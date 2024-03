Dal Barbera è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.22:33

Pausa per le Nazionali, si torna ad aprile per la trentunesima giornata: Corini rischia l'esonero durante la pausa, i siciliani affronteranno il Pisa mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno la Reggiana.22:32

Prova di forza degli arancioneroverdi che schiantano i padroni di casa con un perenterio 3-0 e ritrovano il momentaneo secondo posto in classifica; risultato che sarebbe potuto essere anche più largo, bomber Pohjanpalo incanala la gara con una doppietta nella prima frazione, tante le occasioni sprecate per il colpo del ko - Ellertsson, Pierini, Candela, Pohjanpalo -, un gol annullato a Olivieri, Gytkjer arrotonda nel finale. Fischi per i rosaneri, sovrastati, poco lucidi e quasi mai pericolosi.22:34

90'+5' FINITA! Palermo-Venezia 0-3, triplice fischio di Doveri.22:27

90'+4' Torre di Soleri, Svoboda anticipa Brunori in angolo.22:25

90'+2' GOL! Palermo-VENEZIA 0-3! Rete di Gytkjaer. Graves perde palla sul disturbo di Olivieri, Gytkjaer entra in area e di destro infila Pigliacelli.



90'+1' Destro debole di Diakite respinto da Idzes, Brunori tenta di servire Traore ma la palla si perde a lato.22:23

90' Cinque minuti di recupero.22:22

89' Jajalo per Olivieri che apre per Candela, destro ampiamente a lato.22:21

87' Candela arriva sul fondo, guadagnando angolo.22:19

86' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Applausi per Pohjanpalo, scampoli per Gytkjaer.22:18

84' OCCASIONE VENEZIA! Olivieri addomestica per Bjarkason che tocca verso Pohjanpalo, rasoterra velenoso, Pigliacelli riesce a parare prima che la palla superi la linea.22:16

83' OCCASIONE PALERMO! Errore di Svoboda, Di Francesco scarica il destro dai 20 metri, Joronen non trattiene, Idzes allontana.22:15

81' SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Busio, spezzone per l'ex Jajalo.22:12

80' SOSTITUZIONE VENEZIA. Esce Zampano, entra Svoboda, Sverko scala sulla sinistra.22:12

79' Brunori controlla in area, Zampano abile nel raddoppio difensivo.22:11

78' ULTIMO CAMBIO PALERMO. Corini aumenta il peso offensivo: Soleri per Segre.22:09

77' Vasic cerca l'appoggio in area verso Brunori, suggerimento troppo profondo.22:09

75' GOL ANNULLATO VENEZIA! Graves scivola lasciando campo a Olivieri che insacca di destro, Doveri fischia fallo dell'arancioneroverde in clamoroso ritardo.22:07

73' Diakite si tuffa in area sul contatto di spalla con Zampano, Doveri gli fa cenno di rialzarsi.22:05

73' Di Francesco s'incunea in area dalla sinistra, ottima chiusura difensiva di Busio su Traore.22:04

72' Olivieri punta l'area dalla destra, Aurelio non si fa superare.22:04

70' SOSTITUZIONE VENEZIA. Staffetta in attacco tra Pierini e Olivieri.22:02

70' SOSTITUZIONE VENEZIA. Ellertsson lascia il campo a favore di Bjarkason.22:02

68' Cross tagliato di Di Francesco, Traore non ci arriva, la palla si perde sul fondo.22:00

67' Traore in pressione, Candela sbaglia il rinvio, angolo per i rosanero.21:59

65' Traversone mal calibrato di Aurelio, Vasic si rotola a terra in area trascinando la gamba, Doveri fa proseguire.21:57

63' AMMONITO Ceccaroni, in ritardo su Pierini.21:55

62' SOSTITUZIONE PALERMO. Traore prende il posto di Henderson.21:55

62' TRAVERSA PALERMO! Punizione di Di Francesco, Ceccaroni gira di testa, la palla scheggia la parte superiore della traversa.21:54

61' AMMONITO Altare, ostruzione su Di Francesco.21:54

61' Lancio di Idzes, Pierini supera in velocità Graves e incrocia il destro, Pigliacelli blocca a terra.21:53

60' Henderson in ritardo su Sverko, Doveri lo avverte.21:52

58' Azione prolungata degli arancioneroverdi, Zampano crolla in area sulla spinta di Diakite, Doveri fischia fallo in attacco.21:50

56' OCCASIONE VENEZIA! Pierini premia la sovrapposizione di Candela che penetra in area, Pigliacelli riesce a chiudergli lo specchio.21:48

54' Brunori tocca in area per Di Francesco, destro fiacco e centrale, facile preda di Joronen.21:46

53' Punizione di Henderson, Busio libera l'area.21:44

51' Erroraccio di Aurelio, Pierini gli ruba palla e entra in area, destro alle stelle.21:43

49' Ellertsson dialoga con Candela, sinistro potente ma impreciso.21:40

48' Brunori cerca spazio al limite ma si libera fallosamente di Idzes.21:40

46' COMINCIA LA RIPRESA. Palermo-Venezia 0-2, manovra dei rosanero.21:37

46' SOSTITUZIONE PALERMO. Corini toglie anche Nedelcearu, dentro Graves.21:37

46' SOSTITUZIONE PALERMO. Non rientra nemmeno Lund, Corini inserisce Aurelio.21:36

46' SOSTITUZIONE PALERMO. Di Mariano rimane negli spogliatoi, spazio a Vasic.21:36

Corini ha bisogno di studiare alternative per registrare la difesa e impensierire Joronen; Vanoli può dirsi soddisfatto per la prestazione, deve evitare cali di ritmo e concentrazione.21:23

Vantaggio meritato degli arancioneroverdi con un Pohjanpalo sugli scudi: il bomber finlandese apre con un'incornata su cross di Candela, raddoppia su una giocata verticale di Pierini, manca la tripletta in acrobazia. Nel finale, Ellertsson spreca a tu per tu con Pigliacelli dopo una ripartenza di 40 metri in campo aperto. Rosanero pericolosi solo su piazzato.21:23

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Palermo-Venezia 0-2, decide bomber Pohjanpalo.21:20

45'+1' Tessmann apre per Candela, girata di Busio oltre la traversa.21:20

45' Un minuto di recupero.21:18

44' OCCASIONE VENEZIA! Da corner avversario, Pierini lancia in campo aperto Ellertsson che si fa 40 metri palla al piede ma davanti a Pigliacelli strozza il sinistro sul fondo.21:19

44' Sul ribaltamento di fronte, Altare contiene Di Francesco in angolo.21:17

43' OCCASIONE VENEZIA! Ellertsson spinge sulla fascia, tocca dietro per Pohjanpalo, Pigliacelli respinge la prima conclusione, il bomber arancioneroverde in acrobazia spreca alto il tap-in.21:17

41' Brunori cerca di girarsi in area, Idzes si rifugia in angolo.21:14

39' Busio a terra, gioco fermo per qualche istante.21:12

37' Punizione di Tessmann, Busio e Altare si ostacolano, Gomes spazza.21:10

35' Ripartenza di Candela, cross mal calibrato di Busio.21:08

32' Di Francesco dalla sinistra, Sverko allontana di testa.21:05

30' GOL! Palermo-VENEZIA 0-2! Doppietta di Pohjanpalo. Pierini prolunga di testa per Pohjanpalo che fredda Pigliacelli con un esterno destro potente e preciso.



29' Segre si accentra dalla sinistra, destro smorzato da Tessmann, Joronen raccoglie la sfera.21:03

28' Busio apre per Altare, Ceccaroni intercetta il passaggio per Pohjapanlo.21:02

27' Pigliacelli sbaglia il rinvio, Busio lamenta un tocco con il braccio di Nedelcearu, Doveri lascia correre.21:00

25' Traversone di Lund, Zampano vince il contrasto con Brunori e guadagna fallo.20:58

23' Tiro cross di Di Francesco, Joronen smanaccia corto, Brunori calcia in orbita.20:56

21' Possesso dei rosanero, pressing alto degli arancioneroverdi.20:55

19' Segre cerca spazio sulla sinistra, Tessmann lo ferma in angolo.20:53

18' GOL! Palermo-VENEZIA 0-1! Rete di Pohjanpalo. Sverko cambia gioco per Candela che avanza e calibra per Pohjanpalo, incornata alle spalle di Pigliacelli.



15' Candela arriva sul fondo, Lund lo chiude in angolo.20:49

13' Ellertsson perde palla, Sverko rimedia su Henderson.20:46

12' Di Francesco nel corridoio per Lund, destro masticato sul fondo.20:45

10' OCCASIONE PALERMO! Da corner, colpo di testa di Diakite a colpo sicuro, neutralizzato di faccia da Candela. 20:45

10' Punizione di Henderson, colpo di testa largo di Ceccaroni, Sverko regala il corner.20:43

8' Di Francesco lungo linea per Lund che cade in area sulla pressione di Candela, Doveri fa proseguire.20:42

7' Pierini riceve al limite da Pohjanpalo, sinistro in curva.20:40

6' Zampano scivola, traversone di Gomes, Brunori di testa non inquadra la porta.20:39

5' Da corner, Busio prolunga di testa, Altare commette carica su Pigliacelli.20:38

4' OCCASIONE VENEZIA! Busio scambia con Candela e serve Altare, destro violento, Pignacelli ci mette i pugni, primo angolo della gara.20:37

3' Lund lascia sul posto Candela, il suo cross non trova compagni pronti a centro area.20:36

2' Candela scatta sulla destra, Ellertsson stoppato in area da Gomes.20:35

1' INIZIA Palermo-Venezia, palla agli arancioneroverdi.20:33

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Doveri.19:53

Vanoli opta per il tandem d'attacco Pierini-Pohjanpalo, Gytkjaer parte dalla panchina. Idzes preferito a Svoboda in difesa.19:48

Out Ranocchia, Corini si affida all'ex Di Mariano, Henderson e Di Francesco alle spalle di Brunori. Sfida da ex anche per Ceccaroni e Segre.19:51

3-5-2 per il Venezia: Joronen - Altare, Idzes, Sverko - Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Svoboda, Modolo, Ullmann, Jajalo, Lella, Andersen, Bjarkason, Cheryshev, Olivieri, Gytkjaer.20:35

Ecco le formazioni. Palermo con il 4-2-3-1: Pigliacelli - Diakite, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Gomes, Segre - Di Mariano, Henderson, Di Francesco - Brunori. A disp.: Desplanches, Kanuric, Marconi, Graves, Aurelio, Buttaro, Coulibaly, Stulac, Traore, Vasic, Mancuso, Soleri.19:53

Sfida d'alta classifica tra i rosanero, vogliosi di accorciare le distanze sul gruppo di testa, e gli arancioneroverdi che puntano la zona promozione diretta.19:45

Al Renzo Barbera tutto pronto per Palermo-Venezia, anticipo della trentesima giornata di Serie B.19:42