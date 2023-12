Secondo successo interno consecutivo per il Brescia che si rilancia in classifica. Le Rondinelle, che portano a 5 la loro serie di risultati utili consecutivi, sono ora al nono posto in classifica.16:07

Importantissimo successo per 2-0 del Brescia nel derby lombardo col Como. Dopo un primo tempo equilibrato ma avvincente, con qualche occasione da gol per entrambe le squadre, il risultato si sblocca nella ripresa. Mentre gli ospiti parevano aver cominciato meglio la seconda parte del match, a passare in vantaggio sono i padroni di casa, grazie ad un rasoterra vincente di Borrelli allo scoccare dell'ora di gioco. I lariani non riescono a trovare il pareggio perchè frenati da uno strepitoso Lezzerini, autore di un doppio miracolo nella stessa azione. Le Rondinelle raddoppiano poco dopo metà frazione con una rete di Moncini, che trasforma in rete il primo pallone pochi secondi dopo essere entrato in campo. L'attaccante sarà protagonista con qualche uscita rassicurante anche nel lungo recupero, quando è stato chiamato a sostituire in porta l'infortunato Lezzerini, dato che erano esaurite le 5 sostituzioni. 16:05