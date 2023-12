Grazie per aver seguito la diretta scritta di ASCOLI-CATANZARO e arrivederci al prossimo turno di serie B!18:22

Nel prossimo turno l'Ascoli sarà impegnato sul campo del Pisa, mentre il Catanzaro ospiterà il Brescia.18:20

Brutta partita invece per il Catanzaro, che si ferma dopo le tre vittorie consecutive e non riesce ad approfittare dei risultati di giornata, che ha visto numerosi passi falsi delle prime in classifica. Calabresi in difficoltà contro il pressing alto degli avversari. Catanzaro che resta al quarto posto con 30 punti.18:19

Tre punti importanti per l'Ascoli, che balzano al 16esimo posto in classifica con sedici punti, scavalcando la Ternana e raggiungendo Lecco e Spezia. Ottima prova per la squadra di Castori, che controlla bene la gara e non subisce quasi nulla.18:17

Prima vittoria per Castori dopo il ritorno sulla panchina dell’Ascoli. Il gol partita siglato al 14’ del primo tempo da Pedro Mendes su assist di Rodriguez. Altre due occasioni per i marchigiani nel primo tempo. Nella ripresa poche emozioni, con l’Ascoli in controllo ed il Catanzaro che nonostante le sostituzioni non riesce a cambiare l’inerzia della partita, spezzettata da continui falli di gioco da una parte e dall’altra.18:13

90'+7' Finisce qui la partita! ASCOLI-CATANZARO 1-0 (14’ pt Pedro Mendes).18:13

90'+5' Cartellino giallo per Scognamillo. Undicesimo ammonito della partita.18:12

90'+1' OCCASIONE ASCOLI: ci prova Falasco, Fulignati devia in angolo.18:08

90'+1' Cinque minuti di recupero.18:07

90' Sostituzione Ascoli: Bayeye sostituito da Adjapong.18:07

88' Cartellino giallo per Oliveri che stende Manzari.18:04

87' Ci prova il Catanzaro ma Ghion non riesce ad essere pericoloso.18:04

86' Sostituzione Catanzaro: fuori Vandeputte dentro Oliveri.18:02

83' Sostituzione Ascoli: fuori Rodríguez dentro Manzari.17:59

80' Primo calcio d'angolo della partita per il Catanzaro: Vandeputte direttamente sull'esterno della rete.17:59

78' Ammoniti Bellusci e Vandeputte dopo l'ennesimo parapiglia.17:56

76' Cambio Catanzaro: D'Andrea sostituisce Ambrosino.18:09

75' Ammonito Brighenti che interviene in maniera pericolosa su Rodriguez.17:52

74' Primo cambio per Castori: fuori Giovane, dentro Milanese.17:50

70' Venti minuti più recupero alla fine del match.17:47

68' Scognamillo ci provi sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla alta.17:45

66' Cartellino giallo per Giovane che stende Biasci.17:43

65' Triplo cambio per Vivarini: dentro Pontisso, Brignola e Situm per Pompetti, Sounas e Katseris.17:42

63' Pronti i primi cambi per il Catanzaro.17:39

60' Cartellino giallo per Di Tacchio per intervento su Biasci.17:37

59' Contropiede Ascoli, Pedro Mendes prova il tiro da fuori: palla sul fondo.17:36

58' Rodriguez resta a terra in area del Catanzaro.17:35

57' Ammonito Biasci per un intervento su Di Tacchio.17:34

57' Scintille tra Bellusci e Vandeputte.17:33

54' Primi movimenti sulle due panchine.17:30

52' Affondo di Katseris che mette un pallone in mezzo, ma la palla era uscita sul fondo.17:28

51' Discesa di Quaranta sulla sinistra, poi commette fallo su Katseris.17:27

46' Nessun cambio per le due formazioni in campo.17:22

45' Comincia il secondo tempo di ASCOLI-CATANZARO!17:22

Sette gol in campionato per l'attaccante portoghese Pedro Mendes.17:21

Buon primo tempo dei padroni di casa, che partono subito forte e al 14’ trovano il vantaggio: azione rapida di contropiede, Rodriguez scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone che Pedro Mendes deve solo spingere in rete. Il Catanzaro fatica a reagire, complice il pressing alto dell’Ascoli. Ci prova una sola volta con Katseris ma Viviano respinge. E’ l’Ascoli, invece, ad andare vicino al raddoppio con una doppia occasione: la conclusione da fuori di Giovane viene respinta da Fulignati, poi sul cross di Bayeye è Rodriguez a stampare sulla traversa il pallone del possibile 2-0.17:10

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. ASCOLI-CATANZARO 1-0 (14’ Pedro Mendes).17:06

45'+1' Un minuto di recupero.17:05

44' Terzo giallo per l'Ascoli: Rodríguez sanzionato per lo scontro con Brighenti.17:04

36' Ammonito Falasco per simulazione. il giocatore rimane a terra dolorante.16:56

34' Proteste per un presunto tocco con il braccio di Scognamillo, ma l'arbitro concede il corner. Dalla sala Var confermano la decisione del direttore di gara.16:54

33' Fuga di Bayeye sulla destra, cross in mezzo per il tentativo di Rodriguez che viene deviato in angolo da Scognamillo.16:53

27' DOPPIA OCCASIONE ASCOLI! Prima ci prova Giovane da fuori, respinge Fulignati; sul cross successivo di Bayeye, Rodriguez calcia a botta sicura e colpisce la traversa!16:48

26' Pressing molto alto dei padroni di casa che rende complicato il giropalla del Catanzaro.16:46

25' Cartellino giallo per Botteghin: fallo su Ambrosino.16:45

21' OCCASIONE CATANZARO! Azione confusa in area dell'Ascoli, Ambrosino mette dentro un'ottima palla per Katseris, Viviano respinge!16:42

19' Fatica a reagire il Catanzaro.16:39

14' GOL! ASCOLI-Catanzaro 1-0! PEDRO MENDES! Contropiede dei padroni di casa, Rodriguez scappa sulla destra e mette in mezzo una palla bassa per Pedro Mendes che non lascia scampo a Fulignati!



Guarda la scheda del giocatore Pedro Mendes16:37

14' Cross di Botteghin dalla destra, pallone che esce sul fondo.16:33

12' Cerca di guadagnare campo il Catanzaro.16:31

4' Punizione calciata verso il dischetto del rigore, riesce a colpire Botteghin ma la palla esce.16:24

3' Fallo su Rodriguez sulla trequarti.16:23

2' Ascoli subito in zona d'attacco.16:21

Allo stadio Del Duca di Ascoli è tutto pronto. Comincia la sfida ASCOLI-CATANZARO.16:20

Arbitra la sfida Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Prenna e Mastrodonato e dal quarto uomo Mirabella. Miele e Fabbri rispettivamente al Var e Avar.16:08

Il Catanzaro dovrà fare a meno degli infortunati Iemmello (sostituito da Ambrosino), Donnarumma, Bombagi, Veroli, Welbeck.16:00

L’Ascoli deve rinunciare agli indisponibili Tavcar, Bogdan, Kraja, Caligara e Falzerano. In campo Bayeye e Giovane.15:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con un 4-4-2: Fulignati – Katseris, Scognamillo, Brighenti, Krajnc – Sounas, Pompetti, Ghion, Vandeputte – Ambrosino, Biasci. A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Miranda, Verna, Pontisso, Oliveri, Situm, D’Andrea, Brignola, Stoppa. All. Vivarini.15:54

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ascoli scende in campo con il 3-4-1-2: Viviano – Bellusci, Botteghin, Quaranta – Bayeye, Giovane, Di Tacchio, Falasco – Masini – Pedro Mendes, Rodriguez. A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré, Millico, Adjapong, D’Uffizi, Manzari, Nestorovski, Milanese, Maiga Silvestri, Rossi. All. Castori.15:53

Il Catanzaro (al quarto posto con 30 punti) è una delle rivelazioni di questa stagione. La squadra di Vivarini cerca la quarta vittoria consecutiva per avvicinarsi alla vetta della classifica, che dista solo quattro punti. 15:49

L’Ascoli ha conquistato un solo punto nelle ultime sei partite, primo e unico punto da quando Castori è subentrato a Viali. I marchigiani non vincono da quasi due mesi ed occupano il penultimo posto in classifica a 13 punti.15:48

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ascoli e Catanzaro, gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie B.15:48