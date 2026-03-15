L’Avellino rischia nel finale ma porta a casa i tre punti. Forti del doppio vantaggio acquisito nel primo tempo grazie alle reti di Russo e Cancellotti, nella ripresa gli irpini controllano la gara senza affanni fino al quarto d’ora finale, quando i padroni di casa iniziano a farsi vivi con frequenza dalle parti di Daffara e accorciano le distanze al 93’ con il colpo di testa vincente di Tiritiello su cross di Del Luongo.
L’Entella resta a 31 punti ma scende al quintultimo posto con Bari, Mantova e Sampdoria. Non basta il settimo gol stagionale di Andrea Tiritiello, che di mestiere fa il difensore centrale. Nel prossimo turno la squadra di Chiappella affronterà il Pescara in trasferta, in un altro scontro fondamentale per la salvezza.
Sale invece l’Avellino che conquista la seconda vittoria consecutiva e avanza in decima posizione con 36 punti, a più cinque dalla zona playout e a meno quattro da quella playoff: prossimo turno in casa contro il Sudtirol che ha solo un punto in più dei campani.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Virtus Entella-Avellino 1-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:05
Venti minuti più recupero al termine della gara.16:29
67'
DOPPIO CAMBIO ENTELLA Escono Bariti e Debenedetti per Tirelli e Guiu.16:27
65'
Tentativo velleitario di Tiritiello che calcia da quaranta metri: tiro sballato.16:24
63'
Spinge ancora l'Avellino, che non vuole lasciare campo agli avversari.16:22
61'
Pronti altri cambi per Chiappella.16:20
59'
Subito pericoloso Biasci che crossa in mezzo per Russo, esce bene Colombi.16:25
58'
DOPPIA SOSTITUZIONE AVELLINO Escono Tutino e Besaggio ed entrano Biasci e Kumi.16:18
57'
Bella palla in mezzo di Sounas, si salva la difesa dell'Entella.16:16
55'
DOPPIO CAMBIO ENTELLA Chiappella toglie Parodi e Karic per Del Lungo e Franzoni.16:15
54'
Scintille tra Cancellotti e Cuppone: Perri risolve la situazione senza bisogno di provvedimenti disciplinari.16:15
53'
Pressing alto dell'Entella, Avellino che si distende bene in costruzione dal basso.16:12
49'
Karic calcia una punizione al centro dell'area, colpo di testa di Alborghetti e palla abbondantemente fuori dallo specchio della porta.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! ENTELLA-AVELLINO 0-2 (22’ Russo, 25’ Cancellotti)!16:04
45'
SOSTITUZIONE AVELLINO Esce l'acciaccato Luca Palmiero ed entra Andréa Le Borgne.16:04
Rientrano in campo i giocatori delle due squadre.16:03
I padroni di casa non hanno sfigurato nella prima parte di gara, poi nel giro di tre minuti la partita ha preso una brutta piega: vedremo se Chiappella opererà dei cambi per rimettere i suoi in carreggiata.16:02
Bel primo tempo a Chiavari, giocato a viso aperto dalle due formazioni. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio al 17’ con Di Mario che colpisce il palo con il sinistro. Al 22’ il vantaggio della squadra ospite: lancio di Izzo verso Tutino, Russo si avventa sulla palla, stoppa di petto e calcia al volo in girata da fuori area con il pallone che si insacca a fil di palo. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: corner di Palumbo verso il secondo palo e colpo di testa vincente di Cancellotti. L’Entella tenta una timida reazione ma sono i campani a recriminare per un contatto sospetto in area dell’Entella tra Aborghetti e Russo ma Perri fa proseguire. Gli uomini di Ballardini chiudono bene gli spazi agli avversari e vanno all’intervallo in vantaggio di due reti.15:52
45'+4'
Finisce la prima frazione di gioco. ENTELLA-AVELLINO 0-2 (22’ Russo, 25’ Cancellotti)!15:50
45'+4'
Cancellotti chiude in corner l'ultimo tentativo di attacco dell'Entella.15:49
45'
Tre minuti di recupero.15:46
43'
AMMONITO Luca Parodi: intervento irruento su Izzo al limite dell'area dell'Avellino.15:44
43'
L'Entella spinge cencando di riaprire la partita.15:44
41'
Problemi al ginocchio per Palmiero: il centrocampista si rialza dopo l'intervento dei sanitari.15:42
38'
L'Avellino non ha mai vinto in serie B sul campo dell'Entella.15:41
35'
Dieci minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:39
33'
Rientra in campo il difensore campano.15:34
32'
Problemi per Izzo, che calcia fuori la palla e accusa un dolore alla caviglia: intervento dei sanitari.15:33
30'
PROTESTE AVELLINO Contatto tra Alborghetti e Russo in area dell'Entella, Perri fa proseguire.15:48
29'
Timida reazione dell'Entella, con l'Avellino che adesso cerca di controllare la gara.15:30
25'
GOL! Entella-AVELLINO 0-2! CANCELLOTTI! Raddoppio degli irpini: corner di Palumbo verso il secondo palo e colpo di testa vincente di Cancellotti!15:28
24'
Capolavoro dell'attaccante campano che firma la quarta rete in campionato.15:25
22'
GOL! Entella-AVELLINO 0-1! RUSSO! Punizione di Izzo dalla propria metà campo verso Tutino ma si avventa Russo che stoppa e tira al volo da fuori area: palla che si insacca all'angolino!15:25
20'
Palla persa da Simic, Cuppone prova il tiro, palla che rimpalla verso Squizzato che calcia al volo: tiro centrale, para Daffara.15:21
17'
PALO ENTELLA! Cross di Karic e colpo di testa di Cancellotti, Daffara respine con i pugni verso Di Mario che calcia con il sinistro e colpisce il palo!15:18
16'
Cross di Bariti, deviato, che arriva a Cuppone che prova senza fortuna a rimetterla in mezzo.15:17
13'
Schema degli irpini: Besaggio crossa sul secondo palo, sponda di Sounas e tiro di prima di Izzo che colpisce male e palla che finisce sul fondo.15:15
12'
Karic duro su Palmiero: punizione dalla trequarti per l'Avellino.15:13
12'
Tutino dalla sinistra mette in mezzo un pallone interessante ma non trova nessun compagno.15:13
11'
Ritmi abbastanza alti in questi primi dieci minuti di gioco.15:12
9'
Cross dalla bandierina che attraversa tutta l'area piccola, poi recupera la difesa dell'Entella.15:10
8'
Palumbo prova a calciare da fuori area con il sinistro: tiro intercettato che finisce in calcio d'angolo.15:09
7'
Punizione di Karic verso il primo palo, controlla Daffara.15:08
6'
AMMONITO Marco Sala, falloso su Bariti.15:07
5'
OCCASIONE ENTELLA! Risposta dei padroni di casa: cross dalla destra di Bariti, colpo di testa di Debenedetti che esce di poco a lato!15:07
3'
OCCASIONE AVELLINO! Lancio di Palumbo per Russo, che lotta con Parodi e poi apre il destro verso il secondo palo: palla che esce di pochissimo!15:04
Primo pallone toccato dai padroni di casa, in maglia biancazzura; ospiti in completo verde.15:02
Allo stadio Sannazzari di Chiavari è tutto pronto. Comincia la sfida ENTELLA-AVELLINO!15:01
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati e dal quarto uomo Gianquinto. Baroni e Colombo rispettivamente al Var e Avar.14:49
L’Avellino deve fare a meno dello squalificato Patierno e degli infortunati Favilli, Pandolfi e Reale. Ballardini si schiera a quattro dietro, con Cancellotti e Sala esterni e Izzo e Simic in mezzo; attacco affidato a Russo e Tutino.14:45
La Virtus Entella deve rinunciare allo squalificato Marconi (dentro Alborghetti) e agli indisponibili Mezzoni e Del Frate. Chiappella mette Karic per Dalla Vecchia a centrocampo, davanti confermati Debenedetti e Cuppone.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Avellino si schiera con il 4-3-1-2: Daffara – Cancellotti, Simic, Izzo, Sala – Besaggio, Palmiero, Sounas – Palumbo – Russo, Tutino. A disposizione: Iannarilli, Enrici, Missori, Milani, Kumi, Fontanarosa, Armellino, Le Borgne, D’Andrea, R. Insigne, Sgarbi, Biasci. All. Ballardini.14:31
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Entella scende in campo con il 3-5-2: Colombi – Parodi, Tiritiello, Alborghetti – Bariti, Benedetti, Squizzato, Karic, Di Mario – Debenedetti, Cuppone. A disposizione: Siaulys, Rinaldini, Del Lungo, Pilati, Turicchia, Nichetti, Franzoni, Dalla Vecchia, Boccadamo, Guiu, Tirelli, Stabile. All. Chiappella.14:30
L’Avellino invece è dodicesimo con 33 punti, due lunghezze sopra gli avversari. La squadra di Ballardini ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo match ha battuto il Padova 1-0 grazie al gol di Russo in pieno recupero.14:07
L’Entella è quindicesima in classifica con 31 punti, in piena zona playout (i liguri sono momentaneamente salvi per la classifica avulsa). La squadra allenata da Andrea Chiappella è reduce da due vittorie consecutive e nell’ultimo turno ha sconfitto il Sudtirol in trasferta per 0-1 grazie alla rete di Ivan Marconi.14:07
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Virtus Entella ed Avellino, gara valida per la trentesima giornata del campionato di serie B.14:06
Virtus Entella - Avellino è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Avellino sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Catanzaro-Reggiana 2-0
14-02-2026
Serie B
Modena-Carrarese 2-0
03-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Spezia 2-2
15-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Avellino 1-2
Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 28 gol e ne ha subiti 42; l'Avellino ha segnato 33 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Avellino - Virtus Entella si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa la Virtus Entella ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Venezia e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 1-2 mentre L'Avellino ha incontrato Padova vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol.
Virtus Entella e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Virtus Entella-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella ha vinto solo due delle nove sfide contro l'Avellino in Serie BKT (5N, 2P), di cui la più recente nel 2016 (2-0, 4 settembre).
L'Avellino non ha mai vinto sul campo della Virtus Entella in Serie BKT (2N, 2P), segnando solo una rete in queste sfide e subendone sette.
La Virtus Entella arriva da due successi nelle ultime due gare, dopo aver subito tre sconfitte di fila in Serie BKT: la squadra di Chiavari non arriva a tre vittorie consecutive nel torneo da gennaio 2021, sotto la guida di Vincenzo Vivarini.
L'Avellino arriva dalla prima vittoria della gestione Davide Ballardini (1-0 vs Padova) e potrebbe ottenere due successi di fila in questo campionato solo per la seconda volta, dopo lo scorso settembre (serie di tre).
Virtus Entella (99) e Avellino (97) sono due delle tre squadre che hanno tentato meno di 100 tiri nello specchio in questo campionato - assieme al Bari con 87.
Con una rete, Tommaso Biasci stabilirebbe il suo record di gol in una stagione in Serie BKT (11 finora, come nel 2023/24 con il Catanzaro contando anche i play-off); tuttavia, il classe '94 non segna da cinque presenze di fila, il suo più lungo stop realizzativo in questo campionato.
Dopo la rete contro il Modena dello scorso 3 marzo, Nermin Karic potrebbe prendere parte ad almeno un gol per due presenze consecutive per la prima volta in Serie BKT. In generale, il classe 1999 è l'unico giocatore del Virtus Entella con almeno tre marcature e almeno tre passaggi vincenti in questo torneo (3G+3A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: