Monza - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Juve Stabia sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3 31-01-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-1 10-02-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 1-0

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 51 punti (frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 38 punti (frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza ha segnato 38 gol e ne ha subiti 20; Juve Stabia ha segnato 30 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Juve Stabia - Monza si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 2-2.

In casa il Monza ha fatto 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Padova e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 0-0 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Empoli vincendo 1-2.

Monza e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Monza-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Monza non ha mai vinto in tre confronti con la Juve Stabia in Serie BKT (2N, 1P) e tra le squadre contro cui non ha ottenuto nemmeno un successo nella competizione ha affrontato più volte solo Milan e Cavese (quattro entrambe).

L'unico confronto interno del Monza contro la Juve Stabia in Serie BKT risale al 10 febbraio 1952, quando la squadra ospite ebbe la meglio per 1-0 sui padroni di casa.

Il Monza non ha trovato la rete nell'ultima gara di Serie BKT contro il Südtirol (0-0) dopo aver segnato due o più gol nelle precedenti quattro; i brianzoli non restano senza segnare per due partite consecutive in questa competizione da ottobre 2021.

Il Monza ha perso solo uno dei 12 match casalinghi in questa Serie BKT (9V, 2N), conquistando ben 29 punti all'U-Power Stadium: solo il Venezia (30) ha fatto meglio rispetto ai brianzoli davanti al proprio pubblico nel torneo cadetto in corso.

La Juve Stabia è imbattuta da nove partite (5V, 4N) in Serie BKT, dopo aver perso quattro delle precedenti nove nella competizione. Questa è la loro più lunga striscia di imbattibilità nella competizione, superando la precedente di otto risalente al 2011.

La Juve Stabia ha vinto due delle ultime tre trasferte in Serie BKT (compresa la più recente contro l'Empoli), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 19 gare; i campani non vincono due partite esterne di fila nella competizione dall'ottobre 2012.

La Juve Stabia è la squadra che in percentuale ha subito più gol dall'interno dell'area di rigore, il 96% (26 su 27) in questa Serie BKT, mentre il Monza è quella che ne ha concessi meno (15) da dentro l'area nel campionato in corso.

Lorenzo Carissoni ha segnato quattro gol in questa Serie BKT, tanti quanti quelli realizzati nelle due precedenti stagioni del massimo campionato, disputate con il Cittadella (due nel 2023/24 e due nel 2024/25).

Samuele Birindelli ha segnato il gol che ha aperto le marcature nel 2-2 dell'andata tra Monza e Juve Stabia in questa Serie BKT e i campani potrebbero, quindi, diventare la prima squadra contro cui il classe 1999 andrebbe a bersaglio in entrambi i match stagionali in una singola edizione del torneo. Inoltre, il difensore dei brianzoli ha già realizzato tre reti casalinghe nel campionato in corso: già uno in più di quelli messi complessivamente a bersaglio tra A e B nelle precedenti quattro stagioni (in 65 gare interne giocate).

Fabio Maistro ha segnato un gol contro il Monza in Serie BKT, nel 2-2 dello scorso 30 novembre. In generale, il classe 1998 ha preso parte a ben otto marcature in questo campionato cadetto (2G+6A), già il suo miglior risultato personale in una singola edizione in cadetteria e record condiviso tra i giocatori della Juve Stabia con Leonardo Candellone (7G+1A, anche lui a bersaglio all'andata) nel torneo in corso.

