In generale, il classe 1998 ha preso parte a ben otto marcature in questo campionato cadetto (2G+6A), già il suo miglior risultato personale in una singola edizione in cadetteria e record condiviso tra i giocatori della Juve Stabia con Leonardo Candellone (7G+1A, anche lui a bersaglio all'andata) nel torneo in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonzaJuve Stabia
Partite giocate2424
Numero di partite vinte149
Numero di partite perse44
Numero di partite pareggiate611
Gol totali segnati3629
Gol totali subiti1927
Media gol subiti per partita0.81.1
Percentuale possesso palla53.953.7
Numero totale di passaggi1079110501
Numero totale di passaggi riusciti89358700
Tiri nello specchio della porta11293
Percentuale di tiri in porta45.747.0
Numero totale di cross504391
Numero medio di cross riusciti14395
Duelli per partita vinti12811145
Duelli per partita persi12311293
Corner subiti8594
Corner guadagnati146108
Numero di punizioni a favore326325
Numero di punizioni concesse354405
Tackle totali358312
Percentuale di successo nei tackle59.863.1
Fuorigiochi totali3149
Numero totale di cartellini gialli5257
Numero totale di cartellini rossi22

Monza - Juve Stabia Live

