Un gol per tempo di Kvernadze e Ghedjemis regalano tre punti preziosi al Frosinone. Ospiti che conducono una gara ordinata e che una volta passati in vantaggio controllano senza soffrire. Lo Spezia prova a reagire, ma non riesce mai ad essere veramente incisivo.
Lo Spezia rimane in zona retrocessione con 22 lunghezze, a -1 dalla zona play out. Il Frosinone si porta a 52 punti, a -1 dal Venezia capolista.
90'+5'
Fine partita: SPEZIA - FROSINONE 0-2.16:55
90'+1'
Dentro anche Fiori per Kvernadze.16:50
90'
Sostituzione nel Frosinone, entra Corrado per Bracaglia.16:50
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.16:50
87'
Cartellino giallo anche per Kone. fallo su Adamo.16:46
86'
Cartellino giallo per Comotto, fallo su Kone.16:46
86'
Cross dalla sinistra, Cichella bravo a sbucare sul secondo palo ma non altrettando a trovare la porta.16:45
85'
Gran botta di Zilli dai venti metri, Radunovic smanaccia in angolo.16:44
83'
Conclusione di Cichella da fuori area, palla sopra la traversa.16:43
82'
Frosinone che controlla la palla e cerca di guadagnare minuti preziosi.16:43
77'
Cartellino giallo per proteste nei confronti di Adamo.16:37
73'
Dentro Kone per Calò.16:32
73'
Sostituzione nel Frosinone, entra Zilli per Raimondo.16:32
69'
Dionisi viene richiamato al VAR e cambia idea. Non è rigore.16:28
66'
CALCIO DI RIGORE PER LO SPEZIA! Oyono A. tocca Comotto in area, Dionisi non ha dubbi e indica il dischetto.16:25
63'
Vignali prende il posto di Bellemo.16:23
63'
Altri due cambi nello Spezia, entra Comotto per Sernicola.16:22
62'
ANNULLATO IL GOL DI RAIMONDO! Batti e ribatti in area di rigore che vede Radunovic protagonista con due ottimi interventi, la palla sbatte anche sul palo, ma il portiere non può nulla però sul tap in di Raimondo. Dionisi dopo un check annulla per posizione di fuorigioco.16:21
59'
Nello Spezia entra Artistico per Vlahovic.16:22
59'
Sostituzione nel Frosinone, entra Gelli per Cittadini.16:22
55'
GOL! Spezia - FROSINONE 0-2! Rete di Ghedjemis. Kvernadze serve Ghedjemis che parte in velocità da metà campo, contropiede perfetto, una volta solo davanti a Radunovic lo batte con un tiro angolato.
Cartellino giallo anche per Romano per un intervento da dietro.15:37
32'
Cartellino giallo per Calò, entrata in ritardo a metà campo.15:33
27'
Interessante palla tagliata di Calò in area, Hristov ci mette la testa e spazza via.15:29
24'
Dopo un inizio promettente, le due compagini non riescono più a rendersi pericolose.15:25
18'
Si gioca molto in mezzo al campo in questa fase, serie fitte di passaggi, ma nessuno riesce a prendere l'iniziativa.15:22
13'
Partita equlibrata, il Frosinone attacca e tiene palla ma non riesce a sfondare.15:17
8'
Dionisi assegna un rigore allo Spezia, per in presunto tocco di mano in area di Oyono A., richiamato al VAR cambia idea. Non c'è nulla.15:11
4'
Punizione calciata Calò dalla trequarti, Bracaglia stacca di testa, palla di non molto alla sinistra di Radunovic.15:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI SPEZIA - FROSINONE. Arbitra Dionisi.15:01
Nello Spezia viene schierato come mezzala Adamo, mentre in difesa rientra Ruggero, con Bonfanti e Hristov a completare il reparto. In attacco c'è la novità Vlahovic che affianca Skjellerup. Frosinone con il tridente Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. In difesa gioca Cittadini vista l’indisponibilità di Monterisi. Kone rientra da una lunga squalifica e parte dalla panchina.14:22
Formazione SPEZIA (3-5-2): Radunovic - Ruggero, Hristov, Bonfanti - Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo, Aurelio - Skjellerup, Vlahovic. A disposizione: Mascardi, Loria, Mateju, Bertoncini, Vignali, Lorenzelli, Beruatto, Nagy, Comotto, Artistico, Conte.14:17
Bilancio in perfetta parità tra le due squadre, nei diciassette precedenti cinque vittorie per parte e sette pareggi. Curioso che nelle ultime cinque sfide, vi sono state due vittorie a testa per 2-1 e 1-0 e un pareggio, per 2-2.11:57
Il Frosinone prova a rimanere in scia al Venezia, vittorioso ieri sul campo del Cesena con un netto 4-0. Per farlo dovrà avere la meglio di uno Spezia alla ricerca di punti salvezza.11:52
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori11:52
Spezia - Frosinone è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Frosinone sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Frosinone ha segnato 46 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Frosinone - Spezia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Avellino vincendo 1-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 9 gol.
Spezia e Frosinone si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Spezia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il bilancio tra Spezia e Frosinone in Serie BKT è in perfetto equilibrio, con quattro vittorie per parte e sette pareggi in 15 confronti tra le due squadre nella competizione. Nessuna delle due formazioni è mai riuscita a ottenere due successi consecutivi contro l'avversaria di giornata.
Lo Spezia è imbattuto in sette confronti interni di Serie BKT contro il Frosinone (4V, 3N); tra le squadre contro cui i liguri non hanno mai perso in casa nella competizione, solo Fanfulla e Ascoli sono state affrontate più volte (otto).
Dopo una serie di tre sconfitte interne di fila, lo Spezia è rimasto imbattuto in sei dei successivi sette match casalinghi in cadetteria (3V, 3N); l'unica sconfitta davanti al proprio pubblico nel periodo è stata quella del 13 dicembre scorso contro il Modena (0-2).
Dopo una serie di cinque vittorie consecutive in Serie BKT tra novembre e dicembre, il Frosinone ha vinto solo tre delle ultime sette partite in campionato (3V, 3N, 1P), senza mai ottenere due successi consecutivi nel parziale.
Da una parte il Frosinone è la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo in questo campionato (24, inclusi due nell'ultimo turno), dall'altra lo Spezia è una delle due, con il Cesena, ad aver realizzato esattamente lo stesso numero di reti prima e dopo l'intervallo (10).
Gabriele Artistico ha già segnato quattro gol in 10 partite casalinghe in questa Serie BKT (tre dei quali nelle ultime tre gare al Picco), uno in più rispetto a quelli realizzati nelle 18 gare interne nella scorsa stagione (tre, tra Juve Stabia e Cosenza).
Giacomo Calò (5G+10A) e Farès Ghedjemis (8G+2A) sono i due soli giocatori del Frosinone coinvolti in almeno 10 marcature nella Serie BKT in corso; entrambi vantano una rete all'attivo contro lo Spezia in cadetteria: l'italiano ha aperto le marcature nel 3-1 con cui la Juve Stabia sconfisse i liguri l'8 marzo 2020, mentre il francese è andato a bersaglio contro i bianconeri nel successo per 2-1 dei ciociari all'andata del campionato in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: