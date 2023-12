Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:17

Non riesce a ritrovare la vittoria il Parma, che affronta comunque con personalità una partita che già dopo sei minuti del primo tempo si era messa in salita per l'espulsione di Hainaut. Nella prima frazione le due squadre si dividono le occasioni e lo stesso accade nella ripresa, dopo la gara è stata aperta a qualsiasi risultato fino al triplice fischio18:17

90'+6' FINISCE QUI! Finisce senza reti la sfida tra Cosenza e Parma!18:15

90'+5' Cartellino giallo per Bernabé 18:14

90'+4' Sbaglia tutto Sgarbi cercando di rimettere in mezzo un pallone dopo un calcio d'angolo, rinvio per il Parma18:14

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero18:10

90' HERNANI! Ci prova direttamente su punizione dai trenta metri, palla larga18:09

89' Florenzi perde palla sul pressing di Hernani e poi lo stende in scivolata, ammonito anche lui18:09

89' Ultimo cambio nel Cosenza, fuori Meroni e dentro Cimino18:08

88' Confermato il fuorigioco, si resta 0-018:07

88' Check del Var in corso, è stato segnalato un offside di Zuccon18:07

87' HA SEGNATO TUTINO! Ma si alza la bandierina, rete annullata!18:06

83' Charpentier in mezzo a mille maglie del Cosenza riesce comunque ad andare alla conclusione ma viene murato18:02

80' Ultima sostituzione nel Parma, esce Man ed entra Cyprien17:59

78' Il Cosenza sosituisce Voca con Viviani17:57

78' Ammonito anche Venturi che ferma una ripartenza avversaria17:57

75' Florenzi scappa sulla destra, il suo cross viene intercettato, sarà corner17:54

70' Ammonito Martino che trattiene platealmente Man17:49

69' Arriva anche il quarto cambio nel Parma: esce Mihaila ed entra Partipilo17:48

68' Non rischia Delprato sul cross di Sgarbi, si rifugia in corner il difensore del Parma17:47

65' MIHAILA! Colpo di testa in anticipo su Martino, pallone che sfiora il palo17:45

63' Nel Cosenza finisce la partita di Mazzocchi, dentro Forte17:42

59' Entra anche Charpentier, gli lascia il posto Sohm17:38

59' Cambia ancora il Parma, Hernani subentra a Estevez17:38

57' Ammonito Sgarbi per un fallo su Mihaila17:37

55' Aumenta la pressione adesso il Cosenza, la squadra di Caserta vuole sbloccare la gara17:36

51' FLORENZI AL VOLO! Si coordina benissimo con il sinistro dopo la corta respinta di Osorio, palla che pizzica la parte alta della traversa!17:31

49' Va in porta Tutino, ma il suo tiro si infrange sulla barriera. Sugli sviluppi dell'azione ci prova Mazzocchi dalla distanza ma non centra lo specchio17:29

49' Possibile ghiotta occasione su palla inattiva per il Cosenza, c'è lo stesso Tutino sul pallone17:28

48' Ammonito Circati, il difensore del Parma trattiene Tutino al limite dell'area17:28

46' SI RIPARTE, inizia la ripresa!17:25

46' Si risistema anche il Parma: fuori Bonny, entra Del Prato17:26

46' Esce anche Fontanarosa, entra Lorenzo Sgarbi17:26

46' Doppia sostituzione nel Cosenza: Rispoli lascia il posto a D'Orazio17:26

Era alla sua prima apparizione da titolare Antoine Hainaut, che però non ricroderà con piacere questa partita, durata solamente sei minuti. 17:12

Finisce senza reti un primo tempo che però ha avuto molto da dire: inizio in salita per il Parma che dopo soli sei minuti paga l'ingenuità di Hainaut, espulso per doppia ammonizione. Tuttavia la squadra di Pecchia non si scompone e crea qualche pericolo alla difesa del Cosenza prima con Man e poi con Sohm, quest'ultimo tra i migliori in campo. Nel finale crescono i padroni di casa che sfiorano il gol prima con il palo colpito da Zuccon e poi con il colpo di testa ravvicinato di Mazzocchi17:10

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 17:05

45' Sono stati concessi due minuti di recupero17:04

45' MAZZOCCHI! L'attaccante del Cosenza gira di testa su un cross dalla destra, palla alta! Grandissima occasione per i padroni di casa!17:04

41' PALO DEL COSENZA! Tiro dalla distanza di Zuccon, Chichizola resta immobile con la palla che si stampa all'incrocio dei pali!16:59

40' Sponda di petto imprecisa da parte di Tutino che cercava di servire Mazzocchi al limite dell'area, riparte il Parma16:58

36' Chiusura di Coulibaly che anticipa anche il proprio portiere ma sventa un potenziale pericolo con Tutino in agguato16:54

33' Intanto Baroni allontana un membro dello staff nella panchina del Parma per proteste16:51

32' Altra grande azione di forza di Sohm, stavolta Fontanarosa lo ferma con le cattive e viene ammonito da Baroni16:50

28' DOPPIA OCCASIONE PARMA! Sgroppata di Sohm e conclusione dal limite respinta da Micai, poi ci prova Man di testa su un cross dalla sinistra con l'intervento decisivo di Martino che devia in angolo!16:47

26' Estevez! Ci prova al volo dopo una corta respinta della difesa del Cosenza, pallone alto non di molto16:44

22' OCCASIONE PARMA! Fiammata di Man che dalla destra si accentra e impegna Micai con una conclusione sul primo palo respinta in corner dal portiere del Cosenza!16:41

21' Vica prova la soluzione da lontano, anche in questo caso la mira è imprecisa e il pallone sorvola la traversa16:39

20' Rispoli stavola trova il pallone e va a colpire al volo da posizione molto defilata, tiro alto16:38

18' Florenzi prova a premiare la sovrapposizione di Rispoli sulla destra, lancio però mal calibrato che si perde sul fondo16:36

17' Incursione sulla sinistra di Martino che prova a mettere il pallone in mezzo, anticipo di Circati che allontana il pericolo16:35

12' Ammonito Voca, intervento duro all'altezza della sua trequarti, primo giallo anche il Cosenza16:31

11' Prova a sfruttare la superiorità numerica il Cosenza, alza il baricentro la squadra di Caserta16:30

8' Dovrebbe essere Sohm a prendere il posto di terzino destro, a meno che Pecchia non decida di intervenire subito con una sostituzione16:27

6' ESPULSO HAINAUT! Ingenuità clamorosa del giocatore del Parma che commette un altro fallo in ritardo e riceve il secondo giallo nel giro di pochi minuti!16:25

4' Primo giallo del match, ammonito Hainaut per un fallo a centrocampo16:22

3' Mihaila scappa sulla sinistra e va giù dopo un contatto con Meroni, non c'è fallo per il direttore di gara e si ripartirà da un calcio di rinvio16:22

SI PARTE! È iniziata Cosenza-Parma!16:18

Le scelte di Pecchia: la sorpresa del tecnico della capolista è la presenza di Hainaut sulla corsia di destra, mentre dalla parte opposta ci sarà Coulibaly con Osorio e Circati al centro. In mezzo al campo confermati Sohm ed Estevez, davanti fiducia a Bonny che sarà supportato da Man, Bernebè e Mihaila.15:41

Le scelte di Caserta: passa al 3-5-2 l'allenatore dei calabresi, con Rispoli e Martino sugli esterni e la mediana composta da Florenzi, Voca e Zuccon. In difesa Venturi, Meroni e Fontanarosa agiranno davanti a Micai, mentre in attacco pronto il tandem Tutino - Mazzocchi.16:29

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Chichizola - Hainaut, Osorio, Circati, Coulibaly - Sohm, Estevez - Man, Bernabè, Mihaila - Bonny.15:36

FORMAZIONE UFFICIALE COSENZA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Micai - Venturi, Meroni, Fontanarosa- Rispoli, Florenzi, Voca, Zuccon, Martino - Tutino, Mazzocchi. 16:30

Niccolò Baroni di Firenze è il fischietto designato per dirigere la sfida, insieme agli assistenti Cecconi e Barone e al quarto ufficiale Gemelli. Al Var ci saranno invece Piccinini e Pagnotta11:15

Non è un momento semplice neanche per il Cosenza, sconfitto nelle ultime tre gare di campionato. La squadra di Caserta mantiene tuttavia un vantaggio di due punti sulla zona play out, ma deve inevitabilmente migliorare il magro bottino di una vittoria nelle ultime sette uscite11:12

La capolista Parma riparte dal San Vito di Cosenza dopo l'incredibile pareggio raggiunto a tempo scaduto contro il Palermo sei giorni fa. I ducali hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime quattro partite, sfiorando tuttavia la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dove si sono arresi solo ai rigori con la Fiorentina11:09

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Parma, match valido per la 17' giornata del campionato di Serie B!11:06