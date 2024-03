Grazie per aver seguito con noi la diretta di Como-Pisa, arrivederci al prossimo turno di Serie B.15:59

Il Como affronterà il Sudtirol nella prossima giornata, mentre il Pisa dovrà vedersela con il Palermo.15:59

Inizia alla grande il secondo tempo del Pisa che riapre la partita con Barbieri dopo una prima frazione dominata totalmente dal Como nel segno di Gabrielloni e Bellemo. Dopo la rete di Barbieri però il Pisa non riesce ad affondare, i padroni di casa si difendono bene e provano a colpire in contropiede. Proprio in questo modo arriva il gol del 3-1, su una ripartenza culminata poi con la rete di Cutrone. 15:59

90'+7' Fine partita: COMO-PISA 3-1 (2' Gabrielloni, 10' Bellemo, 50' Barbieri, 79' Cutrone).15:59

90'+1' Sono stati concessi 7 minuti di recupero.15:55

90' Sostituzione Como: esce Nicholas Ioannou, entra Marco Sala.15:51

88' Cartellino giallo per Moutir Chajia.15:49

86' Cartellino giallo per Adrian Šemper.15:48

85' Sostituzione Como: esce Lucas da Cunha, entra Fabio Rispoli.15:46

81' Sostituzione Pisa: esce Tommaso Barbieri, entra Gaetano Masucci.15:42

79' GOL! COMO-Pisa 3-1! Rete di Patrick CUTRONE! Contropiede fulmineo per il Como che, dopo un calcio d'angolo, si riversa velocemente nella metà campo avversario e finalizza il 3-1 con il solito Cutrone, freddo dinanzi a Loria.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Cutrone15:41

77' Cartellino giallo per Cas Odenthal.15:39

73' Cartellino giallo per Tommaso Fumagalli.15:34

71' Sostituzione Pisa: esce Alessandro Arena, entra Lisandru Tramoni.15:31

69' Si rivede in attacco il Como con il neo entrato Cutrone: cross teso dell'ex Milan che esce di pochissimo a lato.15:31

65' Problemi fisici per Ioannou: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Como.15:27

62' Sostituzione Pisa: esce Jan Mlakar, entra Nicholas Bonfanti.15:24

57' Sostituzione Como: esce Simone Verdi, entra Tommaso Fumagalli.15:21

56' Sostituzione Como: esce Nicholas Gioacchini, entra Moutir Chajia.15:21

55' Sostituzione Como: esce Alessandro Gabrielloni, entra Patrick Cutrone.15:17

50' GOL! Como-PISA 2-1! Rete di Tommaso BARBIERI! Cross teso di Moreo e intervento perfetto di Barbieri in scivolata: prova il miracolo Semper, ma la palla supera la linea e il Pisa riapre la partita.15:13

47' Inizia il secondo tempo di COMO-PISA!15:07

46' Sostituzione Pisa: esce Idrissa Touré, entra Tomás Esteves.15:07

46' Sostituzione Pisa: esce Miguel Veloso, entra Marco D'Alessandro.15:06

L'obiettivo del Pisa ovviamente è quello di provare a riaprire la partita: in tal senso potrebbero rendersi utili Masucci e D'Alessandro. Nel Como invece scalpita Cutrone.14:50

Dominio assoluto del Como nella prima frazione: sono bastati 10 minuti alla squadra di casa per andare sul 2-0 con Gabrielloni prima e Bellemo poi, nell'ultimo caso con una collaborazione enorme del duo Marin-Loria. Il secondo gol è la fotografia del pomeriggio del Pisa, squadra spaesata e completamente in balia del proprio avversario.14:48

45'+2' Finisce il primo tempo di COMO-PISA: in rete Gabrielloni e Bellemo.14:47

45'+1' Cartellino giallo per Idrissa Touré.14:49

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.14:46

40' Problemi fisici per Gabrielloni: costretto all'ingresso in campo lo staff sanitario del Como per le cure mediche del caso.14:44

37' Ancora pericoloso il Como, questa volta con Gioacchini che in semi-rovesciata prova ad impensierire Loria. La conclusione però non è precisa e la difesa del Pisa spazza evitando ulteriori pericoli.14:39

33' Cartellino giallo per Miguel Veloso.14:36

28' Dopo quasi 30 minuti di gioco, la statistica del possesso palla vede il Pisa in vantaggio con il 56%.14:29

24' Primo squillo del Pisa con Berutatto che da posizione defilata conclude di sinistro. Nessun problema per Semper che blocca in presa bassa.14:25

19' Insiste il Como e sfiora anche il terzo gol, questa volta con Gioacchini: l'attaccante del Como si ritrova a tu per tu con Loria e si lascia ipnotizzare dal portiere del Pisa, bravissimo a respingere e ad evitare ulteriori pericoli.14:20

14' Splendida palla in profondità di Verdi per Gabrielloni che viene però anticipato da un'ottima uscita di Loria.14:15

10' GOL! COMO-Pisa 2-0! Rete di Alessandro BELLEMO! Disastro della difesa del Pisa con Marin che in maniera sciagurata passa un brutto pallone a Loria prendendolo in controtempo, la palla tocca il palo e sulla respinta Bellemo arriva per primo e segna il raddoppio.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bellemo14:12

7' In seguito ad una revisione al VAR, il direttore di gara torna sui suoi passi e revoca il calcio di rigore al Como.14:08

5' Palla filtrante di Gabrielloni per Gioacchini che anticipa Loria e viene abbattuto: per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore per il Como.14:06

2' GOL! COMO-Pisa 1-0! Rete di Alessandro GABRIELLONI! L'attaccante del Como viene innescato in maniera precisa da Verdi su corner e di testa batte un incolpevole Loria.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Gabrielloni14:04

1' Inizia il primo tempo di COMO-PISA!14:02

Le scelte di Aquilani: anche in questo caso spazio al 4-2-3-1 con Moreo unica punta, alle sue spalle Arena, Tourè e Mlakar.13:37

Le scelte di Roberts: panchina per Cutrone, c'è Gabrielloni nel ruolo di punta, supportato da Gioacchini, Verdi e Da Cunha, out per squalifica Strefezza.13:36

Panchina Pisa: Bonfanti, Calabresi, D'Alessandro, De Vitis, Esteves, Hermansson, Leverbe, Masucci, Nicolas, Piccinini, Sala, Tramoni.13:35

Panchina Como: Ballet, Barba, Cassandro, Chajia, Curto, Cutrone, Fumagalli, Nsame, Piombino, Rispoli, Sala, Solini.13:34

Formazione PISA (4-2-3-1): Loria; -Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto - Veloso, Marin - Arena, Touré, Mlakar - Moreo.13:33

Formazione COMO (4-2-3-1): Semper - Iovine, Goldaniga, Odenthal, Ioannou - Braunoder, Bellemo - Gioacchini, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni.13:32

Il Como arriva dalla sconfitta esterna maturata con la Cremonese per 2-1, mentre il Pisa è reduce dalla vittoria interna per 1-0 sulla Ternana.13:04

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Como e Pisa.13:03