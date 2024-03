Da Bari - Sampdoria é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B dopo la pausa delle Nazionali.18:12

Locali che prima sbagliano un rigore con Sibilli, poi trovano la traversa con Puscas: a punirli Kasami dopo l'ottimo assist di De Luca.18:11

La Sampdoria porta a casa i tre punti e raggiunge la zona play off, Bari alla quarta sconfitta nelle ultime cinque e con la zona retrocessione sempre piú vicina.18:11

90'+6' FINISCE BARI - SAMPDORIA! 0-1 il finale, decide il gol di Kasami!18:10

90'+4' KALLON! Sinistro a giro del neo entrato, palla alta sopra la traversa.18:08

90'+3' Bari tutto in avanti, Sampdoria arroccata nella sua trequarti.18:07

90'+2' Gran uscita di Stankovic, il portiere anticipa Stankovic.18:04

90'+1' Sei i minuti di recupero.18:04

90' Sampdoria che trova il vantaggio in questo finale, Bari che il recupero per trovare il pareggio.18:02

89' Sostituzione BARI: esce Mattia Maita, entra Yayah Kallon.18:02

89' Sostituzione BARI: esce Giuseppe Sibilli, entra Karlo Lulić.18:02

88' Sostituzione SAMPDORIA: esce Giovanni Leoni, entra Stefano Girelli.18:01

87' GOL! Bari - SAMPDORIA 0-1! Rete di Pajtim Kasami. De Luca trova il taglio del suo centrocampista che, davanti a Brenno, non sbaglia!



84' TRAVERSA DI PUSCAS! Contropiede Bari, Sibilli serve il compagno che calcia di potenza: palla sul legno.17:57

83' Prova lo schema la Samp, che non riesce: si lamenta De Luca che voleva il pallone dentro.17:56

82' Borini steso da Di Cesare al limite, punizione da posizione pericolosa per la Sampdoria.17:55

81' Altra ripartenza di Puscas, palla troppo debole per Nasti: intercetta Leoni.17:55

78' Sostituzione BARI: esce Ahmad Benali, entra Raffaele Maiello.17:53

78' Sostituzione BARI: esce Gregorio Morachioli, entra Marco Nasti.17:52

76' AMMONITO Gregorio Morachioli. Scontro duro con Leoni, fallo della punta che prende il giallo. 17:49

75' Partita che rimane sullo 0-0, Sampdoria salvata da un gran intervento di Stankovic.17:48

73' Sostituzione SAMPDORIA: esce Petar Stojanović, entra Leonardo Benedetti.17:47

73' Sostituzione SAMPDORIA: esce Agustín Álvarez, entra Fabio Borini.17:47

73' Sostituzione SAMPDORIA: esce Facundo González, entra Nicola Murru.17:46

72' STANKOVIC PARA IL RIGORE! Sibilli incrocia ma il portiene doriano si distende bene, respingendo la conclusione del barese!17:45

70' Check del VAR, convalidato il rigore: si prepara Sibilli.17:44

69' CALCIO DI RIGORE PER IL BARI! Contropiede pugliese, Sibilli tocca per Puscas che calcia di prima intenzione: Ghilardi respinge, per Perenzoni é rigore!17:43

68' DE LUCA! Destro da posizione defilata, Brenno alza in angolo.17:41

67' SIBILLI! Contropiede barese, Molachioli serve il compagno che calcia di prima intenzione, colpendo Ghilardi.17:40

66' Ci prova Darboe dal limite, conclusione respinta dalla difesa pugliese.17:39

65' Sampdoria che prova il possesso palla, Bari che ora aspetta.17:38

62' Sostituzione BARI: esce Emmanuele Matino, entra Žan Žužek.17:35

61' Matino, infortunatosi durante l'azione del giallo, si stende ancora a terra. Difficile possa continuare il match.17:35

60' Partita che non sta brillando per lucidità, sicuramente non manca l'intensità.17:34

58' AMMONITO Emmanuele Matino. Intervento su Kasami, altro giallo del match. 17:32

57' AMMONITO Petar Stojanović. Immediato altro giallo per la Sampdoria, ammonito anche l'esterno ex Empoli. 17:32

56' AMMONITO Daniele Ghilardi. Giallo anche per il centrale della Samp, in ritardo su Puscas. 17:30

54' Nervosismo in campo per una reazione di Leoni su Morachioli, Sibilli per primo corre a difendere il compagno.17:27

52' Morachioli con una spallata si libera di Ghilardi, per Perenzoni é fallo in attacco.17:26

50' Sostituzione SAMPDORIA: esce Gerard Yepes, entra Laut Ebrima Darboe.17:23

49' Yepes ancora a terra: il centrocampista ancora in difficoltà dopo la botta nel primo tempo.17:23

47' Partito forte il Bari, giá due angoli in meno di due minuti.17:20

47' Nessun cambio nell'intervallo, ritornano gli stessi 22 della prima frazione.17:19

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!17:18

Una partita iniziata ad alto ritmo, per poi rallentare fino al finale, quando De Luca ha trovato anche il gol, annullato poi per fuorigioco.17:04

Bari con le occasioni migliori, Sampdoria pericolosa nel finale, risultato ancora fermo sullo 0-0.17:04

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BARI - SAMPDORIA! 0-0 il risultato parziale.17:03

45' Un minuto di recupero.17:02

44' Diagonale di De Luca, palla che taglia tutta l'area piccola e termina in out.17:01

43' DORVAL! Colpo di testa dell'esterno dopo un rimpallo, palla alta.17:00

42' Leoni prima sbaglia un facile stop, poi recupera su Sibilli che aveva provato ad approfittarne.16:59

41' ANNULLATO IL GOL A DE LUCA! Stop e conclusione della punta, Brenno é battuto, azione fermata per fuorigioco.16:57

40' Puscas fermato per fuorigioco, ma sta funzionando la intensa con Morachioli.16:56

39' Problemi per Yepes, gioco fermo.16:54

38' MAITA! Conclusione dalla distanza, palla a lato!16:53

37' Maita sbaglia una facile palla in profonditá per Morachioli, puó intervenire facilmente Stankovic.16:52

36' ALVAREZ! Conclusione dalla distanza, facile la presa per Brenno.16:51

34' AMMONITO Valerio Di Cesare. Intervento in ritardo su De Luca, fallo tattico per fermare una ripartenza della Samp. 16:50

32' Giocata di Barreca che si autolancia sulla fascia, lo controlla Maita che usa anche la malizia per fermare l'avversario.16:48

29' PUSCAS! Gran palla di Morachioli, la punta calcia a botta sicura ma Stankovic devia in angolo!16:46

28' Non contentissimo Pirlo della gara dei suoi, Sampdoria che sta soffrendo molto il Bari.16:43

26' CHE PARATA DI STANKOVIC! Altro colpo di testa di Di Cesare, si supera il portiere Doriano!16:42

25' AMMONITO Facundo González. Il centrale abbatte Puscas: era diffidato, salterá la prossima sfida con la Ternana. 16:41

24' DI CESARE! Sugli sviluppi dell'angolo, colpo di testa del centrale che va alto!16:39

23' SIBILLI! Sponda di Benali per il trequartista che calcia di prima intenzione: Leoni mette in corner.16:39

21' OCCASIONE SAMP! Doppio triangolo De Luca - Alvarez, la conclusione della punta uruguaiana é deviata da Vicari!16:37

20' Cross di Maita, Puscas anticipato da Leoni. Bari che ci prova, ma senza trovare occasioni.16:36

17' Angolo per la Sampdoria: Alvarez al centro, sponda di Ghilardi, blocca Brenno.16:34

15' Difesa del Bari che non fa prigionieri, con i centrali sempre in anticipo: Matino duro su Alvarez che rimane a terra.16:32

14' È il Bari a fare la partita in questo inizio, Sampdoria é sempre pericolosa in ripartenza.16:30

11' Vicari entra duro su De Paoli, il centrale si scusa subito con il capitano Doriano.16:27

9' Barreca cerca De Luca, ancora in fuorigioco la punta.16:25

8' Partita abbastanza accesa, le due formazioni si stanno affrontando a viso aperto.16:25

6' Bel cross di Pucino, ancora in ritardo Morachioli: Yepes mette in angolo.16:22

5' Maita ferma con un fallo tattico De Paoli, richiamo per lui da parte di Perenzoni.16:21

4' Dorval al centro, Morachioli non ci arriva per poco. Pugliesi che si vedono in attacco.16:20

3' Cross di De Luca, la punta fermata peró in fuorigioco.16:18

2' Molti i doriani che hanno affrontato questa lunga trasferta, gemellaggio tra le due tifoserie.16:17

1' INIZIA BARI - SAMPDORIA! Primo pallone per gli ospiti16:17

Dirige il match l'arbitro Perenzoni.16:08

Pirlo con De Luca e Alvarez di punta, a centrocampo De Paoli e Barreca a scambiarsi la fascia sinistra, Leoni in difesa.16:08

Iachini si affida alla coppia Puscas - Morachioli, con Sibilli alle loro spalle. Maita e Benali a centrocampo.16:07

La formazione della SAMPDORIA: (3-5-2), Stankovic - Leoni, Ghilardi, Gonzalez - Stojanovic, Barreca, Kasami, Yepes, De Paoli - De Luca, Alvarez. A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Verre, Borini, Giordano, Murro, Girelli, Ntanda, Darboe, Benedetti.16:05

Le formazioni: BARI (3-4-1-2), Brenno - Matino, Di Cesare, Vicari - Pucino, Maita, Benali, Dorval - Sibilli - Morachioli, Puscas. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Nasti, Bellomo, Lulic, Maiello, Guiebre, Zuzek, Edjouma, Dachille, Kallon.16:04

Un Bari in lotta per la salvezza ospita la Sampdoria, squadra in grande ripresa e alla ricerca dei tre punti per la zona play off.16:03