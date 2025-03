Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:56

Una gara piuttosto avvincente termina con un successo per 2-1 del Frosinone. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie ad una prodezza di Kvernadze dopo circa un quarto d’ora. Nella fase restante di frazione le occasioni si alternano per entrambe le squadre fino al pareggio di Moncini a pochi minuti dal riposo, complice un intervento non proprio impeccabile di Cerofolini. I gialloblu tornano avanti intorno all’ora di gioco con un’altra conclusione a giro dal limite di Ghedjemis, simile a quello che ha portato alla prima segnatura. Nei minuti finali del match i lombardi vanno più volte ad un passo dal gol del pareggio, senza trovarlo.16:54

90'+4' Fischio finale dell'incontro. Frosinone-Brescia 2-116:53

90'+3' Cross di Dickmann e sinistro al volo di Corrado, con deviazione provvidenziale di Monterisi, che salva la porta.16:52

90'+2' Giallo per il Brescia. Ammonito Gabriele Calvani per un intervento scomposto ai danni di Bracaglia.16:51

90'+1' Altro corner di Besaggio e spettacolare rovesciata di Moncini, che termina alta.16:49

90'+1' Quattro minuti di recupero.16:48

90' Calcio d'angolo di Besaggio, colpo di testa di D'Andrea sul primo palo, con una grande respinta di Cerofolini in angolo.16:49

88' Partipilo serve Tsadjout, che da dentro l'area calcia addosso a Lezzerini da ottima posizione.16:47

87' Cambio a centrocampo per il Frosinone. Esce Isak Vural ed entra Matteo Cichella.16:45

85' Giallo per il Frosinone. Ammonito Frank Tsadjout per aver sgambettato D'Andrea.16:43

83' Cambio sulla trequarti per il Brescia. Esce Patrick Nuamah ed entra Flavio Junior Bianchi.16:42

83' Cambio in attacco per il Brescia. Esce Gennaro Borrelli ed entra Giacomo Olzer.16:41

81' Giallo per il Frosinone. Ammonito Anthony Partipilo per una plateale trattenuta ai danni di Corrado.16:40

80' Kone entra in area e prova il sinistro a giro. La conclusione viene deviata in corner.16:39

80' Darboe prova ad entrare in area, ma viene contrastato dalla difesa avversaria. Cade, ma per l'arbitro è tutto regolare.16:38

73' Giallo per il Brescia. Ammonito Lorenzo Maria Dickmann per un intervento in ritardo ai danni di Darboe.16:32

72' Cambio di esterni per il Brescia. Esce Alexander Jallow ed entra Niccolò Corrado.16:35

72' Cambio a centrocampo per il Brescia. Esce Matthias Verreth ed entra Michele Besaggio.16:33

71' Cambio per il Brescia. Esce il centrocampista Birkir Bjarnason ed entra l'esterno Luca D'Andrea.16:32

71' Oyono, a seguio di un'azione di contropiede, rientra e prova la conclusione, che termina alta.16:29

69' Tentativo di Bjarnason dal limite, che viene deviato in maniera provvidenziale da Lucioni in angolo.16:28

67' Cambio in difesa per il Frosinone. Esce Riccardo Marchizza ed entra Gabriele Bracaglia.16:30

67' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Giorgi Kvernadze ed entra Anthony Partipilo.16:27

67' Cambio per il Frosinone. Esce l'esterno Farès Ghedjemis ed entra il terzino Fabio Lucioni.16:26

65' Marchizza, smarcato da Vernazze, calcia sul primo palo ma Lezzerini respinge di piede in corner.16:23

61' GOL! FROSINONE-Brescia 2-1. Rete di Fares Ghedjemis. Oyono serve Ghedjemis, che punta Jallow, entra in area e da destra calcia a giro sul palo opposto.



56' Cambio in attacco per il Frosinone. Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Frank Tsadjout.16:15

55' Giallo per il Frosinone. Ammonito Ilario Monterisi per fallo su Borrelli.16:13

55' Verreth calcia in porta direttamente su punizione, ma Cerofolini respinge.16:14

49' Ghedjemis, imbeccato da Kone, rientra e di sinistro calcia alto.16:07

47' Corner di Verreth, Bjarnason prolunga di testa per Adorni, che sempre di testa mette alto.16:05

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Brescia.16:03

Termina 1-1 un primo tempo avvincente. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie ad una prodezza di Kvernadze dopo circa un quarto d’ora. Nella fase restante di frazione le occasioni si alternano per entrambe le squadre fino al pareggio di Moncini a pochi minuti dal riposo, complice un intervento non proprio impeccabile di Cerofolini.15:52

45'+1' Fischio finale del primo tempo. Frosinone-Brescia 1-115:49

45' Un minuto di recupero.15:48

44' Moncini recupera un pallone, fugge in contropiede, e dal limite dell'area calcia da posizione defilata, ma Cerofolini respinge.15:47

42' GOL! Frosinone-BRESCIA 1-1. Rete di Gabriele Moncini. Triangolo tra Borrelli e Bisoli, che vede l’inserimento di Moncini, che dal dischetto calcia a botta sicura e Cerofolini si fa passare il pallone sotto la pancia.



39' Cross di Verreth e colpo di testa di Bjarnason che finisce sul fondo non di molto.15:42

38' La punizione di Verreth viene deviata in corner da un difensore.15:41

37' Ambrosino prova la conclusione dal limite, che viene ribattuta.15:40

34' Marchizza prova il sombrero ai danni di Calvani, dopo una conclusione di Vernazze, ma il contrasto tra i due è regolare.15:37

32' Cross di Bisoli per Borrelli, che smarca Bjarnason di testa, che conclude di prima intenzione. Cerofolini riesce a parare in due tempi.15:35

31' Ghedjemis serve Oyono al centro area, che tutto solo spara alto da buona posizione.15:34

28' Cross di Verreth, torre di Bisoli per Moncini, che stoppa e in girata manda il pallone alto da buona posizione.15:31

25' Cross di Bjarnason dalla sinistra e Marchizza colpisce male di testa, mandando il pallone in corner.15:28

23' Destro di Konè dal limite, dopo un tentativo di assistenza di Ghedjemis, che viene deviato in angolo.15:26

18' Giallo per il Brescia. Ammonito Gennaro Borrelli per un intervento in ritardo ai danni di Monterisi.15:20

16' GOL! FROSINONE-Brescia 1-0. Rete di Giorgi Kvernadze. Apertura di Kone sulla destra e Kvarnadze supera Calvani nell’uno contro uno, e da posizione angolata fa partire un destro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali.



12' Su corner di Verreth, Borrelli fa la torre per Moncini con una spettacolare rovesciata, ma quest'ultimo è in fuorigioco.15:15

11' Bisoli, dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, prova a servire Moncini, ma il pallone viene intercettato da un difensore.15:14

10' Le squadre paiono preoccupate di non scoprirsi, data l'importanza della posta in palio, e non affondano.15:13

4' Moncini, lanciato in profondità, prova a mettere dentro, Cerofolini respinge, ma l'arbitro segnala un fuorigioco dell'attaccante.15:07

2' Marchizza, lanciato in profondità, mette un pallone in mezzo dalla linea di fondo che attraversa tutta l'area di porta, senza che nessuno riesca a raggiungerlo.15:06

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Frosinone.15:03

Le squadre osservano un minuto di silenzio in onore di Riccardo Agabio, storico vice presidente del Coni.15:03

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Rutella di Enna.14:59

BRESCIA(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Nuamah; Borrelli, Moncini Allenatore: Rolando Maran14:58

FROSINONE(4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Belletta, Marchizza; Darboe, Kone, Vural; Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze Allenatore: Paolo Bianco14:45

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Lombardia, è terminato 4-0 per i padroni di casa.14:33

Gli ospiti hanno un punto in più in classifica e non vincono da 5 giornate, nelle quali hanno ottenuto solamente 3 pareggi.14:31

I padroni di casa sono terz’ultimi in classifica con 30 punti all’attivo a pari merito col Mantova, ma sono reduci da due successi consecutivi che l’hanno rilanciato in classifica.14:31

Benvenuti allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone per la sfida tra Frosinone e Brescia, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie B.14:30

