Si ferma il Bari dopo due vittorie consecutive e ora dovrà vincere il ritorno in trasferta per restare in Serie B.
Prezioso pareggio per il Sudtirol, che al ritorno in casa avrà a disposizione due risultati su tre per evitare la retrocessione.
Il ritorno del play out si giocherà in Trentino il prossimo 22 maggio.
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Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!22:01
Il match tra Bari e Sudtirol termina con un pareggio a reti inviolate, in una sfida caratterizzata da una tensione palpabile. Partono meglio gli ospiti, che iniziano la gara con maggiore aggressività, creando nei primi minuti diverse azioni pericolose. Dopo un quarto d’ora vengono fuori i padroni di casa, che creano in due minuti due nitide occasioni da gol, con Maggiore e Rao. Nel finale di frazione la partita si riaccende con una palla gol per parte(punizione di Maggiore a lato di pochissimo e tiro di Pagano sull’esterno della rete). Nella ripresa gli altoatesini creano diverse palle gol, tra cui una traversa su tiro cross di Davi, chiamando in causa più volte Cerofolini. A dieci minuti dalla fine l’ultima occasione significativa è per i pugliesi, con Cuni che impegna severamente Adamonis.21:58
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Bari-Sudtirol 0-021:57
90'+3'
Tentativo in rovesciata di Odogwu che termina alto.21:55
90'+1'
Quattro minuti di recupero.21:53
88'
Giallo per il Bari. Ammonito Nicola Bellomo per una manata ai danni di El Kaouakibi.21:51
87'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Emanuele Rao ed entra Nicola Bellomo.21:51
87'
Cambio per il Sudtirol. Esce l'attaccante Emanuele Pecorino ed entra il centrocampista Domen Crnigoj.21:50
86'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Fabian Tait.21:49
86'
Cambio di esterni per il Sudtirol. Esce Simone Davi ed entra Karim Zedadka.21:48
81'
Braunoder supera Davi, serve Cuni, che calcia di prima intenzione, impegnando severamente Adamonis.21:44
79'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Silvio Merkaj ed entra Raphael Odogwu.21:40
77'
Tiro cross dalla sinistra di Davi che prende la parte alta della traversa. Piscopo salva sulla linea e subisce fallo da Merkaj.21:39
77'
Cross di Artioli dalla destra per Adamonis, che blocca in presa alta.21:39
76'
Cambio per il Bari. Esce Giulio Maggiore ed entra Giacomo De Pieri.21:38
76'
Cambio in attacco per il Bari. Esce Gabriele Moncini ed entra Marvin Cuni.21:37
75'
Serpentina di Pecorino, che riesce ad entrare in area, ma poi viene rimontato da Dorval.21:37
72'
Giallo per il Bari. Ammonito Kevin Piscopo per uno sgambetto ai danni di Casiraghi.21:34
68'
Pecorino, servito da Molina, si libera e prova una conclusione dal limite di sinistro, che viene respinta da Cerofolini.21:30
65'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Marco Frigerio ed entra Jacopo Martini.21:27
62'
Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Tomas Esteves ed entra Matthias Braunoder.21:25
62'
Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Riccardo Pagano ed entra Federico Artioli.21:24
60'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Simone Tronchin per aver ritardato la ripresa del gioco.21:22
57'
Giallo per il Bari. Ammonito Michele Cerofolini per perdita di tempo.21:19
56'
Cerofolini vola sulla punizione di Casiraghi.21:18
55'
Casiraghi si guadagna una punizione dal limite, subendo fallo da Esteves.21:18
55'
Lunga punizione di Pagano intercettata in presa alta da Adamonis.21:17
54'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Silvio Merkaj per un intervento in gioco pericoloso ai danni di Rao.21:16
51'
Cross di Molina per Merkaj, che stoppa il pallone, ma non riesce a concludere per l'intervento di Esteves.21:14
49'
L'arbitro espelle un componente della panchina del Bari.21:11
48'
Fuga di Rao sulla sinistra, che supera tre avversari e conquista il primo corner della ripresa.21:10
47'
Cross di Molina dalla destra per Merkaj, che viene contrastato da Mantovani. Il pallone giunge a Davi, che di prima intenzione calcia alto.21:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sudtirol.21:07
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Partono meglio gli ospiti, che iniziano la gara con maggiore aggressività, creando nei primi minuti diverse azioni pericolose. Dopo un quarto d’ora vengono fuori i padroni di casa, che creano in due minuti due nitide occasioni da gol, con Maggiore e Rao. Nel finale di frazione la partita si riaccende con una palla gol per parte(punizione di Maggiore a lato di pochissimo e tiro di Pagano sull’esterno della rete).20:50
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Bari-Sudtirol 0-020:49
45'+2'
Giallo per il Bari. Ammonito Gabriele Moncini per un intervento di gioco pericoloso ai danni di Frigerio.20:49
45'+1'
Due minuti di recupero.20:47
42'
Esteves libera Pagano, che si aggiusta il pallone e di destro colpisce l'esterno della rete.20:44
41'
La punzione di Casiraghi termina a lato di pochissimo.20:42
40'
Merkaj conquista una punizione preziosa al limite dell'area avversaria a seguito di un contrasto con Odenthal.20:41
38'
Azione personale di Merkaj, che serve Molina, il cui sinistro di prima intenzione termina alto.20:39
32'
Cross di Molina per Merkaj, che tenta una rovesciata che colpisce però un difensore.20:34
30'
Conclusione di Moncini da fuori area che termina alta.20:31
29'
El Kaouakibi ferma in scivolata Moncini che, sfruttando un rimpallo, stava entrando in area per cercare la conclusione.20:30
26'
Punizione dalla trequarti di Casiraghi e colpo di testa di Frigerio che si spegne sul fondo.20:27
21'
Cerofolini esce al limite dell'area per respingere di testa il pallone, ma il pallone giunge a Frigerio, che prova senza successo a centrare la porta al volo.20:23
15'
Fuga di Rao sulla sinistra, che supera in velocità El Kaouakibi, entra in area e, a tu per tu con Adamonis, calcia a lato.20:16
14'
Azione sulla sinistra di Pagano, che vince un contrasto, entra in area e appoggia all'indietro per l'accorrente Maggiore, che calcia di prima intenzione di sinistro. Adamonis blocca a terra.20:16
10'
Cross da sinistra di Rao e conclusione al volo di Piscopo da posizione defilata. Pallone che termina sull'esterno della rete.20:12
9'
Pecorino è a terra con un taglio al volto a seguito di uno scontro con Odenthal. Il giocatore è medicato dai sanitari.20:10
7'
Molina sulla destra si libera di due difensori, entra in area e calcia di sinistro a lato.20:08
4'
Pecorino recupera un pallone e calcia a giro a lato. Ma l'arbitro fischia un fallo in attacco.20:06
3'
El Kaouakibi entra in area da destra e calcia forte sul primo palo, impegnando Cerofolini.20:04
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Bari.20:01
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Antonio Rapuano di Rimini.19:59
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato in Puglia lo scorso 15 febbraio, è terminato con un successo degli alto atesini per 2-1.19:33
Gli ospiti, avanti in classifica di un punto rispetto ai rivali di oggi, non vincono in campionato dal 15 febbraio, proprio contro il Bari, chiudendo il campionato con un punto nelle ultime 4 giornate.19:32
I padroni di casa, reduci da due successi consecutivi, hanno chiuso il campionato al 17esimo posto a quota 40 punti.19:31
Benvenuti allo Stadio San Nicola di Bari per la sfida tra Bari e Sudtirol, gara valida per la gara di andata del play out di Serie B.19:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori19:30
Bari - Sudtirol è valevole per la giornata numero Play-Off del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Sudtirol sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
180
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
27
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 12 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
17-01-2026
Serie B
Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026
Serie B
Bari-Palermo 0-3
08-02-2026
Serie A
Lecce-Udinese 2-1
21-02-2026
Serie A
Cagliari-Lazio 0-0
07-03-2026
Serie A
Atalanta-Udinese 2-2
22-03-2026
Serie B
Empoli-Pescara 4-2
12-04-2026
Serie A
Genoa-Sassuolo 2-1
25-04-2026
Serie B
Frosinone-Carrarese 3-0
15-05-2026
Serie B
Bari-Südtirol 0-0
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 8 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte). Il Bari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 60; il Sudtirol ha segnato 38 gol e ne ha subiti 48.
Bari e Sudtirol si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Bari-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bari e Südtirol si sono affrontate 10 volte in Serie BKT tra regular e post season, ma solo due di queste sfide sono state disputate al termine della stagione regolare: le semifinali dei playoff 2022/23 quando i pugliesi passarono il turno nonostante la sconfitta esterna per 1-0 nel match di andata (vittoria 1-0 al ritorno e miglior posizionamento in regular season). In generale il bilancio dei precedenti pende leggermente in favore degli altoatesini, che vantano quattro successi a fronte di tre vittorie dei pugliesi (3N).
Bilancio in perfetto equilibrio tra Bari e Südtirol in case dei pugliesi tra regular e post season in Serie BKT: un pareggio e due vittorie per parte tra cui quella dei Galletti nel giugno 2023, quando vinsero la gara di ritorno delle semifinali dei playoff grazie alla rete di Leonardo Benedetti.
Per la terza volta nella sua storia, il Bari disputerà i playout con andata e ritorno in Serie BKT: i pugliesi si sono salvati nel più recente dei due precedenti, superando nel 2023/24 la Ternana (1-1 all’andata e vittoria 3-0 al ritorno), mentre nel 2003/04 retrocedettero in seguito allo spareggio contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata e sconfitta per 0-2 al ritorno - tuttavia, giocarono comunque in cadetteria nella stagione successiva, dopo essere stati ripescati).
Questa è la prima volta che il Südtirol disputa i playout di Serie BKT, mentre in due occasioni ha giocato i playoff del torneo; gli altoatesini hanno vinto due delle tre sfide di post season affrontate nel campionato cadetto (1P), anche se l’unica sconfitta risale all’ultimo di questi incontri proprio contro il Bari in trasferta (1-0 il 2 giugno 2023).
Solo Modena e Sampdoria (11 entrambe) hanno perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto al Bari (12, come Avellino e Mantova) nella regular season di questa Serie BKT. Dall'altra parte, il Südtirol è la terza squadra che ha guadagnato meno punti una volta sotto nel punteggio nel torneo: nove, meglio solo di Mantova (otto) e Virtus Entella (sette).
Emanuele Rao (marzo 2006) è stato uno dei soli due giocatori nati a partire dal 2006 - insieme a Alphadjo Cissè (6G, ottobre 2006) - ad aver segnato più di cinque gol nella regular season di questa Serie BKT: sei, uno dei quali proprio nel match disputato al San Nicola contro il Südtirol, lo scorso 15 febbraio (sconfitta 1-2 in quel caso).
Silvio Merkaj è stato uno dei due giocatori del Südtirol - insieme a Daniele Casiraghi (11) - ad aver preso parte ad almeno 10 reti nella regular season di questa Serie BKT: esattamente 10 per il classe 1997, frutto di un assist e nove gol, incluso quello che ha aperto le marcature nel successo esterno per 2-1 degli altoatesini contro il Bari proprio al San Nicola, lo scorso 15 febbraio.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: