Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni e deciso dal gol in chiusura di Sersanti, la seconda frazione si apre nel segno del Frosinone. I padroni di casa iniziano ad accumulare tiri e calci d'angolo, sfiorano il pareggio con Ambrosino e lo trovano in pieno recupero con Koutsoupias.

Un punto, oggi, non basta al Frosinone in ottica salvezza ma dà indicazioni positive sullo stato di forma e sul carattere dimostrato in campo. La Reggiana, oggi un po' appannata, conquista un punto prezioso dopo due sconfitte consecutive.

Prossima giornata: Reggiana-Carrarese e Salernitana-Frosinone.