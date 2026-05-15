Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Antonio Rapuano di Rimini.19:59

Pecorino è a terra con un taglio al volto a seguito di uno scontro con Odenthal. Il giocatore è medicato dai sanitari.20:10

Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Partono meglio gli ospiti, che iniziano la gara con maggiore aggressività, creando nei primi minuti diverse azioni pericolose. Dopo un quarto d’ora vengono fuori i padroni di casa, che creano in due minuti due nitide occasioni da gol, con Maggiore e Rao. Nel finale di frazione la partita si riaccende con una palla gol per parte(punizione di Maggiore a lato di pochissimo e tiro di Pagano sull’esterno della rete).20:50

Il match tra Bari e Sudtirol termina con un pareggio a reti inviolate, in una sfida caratterizzata da una tensione palpabile. Partono meglio gli ospiti, che iniziano la gara con maggiore aggressività, creando nei primi minuti diverse azioni pericolose. Dopo un quarto d’ora vengono fuori i padroni di casa, che creano in due minuti due nitide occasioni da gol, con Maggiore e Rao. Nel finale di frazione la partita si riaccende con una palla gol per parte(punizione di Maggiore a lato di pochissimo e tiro di Pagano sull’esterno della rete). Nella ripresa gli altoatesini creano diverse palle gol, tra cui una traversa su tiro cross di Davi, chiamando in causa più volte Cerofolini. A dieci minuti dalla fine l’ultima occasione significativa è per i pugliesi, con Cuni che impegna severamente Adamonis.21:58

PREPARTITA

Bari - Sudtirol è valevole per la giornata numero Play-Off del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 15 maggio alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Sudtirol sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 180 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 27 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 12 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0 07-03-2026 Serie A Atalanta-Udinese 2-2 22-03-2026 Serie B Empoli-Pescara 4-2 12-04-2026 Serie A Genoa-Sassuolo 2-1 25-04-2026 Serie B Frosinone-Carrarese 3-0 15-05-2026 Serie B Bari-Südtirol 0-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece il Sudtirol si trova 16° in classifica con 41 punti (frutto di 8 vittorie, 17 pareggi e 13 sconfitte).

Il Bari ha segnato 38 gol e ne ha subiti 60; il Sudtirol ha segnato 38 gol e ne ha subiti 48.

Bari e Sudtirol si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 3 volte, il Sudtirol ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Bari-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bari e Südtirol si sono affrontate 10 volte in Serie BKT tra regular e post season, ma solo due di queste sfide sono state disputate al termine della stagione regolare: le semifinali dei playoff 2022/23 quando i pugliesi passarono il turno nonostante la sconfitta esterna per 1-0 nel match di andata (vittoria 1-0 al ritorno e miglior posizionamento in regular season). In generale il bilancio dei precedenti pende leggermente in favore degli altoatesini, che vantano quattro successi a fronte di tre vittorie dei pugliesi (3N).

Bilancio in perfetto equilibrio tra Bari e Südtirol in case dei pugliesi tra regular e post season in Serie BKT: un pareggio e due vittorie per parte tra cui quella dei Galletti nel giugno 2023, quando vinsero la gara di ritorno delle semifinali dei playoff grazie alla rete di Leonardo Benedetti.

Per la terza volta nella sua storia, il Bari disputerà i playout con andata e ritorno in Serie BKT: i pugliesi si sono salvati nel più recente dei due precedenti, superando nel 2023/24 la Ternana (1-1 all’andata e vittoria 3-0 al ritorno), mentre nel 2003/04 retrocedettero in seguito allo spareggio contro il Venezia (successo per 1-0 all’andata e sconfitta per 0-2 al ritorno - tuttavia, giocarono comunque in cadetteria nella stagione successiva, dopo essere stati ripescati).

Questa è la prima volta che il Südtirol disputa i playout di Serie BKT, mentre in due occasioni ha giocato i playoff del torneo; gli altoatesini hanno vinto due delle tre sfide di post season affrontate nel campionato cadetto (1P), anche se l’unica sconfitta risale all’ultimo di questi incontri proprio contro il Bari in trasferta (1-0 il 2 giugno 2023).

Solo Modena e Sampdoria (11 entrambe) hanno perso meno punti da situazione di vantaggio rispetto al Bari (12, come Avellino e Mantova) nella regular season di questa Serie BKT. Dall'altra parte, il Südtirol è la terza squadra che ha guadagnato meno punti una volta sotto nel punteggio nel torneo: nove, meglio solo di Mantova (otto) e Virtus Entella (sette).

Emanuele Rao (marzo 2006) è stato uno dei soli due giocatori nati a partire dal 2006 - insieme a Alphadjo Cissè (6G, ottobre 2006) - ad aver segnato più di cinque gol nella regular season di questa Serie BKT: sei, uno dei quali proprio nel match disputato al San Nicola contro il Südtirol, lo scorso 15 febbraio (sconfitta 1-2 in quel caso).

Silvio Merkaj è stato uno dei due giocatori del Südtirol - insieme a Daniele Casiraghi (11) - ad aver preso parte ad almeno 10 reti nella regular season di questa Serie BKT: esattamente 10 per il classe 1997, frutto di un assist e nove gol, incluso quello che ha aperto le marcature nel successo esterno per 2-1 degli altoatesini contro il Bari proprio al San Nicola, lo scorso 15 febbraio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: