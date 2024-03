Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cittadella-Modena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:16

Nel prossimo turno di Serie B per il Cittadella impegno in trasferta sul campo del Lecco, il Modena affronterà in casa il Bari.18:15

Termina il parità il match tra Cittadella e Modena, le reti entrambe nel primo tempo. Amatucci al 13' sblocca il risultato (assist Carissoni), risponde Magnino al 42' (assist Corrado). Nella ripresa non mancano le occasioni: traversa di Palumbo da calcio da fermo, Seculin salva su Giraudo e Pandolfi, Negro stoppa Abiuso, chance anche per Riccio.18:15

90'+5' Fine partita! CITTADELLA-MODENA 1-1 (13' Amatucci, 42' Magnino).18:10

90'+4' Il Cittadella chiude in avanti: Angeli recupera palla e serve Pandolfi, l'attaccante da centro area alza troppo la mira. 18:09

90'+3' Tiro da fuori area fiacco di Tremolada, nessun problema per Maniero.18:07

90' L'arbitro Monaldi concede quattro minuti di recupero, si giocherà fino al 94'.18:05

89' Cross basso di Tremolada, Ponsi calcia dal limite, pallone respinto da Frare.18:05

86' Sostituzione MODENA: entra Tremolada esce Abiuso.18:00

85' Punizione battuta da Vita, il pallone non supera la barriera predisposta da Seculin.18:00

84' Ammonito CAUZ per gioco scorretto su Vita.17:59

84' Punizione dal limite dell'area per il Cittadella, Vita fermato in modo irregolare da Cauz.17:58

81' OCCASIONE MODENA! Riccio due volte vicino al gol: prima viene chiuso dall'uscita bassa di Maniero, in seguito è Pandolfi a murare la conclusione ravvicinata del numero 27.17:57

78' Sostituzione CITTADELLA: entra Mastrantonio esce Branca.17:52

76' Modena pericoloso con Gerli: tiro indirizzato sotto la traversa, Maniero in tuffo alza la sfera oltre la traversa.17:51

75' Gerli si incunea in area e conclude di destro, Frare in scivolata respinge in corner.17:50

74' OCCASIONE CITTADELLA! Opportunità per Pandolfi, Seculin con una tempestiva uscita bassa gli chiude lo specchio della porta.17:49

72' Cotali a sinistra, Ponsi sulla fascia opposta, Santoro a metà campo.17:48

69' Sostituzione MODENA: entra Cotali esce Corrado.17:45

69' Sostituzione MODENA: entra Strizzolo esce Gliozzi.17:45

68' OCCASIONE MODENA! Abiuso si invola verso la porta, decisiva la chiusura in scivolata di Negro.17:44

67' Giraudo, entrato in campo dopo l'intervallo, costretto a uscire per un problema fisico.17:42

65' Sostituzione CITTADELLA: entra Angeli esce Giraudo.17:43

65' Sostituzione CITTADELLA: entra Maistrello esce Magrassi.17:43

65' Sostituzione CITTADELLA: entra Pandolfi esce Baldini.17:42

63' OCCASIONE CITTADELLA! Rimessa laterale lunga di Carissoni, prolunga Magrassi, Giraudo di testa chiama all'intervento Seculin.17:39

62' Santoro di prima per Abiuso, pallona raccolto da Maniero.17:37

59' Corpo a corpo tra Magrassi e Pergreffi, l'arbitro punisce l'intervento della punta del Cittadella.17:34

56' Sostituzione MODENA: entra Pergreffi esce Zaro.17:31

55' Sostituzione MODENA: entra Ponsi esce Palumbo.17:30

53' Carissoni, sugli sviluppi di un corner, al limite dell'area perde l'attimo per andare al tiro.17:28

50' Traversone di Vita, Giraudo in area si coordina e conclude verso la porta: tiro murato da Santoro.17:26

47' TRAVERSA MODENA! Calcio di punizione battuto da Palumbo da posizione defilata, il pallone sbatte sulla traversa.17:23

46' Inizio secondo tempo di CITTADELLA-MODENA! Si riparte dal risultato di 1-1.17:20

46' Sostituzione CITTADELLA: entra Giraudo esce Rizza.17:19

Possesso palla leggermente a favore del Cittadella nel corso della prima frazione di gioco: 53,6%.17:07

Il primo tempo tra Cittadella e Modena termina in parità. L'equilibrio si rompe al 13', Amatucci in gol di testa su cross di Carissoni. Al 42' Magnino, sempre di testa, mette il pallone alle spalle di Maniero (assist di Corrado).17:06

45'+3' Fine primo tempo: CITTADELLA-MODENA 1-1! In gol Amatucci e Magnino.17:04

45'+2' Ammonito SANTORO per gioco scorretto su Baldini.17:03

45' L'arbitro Monaldi concede due minuti di recupero.17:02

42' GOL! Cittadella-MODENA 1-1! Rete di Magnino. Corrado arriva sul fondo e mette al centro, Magnino segue l'azione e di testa batte Maniero.



40' Batti e ribatti a metà campo, poi l'arbitro ferma il gioco per un fallo su Rizza.16:57

37' Punizione di Baldini da posizione decentrata, pallone sull'esterno della rete.16:53

34' Ammonito RIZZA per gioco scorretto su Santoro.16:51

32' OCCASIONE MODENA! Santoro avvia l'azione, Gliozzi serve Abiuso: l'attaccante da pochi passi dalla porta non inquadra il bersaglio.16:49

29' Lancio di Branca da metà campo, troppo lungo per Magrassi, ma i padroni di casa restano in attacco.16:45

26' Punizione dalla trequarti per il Cittadella, c'è un intervento irregolare ai danni di Vita.16:43

24' Magnino, defilata sulla destra, due volte al cross, poi l'arbitro interrompe il gioco per un fallo in attacco.16:41

21' Azione prolungata del Cittadella, Baldini non riesce a servire Amatucci in area di rigore.16:38

18' Pressione alta del Cittadella, Riccio costretto al rilancio frettoloso.16:34

15' Reazione immediata del Modena con Gliozzi, conclusione decisamente imprecisa dell'attaccante.16:31

13' GOL! CITTADELLA-Modena 1-0! Rete di Amatucci. Cross da destra di Carissoni, Amatucci sfiora il pallone di testa, nulla da fare per Seculin.



12' Branca dolorante dopo un contrasto di gioco con Magnino, nulla di serio.16:28

10' Magrassi non trova spazio sulla corsia di sinistra, chiude Zaro.16:26

7' Ammonito BRANCA per gioco scorretto su Gerli.16:24

6' Traversone di Palumbo, Maniero in uscita dai pali blocca la sfera.16:23

3' Cross di Vita, Baldini in area tocca il pallone con il braccio.16:20

1' Inizio primo tempo di CITTADELLA-MODENA! Dirige la partita l'arbitro Monaldi.16:16

Negli ultimi cinque incontri disputati, Cittadella e Modena hanno sempre pareggiato.16:02

Le scelte di Bianco: Gliozzi e Abiuso in attacco, Santoro e Corrado gli esterni. Palumbo, Gerli e Magnino in mediana. Out Gargiulo.15:46

Le scelte di Gorini: in avanti il tandem Baldini-Magrassi. Carissoni e Rizza sulle fasce. Difesa a tre composta da Negro, Frare e Salvi.15:39

Panchina MODENA: Gagno, Pergreffi, Cotali, Oukhadda, Battistella, Ponsi, Bozhanaj, Tremolda, Di Stefano, Manconi, Strizzolo, Duca.15:33

Panchina CITTADELLA: Kastrati, Angeli, Sottini, Giraudo, Mastrantonio, Tessiore, Carriero, Pandolfi, Cassano, Maistrello, Pittarello, Cecchetto.16:00

Formazione MODENA (3-5-2): Seculin - Cauz, Zaro, Riccio - Santoro, Palumbo, Gerli, Magnino, Corrado - Abiuso, Gliozzi.15:29

Formazione CITTADELLA (3-5-2): Maniero - Negro, Frare, Salvi - Carissoni, Vita, Branca, Amatucci, Rizza - Baldini, Magrassi.15:36

Manca poco all'inizio di Cittadella-Modena. Squadre divise da un solo punto in classifica.14:55

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Cittadella e Modena.14:55