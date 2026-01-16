Ghiotta occasione non sfruttata dalla Sampdoria che, con una vittoria, sarebbe uscita dalla zona retrocessione. Nonostante un primo tempo giocato con fatica, la squadra di Gregucci era andata in vantaggio con Cherubini. Nella ripresa Samp viva, alla ricerca del raddoppio, ma ha subito il pareggio di Parodi. Virtus Entella che colleziona il secondo risultato utile consecutivo ed è stato importantissimo riuscire a non perdere contro una squadra che gli era dietro in classifica. Nonostante la pochezza offensiva della squadra di Chiappella, ma l'eroe di serata è capitan Parodi che ha riacciuffato i doriani.
E, con questo risultato, la Virtus Entella raggiunge la Reggiana al 13° posto a quota 20 punti. Sampdoria che resta al 16° con 18 punti, e rischia di finire nuovamente tra le ultime tre nel caso vincano Spezia e Bari.
Sampdoria che tornerà in campo domenica 25 gennaio contro il Catanzaro al Cervaolo. Trasferta anche per la Virtus Entella che il 24 farà visita alla Juve Stabia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
E FINISCE QUI!!! Su questa occasione non sfruttata, finisce 1-1 tra Sampdoria e Virtus Entella. Al gol di Cherubini risponde Parodi a Marassi.22:25
90'+5'
OCCASIONE SAMP!!! Sugli sviluppi del corner, palla che arriva dalle parti di Hadzikadunic che calcia però in maniera troppo morbida e para senza troppi problemi Colombi. Chance non sfruttata per vincere la partita22:25
90'+4'
Colpo di testa di Vulikic sul primo palo, ma para facile Colombi22:23
90'+3'
Karic prova ad alzare un campanile, ma finisce per regalare una rimessa laterale alla Samp in zona d'attacco22:22
90'+2'
Debenedetti messo a terra a centrocampo. Passano i secondi22:21
90'+1'
DENTRO CUNI!!! Ultimo cambio per la Samp: Gregucci si gioca anche la carta Cuni che prende il posto di Brunori22:20
90'+1'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:20
90'
Fumagalli cerca lo spiovente per Debenedetti, palla direttamente tra le braccia di Ghidotti. Cominciato l'ultimo giro d'orologio prima del recupero22:19
89'
CONTROPIEDE ENTELLA!!! Riparte veloce la squadra ospite, palla per Debenedetti che non sfrutta però un 3 contro 3 in campo aperto. Destro sull'esterno della rete.22:19
88'
CI PROVA PAFUNDI!! Batti e ribatti in area, arriva Pafundi che ci prova ma trova la parata di Colombi. Poi Hadzikadunic anticipato prima di cercare il tap-in vincente22:17
87'
Marconi questa volta salva tutto mettendosi tra Barak e il pallone, rifugiandosi poi in angolo. Barak stava per concludere a 5 metri dalla porta22:17
86'
Niente di fatto dal corner, col calcio d'angolo battuto malissimo da Pafundi. Rimessa dal fondo per Colombi22:15
85'
Subito Alborghetti protagonista, col difensore che manda in calcio d'angolo su una palla vacante in area22:13
85'
Dentro anche Alborghetti che prende il posto di Mezzoni. Entella che ha finito i cambi22:13
84'
DOPPIO CAMBIO ENTELLA!!! Chiappella si gioca la carta Fumagalli che prende il posto di un anonimo Guiu22:13
82'
MARCONI, CHE RISCHIO!!! Colpo di testa all'indietro di Marconi in direzione di Colombi, c'è però Brunori che non è lontano e salva tutto il portiere dell'Entella con uno scatto.22:12
81'
Fischio dell'arbirtro dopo il contatto Debenedetti-Abildgaard, punizione in favore della Sampdoria proprio dalla linea di metà campo22:11
80'
Si lamenta Parodi per un colpo subito al volto. L'arbitro Sacchi aveva comunque visto tutto e aveva lasciato il vantaggio all'Entella22:09
79'
Guiu rientra sul destro e cerca la conclusione sul secondo palo, altro tentativo da dimenticare22:09
78'
Colpo di testa di Giordano sugli sviluppi del corner, ma palla fuori. Sembrava quasi uno schema quello della Samp, ma niente di fatto22:07
77'
Prova a reagire la Sampdoria con la discesa di Depaoli sulla destra, cross deviato in angolo22:07
76'
Dentro Pafundi che prende il posto di Massimo Coda. Se Brunori qualcosa ha fatto, Coda non è mai stato pericoloso dalle parti di Colombi22:06
76'
E fuori anche Ioannou già ammonito, dentro Giordano sulla fascia sinistra22:06
75'
TRIPLO CAMBIO SAMP!!! Gregucci toglie Esposito e inserisce Barak, centrocampista sicuramente più offensivo rispetto all'ex Spezia22:05
75'
Primo gol in campionato per Parodi22:04
74'
GOL! Sampdoria-VIRTUS ENTELLA 1-1. Rete di Luca Parodi. Stacco imperioso del capitano dell'Entella che si inserisce alla perfezione sull'assist di Karic. Grandissimo gol degli ospiti e tutto da rifare per la Samp.22:04
73'
Proprio Guiu cerca lo spiovente sul secondo palo, ma palla direttamente tra le braccia di Ghidotti22:02
72'
Arriva il giallo anche per Henderson che fa fallo su Guiu22:01
72'
Ioannou era anche tra i diffidati e il cipriota salterà la prossima della Samp contro il Catanzaro22:01
71'
Ammonito Ioannou per il fallo su Bariti22:00
70'
Subito Bariti pericoloso con un tiro cross da destra, ma ci pensa Abildgaard a chiudere intercettando la linea di tiro21:59
69'
Rischia il giallo Henderson per lo sgambetto su Tiritiello, ma solo richiamo verbale21:58
68'
Dentro anche il neo acquisto Squizzato. L'ex Pescara prende il posto di Nichetti21:57
67'
Cambia anche Chiappella: dentro Bariti che prende il posto di Di Mario, già ammonito21:56
65'
Intanto Gregucci ne approfitta per fare un cambio: dentro Francesco Conti che prende il posto di Cherubini, autore del gol del vantaggio21:54
63'
Altra interruzione per una pallonata sul viso Di Mario che resta a terra. Anche in questo secondo tempo non si sta giocando tantissimo21:53
61'
Ci prova Di Mario con una conclusione da fuori, tentativo da dimenticare21:50
60'
Giù Debenedetti per il contatto con Abildgaard, ma per l'arbitro non c'è nulla. E fa cenno di continuare21:50
59'
Parodi in verticale per Mezzoni che però non controlla e palla in fallo laterale. Virtus Entella che era partita subito con l'occasione del pareggio, ma poi si è spenta di nuovo.21:48
57'
Karic prova a portarsi in area di rigore, ma arriva la chiusura di Salvatore Esposito che guadagna anche il calcio di punizione. Esposito non era partito benissimo, ma col passare dei minuti si sta prendendo sempre più il centrocampo doriano.21:46
55'
Ricordiamo che, se la Sampdoria dovesse vincere questa sfida, sarebbe per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione. Gara importantissima per la squadra di Gregucci.21:45
55'
Ancora Depaoli e Di Mario uno contro l'altro. A terra Depaoli e tutta la panchina della Samp in piedi per chiedere il rosso, ma la punizione viene fischiata in favore dell'Entella. Non c'era fallo di Di Mario e poi il capitano della Samp ha trattenuto palla con le mani.21:44
54'
OCCASIONE SAMPDORIA!!! Esposito lancia per Hadzikadunic che gira di testa, ma Colombi dice di no con un grande intervento. Samp vicina al 2-0, sarà angolo.21:43
53'
Resta a terra Depaoli che sembra in grado però di rialzarsi. Anzi, il capitano della Samp ne approfitta per lamentarsi dell'arbitro chiedendo il rosso per l'intervento di Di Mario.21:42
52'
Ennesimo scontro tra Di Mario e Depaoli sulla fascia e arriva il giallo per il laterale della Virtus Entella21:41
51'
CONTROPIEDE SAMP!!! Dall'angolo dell'Entella al contropiede della Samp, con Cherubini che prova a lanciare Brunori anticipato all'ultimo da Mezzoni. Che rischio.21:40
50'
ENTELLA VICINA AL PAREGGIO!!! Cross di Di Mario respinto, Nichetti ci prova dalla distanza con un destro preciso, ma Ghidotti salva in angolo con un gran tuffo.22:32
47'
C'è un cambio nella Virtus Entella. Dentro Dalla Vecchia al posto di Franzoni. Serviva cambiare davanti e Chiappella ha inserito subito Dalla Vecchia per vedere qualcosa di diverso21:35
46'
SI RIPARTE A MARASSI!!!21:34
Sampdoria che non riusciva ad uscire dalla propria metà campo nella prima mezz'ora di gioco, ma ha trovato poi l'energia necessaria per creare qualche pericolo dalle parti di Colombi. E, col gol del vantaggio, aumenteranno ulteriormente gli spazi nella ripresa. Virtus Entella che ha passato tanto tempo nella metà campo avversaria ma, a conti fatti, ha creato solo una vera occasione. Debenedetti ha toccato pochissimi palloni, Guiu non si è praticamente visto. Devono accendersi per permettere agli ospiti di far qualcosa di significativo.21:30
La Virtus Entella fa la partita nella prima mezz'ora, anche se crea un solo pericolo con Karic. La Sampdoria non fa niente nella prima mezz'ora, ma poi segna con un gol fantastico di Cherubini. Questa è la sintesi del primo tempo che, dobbiamo dire, è stato lo spot perfetto per introdurre il tempo effettivo nel calcio. Si è giocato davvero pochissimo.21:21
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Senza giocare questo ultimo minuto, per il fallo e la punizione che non si è battuta, Sacchi manda tutti negli spogliatoi. 1-0 per la Sampdoria con Cherubini che ha sbloccato il derby con la Virtus Entella.21:20
45'+1'
Altra interruzione col richiamo verbale di Sacchi ai danni di Franzoni per il fallo su Henderson21:19
45'
Un minuto di recupero in questo primo tempo... Un po' poco viste le tantissime interruzioni21:18
44'
Di Mario sembra comunque in grado di poter rialzarsi e continuare il match. Almeno per ora21:16
43'
Gioco fermo perché è rimasto a terra Di Mario dopo un contrasto con Depaoli. E ci stava anche il fallo, l'arbitro non aveva visto niente.21:15
41'
Palla lunga per Mezzoni, capisce tutto Abildgaard che va a chiudere sull'esterno della squadra ospite21:13
40'
Tiritiello rischia tantissimo col suo passaggio che finisce direttamente contro Coda, recupera Parodi che sventa questa possibile occasione per la Samp21:13
38'
Ci prova BRUNORI che si gira sul sinistro e fa partire la conclusione, palla deviata in angolo. Adesso è un'altra Sampdoria che fino al gol non aveva produtto nulla.21:11
35'
Primo gol in campionato per Cherubini21:08
34'
GOL! SAMPDORIA-Virtus Entella 1-0. Rete di Luigi Cherubini. Si sblocca il derby in favore dei doriani grazie alla cavalcata di Cherubini che, dopo aver rubato palla, ne salta due palla al piede (Nichetti e Marconi) e poi batte Colombi con la sua conclusione da fuori.
Sinistro da fuori di IOANNOU che non inquadra però la porta di Colombi. Seconda conclusione verso la porta per i padroni di casa21:04
31'
61% di possesso palla per la Virtus Entella nella prima mezz'ora di gioco21:03
30'
Ci prova ESPOSITO direttamente dal calcio di punizione, palla deviata in angolo dalla barriera21:03
29'
Esposito guadagna un calcio di punizione appena fuori dall'area. Fallo di Debenedetti che ha trattenuto l'ex Spezia.21:01
27'
Ancora gioco fermo dopo il contrasto Depaoli-Di Mario, col laterale della Samp che è rimasto a terra20:59
26'
Bella chiusura di Salvatore Esposito su Mezzoni, il centrocampista della Samp guadagna anche un calcio di punizione a proprio favore20:59
25'
Palla di Ghidotti direttamente in fallo larerale. Arriva qualche fischio del pubblico di casa. Anche perché, dopo 25 minuti, la Sampdoria non ha prodotto ancora nessuna occasione.20:57
24'
Di Mario attivo sulla sinistra, ma il suo cross è facile preda di Ghidotti in uscita20:57
21'
Marconi col gomito alto su Brunori. Punizione per la Samp, ma sempre nella propria metà campo21:28
17'
Un po' di falli, tante interruzioni. Al momento non ci sono occasioni in questo derby se non per quella di Karic al 6'20:51
15'
Resta a terra dolorante Abildgaard dopo uno stacco aereo con Parodi. Punizione per la Sampdoria dalla propria metà campo20:47
13'
Esposito vede il movimento di Depaoli, ma il lancio dell'ex Spezia e Inter è impreciso20:45
12'
Ancora ospiti nell'area avversaria, ma Karic tocca col braccio sul tentativo di rilancio di Cherubini. Punizione per la Samp che respira20:44
10'
Palla lunga per Franzoni, ma arriva la chiusura di Abildgaard che si rifugia in fallo laterale. Molto meglio l'Entella in questo avvio di gara20:43
8'
Altro calcio di punizione in favore della Virtus Entella, ma arriva il fallo in attacco di Karic che manda giù Abildgaard.20:41
6'
PRIMA OCCASIONE!!! Karic va col sinistro che trova però Ioannou che si immola col corpo a deviare la conclusione20:38
4'
Ancora un fallo sull'out di sinistra. Questa volta di Vulikic su Mezzoni. Altra punizione per la Virtus20:37
2'
Mezzoni e Parodi si scontrano, ma per colpa della spinta di Coda. Interessante punizione per la Virtus Entella.20:36
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...20:33
Il direttore di gara sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e El Filali e dal quarto ufficiale, il sig. Paride Tremolada. In sala VAR ci saranno Antonio Giua (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).19:28
C'è solo un precedente, in partite ufficiali, tra Sampdoria e Virtus Entella. La gara d'andata in cui ha vinto la Virtus Entella per 3-1 grazie alle reti di Debenedetti, Franzoni (su rigore) e Tiritiello. Del solito Coda, il gol per i doriani.20:12
Solo un cambio per la Virtus Entella rispetto alla gara col Monza. Torna in campo, infatti, Tiritiello che non era stato nemmeno convocato per la prima dell'anno. È rimasto solo un giocatore tra gli indisponibili: Boccadamo.20:34
Tre cambi per la Sampdoria rispetto ad Avellino: dentro Vulikic al posto di Ferrari in difesa, mentre a centrocampo c'è la prima da titolare di Salvatore Esposito appena preso dallo Spezia. Dentro anche Ioannou con i due che prendono il posto di Conti e Barak. Gregucci deve fare a meno di Altare, Casalino, Ferri, Girelli, Malagrida, Narro, Ricci, Riccio, Romagnoli e Venuti.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI: La Virtus Entella si schiea con un 3-4-2-1 in cui figurano: Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni, Nichetti, Karic, Di Mario - Franzoni, B.Guiu - Debenedetti. All. Andrea Chiappella. A disposizione: Del Frate - D.Portanova, Del Lungo, Turicchia, Alborghetti - Bariti, Squizzato, Dalla Vecchia - Fumagalli, Cuppone, Russo.20:40
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Ghidotti - Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic - Depaoli, L.Henderson, Sal.Esposito, Cherubini, Ioannou - Brunori, Coda. All. Angelo Gregucci. A disposizione: N.Ravaglia, T.Martinelli - A.Ferrari, Palma, Giordano - F.Conti, Barak, Benedetti, Bellemo - Pafundi, Çuni, Begic.20:29
Virtus Entella che si è rialzata proprio nell'ultima partita con la vittoria - a sorpresa - per 1-0 col Monza, fino a quel momento seconda in classifica. La squadra di Chiavari, con questo successo, è tornata a fare tre punti, cosa che mancava dal 1° novembre scorso. Nel parziale, avevano raccolto 4 sconfitte e 3 pareggi nelle 7 gare precedenti.20:09
Sampdoria che ha perso la prima gara dell'anno contro l'Avellino ma, tutto sommato, non vive un periodo negativo. 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 gare: parziale che ha portato i doriani a -2 dalla zona salvezza. E quella contro la Virtus Entella sarà una ghiotta occasione per uscire, per la prima volta, dalla zona retrocessione.20:07
Benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Virtus Entella, gara valida per la Giornata 20 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Marassi di Genova.19:27
Attualmente la Sampdoria si trova 16° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 20 punti (frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28; la Virtus Entella ha segnato 18 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Virtus Entella - Sampdoria si è giocata il 17 ottobre 2025 e si è conclusa 3-1.
In casa la Sampdoria ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Venezia e il Monza ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Monza vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.
Sampdoria e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.
Sampdoria-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Virtus Entella si è imposta per 3-1 nel match di andata contro la Sampdoria lo scorso ottobre; i biancocelesti potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali di un campionato di Serie BKT contro una squadra ligure per la prima volta nella loro storia.
La Sampdoria ha perso tutti gli ultimi tre derby liguri disputati in Serie BKT, compresi entrambi quelli del torneo in corso (3-1 contro la Virtus Entella e 1-0 contro lo Spezia): tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 16 sfide di questo tipo nel torneo (6V, 7N). I blucerchiati non hanno mai subito quattro ko consecutivi nei derby giocati nella competizione.
Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria ha raccolto soltanto 17 punti nelle prime 19 partite di un campionato di Serie BKT (considerando tre punti a vittoria da sempre). I blucerchiati, hanno vinto le ultime tre sfide consecutive al Ferraris e non arrivano a quattro successi interni di fila nel torneo da ottobre-dicembre 2023, sotto la gestione di Andrea Pirlo.
Dopo un filotto di sette gare senza vittorie (3N, 4P), la Virtus Entella ha strappato la posta piena nell'ultima sfida di campionato contro il Monza; i liguri potrebbero vincere due gare consecutive nella competizione per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021 (tre in quel caso, con Vincenzo Vivarini in panchina).
La Virtus Entella è la squadra che ha subito il maggior numero di gol su sviluppi di palla inattiva in questo campionato: ben 17 sui 26 totali (il 65%), dei quali nove a seguito di un calcio d'angolo (meno soltanto dello Spezia, primo a quota 10 in questa classifica).
Contro la Virtus Entella, Massimo Coda ha segnato in cinque delle ultime sette partite di campionato, compresa la sfida d'andata dello scorso ottobre; in caso di gol, l'attaccante della Sampdoria andrebbe in doppia cifra di reti per l'ottava volta nella competizione (sui 10 tornei complessivi disputati): più di qualsiasi altro giocatore considerando Serie A e Serie BKT nel periodo (dal 2015/16).
Andrea Tiritiello - un gol contro la Sampdoria nel match di andata di questo campionato - è il miglior marcatore della Virtus Entella nel torneo in corso, con sei reti all'attivo; tuttavia, tutti i sei centri del difensore classe 1995 sono arrivati in gare interne, mentre l'ultima volta in cui è andato a bersaglio in trasferta in Serie BKT risale al novembre 2021, con il Cosenza contro il Parma.
