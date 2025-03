Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cittadella-Sassuolo 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B.17:00

Dopo i primi quarantacinque minuti, chiusi con il vantaggio degli ospiti per 0-1 (15’ Mulattieri), nel secondo tempo il Sassuolo trova la rete del raddoppio dopo soli ventidue secondi: Volpato serve Berardi che prova un tocco morbido con il destro: palla deviata da Masciangelo e che si infila in rete alle spalle di Kastrati. Prova a reagire la squadra di casa, ma le occasioni capitano a Berardi e compagni, che però non riescono a concretizzarle. Inaspettatamente al 90’ arriva il gol del Cittadella: bella azione personale di Desogus sulla sinistra, palla in mezzo respinta da Moldovan tra i piedi di Tronchin che segna il gol dell’1-2 definitivo.17:00

90'+6' Finisce la partita! CITTADELLA-SASSUOLO 1-2 (15’ Mulattieri, 46’ Berardi, 90’ Tronchin)!16:57

90'+6' Ammonito Moro per perdita di tempo.16:56

90'+6' Ultima occasione per il Cittadella.16:56

90'+5' Verdi, lanciato in profondità, prova il pallonetto al volo: palla che esce, si arrabbia Grosso per l'occasione sprecata.16:56

90'+3' Sostituzione Cittadella: fuori Alessandro Salvi e dentro Davide Voltan.16:53

90'+1' Ammonito Nicola Pavan che atterra Moro.16:52

90' Quattro minuti di recupero.16:51

90' GOL! TRONCHIN! CITTADELLA-Sassuolo 1-2! Grande giocata di Desogus a sinistra, cross di esterno respinto da Moldovan, la palla arriva a Tronchin che infila in rete!



Guarda la scheda del giocatore Simone Tronchin16:51

88' Sostituzione Sassuolo: esce Domenico Berardi ed entra Tarik Muharemović.16:48

86' OCCASIONE SASSUOLO! Cross di Verdi dalla sinistra, anticipo di lipanio che allarga il piattone destro: palla sul fondo!16:47

84' Lancio lungo per Desogus: fuorigioco.16:44

82' Cartellino giallo per Simone Tronchin: fallo su Verdi.16:43

78' Scende bene il Cittadella, Desogus dalla destra mette un rasoterra in mezzo: troppo facile da bloccare per Moldovan.16:39

77' AMATUCCI! Tentativo da fuori area, palla che esce alta!16:37

75' Bella palla di Verdi per lipani, ma esce bene Kastrati.16:35

72' Risponde Grosso con una tripla sostituzione. escono Pierini, Mulattieri e Volpato per Lipani, Moro e Verdi.16:33

71' Doppio cambio per Dal Canto:fuori Palmieri e Vita per Andrea Tessiore e Simone Tronchin.16:32

67' OCCASIONE SASSUOLO! Grande azione in ripartenza con lancio perfetto su Pierini, che anticipa Kastrati in uscita: tocco morbido, troppo morbido, che viene intercettato da un difensore prima che varchi la linea di porta,16:28

63' Azione manovrata del Sassuolo, ma Amatucci resta a terra in area: l'arbitro ferma il gioco.16:24

59' Doppia sostituzione per il Cittadella: escono Rabbi e Okwonkwo per Jacopo Desogus e Luca Pandolfi.16:20

58' Cross dalla sinistra di Okwonko, interviene in presa Moldovan.16:18

56' Torsione in area di Romagna: palla fuori.16:16

55' Punizione di Pierini: tiro abbastanza centrale che mette in difficoltà Kastrati, palla in calcio d'angolo.16:17

54' Cartellino giallo per Alessandro Salvi che atterra Volpato in maniera irregolare.16:14

53' RABBI! Il trequartista della squadra veneta si ritaglia lo spazio per il sinistro, ma la palla esce sul fondo!16:14

51' Ammonito Josh Thomas Doig che atterra D'Alessio lanciato in contropiede.16:11

50' VOLPATO! Bel destro da fuori area, Kastrati devia in corner.16:11

46' GOL! Cittadella-SASSUOLO 0-2! BERARDI! Dopo 22 secondi di gioco Volpato serve Berardi che prova un tocco delicato di destro: la palla viene deviata da Masciangelo e scavalca Kastrati!



