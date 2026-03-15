Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con gli ospiti che si sono fatti più pericolosi in zona d’attacco, creando due occasioni con Acampora e Berardi, l’ultima delle quali sventata da uno strepitoso intervento di Adamonis.18:09

La gara termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con gli ospiti che si sono fatti più pericolosi in zona d’attacco, creando due occasioni con Acampora e Berardi, l’ultima delle quali sventata da uno strepitoso intervento di Adamonis. Il copione del match prosegue anche nella ripresa. A un quarto d’ora dalla fine i padroni di casa rimangono in dieci, a seguito di una revisione del Var, a causa di un duro intervento di Tait. Gli ospiti cercano di approfittarne e nel finale di gara mancano con di Di Nardo una clamorosa occasione per vincere la partita.19:15

PREPARTITA

Sudtirol - Pescara è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 17:15 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Pescara sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0 25-01-2026 Serie B Südtirol-Calcio Padova 3-0 10-02-2026 Serie B Reggiana-Mantova 1-0 27-02-2026 Serie B Monza-Virtus Entella 2-0 15-03-2026 Serie B Südtirol-Pescara 0-0

Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 38 punti (frutto di 8 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 26 punti (frutto di 5 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 31 gol e ne ha subiti 29; il Pescara ha segnato 38 gol e ne ha subiti 54.

La partita di andata Pescara - Sudtirol si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sudtirol ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Virtus Entella e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato il Bari vincendo 4-0.

Sudtirol e Pescara è la prima che si affrontano in campionato.

Sudtirol-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Südtirol e Pescara in Serie BKT risale alla gara di andata, pareggiata per 1-1 il 1° ottobre 2025.

Il Südtirol non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie BKT (2V, 2N, 2P), restando nella metà delle occasioni senza segnare, inclusa la più recente (0-1 vs Virtus Entella). In generale, la formazione altoatesina potrebbe collezionare due ko di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso ottobre (v Cesena e Venezia).

Il Pescara ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie BKT (1N, 1P), un successo in più di quelli ottenuti in tutto il resto del campionato, in cui gli abruzzesi avevano raccolto appena due vittorie in 24 gare (9N, 13P).

Dopo il pareggio sul campo del Frosinone (2-2), il Pescara potrebbe restare imbattuto in due trasferte di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso novembre-dicembre (pareggi vs Catanzaro e Bari).

Da un lato il Pescara ha registrato 46 attacchi in contropiede, meno solo del Frosinone con 57 in questo campionato, dall'altro il Südtirol conta solo 13 ripartenze del genere, record negativo del torneo.

Silvio Merkaj ha realizzato cinque reti in 10 presenze in Serie BKT nel 2026; il classe '97 - a secco nell'ultima giornata - solo nelle prime due gare di questo anno solare ha mancato la via del gol per due match di fila.

Antonio Di Nardo ha segnato tre doppiette nelle ultime quattro presenze in Serie BKT: a partire dalla prima di queste marcature multiple (21 febbraio), il classe ’98 è il giocatore che ha segnato più gol nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni (sei reti); inoltre, sette delle sue 11 marcature in questo campionato sono arrivate in trasferta, meno solo di Joel Pohjanpalo (10) - sette anche per Andrea Adorante.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: