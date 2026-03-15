Resta al nono posto il Sudtirol, con 38 punti all’attivo, che non riesce a tornare alla vittoria dopo la sconfitta interna per mano della Virtus Entella.
Quarto risultato utile consecutivo per il Pescara, che resta ultimo a quota 26.
Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo dell’Avellino, mentre il Pescara andrà in scena sul proprio terreno di gioco contro la Virtus Entella.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:21
La gara termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con gli ospiti che si sono fatti più pericolosi in zona d’attacco, creando due occasioni con Acampora e Berardi, l’ultima delle quali sventata da uno strepitoso intervento di Adamonis. Il copione del match prosegue anche nella ripresa. A un quarto d’ora dalla fine i padroni di casa rimangono in dieci, a seguito di una revisione del Var, a causa di un duro intervento di Tait. Gli ospiti cercano di approfittarne e nel finale di gara mancano con di Di Nardo una clamorosa occasione per vincere la partita.19:15
90'+8'
Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Pescara 0-019:12
90'+6'
Cross di Meazzi dalla sinistra, che termina direttamente sul fondo.19:10
90'+6'
Tiro di Brugman rimpallato dalla difesa. Pallone che termina in fallo laterale.19:10
90'+4'
Letizia mette l'ennesimo cross in mezzo, questa volta per Di Nardo, che appoggia per Caligara, che di prima intenzione calcia alto.19:08
90'+3'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Andrea Masiello per intervento falloso ai danni di Fanne.19:07
90'+2'
Cross di Veseli dalla destra intercettato da Saio.19:06
90'+1'
Letizia prova di collo esterno da fuori area. Pallone che termina a lato.19:05
90'+1'
Cross di Caligara per Olzer, che prova a mettere in mezzo di testa, senza trovare nessun compagno.19:05
90'+1'
Sette minuti di recupero.19:04
89'
Letizia dalla destra mette un pallone sul secondo palo per Di Nardo, che da pochi passi mette incredibilmente fuori.19:13
87'
Letizia mette un pallone al centro, che giunge a Caligara, che da sinistra colpisce male e mette alto.19:01
85'
Cambio per il Sudtirol. Esce l'esterno Karim Zedadka ed entra il difensore Andrea Masiello.18:59
84'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Emanuele Pecorino per una sbracciata ai danni di Bettella.18:58
82'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Jacopo Martini.18:56
82'
Cambio per il Sudtirol. Esce l'attaccante Silvio Merkaj ed entra il centrocampista Domen Crnigoj.18:56
81'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Gennaro Acampora ed entra Lorenzo Meazzi.18:55
78'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Marco Frigerio.18:52
77'
Rosso per il Sudtirol. Espulso Fabian Tait, a seguito di revisione del Var per il suo intervento ai danni di Acampora.18:51
76'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Frederic Veseli per proteste.18:50
76'
L'arbitro viene richiamato al Var per verificare l'intervento di Tait.18:50
74'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Fabian Tait per un duro intervento ai danni di Acampora.18:52
72'
Cambio sugli esterni per il Pescara. Esce Andreaw Gravillon ed entra Gaetano Letizia.18:47
72'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Lorenzo Berardi ed entra Lamine Fanne.18:46
67'
Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Lorenzo Insigne ed entra Giacomo Olzer.18:41
67'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Fabrizio Caligara.18:41
65'
Giallo per il Pescara. Ammonito Luca Valzania per fallo Zedadka, che l'aveva saltato.18:39
65'
Punizione di Casiraghi dalla sinistra, mancato per un soffio da El Kaouakibi.18:39
61'
Tait serve Casiraghi, che dal limite prova di prima intenzione, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa.18:35
59'
Cross da destra di Gravillone e Berardi prova la deviazione in spaccata sul secondo palo. Pallone che termina fuori.18:33
58'
Lancio di Insigne per Di Nardo, che scivola e non riesce ad arrivare sul pallone.18:32
57'
Cross dalla destra di Davi, torre di Pecorino a cercare Merkaj, che viene contenuto da un difensore e Saio blocca.18:31
55'
Pecorino controlla il pallone e prova la conclusione dal limite. Pallone che termina alto.18:29
49'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Karim Zedadka per una simulazione in area di rigore.18:23
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Pescara.18:19
45'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Simone Verdi ed entra Emanuele Pecorino.18:19
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con gli ospiti che si sono fatti più pericolosi in zona d’attacco, creando due occasioni con Acampora e Berardi, l’ultima delle quali sventata da uno strepitoso intervento di Adamonis.18:09
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Pescara 0-018:03
45'+1'
Un minuto di recupero.18:01
43'
Grande lancio di Verdi per Davi, che viene anticipato da Saio.17:59
37'
Acampora prova la conclusione dal limite. Deviazione di Olzer in corner.17:54
37'
Sul corner Insigne prova la ribattuta di sinistro. Pallone respinto dalla difesa.17:53
36'
Berardi, smarcato da un lancio di Insigne, va via a El Kapuakibi, entra in area, apre il destro per cercare l'angolino. Adamonis con uno strepitoso intervento para in corner.17:53
34'
Gran giocata di Acampora, che entra in area liberandosi di due difensori, ma conclude rasoterra sul palo dove c'è piazzato Adamonis.17:51
33'
Apertura di Valzania sulla destra per Gravillon, che si fa ribattere il tentativo da un difensore.17:49
31'
Insigne serve Berardi, che da sinistra mette dentro per Di Nardo, che di prima intenzione anticipa Veseli, ma conclude alto.17:47
30'
Insigne serve Gravillon, che prova un destro di prima intenzione, che viene ribattuto dalla difesa.17:46
22'
La punizione di Brugman sfiora la traversa.17:38
21'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Daniele Casiraghi per un intervento in ritardo ai danni di Gravillon.17:37
20'
La punizione di Insigne viene respinta in corner da Adamonis.17:36
19'
Insigne recupera un pallone a metà campo, si invola verso l'area e si procura un calcio di punizione da buona posizione.17:35
18'
Punizione di Verdi dalla distanza centrale. Saio blocca senza difficoltà.17:34
14'
Casiraghi lancia Merkaj in area, che viene contrastato da Cangiano. L'arbitro fischia fallo in attacco.17:30
11'
Palla dentro per Merkaj, che viene anticipato da un'uscita di Saio.17:27
9'
Berardi serve Di Nardo, che all'interno dell'area avversaria, prova a concludere, ma viene contrastato dalla difesa avversaria.17:25
7'
Zedadka prova a entrare in area, ma viene contrastato regolarmente.17:23
6'
Prima Acampora e poi Cagnano provano la conclusione dal limite. La difesa del Sudtirol ribatte entrambi i tiri.17:22
2'
Tait serve un pallone per Verdi, che dal limite dell'area di sinistro calcia a lato.17:18
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Sudtirol.17:16
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Carlo Giuseppe Allegretta di Molfetta.17:14
PESCARA(4-3-2-1): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Berardi, Brugman, Valzania; Insigne, Acampora; Di Nardo Allenatore: Giorgio Gorgone17:13
SUDTIROL(3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Davi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zedadka; Merkaj, Verdi Allenatore: Fabrizio Castori17:15
Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Abruzzo, è terminato 1-1.16:48
Gli ospiti, ultimi con 25 punti, sono reduci da 7 punti nelle ultime 3 partite.16:47
I padroni di casa, reduci dalla sconfitta esterna per mano della Virtus Entella, sono al nono posto con 37 punti.16:46
Benvenuti allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Pescara, gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie B.16:45
Sudtirol - Pescara è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 17:15 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Pescara sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
08-11-2025
Serie B
Venezia-Sampdoria 3-1
30-11-2025
Serie B
Juve Stabia-Monza 2-2
13-12-2025
Serie B
Reggiana-Calcio Padova 1-2
10-01-2026
Serie B
Carrarese-Bari 1-0
25-01-2026
Serie B
Südtirol-Calcio Padova 3-0
10-02-2026
Serie B
Reggiana-Mantova 1-0
27-02-2026
Serie B
Monza-Virtus Entella 2-0
15-03-2026
Serie B
Südtirol-Pescara 0-0
Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 26 punti (frutto di 5 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 29; il Pescara ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54. La partita di andata Pescara - Sudtirol si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato il Bari vincendo 4-0.
Sudtirol e Pescara è la prima che si affrontano in campionato.
Sudtirol-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'unico precedente tra Südtirol e Pescara in Serie BKT risale alla gara di andata, pareggiata per 1-1 il 1° ottobre 2025.
Il Südtirol non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie BKT (2V, 2N, 2P), restando nella metà delle occasioni senza segnare, inclusa la più recente (0-1 vs Virtus Entella). In generale, la formazione altoatesina potrebbe collezionare due ko di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso ottobre (v Cesena e Venezia).
Il Pescara ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti in tutto il resto del campionato, in cui gli abruzzesi avevano raccolto appena due vittorie in 24 gare (9N, 13P).
Dopo il pareggio sul campo del Frosinone (2-2), il Pescara potrebbe restare imbattuto in due trasferte di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso novembre-dicembre (pareggi vs Catanzaro e Bari).
Da un lato il Pescara ha registrato 46 attacchi in contropiede, meno solo del Frosinone con 57 in questo campionato, dall'altro il Südtirol conta solo 13 ripartenze del genere, record negativo del torneo.
Silvio Merkaj ha realizzato cinque reti in 10 presenze in Serie BKT nel 2026; il classe '97 - a secco nell'ultima giornata - solo nelle prime due gare di questo anno solare ha mancato la via del gol per due match di fila.
Antonio Di Nardo ha segnato tre doppiette nelle ultime quattro presenze in Serie BKT: a partire dalla prima di queste marcature multiple (21 febbraio), il classe ’98 è il giocatore che ha segnato più gol nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni (sei reti); inoltre, sette delle sue 11 marcature in questo campionato sono arrivate in trasferta, meno solo di Joel Pohjanpalo (10) - sette anche per Andrea Adorante.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: