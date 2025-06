Da Marassi è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Salernitana. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!22:41

90'+11' Fine partita! Salernitana-Sampdoria 2-0! Decidono le reti di Meulensteen e Curto. 22:32

90'+10' Ci riprova Amatucci da appena fuori area, muro della Sampdoria. 22:30

90'+10' Cartellino giallo a Nicholas Ioannou.22:30

90'+9' Non molla la Salernitana! Tentativo di testa di Alberto Cerri, parata di Ghidotti da pochi metri! 22:29

90'+8' Ammonito Davide Veroli.22:29

90'+6' Rosso diretto per Stojanović! Manata in faccia a Ioannou. 22:28

90'+6' Cartellino giallo ad Antonio Raimondo per l'intervento su Ioannou. 22:26

90'+6' Scintille in campo! Dopo un fallo di Raimondo su Ioannou, si innesa una piccola rissa in campo. Interviene l'arbitro. 22:26

90'+4' Cerri apre a sinistra per Raimondo, l'ex Ternana tenta il tiro ma viene anticipato in scivolata da Riccio. 22:24

90'+2' Espulso Borini! Aureliano dopo l'on field review cambia il colore del cartellino! Irregolare la scivolata con il piede a martello sulla caviglia di Lochoshvili. 22:23

90'+1' On field review! Aureliano va a rivedere l'intervento di Borini su Lochoshvili! Il giocatore della Sampdoria rischia il rosso!22:21

90' Segnalati 8 minuti di recupero. 22:20

89' Finisce la partita di Franco Daryl Tongya Heubang, al suo posto Antonio Raimondo.22:19

86' GOOOOOOOL! SAMPDORIA-Salernitana 2-0! Cross di Ioannou sul secondo palo, sbuca Curto che in un primo tentativo colpisce Gian Marco Ferrari che involontariamente gli restituisce il pallone. Vincente il tap-in finale di Marco Curto che firma il raddoppio!



85' Rimane in fase d'attacco la Sampdoria: attenta la difesa granata ad allontanare. 22:15

83' Esce l'autore del gol Melle Meulensteen, al suo posto Leonardo Benedetti.22:14

83' Nicholas Ioannou entra al posto di Lorenzo Venuti. 22:14

80' Finisce la partita di Fabrizio Caligara, dentro Roberto Soriano.22:10

79' Tentativo di Borini che, disturbato da Gian Marco Ferrari, cerca il tap-in vincente su cross di Sibilli. Parata di Christensen.22:10

77' Ammonito Lorenzo Venuti.22:10

76' La Sampdoria sostituisce Massimo Coda per Fabio Borini.22:11

76' Problemi di crampi per Alex Ferrari, lascia il campo a Marco Curto.22:09

71' Esce in barella Alessio Cragno, al suo posto Simone Ghidotti.22:01

70' Problemi seri per il portiere della Sampdoria: Alessio Cragno esce in barella. 21:59

69' Esce anche Simy per Alberto Cerri.21:59

69' Primi cambi: per la Sampdoria esce Tommaso Corazza, al suo posto Petar Stojanović.21:59

68' Problemi per Cragno: il portiere della Sampdoria si butta a terra e chiede l'intervento dello staff medico. 21:58

66' Punizione dal limite dell'area per la Salernitana: Hrustic colpisce in pieno la barriera! 21:57

60' Sibilli si divora il 2 a 0! L'attaccante, sul filo del fuorigioco, si trova a tu per tu con Christensen ma spara alto! 21:56

58' Proprio per l'intervento di Simy su Cragno, l'attaccante viene ammonito. 21:50

58' Occasione sprecata per la Salernitana! Simy sbuca alle spalle dei difensori avversari, l'attaccante si allunga un po' troppo la palla e perde il tempo per calciare colpendo in pieno con la gamba la faccia di Cragno. 21:50

57' Depaoli cerca la porta: parata di Christensen in due tempi. 21:47

57' Spinta di Franco Daryl Tongya Heubang. Intervento che scalda la panchina avversaria.21:47

51' Ammonito Paolo Ghiglione per un intervento irregolare ai danni di Venuti. 21:51

49' Cross di Venuti che finisce direttamente in porta: parata facile per Christensen.21:52

48' Serpentina di Sibilli che poi cadendo riesce a servire il compagno Maulensteen. Il tiro dell'olandese viene deviato in calcio d'angolo. 21:52

46' Scontro di gioco tra Vieira e Caligara. A terra il giocatore della Sampdoria, interviene lo staff medico. 21:36

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Salernitana!21:36

All'intervallo è la Sampdoria a essere in vantaggio: la squadra di Evani ha creato tanto dai primissimi secondi ed è riuscita a sbloccare il match con una conclusione di testa di Meulensteen. Ottimo il primo tempo di Sibilli, vicino al gol in due occasioni. Dall'altra c'è stato un tentativo a giro di Tongya parato da Cragno. 21:54

45' Fine primo tempo! Sampdoria-Salernitana 1-0! Rete di Maulensteen.21:38

45' Ammonito Yepes: entrata dura in scivolata. 21:34

40' Fallo di Fabio Depaoli: ammonito l'esterno della Sampdoria!21:35

39' GOOOOOOL! Rete di Meulensteen! Tutto nasce da un corner per i blucerchiati: allontana Christensen, Ferrari però gira al volo in area trovando il compagno Maulensteen: tiro di testa e 1 a 0 per la Samp!



37' Occasione Salernitana! Tentativo a giro con il destro del Tongya, la palla finisce tra le braccia di Cragno! 21:44

26' Cooling break! Squadre momentaneamente a riposo. 21:02

24' Occasione Sampdoria! Ancora con Sibilli! Tiro deciso in porta, Christensen para in tuffo! Che intervento del portiere! 21:00

19' La Salernitana tenta nuovamente l'imbucata in area. Attento Gian Marco Ferrari in scivolata. 20:51

17' Cross di Caligara molto lungo, la palla finisce direttamente sul fondo. 20:50

14' Cross profondo sul secondo palo di Sibilli. Ci arriva Depaoli che tenta l'acrobazia dal lato della porta, aggancia il pallone ma manda fuori. 20:46

14' Conclusione di Hrustic alta: la palla termina sopra la traversa.20:45

12' Occasione da gol della Sampdoria! Sibilli si libera nell'area di rigore dopo un grande guizzo di Depaoli, mira il secondo palo con il mancino ma la palla anche questa volta finisce fuori di un soffio! 20:44

8' Primo tiro anche della Sampdoria con un tentativo di Simy. Conclusione centrale, facile per Cragno. 20:40

7' Occasione Sampdoria! Primo tentativo pericoloso del padroni di casa! Tiro di collo pieno di Sibilli che indirizza sul primo palo ma la palla termina di pochissimo fuori!20:40

6' Cross di Yepes sul secondo palo, Riccio tenta invano di colpire in acrobazia. 20:38

4' Prova l'imbucata Venuti: palla lunga del giocatore della Sampdoria per il compagno Coda. Intuisce Christensen in uscita bassa. 20:36

2' Sampdoria che dopo 2 minuti conquista il primo corner della partita. Dalla banderina Yepes, libera però la difesa granata. 20:34

2' Una partenza aggressiva della Sampdoria subito verso l'area avversaria. Fischia però Aureliano per un fallo di Depaoli su Lochoshvili. 20:33

1' Si parte! Comincia Sampdoria-Salernitana! Fischia Gianluca Aureliano! 20:31

Pochi dubbi per Evani, ancora meno per Marino che schiera in campo la stesso formazione titolare vista nell'ultima di campionato contro il Cittadella. Dietro a Simy i soliti Tongya e Caligara. Confermatissimo il centrocampo così come la difesa: l'esperienza di Gian Marco Ferrari al centro della difesa, con lui Ruggeri e Lochoshvili.20:16

Pochi dubbi in attacco: Evani si affida alla coppia Coda-Sibilli. Davanti a Cragno partono titolari Riccio, Alex Ferrari e Veroli. Fasce gestite da Depaoli e Venuti. Non convocato Niang, in panchina Abiuso e Borini. 20:14

FORMAZIONE UFFICIALE SALERNITANA: (3-4-2-1): Christensen - Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili - Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza - Tongya, Caligara - Simy. All. Marino. 20:00

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: (3-5-2): Cragno - Riccio, Ferrari, Veroli - Depaoli, Yepes, Meulensteen, R.Vieira, Venuti - Sibilli, Coda. All. Evani.19:59

Allo stadio Ferraris di Genova si gioca il match di andata dei play-out di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Inizialmente la partita doveva essere tra Salernitana e Frosinone ma a causa della penalizzazione del Brescia Calcio, retrocesso, il club blucerchiato è riuscito a salire in classifica e qualificarsi così ai play-out. Il ritorno, previsto venerdì 20 giugno, decreterà quale sarà la squadra a retrocedere in Serie C. 19:22

Buonasera e bevenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Salernitana, gara d'andata dei play-out di Serie B!19:18

