Sale invece l’Avellino che conquista la seconda vittoria consecutiva e avanza in decima posizione con 36 punti, a più cinque dalla zona playout e a meno quattro da quella playoff: prossimo turno in casa contro il Sudtirol che ha solo un punto in più dei campani.

L’Entella è quindicesima in classifica con 31 punti, in piena zona playout (i liguri sono momentaneamente salvi per la classifica avulsa). La squadra allenata da Andrea Chiappella è reduce da due vittorie consecutive e nell’ultimo turno ha sconfitto il Sudtirol in trasferta per 0-1 grazie alla rete di Ivan Marconi.14:07

L’Avellino invece è dodicesimo con 33 punti, due lunghezze sopra gli avversari. La squadra di Ballardini ha raccolto cinque punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo match ha battuto il Padova 1-0 grazie al gol di Russo in pieno recupero.14:07

La Virtus Entella deve rinunciare allo squalificato Marconi (dentro Alborghetti) e agli indisponibili Mezzoni e Del Frate. Chiappella mette Karic per Dalla Vecchia a centrocampo, davanti confermati Debenedetti e Cuppone.14:45

L’Avellino deve fare a meno dello squalificato Patierno e degli infortunati Favilli, Pandolfi e Reale. Ballardini si schiera a quattro dietro, con Cancellotti e Sala esterni e Izzo e Simic in mezzo; attacco affidato a Russo e Tutino.14:45

Arbitra la sfida Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Galimberti e Zanellati e dal quarto uomo Gianquinto. Baroni e Colombo rispettivamente al Var e Avar.14:49

Bel primo tempo a Chiavari, giocato a viso aperto dalle due formazioni. I padroni di casa vanno vicini al vantaggio al 17’ con Di Mario che colpisce il palo con il sinistro. Al 22’ il vantaggio della squadra ospite: lancio di Izzo verso Tutino, Russo si avventa sulla palla, stoppa di petto e calcia al volo in girata da fuori area con il pallone che si insacca a fil di palo. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: corner di Palumbo verso il secondo palo e colpo di testa vincente di Cancellotti. L’Entella tenta una timida reazione ma sono i campani a recriminare per un contatto sospetto in area dell’Entella tra Aborghetti e Russo ma Perri fa proseguire. Gli uomini di Ballardini chiudono bene gli spazi agli avversari e vanno all’intervallo in vantaggio di due reti.15:52

PREPARTITA

Virtus Entella - Avellino è valevole per la giornata numero 30 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 marzo alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Avellino sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0 14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0 03-03-2026 Serie B Calcio Padova-Spezia 2-2 15-03-2026 Serie B Virtus Entella-Avellino 1-2

Attualmente la Virtus Entella si trova 16° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 36 punti (frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 28 gol e ne ha subiti 42; l'Avellino ha segnato 33 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Avellino - Virtus Entella si è giocata il 27 settembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa la Virtus Entella ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Sudtirol e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Venezia e Padova ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino perdendo 1-2 mentre L'Avellino ha incontrato Padova vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol.

Virtus Entella e Avellino si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, l'Avellino ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Virtus Entella-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Virtus Entella ha vinto solo due delle nove sfide contro l'Avellino in Serie BKT (5N, 2P), di cui la più recente nel 2016 (2-0, 4 settembre).

L'Avellino non ha mai vinto sul campo della Virtus Entella in Serie BKT (2N, 2P), segnando solo una rete in queste sfide e subendone sette.

La Virtus Entella arriva da due successi nelle ultime due gare, dopo aver subito tre sconfitte di fila in Serie BKT: la squadra di Chiavari non arriva a tre vittorie consecutive nel torneo da gennaio 2021, sotto la guida di Vincenzo Vivarini.

L'Avellino arriva dalla prima vittoria della gestione Davide Ballardini (1-0 vs Padova) e potrebbe ottenere due successi di fila in questo campionato solo per la seconda volta, dopo lo scorso settembre (serie di tre).

Virtus Entella (99) e Avellino (97) sono due delle tre squadre che hanno tentato meno di 100 tiri nello specchio in questo campionato - assieme al Bari con 87.

Con una rete, Tommaso Biasci stabilirebbe il suo record di gol in una stagione in Serie BKT (11 finora, come nel 2023/24 con il Catanzaro contando anche i play-off); tuttavia, il classe '94 non segna da cinque presenze di fila, il suo più lungo stop realizzativo in questo campionato.

Dopo la rete contro il Modena dello scorso 3 marzo, Nermin Karic potrebbe prendere parte ad almeno un gol per due presenze consecutive per la prima volta in Serie BKT. In generale, il classe 1999 è l'unico giocatore del Virtus Entella con almeno tre marcature e almeno tre passaggi vincenti in questo torneo (3G+3A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: