L'Ascoli sale a 23 punt, momentaneamentei a -4 dalla zona salvezza. La Cremonese (46) resta seconda ma si espone al sorpasso di Como e Venezia.23:23

L'Ascoli con tenacia e grinta impantana la Cremonese e riesce a strappare col cuore e l'organizzazione un punto importantissimo in ottica salvezza. La squadra di Stroppa lascia due punti che possono essere pesanti in prospettiva nella rincorsa alla promozione diretta. Gli ospiti creano qualcosa in più con l'ingresso in campo dell'ex Tsadjout che a metà ripresa trova il gol, poi annullato per posizione irregolare attiva di Sernicola. Nella ripresa un paio di ghiotte chance anche per i ragazzi di Castori, l'ultima in pieno recuopero con Streng rimontato da Bianchetti al momento di battere a rete.22:43

90'+7' FINE PARTITA. ASCOLI-CREMONESE 0-0. Chance da ambo le parti e un gol annullato agli ospiti. Ma alla fine il pari è un risultato che può starci per quanto visto in campo.22:40

90'+2' OCCASIONE PER L'ASCOLI IN CONTROPIEDE! Streng si presenta a tu per tu con Jungdal ma sul più bello viene rimontato da un grande ripiegamento difensivo di Bianchetti.22:35

90'+1' Tanta stanchezza in campo, serve un episodio per rompere l'equilibrio. L'Ascoli ora protegge il punto.22:34

90' Saranno cinque i minuti di recupero.22:33

89' Ancora Tsadjout per la Cremonsese: si ricava lo spazio per il destro dal limite ma poi colpisce molto male mandando il pallone sul fondo.22:32

87' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Vazquez, dentro Pickel.22:30

86' Quagliata (Cremonese) pescato in offside sul lancio panoramico di Castagnetti. Il tiro sul primo palo era stato comunque controllato in due tempi da Viviano.22:30

85' CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Ammonito Di Tacchio per un intervento in ritardo su Tsadjout.22:28

83' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Mendes, dentro Milanese.22:27

83' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Mantovani, dentro Botteghin.22:27

81' Tiro di volo della Cremonese con Tsadjout su assist di Sernicola. Conclusione ad alto coefficiente di difficoltà che termina alta.22:27

80' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Zanimacchia, dentro Quagliata.22:24

80' CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Ammonito anche Falzerano.22:24

79' Rischia Jungdal riuscendo solo a sfiorare in uscita la punizione di Falzerano. Il pallone sfila in corner.22:22

78' È già la seconda volta che Vazquez protesta vistosamente con Machetti rischiando il secondo giallo.22:22

76' Ci prova la Cremonese con l'imbucata di Vazquez per Tsadjout che però calcia cadendo da posizione estremamente decentrato. Nulla di fatto e pallone sul fondo.22:19

71' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Ciofani, dalla panchina, per proteste.22:25

70' CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Vaisanen trattiene Tsadjout.22:13

68' Match ora un po' spezzettato, le squadre stanno cercando di ritrovare le distanze dopo i tanti cambi. Anche se l'attuale inerzia sembra più favorevole alla Cremonese.22:12

65' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Celia, dentro Zedadka.22:08

65' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Rodriguez, dentro Streng.22:08

62' GOL ANNULLATO ALLA CREMONESE! Aveva segnato Tsadjout, appena entrato, sul tocco di Afena-Gyan.Tutto nasce però da un cross di Zanimacchia da sinistra su cui Sernicola (in posizione irregolare) va a contendere il pallone a Mantovani. La rete viene prima convalidata ma poi Marchetti, richiamato al monitor dal Var, annulla per posizione attiva di Sernicola. 22:09

59' OCCASIONE ASCOLI! Falzerano vicinissimo alla deviazione vincente sul suggerimento basso di Rodriguez. Pallone a un'unghia dal palo, Jungdal sarebbe stato battuto.22:02

58' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Coda, dentro Tsadjout.22:01

58' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Falletti, dentro Afena-Gyan.22:00

55' Proteste dell'Ascoli per un contropiede fermato da Marchetti per un fallo in attacco di Rodriguez che frana su Bianchetti, ma dopo essere stato sbilanciato da Castagnetti. 21:59

54' SOSTITUZIONE PER L'ASCOLI. Fuori Caligara, dentro D'Uffizi.21:57

52' Uscita alta di pugno di Jungdal su punizione in favore dell'Ascoli. Il pallone balla un po' in area ma alla fine Marchetti ravvisa un fallo in attacco.21:56

50' Problemi di natura fisica per Bianchetti (Cremonese): guaio alla caviglia che lo fa claudicare vistosamente. Prova lo stesso a continuare.21:54

48' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Duro intervento di Vazquez su Di Tacchio.21:52

47' Vazquez (Cremonese) ondeggia in area e si ricava lo spazio per il mancino nonostante l'uomo addosso. Pallone non troppo lontano dalla porta.21:51

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia con un cambio nelle fila grigiorosse.23:23

46' SOSTITUZIONE PER LA CREMONESE. Fuori Ravanelli, dentro Lochoshvili.21:49

Sono due gli ammoniti sin qui: Ravanelli e Zanimacchia, entrambi nelle fila della Cremonese.21:36

In un primo tempo avvolto dalla nebbia l'Ascoli si fa preferire alla Cremonese per intensità e mole di gioco. Le occasioni più nitide sono però della squadra di Stroppa con il pallonetto di Zanimacchia e il colpo di testa di Vazquez. La fase offensiva dei marchigiani è invece spesso ispirata da Rodriguez che però manca in fase di conclusione. 21:36

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: ASCOLI-CREMONESE 0-0. Più propositivi e intensi i padroni di casa in questa prima frazione, ma un paio di chance anche per la Cremonese. Risultato ancora in equilibrio.21:37

45'+2' Caligara ignora un paio di compagni e va al tiro da lontano. Pallone molto lontano dalla porta della Cremonese.21:30

45' Saranno tre i minuti di recupero. 21:28

45' Chiusura decisa ma regolare di Ravanelli in area Cremonese sull'inserimento di Celia.21:28

44' Masini (Ascoli) calcia in bello stile da fuori dopo aver addomesticato il pallone col petto. La sfera termina larga.21:26

41' Cerca un cross profondo l'Ascoli con Caligara. Il pallone sul secondo palo non trova compagni pronti alla deviazione. 21:24

38' RODIGUEZ PERDONA LA CREMONESE! Non si capiscono Antov e Ravanelli che spalancano la via della porta allo spagnolo che ancora una volta si lascia andare a un tocco di troppo in area facendosi chiudere.21:22

36' Intanto si è finalmente diradata la nebbia sul Del Duca. 21:20

35' COLPO DI TESTA VAZQUEZ! Cross col contagiri da sinistra di Sernicola per il terzo tempo del Mudo che impatta bene ma trova la pronta risposta di Viviano che respinge lateralmente.21:19

34' RISCHIA IL PASTICCIO LA CREMONESE! Jungdal in disimpegno regala il pallone a Mendes che sul più bello perde l'equilibrio consentendo il recupero dello stesso portiere.21:17

29' Chance potenziale sprecata da Rodriguez che in area, sul suggerimento verticale di Celia, invece di calciare col mancino tenta di rientrare col destro perdendo il tempo per la conclusione.21:14

29' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Fallo tattico di Zanimacchia su Celia.21:12

28' CREMONESE VICINA AL VANTAGGIO! Lancio lungo a premiare Zanimacchia sul centro-destra, Viviano esce fuori tempo consentendo il lob all'avversario. Nei pressi della linea è Bellusci a liberare di testa. 21:12

27' Ci prova ancora da fuori l'Ascoli con Caligara che colpisce sul volto il compagno di squadra Rodriguez. Lo spagnolo ha bisogno di qualche secondo per riprendersi. 21:10

23' Si mette in proprio Rodriguez che dai 20 metri guarda Jungdal e spara. Ma lo fa senza trovare la porta.21:06

21' Tiro-cross di Mendes che non sorprende Jungdal sul suo palo. Comunque meglio l'Ascoli in questa prima porzione di gara.21:04

20' Da corner Caligara (Ascoli) cerca la conclusione di controbalzo in area, ma viene murato da Ravanelli in corner.21:03

17' Di nuovo pericoloso l'Ascoli col colpo di testa di Mendes che sovrasta Bianchetti sul cross di Caligara. Pallone centrale facile per Jungdal.21:01

16' OCCASIONE ASCOLI! Punizione decentrata di Caligara che va direttamente in porta con violenza. Tiene bene la posizione Jungdal che smanaccia in qualche modo.20:59

12' CARTELLINO GIALLO PER LA CREMONESE. Ammonito Ravanelli per un fallo a campo aperto su Rodriguez, che resta contuso e molto dolorante.20:57

12' La Cremonese prende campo e cestina una buona opportunità con Falletti che sbuccia la conclusione da ottima posizione.20:56

12' Coda giù in area Ascoli nel bel mezzo della nebbia. Marchetti era lì vicino e lascia correre.20:55

10' Risposta della Cremonese col piazzato dal limite di Vazquez deviato in corner da Masini. Prima buona discesa di Sernicola a destra.20:52

9' Ancora l'Ascoli che si fa vedere dalle parti di Jungdal con Celia che calcia debolmente. Quest'ultimo partiva comunque da posizione di offside sul tocco di Di Tacchio. 21:01

6' Prima chance per l'Ascoli da corner: Falzerano batte l'angolo e Vaisanen va a contendere il pallone in cielo a Bianchetti. Il pallone finisce alto sulla traversa e l'arbitro assegna rimessa dal fondo.20:49

4' In questa fase dalle tribune è difficile scorgere i giocatori in campo a causa della nebbia. 20:47

2' Partenza di grande pressione dell'Ascoli che ha approcciato con intensità il match. 20:44

1' È cominciata ASCOLI-CREMONESE. Primo possesso per i padroni di casa.20:43

Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per la tragedia di Firenze.20:41

Ecco le due squadre che calcano il prato! Il match sta per cominciare.20:39

La partita comincerà (in ritardo) nonostante la fitta nebbia che ha avvolto il Del Duca: si attende l'ingresso in campo delle due squadre.20:34

C'è tantissima nebbia in campo, visibilità ridotta: i due capitani Bellusci e Bianchetti sono sul prato insieme all'arbitro Marchetti per capire se ci siano le condizioni per giocare. Il fischio d'inizio sarà leggermente posticipato ma si dovrebbe partire.21:41

L’arbitro del match è Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale Giorgio Di Cicco di Lanciano. Al Var Davide Massa di Imperia, assistente al Var Gianpiero Miele di Nola.20:27

Consueto 3-5-2 per la Cremonese e nessun vero colpo di scena: in campo l’ex Sernicola e la coppia composta da Vazquez e Coda. Non ci sono Majer e Johnsen, entrambi squalificati, oltre agli indisponibili Tuia a Collocolo.20:26

Diverse novità nel 3-4-1-2 scelto da Castori. Out a sorpresa capitan Botteghin, al suo posto Vaisanen con Bellusci centrale di difesa. Sulla trequarti Caligara preferito a D’Uffizi, subito dentro il rientrante Mendes in tandem con Rodriguez. Out Bogdan, Gagliolo e Nestorovki per infortunio, oltre allo squalificato Valzania.20:26

FORMAZIONE CREMONESE (3-5-2): Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia - Vazquez, Coda.20:13

FORMAZIONE ASCOLI (3-4-1-2): Viviano - Mantovani, Bellusci, Vaisanen - Falzerano, Masini, Di Tacchio, Celia - Caligara - Mendes, Rodriguez. 20:13

La Cremonese è invece la squadra che vanta il miglior rendimento lontano dalle mura amiche, con una media di 2,09 punti.20:10

L'Ascoli in casa ha vinto solo tre volte in questa stagione e nei precedenti al Del Duca ha perso quattro volte su quattro contro gli avversari di giornata.20:10

La Cremonese occupa il secondo posto in classifica (una posizione che garantirebbe la promozione diretta) a quota 45 punti e prosegue la sua rincorsa al Parma, distante sei lunghezze. I grigiorossi inseguono tre punti preziosi per staccare Venezia e Como.20:03

L’Ascoli si trova in piena lotta salvezza al 17esimo posto. 22 i punti sin qui racimolati, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e 12 ko. La formazione allenata da Castori viene da due sconfitte consecutive con Sudtirol e Catanzaro. 20:01

Benvenuti alla diretta scritta di Ascoli-Cremonese, gara che apre la 25esima giornata del campionato di Serie B 2023/24.19:04