Beffa clamorosa per il Verona vedendo le tante occasioni del primo tempo e il dominio della squadra di Baroni. Nella ripresa scaligeri meno pimpanti e pericolosi, ma arriva il vantaggio meritato con la doppietta di Mosquera. Ma, subito dopo, il Catanzaro la pareggia col rigore di Pecorino. E, da quel momento, si spegne un po' la partita del Verona che non riesce a rispondere per il nuovo vantaggio. Anzi, la squadra di Baroni resta addirittura in 10 per l'infortunio di Cerbone.
E, con questo risultato, il Verona sale a quota 8 punti in 7 giornate, rimanendo fuori dalla zona playoff. Il Catanzaro è 18° con quattro punti al pari della Carrarese.
Catanzaro che tornerà in campo sabato prossimo, in casa, contro l'Ascoli. Il Verona avrà il doppio turno in casa consecutivo: al Bentegodi, il 25 ottobre, arriverà il Pisa, una delle formazioni che sognano la Serie A.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Hellas Verona-Catanzaro e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.22:27
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Il Verona non riesce a superare il Catanzaro. 2-2 al Bentegodi, qualche fischio dalle tribune22:25
90'+4'
Bella palla di Pafundi, d'esterno, per Candela che si inserisce in area, ma commette fallo su Frese. Ancora un minuto per il Verona22:24
90'+3'
AKALE A TERRA IN AREA!!! Mosquera serve Akalé in area di rigore: supera Petriccione, poi va giù a tu per tu con Antonini. Ma non c'è niente. L'attaccante del Verona è scivolato22:23
90'+1'
Trattenuta di Imperiale su Akalé. Giallo per il difensore del Catanzaro22:21
90'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:20
87'
Scorre il tempo. Ma il Verona è lontano, per ora, dall'area di rigore degli ospiti22:18
86'
Ne approfitta Gorgone per un cambio. Dentro Koffi per Pecorino, autore del pareggio su rigore22:15
85'
VERONA IN 10!!! Niente da fare per Cerbone. Di nuovo a terra l'esterno offensivo del Verona e i padroni di casa chiuderanno in 1022:19
83'
Cerbone prova a rientrare in campo. Il Verona ha bisogno di nuova linfa perché il gioco della squadra di casa si è un po' bloccato.22:13
81'
Cerbone a terra dopo uno scontro di gioco sull'out di sinistra. Ed è un problema per Baroni perché il Verona ha finito tutti i cambi22:11
79'
Fuori anche Calabrese, che ha commesso il fallo da rigore. Al suo posto Slotsager22:08
79'
Cambia tutto Baroni. Dentro anche Cerbone per De Battisti22:07
78'
Vuole più aggressività in mezzo al campo Baroni. Dentro Harroui per Le Borgne22:07
76'
Giallo per Alesi per un intervento in ritardo22:06
76'
E questo è solo il 1° gol di Pecorino in campionato22:06
75'
GOL! Verona-CATANZARO 2-2. Rete di Emanuele Pecorino. E i calabresi trovano l'immediato pareggio col rigore di Pecorino che calcia di potenza là dove Perilli non può arrivare.
RIGORE PER IL CATANZARO!!! Palla dentro per Pecorino che viene messo giù da Calabrese in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi: penalty per i calabresi22:04
72'
Baroni, invece, comincia a difendersi un po' di più. Dentro Frese che prende il posto di Sarr, autore di un assist22:01
72'
È un doppio cambio per il Catanzaro perché esce anche capitan Iemmello che lascia il posto a Arditi22:02
71'
Cambia Gorgone che, adesso, può e deve solo attaccare per recuperare il risultato. Dentro Pafundi per Di Francesco22:00
69'
Prova a reagire il Catanzaro con Candela, fallo di De Battisti e punizione interessante per gli ospiti23:06
68'
E sono 6 i gol di Mosquera in questa prima parte di stagione21:57
67'
GOL! VERONA-Catanzaro 2-1. Rete di Daniel Mosquera. E gli scaligeri la ribaltano ancora con Mosquera che di testa trova l'angolino basso dove Pigliacelli non può arrivare. Assist di Sarr direttamente di calcio d'angolo
Sarr cerca Mosquera, ma l'attaccante del Verona viene anticipato21:56
64'
CI PROVA PECORINO!!! Si rivede il Catanzaro in avanti. C'è Pecorino che ci prova con un sinistro a giro dal limite dell'area, ma non trova la porta di Perilli21:54
63'
Cambio anche nel Verona con l'ingresso di Akalé per Livramento. Il capoverdiano era stato ammonito nel primo tempo21:52
62'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Alesi che prende il posto di Giovane e si inserisce come trequartista alle spalle di Pecorino e Tchaouna21:52
61'
Ancora gioco fermo. Questa volta è Giovane a rimanere a terra infortunato. E qui arriverà il cambio...21:50
60'
Conclusione anche di Zappa da fuori area, anche questa ribattuta. Il Verona sta provando spesso da fuori area. Si fa più fatica ad entrare e a sfondare21:49
59'
Iannoni prova a sfondare per vie centrali, ma il centrocampista del Verona commette fallo21:47
58'
Petriccione ci prova comunque. E, almeno per adesso, rientra in campo. Ristabilita la parità numerica21:46
55'
Davvero un brutto colpo per Petriccione che si rialza solo adesso. Catanzaro che potrebbe essere costretto al cambio21:45
54'
Gioco fermo. A terra Petriccione dopo un testa contro testa con Dawidowicz21:43
52'
ALTRA CHANCE PER MOSQUERA!!! Iannoni si inserisce in area, viene anticipato dallo stesso Mosquera che cerca il diagonale, ma sfiora soltanto il palo alla destra di Pigliacelli21:43
51'
Sarr scambia con Mosquera, palla di ritorno per lo svedese ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa calabrese21:40
48'
La prima conclusione del secondo tempo la fa Le Borgne, ma il suo destro è facile preda di Pigliacelli21:38
47'
Cambio nel Catanzaro con l'ingresso di Tchaouna per Mosti. Il classe 2005 è un attaccante a tutti gli effetti e il Catanzaro spera, mettendolo, di allungare la squadra e non essere troppo bassa. Fuori Mosti che ha anche subito un colpo nel primo tempo21:35
46'
SI RIPARTE A VERONA!!!21:35
Arrabbiato Baroni a fine primo tempo. Non tanto per la prestazione dei suoi, ci mancherebbe, ma per la mole di occasioni mangiate dalla propria squadra. Il Verona non può chiudere la prima frazione di gioco con 18 conclusioni e un solo gol fatto. Gli scaligeri dovranno essere più precisi, anche perché il Catanzaro ha dimostrato di saper far male all'occasione giusta. Lo stesso Catanzaro dovrà, per forza di cose, alzare un po' il baricentro. Non può fare solo e soltanto una partita difensiva come nel primo tempo. Così il gol rischi di prenderlo sempre.21:30
Solo Verona in campo, con la squadra di Baroni che ha dominato in lungo e in largo. Il Catanzaro, però, ha comunque avuto due chance e ha colpito con Candela. Poi l'assedio degli scaligeri che ha prodotto almeno un gol con Mosquera. Ma sono state tantissime le chance di segnare per il Verona che ha sbagliato l'impossibile tra Sarr, Livramento, Iannoni, Bernede e lo stesso Mosquera oltre alle parate di Pigliacelli.21:20
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 al Bentegodi. Al gol di Candela ribatte il solito Mosquera.21:19
45'+1'
Un minuto di recupero...21:17
45'
ALTRA CHANCE VERONA!!! Sugli svilippi del corner, ci prova Bernede da fuori area col sinistro, sfiorando la traversa della porta del Catanzaro21:16
44'
OCCASIONISSIMA PER IL VERONA!!! Zappa pennella per Sarr che è solo davanti a Pigliacelli, ma il portiere del Catanzaro dice di no e manda in angolo21:29
43'
E occhio a Iannoni che gira, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, traiettoria stranissima e Pigliacelli riesce a mandare in angolo21:15
41'
Giallo per Livramento che interviene fallosamente su Imperiale sulla trequarti21:13
40'
Ci prova SARR dalla distanza, palla che rimbalza un paio di volte, ma Pigliacelli non si lascia sorprendere21:12
39'
E il Verona continua ad attaccare. De Battisti sale a sinistra conquistando l'angolo. La squadra di Baroni vuole ribaltarla prima della fine del primo tempo21:11
38'
E sono 5 i gol in campionato per Mosquera21:10
37'
GOL! VERONA-Catanzaro 1-1. Rete di Daniel Mosquera. E alla 13a conclusione della partita, il Verona trova il gol del pareggio col perfetto inserimento di Mosquera che batte Pigliacielli, con una conclusione ravvicinata, sull'assist di Livramento.
ANCORA SARR!!! Mosquera allarga a sinistra per Sarr che se la porta sul destro e prova la conclusione ma calcia alto. Tante occasionissime per il Verona21:08
35'
Sono già 11 le conclusioni tentate dal Verona in questo primo tempo21:07
34'
SARR SFIORA IL GOL!!! Livramento da destra, Mosquera non ci arriva, c'è Sarr sul secondo palo, ma Candela è provvidenziale col suo intervento a mandare in angolo. Verona vicinissima al pareggio21:06
30'
62% di possesso palla per il Verona in questa prima mezz'ora di gioco...21:03
27'
Zappa cerca e trova Mosquera a centro area, colpo di testa dell'attaccante del Verona che non inquadra però la porta di Pigliacelli21:27
26'
Gioco fermo. A terra Mosti colpito da Iannoni col classico pestone a centrocampo20:57
24'
Ci prova IANNONI, ma manda alto con una conclusione da dentro l'area. Aveva fatto tutto Sarr a sinistra, col cross respinto dalla difesa, ma non ne ha approfittato Iannoni21:27
22'
CATANZARO VELOCE!!! Iemmello ripulisce un ottimo pallone per Candela che se ne va sulla destra: cross per Pecorino che riesce a girare verso la porta, ma respinge Perilli. Catanzaro che prova a colpire quando può20:54
22'
Alla fine è Le Borgne il trequartista del Verona. Bernede gioca più indietro in coppia con Iannoni.20:54
21'
Prova a inserirsi Le Borgne sulla pennellata di Iannoni, ma capisce tutto Pigliacelli che lo anticipa in uscita20:53
19'
Il Catanzaro però si difende bene. Livramento prova a sfondare sulla destra, ma Petriccione mette il corpo e guadagna il fallo20:52
17'
Tutto il Verona nella metà campo avversaria. C'è comunque la reazione della squadra di Baroni dopo il gol subito20:50
15'
Anche Pigliacelli, palla al piede, si prende qualche rischio. Sempre Mosquera a pressare altissimo20:47
13'
Petriccione rischia tantissimo sul pressing di Mosquera, ma riesce a salvarsi mandando all'indietro. Che rischio20:45
12'
1° gol in campionato per Candela20:44
11'
GOL! Verona-CATANZARO 0-1. Rete di Antonio Candela. Destro di contro balzo di Candela che batte Perilli dopo l'assist da sinistra di Imperiale. Tutto merito, però, della discesa di Di Francesco sulla fascia.
OCCASIONE VERONA!!! Transizione di Le Borgne che allarga a sinistra per Sarr. Lo svedese prova il destro a giro che non va lontanissimo dalla porta di Pigliacelli21:25
8'
Mosquera ne salta due, ma poi calcia male una volta entrato in area. Peccato per il Verona che aveva risalito bene il campo20:40
7'
RISPONDE IL CATANZARO!!! Cross di Di Francesco da sinistra, arriva il colpo di testa di Giovane che trova però la porta di Perilli20:39
6'
Ci prova anche IANNONI ma il suo sinistro è da dimenticare. Verona pimpante, comunque, in questo avvio20:37
5'
Niente angolo! Viene segnalato il fuorigioco precedente di Le Borgne e si riprenderà da una rimessa dal fondo20:37
5'
OCCHIO AL VERONA!!! Mosquera difende bene palla, passaggio all'indietro per Livramento che prova la conclusione da dentro l'area e c'è una devazione in angolo. Prima chance20:36
4'
Sarr cerca Le Borgne sul secondo palo, capisce tutto D'Alessandro che lo anticipa di testa20:36
3'
È il Verona a fare possesso in questi primi minuti, Catanzaro tutto nella propria metà campo20:35
1'
SI PARTE A VERONA!!! Primo possesso per l'Hellas...20:32
Il direttore di gara sarà il sig. Mario Perri della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pistarelli e dal quarto ufficiale, il sig. Mattia Drigo. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Alberto Santoro (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).02:06
Sono 40 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Verona e Catanzaro. Il bilancio pende dalla parte degli scaligeri con 14 vittorie oltre a 17 pareggi e 9 hurrà per i calabresi. L'ultima sfida tra le due risale al 1° turno di Coppa Italia nell'agosto 2021, col 3-0 per il Verona siglato da Günter, Lazovic e l'autorete di Fazio. L'ultima volta in Serie B, invece, risale alla stagione 2005-2006. Vittoria Hellas al Bentegodi per 1-0 col gol di Adailton e 0-0 a Catanzaro al ritorno.02:10
Sono quattro i cambi per Gorgone dopo la partita col Mantova. Sulle fasce ci sono Candela e Di Francesco al posto di Frosinini e Dorval. Fuori anche Pafundi e Alesi che lasciano spazio a Pecorino e Giovane. Out Pogacar, Reita e Loubao.20:27
Baroni senza lo squalificato Edmundsson: c'è Calabrese ad affiancare Dawidowicz in difesa. Fuori anche Lella, c'è Bernede a partire titolare a centrocampo. Sempre out Suslov, Serdar, Toniolo, Korac, Compagnon, Bradaric e Bega.20:25
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro scende in campo con un 3-5-1-1 in cui figurano: Pigliacelli - Ruggero, Matias Antonini, Imperiale - A.Candela, Mosti, Petriccione, Giovane, F.Di Francesco - Iemmello - Pecorino. All. Giorgio Gorgone. A disposizione: Marietta - Frosinini, Koffi, Postiglione, Verrengia, Dorval - M.D'Alessandro, Alesi, Pafundi - Buso, Tchaouna, Arditi.20:32
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Verona scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Perilli - Zappa, Calabrese, Dawidowicz, De Battisti - Bernede, Iannoni - Livramento, Le Borgne, A.Sarr - D.Mosquera. All. Marco Baroni. A disposizione: Leali - Cham, Slotsager, Frese - Kastanos, Harroui, Lella - Sezonienko, Cerbone, Akalé, Mulattieri, Ekuban.21:27
Vive una profonda crisi, invece, il Catanzaro che è fanalino di coda di questo campionato dopo solo sei giornate. La squadra di Gorgone ha centrato un solo successo, quello contro la Carrarese prima della sosta. All'ultima giornata, i calabresi hanno preso in casa col Mantova per 3-1.02:16
È un Verona che non ha ancora trovato continuità in questo inizio di stagione. La squadra di Marco Baroni ha conquistato solo 2 vittorie in 5 giornate, contro Arezzo e Vicenza, ma arriva dalla pesante sconfitta contro il Modena all'ultima giornata. Pesante perché gli scaligeri vincevano fino all'85' - grazie alla doppietta di Mosquera - ma, nel finale, hanno ribaltato tutto Montevago e Belotti. Verona, per ora, fuori dalla zona playoff.02:13
Benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Catanzaro, gara valida per la Giornata 7 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.02:04
Verona - Catanzaro è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 16 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Catanzaro sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
7
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
5.3
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Genoa-Ascoli 4-1
23-08-2026
Serie B
Pisa-Calcio Padova 0-1
30-08-2026
Serie B
Benevento-Südtirol 1-1
06-09-2026
Serie A
Frosinone-Venezia 3-2
18-09-2026
Serie B
Juve Stabia-Cesena 1-1
Attualmente il Verona si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Verona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 12; il Catanzaro ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Verona ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Vicenza e il Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, la Sampdoria e il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 3-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Mantova perdendo 1-3.
Verona e Catanzaro si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, il Catanzaro ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Verona-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Hellas Verona e Catanzaro tornano ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre 20 anni dall'ultimo match, andato in scena il 18 febbraio 2006 (0-0). I giallorossi non vincono da nove partite (5N, 4P) contro i veneti nel torneo cadetto; l'ultimo successo dei calabresi contro gli scaligeri nella competizione risale al 9 ottobre 1966 (3-1 in casa).
L'Hellas Verona ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Catanzaro in Serie BKT, subendo soltanto un gol nel parziale (tre 'clean sheet'); si tratta della striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi degli scaligeri contro un'avversaria, considerando le squadre che partecipano a questo campionato cadetto.
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli (1-2) alla prima giornata di campionato, l'Hellas Verona ha vinto le due successive al Bentegodi, contro Arezzo e Vicenza, con un punteggio complessivo di 7-1; gli scaligeri potrebbero infilare tre vittorie interne consecutive in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2016-gennaio 2017, sotto la gestione di Fabio Pecchia.
Il Catanzaro ha perso sette delle ultime otto partite (1V) di Serie BKT: nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (dallo scorso maggio), considerando anche il massimo campionato (sette ko pure per il Parma). Nel dettaglio, i calabresi potrebbero subire cinque sconfitte nelle prime cinque gare esterne di un torneo cadetto soltanto per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 e 1983/84.
Si affrontano la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati (l'Hellas Verona, con cinque) e una delle due a non averne ancora realizzato alcuno con calciatori entrati a gara in corso in questo campionato (il Catanzaro, al pari del Cesena).
Tra i giocatori che hanno esordito nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto (dal 2007/08), Daniel Mosquera è l'unico ad avere firmato una marcatura multipla in ciascuna delle prime due gare in assoluto in Serie BKT. L'attaccante dell'Hellas conta già quattro reti nelle due partite giocate in questo campionato: soltanto una in meno rispetto a quelle segnate (cinque) in tutte le precedenti 57 disputate in Serie A.
Pietro Iemmello è l'unico giocatore della rosa del Catanzaro ad avere segnato contro l'Hellas Verona in Serie BKT: due reti, entrambe al Bentegodi, nel maggio 2013, con la Pro Vercelli, e nel maggio 2019, col Foggia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: