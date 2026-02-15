Bilancio in perfetta parità tra le due squadre, nei diciassette precedenti cinque vittorie per parte e sette pareggi. Curioso che nelle ultime cinque sfide, vi sono state due vittorie a testa per 2-1 e 1-0 e un pareggio, per 2-2.11:57

Nello Spezia viene schierato come mezzala Adamo, mentre in difesa rientra Ruggero, con Bonfanti e Hristov a completare il reparto. In attacco c'è la novità Vlahovic che affianca Skjellerup. Frosinone con il tridente Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze. In difesa gioca Cittadini vista l’indisponibilità di Monterisi. Kone rientra da una lunga squalifica e parte dalla panchina.14:22

PREPARTITA

Spezia - Frosinone è valevole per la giornata numero 25 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Frosinone sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Federico Dionisi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 4.0 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Frosinone-Avellino 2-0 13-09-2025 Serie B Pescara-Venezia 2-2 25-09-2025 Coppa Italia Genoa-Empoli 3-1 01-10-2025 Serie B Sampdoria-Catanzaro 0-0 26-10-2025 Serie A Verona-Cagliari 2-2 02-11-2025 Serie B Modena-Juve Stabia 3-0 23-11-2025 Serie B Mantova-Spezia 4-1 07-12-2025 Serie B Empoli-Palermo 1-3 10-01-2026 Serie B Frosinone-Catanzaro 2-0 24-01-2026 Serie B Modena-Palermo 0-0 07-02-2026 Serie B Mantova-Bari 2-1

Attualmente lo Spezia si trova 18° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 20 gol e ne ha subiti 32; il Frosinone ha segnato 46 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Frosinone - Spezia si è giocata il 20 dicembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, la Virtus Entella e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e l'Avellino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato l'Avellino vincendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 9 gol.

Spezia e Frosinone si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Spezia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio tra Spezia e Frosinone in Serie BKT è in perfetto equilibrio, con quattro vittorie per parte e sette pareggi in 15 confronti tra le due squadre nella competizione. Nessuna delle due formazioni è mai riuscita a ottenere due successi consecutivi contro l'avversaria di giornata.

Lo Spezia è imbattuto in sette confronti interni di Serie BKT contro il Frosinone (4V, 3N); tra le squadre contro cui i liguri non hanno mai perso in casa nella competizione, solo Fanfulla e Ascoli sono state affrontate più volte (otto).

Dopo una serie di tre sconfitte interne di fila, lo Spezia è rimasto imbattuto in sei dei successivi sette match casalinghi in cadetteria (3V, 3N); l'unica sconfitta davanti al proprio pubblico nel periodo è stata quella del 13 dicembre scorso contro il Modena (0-2).

Dopo una serie di cinque vittorie consecutive in Serie BKT tra novembre e dicembre, il Frosinone ha vinto solo tre delle ultime sette partite in campionato (3V, 3N, 1P), senza mai ottenere due successi consecutivi nel parziale.

Da una parte il Frosinone è la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo in questo campionato (24, inclusi due nell'ultimo turno), dall'altra lo Spezia è una delle due, con il Cesena, ad aver realizzato esattamente lo stesso numero di reti prima e dopo l'intervallo (10).

Gabriele Artistico ha già segnato quattro gol in 10 partite casalinghe in questa Serie BKT (tre dei quali nelle ultime tre gare al Picco), uno in più rispetto a quelli realizzati nelle 18 gare interne nella scorsa stagione (tre, tra Juve Stabia e Cosenza).

Giacomo Calò (5G+10A) e Farès Ghedjemis (8G+2A) sono i due soli giocatori del Frosinone coinvolti in almeno 10 marcature nella Serie BKT in corso; entrambi vantano una rete all'attivo contro lo Spezia in cadetteria: l'italiano ha aperto le marcature nel 3-1 con cui la Juve Stabia sconfisse i liguri l'8 marzo 2020, mentre il francese è andato a bersaglio contro i bianconeri nel successo per 2-1 dei ciociari all'andata del campionato in corso.

