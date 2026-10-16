Beffa clamorosa per il Verona vedendo le tante occasioni del primo tempo e il dominio della squadra di Baroni. Nella ripresa scaligeri meno pimpanti e pericolosi, ma arriva il vantaggio meritato con la doppietta di Mosquera. Ma, subito dopo, il Catanzaro la pareggia col rigore di Pecorino. E, da quel momento, si spegne un po' la partita del Verona che non riesce a rispondere per il nuovo vantaggio. Anzi, la squadra di Baroni resta addirittura in 10 per l'infortunio di Cerbone.

È un Verona che non ha ancora trovato continuità in questo inizio di stagione. La squadra di Marco Baroni ha conquistato solo 2 vittorie in 5 giornate, contro Arezzo e Vicenza, ma arriva dalla pesante sconfitta contro il Modena all'ultima giornata. Pesante perché gli scaligeri vincevano fino all'85' - grazie alla doppietta di Mosquera - ma, nel finale, hanno ribaltato tutto Montevago e Belotti. Verona, per ora, fuori dalla zona playoff.02:13

Vive una profonda crisi, invece, il Catanzaro che è fanalino di coda di questo campionato dopo solo sei giornate. La squadra di Gorgone ha centrato un solo successo, quello contro la Carrarese prima della sosta. All'ultima giornata, i calabresi hanno preso in casa col Mantova per 3-1.02:16

Sono quattro i cambi per Gorgone dopo la partita col Mantova. Sulle fasce ci sono Candela e Di Francesco al posto di Frosinini e Dorval. Fuori anche Pafundi e Alesi che lasciano spazio a Pecorino e Giovane. Out Pogacar, Reita e Loubao.20:27

Sono 40 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Verona e Catanzaro. Il bilancio pende dalla parte degli scaligeri con 14 vittorie oltre a 17 pareggi e 9 hurrà per i calabresi. L'ultima sfida tra le due risale al 1° turno di Coppa Italia nell'agosto 2021, col 3-0 per il Verona siglato da Günter, Lazovic e l'autorete di Fazio. L'ultima volta in Serie B, invece, risale alla stagione 2005-2006. Vittoria Hellas al Bentegodi per 1-0 col gol di Adailton e 0-0 a Catanzaro al ritorno.02:10

Il direttore di gara sarà il sig. Mario Perri della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pistarelli e dal quarto ufficiale, il sig. Mattia Drigo. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Alberto Santoro (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).02:06

Solo Verona in campo, con la squadra di Baroni che ha dominato in lungo e in largo. Il Catanzaro, però, ha comunque avuto due chance e ha colpito con Candela. Poi l'assedio degli scaligeri che ha prodotto almeno un gol con Mosquera. Ma sono state tantissime le chance di segnare per il Verona che ha sbagliato l'impossibile tra Sarr, Livramento, Iannoni, Bernede e lo stesso Mosquera oltre alle parate di Pigliacelli.21:20

Arrabbiato Baroni a fine primo tempo. Non tanto per la prestazione dei suoi, ci mancherebbe, ma per la mole di occasioni mangiate dalla propria squadra. Il Verona non può chiudere la prima frazione di gioco con 18 conclusioni e un solo gol fatto. Gli scaligeri dovranno essere più precisi, anche perché il Catanzaro ha dimostrato di saper far male all'occasione giusta. Lo stesso Catanzaro dovrà, per forza di cose, alzare un po' il baricentro. Non può fare solo e soltanto una partita difensiva come nel primo tempo. Così il gol rischi di prenderlo sempre.21:30

Cambio nel Catanzaro con l'ingresso di Tchaouna per Mosti. Il classe 2005 è un attaccante a tutti gli effetti e il Catanzaro spera, mettendolo, di allungare la squadra e non essere troppo bassa. Fuori Mosti che ha anche subito un colpo nel primo tempo21:35

Cerbone a terra dopo uno scontro di gioco sull'out di sinistra. Ed è un problema per Baroni perché il Verona ha finito tutti i cambi22:11

Cerbone prova a rientrare in campo. Il Verona ha bisogno di nuova linfa perché il gioco della squadra di casa si è un po' bloccato.22:13

PREPARTITA

Verona - Catanzaro è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 16 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Catanzaro sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Mario Perri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1 23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1 30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1 06-09-2026 Serie A Frosinone-Venezia 3-2 18-09-2026 Serie B Juve Stabia-Cesena 1-1

Attualmente il Verona si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Verona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 12; il Catanzaro ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Vicenza e il Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Carrarese, la Sampdoria e il Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Modena perdendo 3-2 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Mantova perdendo 1-3.

Verona e Catanzaro si sono affrontate 29 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, il Catanzaro ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Verona-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Hellas Verona e Catanzaro tornano ad affrontarsi in Serie BKT a distanza di oltre 20 anni dall'ultimo match, andato in scena il 18 febbraio 2006 (0-0). I giallorossi non vincono da nove partite (5N, 4P) contro i veneti nel torneo cadetto; l'ultimo successo dei calabresi contro gli scaligeri nella competizione risale al 9 ottobre 1966 (3-1 in casa).

L'Hellas Verona ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Catanzaro in Serie BKT, subendo soltanto un gol nel parziale (tre 'clean sheet'); si tratta della striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi degli scaligeri contro un'avversaria, considerando le squadre che partecipano a questo campionato cadetto.

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli (1-2) alla prima giornata di campionato, l'Hellas Verona ha vinto le due successive al Bentegodi, contro Arezzo e Vicenza, con un punteggio complessivo di 7-1; gli scaligeri potrebbero infilare tre vittorie interne consecutive in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2016-gennaio 2017, sotto la gestione di Fabio Pecchia.

Il Catanzaro ha perso sette delle ultime otto partite (1V) di Serie BKT: nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (dallo scorso maggio), considerando anche il massimo campionato (sette ko pure per il Parma). Nel dettaglio, i calabresi potrebbero subire cinque sconfitte nelle prime cinque gare esterne di un torneo cadetto soltanto per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 e 1983/84.

Si affrontano la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati (l'Hellas Verona, con cinque) e una delle due a non averne ancora realizzato alcuno con calciatori entrati a gara in corso in questo campionato (il Catanzaro, al pari del Cesena).

Tra i giocatori che hanno esordito nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto (dal 2007/08), Daniel Mosquera è l'unico ad avere firmato una marcatura multipla in ciascuna delle prime due gare in assoluto in Serie BKT. L'attaccante dell'Hellas conta già quattro reti nelle due partite giocate in questo campionato: soltanto una in meno rispetto a quelle segnate (cinque) in tutte le precedenti 57 disputate in Serie A.

Pietro Iemmello è l'unico giocatore della rosa del Catanzaro ad avere segnato contro l'Hellas Verona in Serie BKT: due reti, entrambe al Bentegodi, nel maggio 2013, con la Pro Vercelli, e nel maggio 2019, col Foggia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: