Cartellino giallo per Luca Vignali.16:50

Occasione enorme per Esposito che colpisce di testa, ma senza riuscire ad inquadrare la porta.16:34

Cartellino giallo per Rachid Kouda.16:31

Cartellino giallo per Matteo Pisseri.16:32

Dopo la revisione al VAR l'arbitro decide di assegnare il calcio di rigore allo Spezia per fallo di Pisseri su Lapadula.16:32

Occasione per Lapadula in contropiede, decisivo l'intervento di Pisseri.16:29

Cartellino giallo per Andrea Ciofi.16:25

Grandissima doppia occasione per lo Spezia: prima Wisniewski e poi Bandinelli non riescono a concludere con precisione, si salva il Cesena.16:21

Dopo una lunghissima revisione al Var, il direttore di gara annulla il gol di Calò per fallo di Shpensi sul portiere.16:19

Il Cesena ha segnato con Calò, ma il gioco è fermo per un check var.16:20

Cesena in campo con un piglio sicuramente diverso. Lo Spezia appare in affanno.16:15

In casa Cesena occhio a Mendicino e Tavsan per il secondo tempo, nello Spezia scalpitano Falcinelli e Di Serio.15:50

La prima frazione di gioco è tutt'altro che divertente tra Cesena e Spezia. Una sola grande occasione si manifesta, in particolare al 23' con Reca che, sugli sviluppi di un corner per lo Spezia, stacca di testa colpendo la traversa. Per il resto poche emozioni e pochi squilli, soprattutto da parte del Cesena.15:49