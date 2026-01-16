Ghiotta occasione non sfruttata dalla Sampdoria che, con una vittoria, sarebbe uscita dalla zona retrocessione. Nonostante un primo tempo giocato con fatica, la squadra di Gregucci era andata in vantaggio con Cherubini. Nella ripresa Samp viva, alla ricerca del raddoppio, ma ha subito il pareggio di Parodi. Virtus Entella che colleziona il secondo risultato utile consecutivo ed è stato importantissimo riuscire a non perdere contro una squadra che gli era dietro in classifica. Nonostante la pochezza offensiva della squadra di Chiappella, ma l'eroe di serata è capitan Parodi che ha riacciuffato i doriani.

E, con questo risultato, la Virtus Entella raggiunge la Reggiana al 13° posto a quota 20 punti. Sampdoria che resta al 16° con 18 punti, e rischia di finire nuovamente tra le ultime tre nel caso vincano Spezia e Bari.

Sampdoria che tornerà in campo domenica 25 gennaio contro il Catanzaro al Cervaolo. Trasferta anche per la Virtus Entella che il 24 farà visita alla Juve Stabia.