Grazie per avere seguito con noi la diretta di Brescia-Catanzaro, arrivederci al prossimo turno di Serie B!15:58

Nel prossimo turno di Serie B per il Brescia impegno in trasferta sul campo del Cosenza, il Catanzaro affronterà fuori casa il Parma.15:58

Termina in parità la gara tra Brescia e Catanzaro, un gol per tempo. Ospiti avanti al 46', Biasci sfrutta un assist di Petriccione e di testa batte Avella. Nella ripresa al 52' Borrelli di testa supera Fulignati dopo un cross di Bisoli. Girandola di cambi, ma il risultato non cambia.15:57

90'+4' Fine partita! BRESCIA-CATANZARO 1-1 (46' p.t Biasci, 52' Borrelli).15:52

90'+1' L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero, si giocherà fino al 93'.15:50

90' OCCASIONE CATANZARO! Ambrosino anticipato da Adorni a pochi passi dalla porta. Ci prova anche Verna, Avella si rifugia in corner.15:50

87' Brescia in avanti: tiro-cross di Bisoli, deviazione di Moncini, il pallone si spegne sul fondo.15:46

86' Sostituzione BRESCIA: entra Bertagnoli esce Besaggio.15:45

85' Sostituzione BRESCIA: entra Moncini esce Borrelli.15:44

82' Sostituzione CATANZARO: entra Stoppa esce Vandeputte.15:42

82' Sostituzione CATANZARO: entra Oliveri esce Situm.15:41

82' OCCASIONE BRESCIA! Corner di Besaggio, controllo e tiro di Borrelli, Fulignati c'è. Dopo la respinta del portiere Olzer insacca in fuorigioco.15:41

79' Olzer entra in area e va al tiro, Brighenti devia in corner.15:37

76' Ammonito BRIGHENTI per gioco scorretto su Bjarnason.15:34

74' Ambrosino calcia da fuori area, la mira è da registrare.15:32

73' Sostituzione BRESCIA: entra Bjarnason esce Bianchi.15:31

72' Ammonito PETRICCIONE per gioco scorretto su Borrelli.15:30

69' Sostituzione CATANZARO: entra Donnarumma esce Biasci.15:27

68' Sostituzione CATANZARO: entra Brignola esce D'Andrea.15:27

68' Crampi per D'Andrea, gioco fermo per qualche istante.15:26

66' Ambrosino viene incontro, protegge il pallone e guadagna una punizione.15:24

63' Sostituzione BRESCIA: entra van de Looi esce Paghera.15:22

63' Sostituzione CATANZARO: entra Ambrosino esce Iemmello.15:22

63' Ammonito PAGHERA per gioco scorretto su Biasci.15:22

62' Cross da sinistra di Jallow troppo sul portiere, Fulignati fa sua la sfera.15:21

59' Iemmello ha spazio e carica il destro dalla distanza, tiro fuori misura.15:17

56' Risponde il Catanzaro con D'Andrea: tiro debole e centrale, comoda la presa di Avella.15:14

54' Il Brescia resta in attacco: conclusione a giro in area di Bianchi, pallone a lato ma non di molto.15:13

52' GOL! BRESCIA-Catanzaro 1-1! Rete di Borrelli. Cross di Bisoli, Borrelli da pochi passi dalla porta di testa supera Fulignati.



Guarda la scheda del giocatore Gennaro Borrelli15:12

51' Olzer dalla bandierina, colpo di testa impreciso di Bisoli.15:09

49' Pressing alto del Brescia: Bianchi recupera palla, ma poi viene chiuso dalla difesa del Catanzaro.15:08

46' Cross di Bianchi, Bisoli in tuffo di testa non riesce a direzionare il pallone verso la porta.15:05

46' Inizio secondo tempo di BRESCIA-CATANZARO! Si riparte dal risultato di 1-0 per gli ospiti.15:04

46' Sostituzione BRESCIA: entra Olzer esce Galazzi.15:03

Possesso palla favorevole al Catanzaro nel corso della prima frazione di gioco: 55,7%.14:57

Catanzaro avanti all'intevallo, il risultato si sblocca al 46': Biasci di testa batte Avella, assist di Petriccione. In precedenza occasioni per Adorni al 21', Biasci al 23', Galazzi al 27'. Chance anche per Besaggio al 48'.14:57

45'+4' Fine primo tempo: BRESCIA-CATANZARO 0-1! Biasci al 46' sblocca il risultato.14:50

45'+3' OCCASIONE BRESCIA! Risposta immediata dei padroni di casa con Besaggio: conclusione da posizione defilata, Fulignati risponde presente.14:49

45'+1' GOL! Brescia-CATANZARO 0-1! Rete di Biasci. Petriccione scodella in area, colpo di testa vincente di Biasci.



Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci14:48

45'+1' L'arbitro Cosso ha concesso due minuti di recupero.14:47

45' Ammonito CISTANA per gioco scorretto su Petriccione.14:45

43' Tentativo da fuori area di D'Andrea: tiro centrale, Avella blocca agevolmente.14:44

41' Punizione dalla trequarti per il Catanzaro, battuta da D'Andrea senza esito.14:42

39' Combinazione sulla destra tra D'Andrea e Situm, Dickmann fa una profonda diagonale e chiude in corner.14:40

37' Borrelli ci prova dal limite dell'area, tiro murato da Veroli.14:38

35' Pallonata al volto per Vandeputte, staff medico del Catanzaro in campo per le cure del caso.14:35

33' Cross morbido di Dickmann verso l'area, l'arbitro segnala una spinta di Borrelli.14:34

30' Fraseggio del Brescia, il Catanzaro attende nella propria metà campo.14:30

27' OCCASIONE BRESCIA! Galazzi in area di sinistro impegna Fulignati, il portiere si oppone al tiro con il piede.14:28

25' La gara tra Brescia e Catanzaro si accende, un'occasione per parte in rapida successione.14:27

23' OCCASIONE CATANZARO! Pallone vagante in area, Biasci conclude a botta sicura, salvataggio decisivo di Adorni.14:26

21' OCCASIONE BRESCIA! Calcio d'angolo battuto da Besaggio, Adorni di testa da pochi passi dalla porta non inquadra il bersaglio.14:22

19' Proteste del Brescia per un presunto tocco di mano in area di Situm, l'arbitro non interviene.14:20

17' Primo squillo del Catanzaro: corner di Vandeputte, svetta Antonini, pallone largo.14:22

14' Borrelli e Situm doloranti dopo un contrasto, sanitari in campo e gioco fermo.14:14

12' Possesso gestito dal Brescia, il Catanzaro concede un calcio d'angolo.14:13

9' Traversone di Iemmello, Antonini sfiora di testa, il pallone rotola sul fondo.14:09

6' Spunto sulla destra di D'Andrea ma il tiro è debole, nessun problema per Avella.14:07

5' Fallo in attacco di Borrelli, sfuma l'azione del Brescia.14:05

3' Jallow si accentra e calcia verso la porta, pallone in curva.14:03

1' Inizio primo tempo di BRESCIA-CATANZARO! Dirige la sfida l'arbitro Cosso.14:00

Le scelte di Vivarini: Iemmello e Biasci in avanti, D'Andrea e Vandeputte gli esterni. Petriccione e Verna in mediana. Sounas e Brignola in panchina.13:18

Le scelte di Maran: Borrelli al centro dell'attacco, Bianchi e Galazzi a supporto. Bisoli, Paghera e Besaggio a metà campo. In porta c'è Avella, out Andrenacci. e Lezzerini.13:17

Panchina CATANZARO: Sala, Krajnc, Miranda, Scognamiglio, Pontisso, Pompetti, Sounas, Oliveri, Brignola, Stoppa, Ambrosino, Donnarumma.13:18

Panchina BRESCIA: Cortese, Papetti, Fares, Mangraviti, Van de Looi, Bjarnason, Fogliata, Bertagnoli, Olzer, Moncini, Ferro.13:16

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Brighenti, Antonini, Veroli - D'Andrea, Petriccione, Verna, Vandeputte - Biasci, Iemmello.13:18

Formazione BRESCIA (4-3-2-1): Avella - Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow - Bisoli, Paghera, Besaggio - Galazzi, Bianchi - Borrelli.13:15

Manca poco all'inizio di Brescia-Catanzaro. Entrambe le squadre in corsa per i playoff.13:13

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Brescia e Catanzaro.13:12