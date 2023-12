Grazie per aver seguito questa diretta ed arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.16:06

Con l'odierno trionfo la Doria si proietta a 22 punti, resta invariata la situazione della Reggiana. Uomini di Nesta e Pirlo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Sudtirol, e tra le mura domestiche contro la Feralpisalò.16:06

Cala il sipario al Mapei Stadium di Reggio Emilia! Fourneau manda i titoli di coda da una gara dai mille volti, conclusasi con una vittoria doriana. Dopo un primo tempo pressoché equilibrato, allo scadere apre le danze Kasami, che con un diagonale beffa Bardi. La rete del vantaggio conferisce fiducia ai blucerchiati, e nei primi 60'' della ripresa è De Luca, con un tap-in, a siglare la rete dell 0-2 che sembra apparentemente colpire profondamente la Reggiana. Segue un secondo tempo ricco di contrasti e falli, con pochissime occasioni insidiose, ma nei minuti finali accade di tutto: dapprima Portanova sigla la rete dell'1-2, al minuto 91', sfruttando il cross di Fiamozzi; poi La Gumina, pochi secondi dopo la rete granata, rimedia l'espulsione per una sbracciata fallosa sul volto di Portanova stesso. La formazione casalinga non demorde e con Varela giunge vicino alla rete del definitivo pareggio, ma la sfera scorre di poco al lato della porta di Stankovic. Termina dopo 5' di recupero la sfida del Mapei, vittoria ospite della Samp.16:05

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI FOURNEAU! Reggiana-Sampdoria termina 1-2.16:00

90'+3' Reggiana che vuole sfruttare ora il momento positivo, spinge Lanini lungo l'out di sinistra, pesca Pieragnolo ma la conclusione di quest'ultimo termina di molto oltre la traversa.15:58

90'+2' DOPPIO GIALLO/ESPULSO Antonino La Gumina: sbracciata irregolare ai danni di portanova che costa al subentrato il doppio giallo.15:57

90'+1' GOL! GOL PORTANOVA! REGGIANA-Sampdoria: 1-2. Accorcia le distanze la formazione granata, lo fa con Manolo Portanova! Reggiana che è ancora viva, e lo dimostra con la rete dell'1-2: cross tagliato da parte di Fiamozzi, che pesca in maniera precisa Portanova il quale con una decisa girata diminuisce lo svantaggio. Tutto aperto al Mapei Stadium, ultimi minuti di fuoco. Assist servito da Fiamozzi.



90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Ramondino, si giocherà fino al 95'.15:54

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà extra-time.15:53

89' Sostituzione sampdoria: fuori anche Sebastiano Esposito, dentro Kristoffer Askildsen.15:53

89' Sostituzione Sampdoria: fuori Simone Giordano, subentra al suo posto Stefano Girelli.15:53

87' Efficace dialogo tra Ricci ed Esposito, che riceve e fa viaggiare La Gumina lungo l'out di destra: palla che termina in out per uno stop imperfetto del numero 20.15:52

86' CHE AZIONE DI VARELA! Sventagliata chirurgica di Bianco che pesca Varela, poi l'esterno granata sfida e salta Benedetti, finta il tiro e con il mancino trova soltanto l'esterno della rete. Brivido per la Doria al minuto 86'.15:50

84' Sostituzione Sampdoria: esce dal campo Valerio Verre, dentro al suo posto Leonardo Benedetti.15:49

84' Sostituzione Sampdoria: fuori anche Gerard Yepes, lo sostituisce Laut Matteo Ricci.15:48

83' Sostituzione Reggiana: fuori Mario Sampirisi, dentro al suo posto Eric Lanini.15:48

81' Fase statica della partita, previste a breve le ultime sostituzioni. Necessarie forze fresche per non abbassare i toni del match.15:48

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'assegnazione del recupero.15:44

79' AMMONITO Riccardo Fiamozzi: fallo ai danni di Yepes.15:43

79' Giù un'altra volta Yepes, l'autore del fallo è Fiamozzi in questa occasione.15:43

79' AMMONITO Antonino La Gumina: perdita di tempo che viene stavolta sanzionata dal direttore di gara.15:42

77' Gioco di prestigio di Yepes, che viene atterrato da Gondo con una sportellata non regolare. Palla inattiva dalla metà campo di cui si incarica Verre.15:42

77' Fase agonisticamente accesa, gioco interrotto numerose volte per proteste e falli. Fourneau riporta la calma minacciando le sanzioni.15:41

75' AMMONITO Edoardo Pieragnolo: altro contatto falloso ai danni di Depaoli.15:40

74' Punizione Reggiana dai 30 metri, batte Manolo Portanova.15:37

73' AMMONITO Fabio Depaoli: atterrato irregolarmente Pieragnolo.15:37

72' Spinta evidente della formazione casalinga che non vuole arrendersi, manovra rapida dei giocatori di Nesta.15:36

70' CHECO OVER: non sarà rigore. Proteste generali dei giocatori in maglia granata, gioco che può proseguire.15:36

69' CHECK IN CORSO: contatto in area di rigore blucerchiata, giocatori granata che reclamano il calcio di rigore.15:35

66' Sostituzione Sampdoria: fuori Manuel De Luca, dentro Antonino La Gumina.15:30

64' Bianco gioca di prima un pallone difficile verso Szyminski, Depaoli compie un generoso ripiegamento e guadagna il rinvio dal fondo.15:30

61' Sostituzione Reggiana: esce dal campo Janis Antiste Diomandè. lo sostituisce Yann Cedric Gondo.15:25

61' Sostituzione Reggiana: fuori Filippo Nardi, dentro Filippo Melegoni.15:25

60' Palla troppo profonda di Verre verso Ghilardi, che non riesce nemmeno a tenere la sfera in gioco. Momento delle prime sostituzioni.15:24

58' Palla inattiva spendibile dalla Doria, punizione dai 35 metri sul cui punto di battuta compare Verre.15:23

57' Lancio profondissimo di Giordano verso De Luca, il numero 9 prova ad addomesticare il difficile pallone e guadagna una rimessa laterale. Batte Murru.15:23

55' Colpo di testa di Szyminski che termina di molto al lato della porta, torsione del subentrato che non riesce. Rinvio dal fondo per Stankovic.15:22

53' Giordano riesce ad evitare il corner, recupero efficace su Fiamozzi che deve accontentarsi della rimessa con le mani.15:21

50' Scambi ripetuti tra Sampirisi e Szyminski, Bianco in attesa del filtrante che non arriva per la solida marcatura di Giordano.15:21

47' Il primo possesso della ripresa è affidato dalla Sampdoria.15:07

46' GOL! GOL DE LUCA! Reggiana-SAMPDORIA: 0-2. Raddoppio immediato dei blucerchiati, firma di Manuel De Luca! Esposito riceve da Verre e dal limite dell'area calcia a giro verso il secondo palo, costringendo Bardi ad un colpo di reni, poi il rimpallo diviene favorevole per De Luca che con un secco tap-in allunga le distanze. Doria che incrementa il proprio vantaggio, De Luca torna al gol dopo mesi dall'ultima volta.



46' Sostituzione Reggiana: fuori Alessandro Marcandalli, dentro Przemysław Marek Szymiński.15:09

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.14:55

Si chiude dopo 2' di recupero la prima frazione al Mapei Stadium, parziale che sorride alla formazione ospite. La fase iniziale di questi primi 45' di gioco ha mostrato una gara prettamente svolta in maniera agonistica da entrambe le squadre, con numerosi contrasti ed altrettanti falli; l'agonismo del match viene sedato da Fourneau, che al 10' estrae il primo cartellino della gara permettendo uno svolgimento più pulito. Un primo tempo equilibrato, intenso e ricco di occasioni, in cui più volte entrambi gli schieramenti hanno creato i presupposti per il vantaggio: vantaggio che arriva proprio allo scadere, minuto 44', con Kasami che riceve da Esposito, libera il sinistro e batte Bardi. Si va negli spogliatoi sullo 0-1.14:55

45'+2' FISCHIO DI FOURNEAU: termina il primo tempo.14:51

45' Sono 2' i minuti addizionali, si giocherà fino al 47'.14:50

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:49

44' GOL! GOL KASAMI! Reggiana-SAMPDORIA: 0-1. Arriva al minuto 44' la rete che sblocca la gara, la firma è di Pajtim Kasami! Guizzo del numero 14 blucerchiato, che al limite dell'area granata riceve la sfera da Esposito, sfida Sampirisi all'uno contro uno e con un diagonale rasoterra batte Bardi. Samp in vantaggio allo scadere, assist servito da Sebastiano Esposito.



Guarda la scheda del giocatore Pajtim Kasami14:49

42' BIANCO! Stop e tiro immediato da parte del centrocampista emiliano, che dal limite dell'area scaglia una potente conclusione al volo prontamente deviata da Stankovic in calcio d'angolo.14:47

40' Anticipo determinante di Ghilardi, che legge le intenzioni di Portanova e con un deciso anticipo allontana innalzando un campanile che termina al cerchio di centrocampo.14:45

39' Ancora una volta ottima chiusura di Romagna, costretto però a concedere il calcio d'angolo.14:43

38' AMMONITO Manolo Portanova: giallo per il trequartista di Nesta.14:43

35' CI PROVA KASAMI! Il centrocampista alla corte di Pirlo scaglia un potente mancino dal limite dell'area granata, trovando ancora una volta i guantoni di un sempre reattivo Bardi. Sarà corner.14:39

33' L'ex Basilea prende una breve rincorsa, apre il piattone destro e spedisce la sfera di pochi centimetri oltre la traversa.14:38

32' Chance insidiosa a favore della Doria, batterà Esposito dai 20 metri.14:37

29' Ottimo recupero di Bianco, che esce da una situazione di difficoltà soffiando la sfera a Giordano ed appoggiando su Fiamozzi.14:37

26' Palla inattiva che non produce alcun effetto, Bardi può procedere al rinvio dal fondo.14:30

25' AMMONITO Alessandro Marcandalli: fallo commesso ai danni di Depaoli.14:29

25' Punizione a favore della Sampdoria dai 25 metri, batterà Verre.14:29

25' Contrasto tra Depaoli e Pieragnolo, la sfera scorre sul fondo ed il doriano reclama l'angolo. Fourneau dice che sarà rimessa.14:28

23' Verre scodella un delizioso assist per De Luca, che prova a raggiungere il suggerimento ma commette fallo ai danni di Romagna. Punizione Reggiana dalla propria area.14:27

22' Kasami riceve il pallone, alza lo sguardo e serve un forte cross che termina però tra le braccia di Bardi.14:25

19' Scambi ripetuti tra Murru e Giordano, poi la sfera arriva tra i piedi di Gonzalez che tenta la sventagliata verso Esposito. Traiettoria imprecisa, rimessa laterale offerta alla Reggiana.14:23

16' Disimpegno dall'elevato tasso tecnico da parte di Bianco, che mantiene il possesso tra due avversari e con un morbido tocco d'esterno torna dalle parti di Fiamozzi.14:21

13' OCCASIONE SAMP! Esposito da il via al contropiede ospite, poi giunto al limite dell'area avversaria scarica per Kasami che calcia in porta trovando, da pochi passi, una risposta determinante di Bardi con il ginocchio.14:17

12' Buono spunto di Fiamozzi, che duetta con Portanova ma nel tocco di ritorno non riesce ad indirizzare efficacemente. Si riparte da Stankovic.14:16

10' AMMONITO Manuel De Luca: fallo ai danni di Bianco.14:13

9' Traiettoria a rientrare sul primo palo, allontana Romagna con un deciso colpo di testa.14:12

8' Calcio d'angolo a favore dei blucerchiati, batte Esposito.14:11

6' Lancio di Depaoli alla ricerca di Esposito, Romagna è attento e con sicurezza anticipa il centravanti recuperando il possesso.14:10

5' CHE FREDDEZZA DI STANKOVIC! Kasami compie un impreciso retropassaggio per il proprio portiere, che sul pressing di Antiste compie un dribbling dando qualche brivido allo Stadio.14:09

3' Ancora protagonista Verre, stavolta per una decisa entrata ai danni di Portanova. Centrocampista che rischia subito la sanzione.14:07

2' Verre procede alla battuta attuando uno schema, con il quale però rischia di lanciare il contropiede avversario. Sfera recuperata da Esposito.14:06

1' Subito un calcio di punizione a favore della Doria, batte Verre.14:05

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Reggiana.14:04

1' PARTITI! Via a Reggiana-Sampdoria.14:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:40

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: SAMPDORIA ( 4-3-2-1). Ospiti che rispondono con: Stankovic; Depaoli-Ghilardi-Gonzalez-Murru; Kasami-Yepes-Giordano; Verre-Esposito; De Luca.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (3-4-3). Scendono in campo: Bardi; Sampirisi-Romagna-Marcandalli; Fiamozzi-Nardi-Bianchi-Pieragnolo; Portanova-Antiste-Djamanca. Allenatore: Alessandro Nesta. A disposizione: Libutti, Szyminski, Rozzio, Kabashi, Melegoni, Nuhu, Gondo, Lanini, Satalino, Sposito.13:39

A coadiuvare il fischietto capitolino sono designati gli assistenti di campo Politi di Lecce-Votta di Moliterno; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Ramondino di Palermo; postazione VAR con il Sig. Di Paolo di Avezzano, ausiliato dall'A.VAR Longo di Paola.13:36

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1.13:35

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è tempo di Reggiana-Sampdoria! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Granata e Blucerchiati; posizione numero 15 per i padroni di casa, fissi a 17 punti, che provengono da un secco 1-1 strappato al Brescia. Situazione di classifica più avanzata, quella dei Doriani, che occupano il 10^ tassello con 19 punti totali.13:34

Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Sampdoria, gara valida per il turno numero 17 del Campionato di Serie B.13:22