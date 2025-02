Termina 2-2 la gara tra Palermo e Mantova, altalena di emozioni. Rosanero avanti con Verre al 26', Mensah a inizio ripresa al 46' segna il pareggio, Brignani di testa al 57' porta in vantaggio gli ospiti, Pohjanpalo dal dischetto al 68' sigla la rete del pareggio. Espulso Ceccaroni al 69'.

Nel prossimo turno di Serie B per il Palermo impegno in trasferta sul campo del Cosenza, il Mantova affronterà in casa il Bari.