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi16:49

45' Inizia il secondo tempo! CITTADELLA-SASSUOLO 0-1 (15’ Mulattieri)!16:06

Nessun cambio in vista.16:02

Primi quarantacinque minuti abbastanza divertenti anche se non propriamente spettacolari, con poche occasioni da gol. Il Sassuolo ci prova ma senza impensierire Kastrati; poi al 15’ arriva la rete del vantaggio del Sassuolo: bello scambio in area tra Berardi e Volpato, con quest’ultimo che viene fermato in maniera irregolare prima del tiro, ma la palla viene calciata da Mulattieri per il vantaggio ospite! Prova poi a reagire il Cittadella ma senza successo. Nel finale di tempo il Sassuolo spreca altre potenziali occasioni.16:08

45'+4' Finisce la prima frazione di gioco. CITTADELLA-SASSUOLO 0-1 (15’ Mulattieri)!15:51

45'+3' Tentativo velleitario di Berardi: sinistro a giro abbondantemente alto.15:50

45' Tre minuti di recupero.15:48

43' OCCASIONE SASSUOLO! Volpato viene servito da Mulìattieri: gran palla del centravanti ma Volpato si fa murare due volte il tiro!15:47

39' Prosegue il pressing del Cittadella.15:41

35' Ancora Cittadella! La palla in mezzo arriva a Vita, ma la girata del centrocampista finisce fuori!15:37

31' OCCASIONE CITTADELLA! Cross dalla destra per Okwonkwo che calcia al volo di sinistro: Moldovan respinge!15:34

27' OCCASIONE MULATTIERI! Palla dalla sinistra, intervento in spaccata dell'attaccante del Sassuolo: palla sul fondo.15:30

25' Prova un'altra incursione il Cittadella, senza creare pericoli alla difesa del Sassuolo.15:27

22' Sostituzione per il Sassuolo: esce Luca Mazzitelli ed entra Andrea Ghion.16:19

21' Problemi per Mazzitelli: movimenti sulla panchina del Sassuolo.15:23

20' Prova a reagire il Cittadella: Palmieri calcia al volo da fuori area, ma la palla finisce alta!15:23

15' GOL! Cittadella-SASSUOLO 0-1! MULATTIERI! Il Sassuolo trova la rete con un'azione molto tecnica: Berardi serve Volpato che viene atterrato prima del tiro, ma la palla viene intercettata da Mulattieri che calcia in rete! Il direttore non fischia il fallo su Volpato e concede il vantaggio alla squadra ospite, che segna la rete dello 0-1!



Guarda la scheda del giocatore Samuele Mulattieri15:21

13' Azione manovrata del Sassuolo sulla trequarti con Berardi che imbuca per Pierini ma la palla è lunga.15:16

10' Corner Sassuolo: Pierini crossa in mezzo, Berardi prova senza successo una semirovesciata che esce sul fondo.15:13

7' Primo tentativo per Berardi: prova il sinistro a girare, ma il tiro è centrale e para comodo Kastrati.15:11

5' Okwonkwo da fuori area: palla alta.15:07

D'Alessio in contrasto con Pierini cade male: intervengono i sanitari, problemi alla spalla sinistra per l'esterno del Cittadella.15:04

Allo stadio “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella è tutto pronto. Comincia la sfida CITTADELLA-SASSUOLO!15:02

Arbitra la sfida Marco Monaldi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Fontani ed Emmanuele e dal quarto uomo Ramondino. Volpi e Pezzuto rispettivamente al Var e Avar.14:55

Il Sassuolo deve fare a meno dello squalificato Laurienté e degli infortunati Skjellerup, Thorstvedt, Pieragnolo, Missori, A. Russo. Mulattieri per Moro in attacco, Pierini per Laurienté sulla trequarti sinistra, Volpato per Ghion in mediana.14:54

Il Cittadella deve rinunciare agli indisponibili Angeli, Negro, Scquizzato, Djibril, Cecchetto, Sanogo, Diaw. Salvi per Maino in difesa, Vita per Casolari in mediana e Rabbi dietro al centravanti Okwonkwo.14:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo si schiera con il 4-2-3-1: Moldovan – Toljan, Romagna, Lovato, Doig – Volpato, Boloca – Berardi, Mazzitelli, Pierini – Mulaieri. A disposizione: Missori, Ghion, Satalino, Obiang, Paz, Moro, Odenthal, Bonifazi, Lipani, Iannoni, Muharemovic, Verdi. All. Grosso.14:52

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella scende in campo con il 3-5-1-1: Kasrati – Salvi, Pavan, Carissoni – D’Alessio, Amatucci, Vita, Palmieri, Masciangelo – Rabbi – Okwonkwo. A disposizione: Casolari, Matino, Pandolfi, Diaw, Desogus, Capradossi, Tronchin, Tessiore, Voltan, Rizza, Piccinini, Maniero. All. Dal Canto.14:48

Il Sassuolo è in testa alla classifica del campionato di Serie B con 66 punti. Undici punti su quindici nelle ultime cinque gare per la squadra allenata da Grosso.14:10

Il Cittadella è dodicesimo in classifica con 33 punti. Due vittorie e tre sconfitte per la squadra di Dal Canto, che nell’ultimo turno ha subito una pesante sconfitta in casa contro il SudTirol (1-5).14:08

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cittadella e Sassuolo, gara valida per la 30esima giornata del campionato di serie B.14:05

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp