Grazie per aver seguito la diretta di Modena-Cittadella 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2023-24. 16:00

Nella giornata 18 della Serie B, il Modena farà visita alla Cremonese, per una sfida in programma sabato 23 dicembre alle ore 14:00. Nello stesso giorno - e allo stesso orario - il Cittadella ritroverà invece il pubblico amico del Tombolato per la gara contro lo Spezia. 16:00

Pareggio che è risultato giusto per quanto visto negli oltre 90 minuti di questa sfida. Il Cittadella non trova la sua striscia record di vittorie consecutive in Serie B, fermandosi a cinque per la terza volta nella sua storia, ma sale comunque a 29 punti in classifica. Il Modena gli resta in scia a quota 27, in attesa però dell'impegno tra Palermo e Pisa, coi rosanero che, in caso di successo, potrebbero scavalcare in classifica proprio i Canarini.15:58

90'+5' FINISCE QUI. Modena-Cittadella 1-1. Triplice fischio del direttore di gara, il signor Di Marco. Quinto pareggio consecutivo tra questi due club in Serie B.15:56

90'+4' GAGNO SALVA TUTTO! Punizione dalla destra di Branca, con Negro che prolunga di testa sul secondo palo. Sulla palla si avventa Vita, il quale è sicuro di trovare la via del gol: Gagno e il palo gli dicono però di no.15:55

90'+4' AMMONITO ZARO. Il numero 19 travolge Tessiore e si prende il cartellino giallo. 15:54

90'+2' Squadre allungate ma anche tanta stanchezza in campo, visti i continui errori tecnici da entrambe le parti.15:54

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questo secondo tempo tra Modena e Cittadella. Partita ancora apertissima a qualsiasi risultato...15:51

89' OCCASIONE MODENA. Sugli sviluppi di un corner, Palumbo calcia a giro dal vertice destro dell'area di rigore. La palla è indirizzata sul secondo palo, ma sulla traiettoria c'è Strizzolo. L'attaccante dei Canarini prova a girare di testa, ma la potenza del tiro di Palumbo gli impedisce di trovare lo specchio. 15:50

87' Pressione asfissiante del Cittadella, che riaggregisce ogni seconda palla con una continuità impressionante e sta sostanzialmente schiacciando il Modena nei suoi ultimi 20-25 metri. 15:48

85' Cinque minuti più recupero alla fine di questo Modena-Cittadella. Punteggio ancora bloccato sull'1-1, derivante dalle reti realizzate da Duca (al 3') e Cassano (al 29').15:46

82' I cambi dimostrano che entrambe le squadre vogliono provare a vincere questa partita, evitando così il quinto pareggio consecutivo in Serie B tra questi due club, ma la gara resta davvero bloccata e la sensazione è che serva una prodezza individuale per spezzare questo equilibrio.15:44

80' ALTRA SOSTITUZIONE CITTA. Esce ache uno stremato Pandolfi. Mister Gorini decide infatti di rimpiazzarlo con Magrassi, il quale va così a fare coppia in avanti con Pittarello.15:41

79' CAMBIO GRANATA. Fuori Cassano, autore del gol ospite, al suo posto c'è ora spazio per Tessiore.15:40

79' AMMONITO BRANCA. Giallo anche per il capitano del Cittadella, per un'entrata in ritardo su Palumbo. 15:39

76' Grande apertura di Palumbo per Riccio, il quale parte dalla trequarti, salta con un sombrero Carriero ed entra in area. Qui però si allunga troppo il pallone, favorendo l'intervento difensivo dei granata e facendo così sfumare una potenziale occasione per il Modena. 15:38

73' Altra grandissima prestazione difensiva di Negro. Qui il giovane centrale granata subisce il fallo - per gioco pericoloso - di Falcinelli, ma per ora è stato autore di una partita perfetta, senza alcuna sbavatura. 15:34

71' ULTIMO CAMBIO MODENA. Magnino lascia infine il posto a Giovannini, il quale si piazza alle spalle della coppia Falcinelli-Strizzolo.15:34

71' ALTRA SOSTITUZIONE DEI CANARINI. Pergreffi rileva Manconi e si prende la fascia di capitano, posizionandosi in coppia con Zaro al centro della difesa.15:33

70' CAMBIO MODENA. Ponsi lascia spazio a Battistella, ma è Riccio a scalare da esterno di destra nei quattro di difesa.15:32

69' Si preparano intanto tre sostituzioni per il Modena di mister Bianco. Sfida che potrebbe allora essere decisa proprio dalle energie dei subentrati.15:30

67' Occasione per il Modena. Strizzolo scatenato, scappa sulla destra e mette in mezzo un perfetto rasoterra che arriva praticamente all'altezza del dischetto del rigore. Il Cittadella si salva riuscendo ad anticipare di un soffio Falcinelli. 15:28

65' Ci prova Vita. Angolo dalla sinistra di Branca, con traiettoria a uscire. Vita anticipa tutti sul primo palo e prova l'incornata, girando bene di testa ma non trovando lo specchio della porta difesa da Gagno. 15:26

64' A terra Magnino dopo uno scontro aereo con Pittarello. Il direttore di gara Di Marco va a sincerarsi delle condizioni fisiche del numero 6 del Modena, il quale però sembra poter continuare.15:25

62' CAMBIO CITTADELLA. Mastrantonio, peraltro ammonito, lascia il campo. Al suo posto subentra Pittarello. 15:23

61' CHE AZIONE DI CARISSONI. Sfuriata tutta personale dell'esterno granata, il quale parte da sinistra, salta in slalom due avversari e scaglia un destro rasoterra interessante. Gagno si distende sul primo palo e devia in calcio d'angolo con un buon intervento. 15:22

59' COSA SBAGLIA STRIZZOLO! Ripartenza letale del Modena: Falcinelli apre a sinistra per Manconi, il quale trova uno stupendo cross in trivela che raggiunge Strizzolo nell'area piccola. Il neo-entrato stoppa bene ma poi si incespica al momento di calciare, permettendo a Negro di murargli poi la conclusione. 15:21

58' CAMBIO MODENA. Bozhanaj viene ora rilevato da Strizzolo, ex di turno. 15:18

56' CAMBIO CITTADELLA. Amatucci costretto al cambio per un presunto problema muscolare. Al suo posto spazio allora per Carriero.15:16

55' Movimento sulla panchina del Cittadella, probabilmente mister Gorini sta pensando a qualche cambio anche perché Amatucci potrebbe avere qualche problema fisico. 15:16

53' Squillo di Amatucci. Il numero 8 granata parte sull'out di sinistra, si accentra e prova la botta dai 30 metri. Gagno è ben piazzato e blocca senza patemi.15:14

52' Duello fisico tra Pandolfi e Riccio, con l'attaccante del Cittadella che finisce per commettere fallo. Fase del match un po' bloccata, col Citta che però è sempre in possesso palla. 15:14

50' Controllo VAR in corso per un potenziale tocco di braccio in area del Modena. Dopo il consulto si può però proseguire. 15:11

49' Cotali è andato a posizionarsi da esterno sinistro nei quattro di difesa, mentre Ponsi si è spostato sulla fascia destra per andare sostanzialmente a prendere posto e compiti tattici del sostituito Oukhadda.15:10

48' Riparte come aveva chiuso il primo tempo, il Cittadella. Cassano in percussione prova poi il destro dal limite, ma conclusione murata dalla difesa del Modena. 15:09

47' AMMONITO FALCINELLI. Cartellino giallo per un intervento in ritardo su Carissoni. 15:07

47' COMINCIA LA RIPRESA. Modena-Cittadella 1-1. Si riparte al Braglia, manovrano gli ospiti. 15:06

46' CAMBIO MODENA. Eccola la mossa dei Canarini, con Cotali che rimpiazza Oukhadda.15:05

Mister Gorini deve sicuramente fare i conti coi tre ammoniti - Cassano, Salvi e Mastrantonio, in ordine temporale - ma per il resto può essere soddisfatto di come sta giocando la sua formazione. Dall'altro lato, la panchina del Modena potrebbe invece pensare a qualche soluzione tattica per evitare che l'inizio ripresa sia sostanzialmente identico agli ultimi 15 minuti del primo tempo. 14:54

Prima metà di gara in cui il Modena sblocca il risultato dopo tre minuti, sembra poter pure piazzare il colpo del k.o. ma incassa poi il veemente ritorno del Cittadella. I granata restano silenziosi per oltre 20 minuti, cambiando poi marcia improvvisamente. Il pari di Cassano è solo l'inizio, anche perché poi il predominio territoriale degli ospiti diventa evidente. Sfida che resta comunque apertissima a qualsiasi risultato finale. 14:52

45'+1' FINE 1° TEMPO. Modena-Cittadella 1-1. Prima metà molto vivace, caratterizzata soprattutto dal gol iniziale di Duca e dalla rete-risposta siglata da Cassano. 14:51

45' Sarà uno soltanto il minuto di recupero in questo primo tempo tra Modena e Cittadella qui al Braglia. 14:50

44' Contatto in area tra Vita e Ponsi, ma il fallo è del numero 16 granata, che colpisce l'avversario nel tentativo di calciare al volo. Fischio del signor DI Marco, si riparte con una punizione per il Modena. 14:49

42' Sfonda sempre a destra il Cittadella. Qui Mastrantonio trova Cassano in profondità, ma il cross del numero 10 granata è troppo arretrato e non trova alcun compagno in area. Continua a spingere comunque la formazione ospite. 14:46

40' Vita prova a calciare sul primo palo, ma la sua conclusione è troppo debole e viene respinta facilmente dalla difesa del Modena. I Canarini conquistano poi una rimessa laterale.14:44

39' Zaro in difficoltà nel contenere Pandolfi, il quale gli scappa alle spalle e lo costringe al fallo. Punizione interessante per il Cittadella, con Vita sul pallone.14:43

37' Schema su punizione del Modena. Palumbo cerca in orizzontale Bozhanaj, il quale si allunga palla centralmente e prova la conclusione col destro dalla distanza. Palla alta sopra la traversa della porta difesa da Kastrati. 14:42

37' AMMONITO MASTRANTONIO. Il numero 5 del Cittadella ferma come può Duca, trattenendolo per il fianco. Terzo giocatore granata ammonito. 14:41

36' Granata ora padroni del campo, con una pressione asfissiante ogni volta che il Modena riconquista palla. Sfida che è completamente diversa rispetto all'inizio, tutto di marca Canarina. 14:40

34' Cittadella ora in totale fiducia e capace di creare tantissimo con la catena di destra. Mastrantonio attivissimo dopo una prima mezz'ora un po' in sordina, mentre Cassano ha cambiato completamente marcia dopo il gol realizzato. 14:38

32' Reazione del Modena. Angolo dalla sinistra per i Canarini, Riccio prova il sinistro al volo appena entrato in area, ma la sua conclusione viene murata. Rapido check del VAR, tutto regolare e nessun tocco di braccio nell'area del Cittadella. 14:36

29' GOL! Modena-CITTADELLA 1-1! Rete di Claudio Cassano. Azione show dei granata. Mastrantonio supera un avversario con una finta stupenda di corpo, arrivando sul fondo e mettendo in mezzo per il compagno. Il numero 10 non stoppa benissimo, scivolando quasi, ma poi salta un difensore con un ottimo dribbling e trova una conclusione perfetta dall'altezza del dischetto.



Guarda la scheda del giocatore Claudio Cassano14:37

28' Pandolfi fin troppo isolato nell'agire da unica punta. I due giocatori a suo supporto, ossia Cassano e Mastrantonio, si abbassano tantissimo per cucire il gioco e lasciano ampie distanze col compagno. 14:32

26' Ci tenta Pandolfi. Cross di Salvi dalla destra, il numero 7 granata stoppa bene di petto ma non trova lo specchio della porta avversaria, calciando sopra la traversa di Gagno col destro al volo. 14:31

25' Mastrantonio mette in mezzo un cross morbido, cercando Vita. La difesa del Modena agevola però l'uscita in presa di Gagno.14:30

23' Cassano prova una ripartenza uno contro quattro dopo gli sviluppi di una punizione avversaria, ma la sua iniziativa non va a buon fine e i Canarini recuperano palla chiudendo bene sul numero 10 granata.14:27

20' Partita adesso frammentata da tanti falli e conseguenti interventi del direttore di gara. Modena che sembra aver abbassato notevolmente il suo ritmo, cercando ora di colpire gli avversari in contropiede.14:25

18' GIALLO ANCHE PER SALVI. Diffidato, salterà il prossimo impegno contro lo Spezia. Fallo tattico qui per frenare la corsa di uno scatenato Duca.14:22

17' AMMONITO CASSANO. Il numero 10 del Citta si prende un cartellino giallo per simulazione. 14:21

15' Punizione defilata sulla destra di Cassano, il quale mette in mezzo col destro ma in maniera troppo corta. Allontana così di testa la difesa del Modena, poi lo stesso Cassano si fa rubare palla da Palumbo. 14:19

13' Colloquio tra il direttore di gara, il signor Di Marco, e Manconi. Si vogliono evitare inutili proteste per mantenere la sfida sul piano della totale correttezza. Punizione comunque per il Modena, Gagno sul pallone. 14:18

12' Altro lancio del Cittadella, stavolta con Carissoni, e stesso epilogo del precedente. A chiudere ci va Riccio, che poi conquista anche una rimessa laterale. 14:17

10' Vita lancia Pandolfi in profondità, ma Zaro anticipa bene e chiude l'avversario con un buon intervento, subendo peraltro anche fallo. Prova ad alzare un po' il proprio baricentro il Cittadella. 14:15

8' Break del Citta, con Amatucci che accelera sulla sinistra, entra in area e cade dopo il contatto con un avversario. Opposizione regolare e contatto spalla-spalla secondo il direttore di gara Di Marco, si può allora proseguire. 14:13

7' Ci prova Manconi! Destro potente dal limite, ma Kastrati è attento e blocca. Cittadella che fatica a uscire dalla propria metà campo, almeno per ora.14:12

6' Falcinelli protegge egregiamente palla a centrocampo contro tre avversari, cercando Duca e trovando pure il fallo del Cittadella. Padroni di casa in totale surplus dopo il gol realizzato da Duca. 14:11

5' Ancora Modena! Cross di Duca dalla sinistra e palla che arriva a Falcinelli a centro-area: il bomber dei Canarini prova la girata, ma viene murato dalla difesa ospite, lamentandosi però per un potenziale tocco di braccio avversario. Tutto regolare per il direttore di gara. Che avvio del Modena!14:10

3' GOL! MODENA-Cittadella 1-0! Rete di Edoardo Duca. Iniziativa personale strepitosa del numero settee, il quale si fa 30 metric palla al piede, Arriva in area e scarica un gran destro che trafigge Kastrati sul primo pallo. 2° centro in campionato per Duca.



Guarda la scheda del giocatore Edoardo Duca14:08

2' Gagno molto coinvolto nel possesso palla dei padroni di casa. Il portiere del Modena taglia oggi il traguardo delle 150 presenze con la maglia del Modena. 14:07

1' INIZIA Modena-Cittadella. Fischio del direttore di gara, il signor Di Marco, e allora si parte qui al Braglia. Meteo sereno, temperatura di 8° e leggera brezza. Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. Canarini in consueta maglia gialla con calzoncini blu scuro, look invece total-white per la formazione ospite.14:04

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco. A dirigere questo Modena-Cittadella sarà Davide Di Marco (sezione di Ciampino), coadiuvato da Marco Trinchieri (Milano) e Paolo Bitonti (Bologna). IV Ufficiale Fabrizio Pacella (Roma), VAR Federico La Penna (Roma) e AVAR Daniele Rutella (Enna).13:36

Si affrontano oggi la 6ª (Cittadella) e 7ª classificata del campionato (Modena). 11 i precedenti giocati tra questi due club al Braglia, di cui nove in Serie B: quattro vittorie dei Canarini, ben sei pareggi e soltanto un’affermazione del Citta, risalente al 26 settembre 1999, nell’allora campionato di Serie C1. 13:22

Mister Gorini decide invece di lasciare Pandolfi quale punto di riferimento offensivo, supportato però dalla coppia Cassano-Mastrantonio: nel successo (2-0) sul Cosenza, dei due oggi a supporto soltanto Cassano era partito titolare. Linea difensiva a quattro confermatissima anche negli interpreti, c’è invece Amatucci al posto di Carriero nei tre in mediana.13:21

Rispetto alla sconfitta contro il Como, mister Bianco può contare su maggiori soluzioni e decide di cambiare qualche interprete nel confermato 4-3-2-1. Davanti sempre Falcinelli, ma supportato da Manconi (confermato) e Bozhanaj (al posto di Tremolada). Nei quattro di difesa, Pergreffi e Cotali lasciano oggi spazio rispettivamente a Riccio e Oukhadda.13:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cittadella risponde invece con un 4-3-2-1 formato da: Kastrati - Salvi, Pavan, Negro, Carissoni - Vita, Branca, Amatucci - Cassano, Mastrantonio - Pandolfi. All. Gorini. A disposizione: Maniero - Angeli, Frare, Giraudo, Rizza - Carriero, Danzi, Kornvig, Tessiore - Magrassi, Maistrello, Pittarello.13:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con un 4-3-2-1 in cui figurano: Gagno - Ponsi, Riccio, Zaro, Oukhadda - Duca, Palumbo, Magnino - Manconi, Bozhanaj - Falcinelli. All. Bianco. A disposizione: Seculin, Vandelli - Cotali, Cauz, Guiebre, Pergreffi - Battistella, Giovannini, Mondele, Tremolada - Abiuso, Bonfanti, Manconi, Strizzolo.13:20

Il Cittadella è invece lanciatissimo: striscia aperta di cinque vittorie consecutive in Serie B! L’ultima sconfitta in campionato risale infatti a quasi due mesi fa (27 ottobre) nell’1-2 contro la Cremonese. I granata hanno già giocato sette gare in trasferta, vincendone tre (due di fila) a fronte di due pareggi e altrettante sconfitte, con una differenza reti nulla (sette gol fatti e sette subiti). 13:20

Il Modena è reduce dal k.o. contro il Como (1-2) e, nelle ultime quattro giornate di campionato, ha vinto soltanto una volta (2-1 alla Reggiana), patendo invece due sconfitte e pareggiando 1-1 nel big match col Parma. In casa i Canarini hanno finora vinto quattro delle otto partite giocate (un pari, tre k.o.), subendo però più gol (nove) di quanti ne hanno realizzati (otto).13:20

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Cittadella, gara valida per la Giornata 17 della Serie BKT 2023-24. Si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena.13:19