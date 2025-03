Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juve Stabia-Modena e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.17:08

FINISCE QUI! Dominio Juve Stabia per 70 minuti, poi calo fisico e di idee nel finale col Modena che è stata brava a rientrare. Nonostante la grande sofferenza, però, a vincere sono proprio i padroni di casa con la doppietta di Candellone.17:01

90'+5' Intanto arriva un cartellino rosso per un componente della panchina del Modena. È già il secondo di questa partita.16:58

90'+4' ANCORA BOZHANAJ! Sempre lui, conclusione di Bozhanaj che questa volta non va tanto lontano al palo alla sinistra di Thiam.16:57

90'+2' Ci prova Bozhanaj ma spreca: conclusione altissima sopra la traversa. Respira il pubblico di casa.16:56

90' 5 minuti di recupero...16:53

90' DENTRO BALDI! E Pagliuca mette dentro anche Baldi per questo finale. Prende il posto di Pierobon, il migliore insieme a Candellone.16:53

90' FUORI PISCOPO! Pagliuca pensa invece a non prendere il gol del pareggio e toglie Piscopo, comunque uno dei migliori, che lascia il posto a Louati.16:52

89' DENTRO KAMATE! Mandelli butta nella mischia anche Kamate che prende il posto di Gerli. Le prova tutte il Modena.16:51

87' OCCASIONISSIMA MODENA! Caso supera il proprio marcatore, ma non Quaranta al momento del cross. Che chance non sfruttata qui dagli ospiti.16:50

86' Era pronto un doppio cambio per la Juve Stabia, ma l'arbitro ferma tutto. Entreranno alla prossima interruzione. Un po' di confusione in questo finale.16:49

84' CI PROVA CASO! Questa volta riesce ad andare al tiro dopo aver superato Andreoni, conclusione deviata in angolo e Modena che può essere ancora pericoloso su calcio piazzato.16:46

82' Modena che non sfrutta questa superiorità numerica con Bozhanaj che preferisce non calciare e serve Caso che viene però anticipato.16:45

80' CALDARA IN ATTACCO! Defrel prova ad entrare in area, palla che arriva a Caldara che si trova nell'area avversaria, ma arriva la chiusura provvidenziale di Rocchetti.16:43

79' GIALLO VULKIC! Ammonito il difensore del Modena per un braccio largo.16:41

78' DENTRO MELI! Fuori Leone che ha fatto una grande partita, ma che era un po' in debito d'ossigeno. Al suo posto Meli.16:41

76' DENTRO DEFREL! E il Modena ci vuole credere al pareggio. Fa il suo ingresso in campo anche Defrel che prende il posto di Gliozzi.16:38

76' 8° gol in campionato per Palumbo.16:39

75' GOL! Juve Stabia-MODENA 2-1! Rete di Antonio Palumbo. Thiam capisce la direzione di tiro di Palumbo che però riesce a battere il portiere senegalese.



74' RIGORE PER IL MODENA! Rocchetti trattiene Vulkic in area di rigore e per l'arbitro è penalty. Ecco l'occasione per il Modena per riaprire questa sfida.16:36

72' Palla dentro per Duca che viene anticipato proprio all'ultimo da Quaranta. Adesso prova ad aumentare la sua presenza nella metà campo avversaria il Modena.16:35

70' Palla per Palumbo che può provare lo schema su calcio piazzato. L'unico modo, sembrerebbe, per riaprire questa partita.16:34

67' FUORI MUSSOLINI! Esce dal campo anche Floriani Mussolani, con Andreoni per proteggere a questo punto questo 2-0.16:29

65' FUORI FORTINI! Cambi anche nela Juve Stabia con Pagliuca che dà un po' di riposo a Fortini che lascia il campo a Rocchetti.16:29

65' E sono 5 i gol in campionato per Candellone.16:30

64' GOL! JUVE STABIA-Modena 2-0! Rete di Leonardo Candellone. Questa volta fa tutto bene il capitano della Juve Stabia che controlla palla dopo il servizio di Ruggero, se la porta sul destro, evita Caldara e calcia sul palo più lontano trovando il raddoppio.



64' DENTRO BOZHANAJ! Mandelli mette dentro anche un trequartista offensivo al posto di Magnino. Un Modena che si ridsegna totalmente.16:28

64' FUORI PEDRO MENDES! Non una gran partita del portoghese che, comunque, è stato servito pochissimo dai compagni. Mandelli manda in campo Caso al suo posto.16:27

62' Candellone cerca la conclusione ad incrociare, ma arriva la parta di Gagno. Si dispera l'attaccante della Juve Stabia, anche perché c'era Adorante solo dall'altra parte.16:34

59' Adorante cerca la profondità per Fortini, ma sbaglia la misura del passaggio.16:23

57' Leone cerca e trova Adorante che prova la conclusione, ma viene murato. Vuole tornare al gol il giovane della Juve Stabia.16:20

54' SI VEDE IL MODENA! Prima sortita offensiva del Modena in questo secondo tempo con Duca che rientra sul destro e prova la conclusione a giro che finisce di poco a lato.16:16

53' ANCORA JUVE STABIA! Colpo di testa di Ruggero sul secondo palo, ma Gagno riesce ad evitare il secondo gol. I padroni di casa continuano a dominare il match.16:34

49' ADORANTE VICINO AL RADDOPPIO! Ci prova Adorante su calcio di punizione e centra in pieno l'incrocio dei pali alla sinistra di Gagno. Sfiora il 2-0 la Juve.16:34

48' Santoro butta giù Leone proprio al limite dell'area. Ottimo calcio di punizione per i padroni di casa.16:11

47' La Juve Stabia comincia il secondo tempo attaccando. La reazione dovrebbe avercela il Modena che è sotto, ma per ora è ancora la Juve Stabia a controllare.16:10

47' DENTRO DUCA! E si riparte con un cambio nel Modena con l'ingresso di Duca che giocherà da esterno. Entra al posto di Cotali che era già ammonito.16:07

46' SI RIPARTE AL MENTI! Di nuovo in campo Juve Stabia e Modena, col risultato di 1-0 per i padroni di casa.16:08

La Juve Stabia può però rammaricarsi per aver segnato solo un gol e aver tenuto la partita ancora vita. Dall'altra, però, il Modena dovrà fare molto di più in termini di costruzione. Pedro Mendes è solissimo là nell'area avversaria e anche Palumbo ha predicato un po' nel deserto.15:54

Meglio la squadra di Pagliuca nel primo tempo, sia a livello di controllo della partita che di occasioni create. La Juve Stabia ha lasciato il possesso agli avversari ma, a differenza loro, erano molto più veloci ad arrivare dall'altra parte del campo. Un 1-0 meritato per l'evoluzione di questi primi 45 minuti.15:53

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Avanti la Juve Stabia dopo i primi 45 minuti di gara grazie al gol di Candellone. Una vittoria che porterebbe le Vespe al 5° posto in classifica.15:52

45'+1' OCCASIONE PER IL BIS! Sugli sviluppi di un corner, non esce Gagno e Ruggero va di testa sul secondo palo non trovando però la porta.16:34

45' Un minuto di recupero...15:50

43' Vulkic pescato da Palumbo sul secondo palo, ma il difensore fa una sponda per nessuno sull'altro palo. Libera l'area la difesa della Juve Stabia.15:48

41' Bravo Palumbo a guadagnare un corner su deviazione di Ruggero. Ha ottenuto il massimo possibile, da posizione defilata e con un controllo molto difficile. Modena che prova ad essere pericoloso sulle palle inattive.15:46

39' Meno intensità da parte delle due squadre in questa parte finale di primo tempo. Non ci sono occasioni.15:44

36' GIALLO JUVE STABIA! Pedro Mendes si libera di Mussolini che invece lo butta giù e il centrocampista della Juve si prende il giallo.15:41

34' Leone non tira, ma allarga per Fortini che rientra sul destro e cerca la conclusione ma viene murato anche lui. Juve Stabia che vuole sfruttare l'inerzia della partita e cercare il secondo gol prima della fine del primo tempo. Prova a resistere invece il Modena che in transizione soffre.15:39

33' Batti e ribatti nell'area del Modena, prova il tiro Quaranta, ma la difesa emiliana in qualche modo si salva ancora.15:37

31' Vulkic rischia tantissimo col suo intervento su Piscopo. L'arbitro aveva dato il vantaggio, con Adorante poi murato, ma non è tornato dietro per ammonire il difensore del Modena.15:35

30' 52% di possesso palla per il Modena in questa prima mezz'ora di gioco.15:34

29' Errore di Thiam in fase di impostazione, ma non ne approfitta il Modena con Santoro che non trova nessuno col suo cross da sinistra.15:34

27' GIALLO MODENA! Intervento in ritardo di Cotali su Leone. Sia per il tackle, poi per la manata ai danni del centrocampista della Juve Stabia nella caduta. Prima ammonizione di questo match.15:32

26' Ancora Modena! Questa volta inserimento di Santoro che cerca poi il tacco per liberare Palumbo al tiro, ma la chiusura di Pierobon è ancora una volta provvidenziale.15:31

25' Ancora Caldara in avanti, questa volta cerca la verticalizzazione ma arriva il recupero importantissimo di Pierobon.15:30

24' CI PROVA CALDARA! Palumbo inventa, non riesce però ad andare al tiro, sulla ribattuta ci arriva Caldara che cerca il destro di prima intenzione che finisce sull'esterno della rete. L'ex Atalanta e Milan sperava di riscattarsi subito dopo l'errore sul gol di Candellone.15:28

23' Qui la Juve Stabia la gestisce male con Piscopo che sbalia l'apertura per Adorante. Se ne sarebbe andato verso la porta.15:27

21' CI PROVA ADORANTE! Palla dentro da sinistra, si inserisce Adorante che non trova però la porta di Gagno. Juve Stabia ancora pericoloso.16:35

20' Quaranta di testa all'indietro sull'arrivo di Pedro Mendes, ma ci arriva Thiam in uscita. Piccolo brivido per la Juve Stabia.15:25

19' Ecco che si rivede il Modena con lo spiovente di Caldara, in area finiscono a terra sia Pedro Mendes che Gliozzi ma per l'arbitro è tutto regolare.15:24

15' OCCHIO ADORANTE! Gran inserimento dell'attaccante della Juve Stabia, deve compiere un gran intervento Vulkic per evitare il tiro a botta sicura del giovane di casa.15:20

14' Mussolini per Piscopo che cerca il cambio di campo, ma la difesa del Modena recupera. È comunque la Juve Stabia a continuare ad attaccare. Non c'è stata ancora la reazione da parte del Modena.15:19

11' 4° gol in campionato per Candellone che non segnava dal 15 dicembre scorso.15:17

10' GOL! JUVE STABIA-Modena 1-0. Rete di Leonardo Candellone. Sul lancio di Peda, si avventa Candellone che si fa beffa di Caldara che si addormenta sul rimbalzo, evita anche Vulkic e supera Gagno per segnare il gol del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Leonardo Candellone15:15

9' Leone cerca il palo più lontano sul suo calcio di punizione, ma capisce tutto Gagno che giganteggia in uscita.15:14

8' Punizione interessante conquista da Adorante che in questi primi minuti di gioco ha già subito 3 falli.15:13

7' ANCORA MODENA! Questa è un'occasione vera con Santoro che riesce a liberarsi per andare al tiro con mancino, palla non lontano dal palo alla sinistra di Thiam.15:12

5' Cotali si spinge sulla sinistra e prova il cross in mezzo, ma mette fuori la difesa della Juve Stabia.15:11

2' Palumbo si rialza, ha qualcosa da dire a Pierobon che gli ha tirato un calcione, ma dovrebbe riuscire a continuare il suo match.15:08

2' Neanche un minuto di gioco e resta a terra Palumbo per una botta al ginocchio.15:08

1' SI PARTE! Primo possesso al Menti...15:05

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Menti di Castellammare di Stabia. A dirigere questo incontro sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Il fischietto classe '88 sarà coadiuvato dagli assistenti Palermo e Pedone e dal quarto ufficiale, il sig. Valerio Pezzopane. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Lorenzo Maggioni (VAR) e Daniele Minelli (AVAR).14:50

La Juve Stabia ha perso 5 delle nove 9 contro il Modena in Serie B e, solo contro Empoli e Livorno (6 contro entrambe), ha subito più sconfitte nella competizione. La Juve Stabia è imbattuta nelle ultime 4 sfide casalinghe contro il Modena, grazie a un successo e tre pareggi. Contro nessuna squadra conta più gare interne senza sconfitte nella competizione (4 anche contro Bari e Crotone). Dopo aver segnato 4 gol in 4 presenze, Andrea Adorante è rimasto a secco nelle ultime due gare. L’attaccante della Juve Stabia è uno dei due giocatori nati dal 2000 ad aver già superato quota 10 gol in questo campionato, insieme a Francesco Pio Esposito dello Spezia.14:44

Nel Modena torna Caldara dopo tre panchine consecutive vista l'assenza di Dellavalle per squalifica. A supporto di Pedro Mendes ci sono Gliozzi e Cotali. Palumbo è sulla linea dei centrocampisti.14:44

Rispetto all'ultima giornata, la Juve Stabia gioca con un attacco a tre con Adorante insieme a Candellone e Piscopo. Il trequartista Mosti parte dalla panchina. In difesa c'è Quaranta al posto di Bellich squalificato. Assenti anche Buglio (anche lui squalificato) e Varnier.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Gagno - Caldara, Zaro, Vulkic - Magnino, Palumbo, Gerli, Santoro - Cotali, Gliozzi - Pedro Mendes. All. Paolo Mandelli. A disposizione: Seculin, Bagheria - Beyuku, Botteghin, Cauz, Idrissi - Battistella, Bozhanaj, Duca, Kamate - Caso, Defrel.15:12

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia scende in campo con un 3-4-3 in cui figurano: Thiam - Ruggero, Peda, Quaranta - Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini - Piscopo, Candellone, Adorante. All. Guido Pagliuca. A disposizione: Matosevic - Andreoni, Baldi, Rocchetti - Gerbo, Louati, Maistro, Meli, Mosti - Dubickas, Morachioli, Sgarbi.14:35

Il Modena ha perso contro la Salernitana per 1-0 all'ultima giornata. La squadra di Mandelli ha vinto solo due partite in questo 2025 (contro Mantova e Cittadella), ecco perché gli emiliani si sono allontanati dalla zona playoff. La trasferta di Menti può essere l'occasione giusta per rilanciarsi.02:40

La Juve Stabia arriva a questa sfida con un solo punto conquistato nelle ultime tre giornate, incluso l'1-1 contro il Mantova di settimana scorsa. L'ultima vittoria dei campani risale al 3-0 col Cosenza del 16 febbraio. La squadra di Pagliuca deve tornare a correre per la sua corsa ai playoff.02:40

Benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Modena, gara valida per la Giornata 30 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.02:39

