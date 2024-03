Grazie per aver seguito quetsa diretta ed arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie B.18:18

Con l'odierno pareggio entrambe le formazioni guadagnano un punto in più in classifica. Uomini di Nesta e D'Angelo che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dell'Ascoli, e tra le mura domestiche contro il Venezia.18:18

Cala il sipario allo Stadio Mapei di Reggio Emilia! Santoro manda i titoli di coda di un match conclusosi a reti bianche, in cui si sono laternate due metà di gara totalmente differenti. Dopo una prima frazione opaca, nella ripresa i ritmi aumentano notevolmente e le occasioni risultano essere molteplici; prestazione di spicco quella dell'estremo difensore Satalino, che in numerose occasioni protegge nel migliore dei modi lo specchio dalle conclusioni di Nagy e Verde. Nel finale accade di tutto: Vignali ha la chance per il vantaggio ospite, compiendo un tap-in lo realizza ma la rete viene prontamente annullata dal direttore di gara a causa di una posizione di fuorigioco, da ciò scaturiscono attimi di tensione in cui arriva un rosso diretto ai danni di Kabashi, colpevole di una manata ai danni di Esposito che rimedia anch'esso il giallo. Termina al minuto 96' l'equilibrata sfida di Reggio Emilia, si chiude a reti bianche Reggiana-Spezia.18:17

90'+7' TRIPLICE FISCHIO DI SANTORO! Reggiana-Spezia termina 0-0.18:11

90'+5' Fuorigioco di Okwonkwo e punizione Spezia, ultimi secondi di gara.18:10

90'+3' Sostituzione Reggiana: fuori Stefano Pettinari, dentro Luca Cigarini.18:08

90'+2' Sostituzione Speiza: fuori Ádám Nagy, dentro Luca Moro.18:07

90'+1' ESPULSO Elvis Kabashi: colpo al volto intenzionale ai danni di Esposito.18:05

90'+1' AMMONITO Francesco Pio Esposito: coinvolto nelle proteste.18:05

90' Sono 4' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Di Cicco, si giocherà fino al 94'.18:06

90' GOL ANNULLATO A VIGNALI! Revocato immediatamente il gol al subentrato, tensione generale in questi ultimi istanti di gara.18:04

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà concesso il recupero.18:02

87' VERDE DAL LIMITE! Il numero 99 rientra su Melegoni, mette il mirino sulla porta e scaglia un mancino a giro che termina di poco oltre la traversa.18:01

85' Punizione che termina con un nulla di fatto, possesso Spezia al minuto 85'.17:58

84' Palla inattiva a favore della Reggiana dai 20 metri, da posizione defilata batterà Melegoni.17:58

84' AMMONITO Luca Vignali: subito un giallo pe ril subentrato per un fallo ai danni di Okwonkwo.17:57

82' Lancio profondissimo di Hristov per lo scatto di Francesco P. Esposito, Satalino fa voce grossa in uscita ma viene atterrato irregolarmente proprio dal subentrato bianconero. Punizione per lo Spezia dalla propria area di rigore.17:56

81' Sostituzione Spezia: fuori dal campo Francesco D'Assisi Cassata, dentro al suo posto Luca Vignali.17:55

80' Ultimi 600'' di match, poi spazio all'extra-time.17:53

78' Esposito procede alla battuta ma non va direttamente in porta, apertura per Nagy che tenta il traversone ma anche in questa occasione l'uscita di Satalino è impeccabile.17:53

77' Acceso duello fisico tra Bianco ed Esposito, punizione a favore dello Spezia e gesto di fairplay tra i due.17:52

74' Punizione Spezia dai 35 metri, Esposito va alla ricerca di Bandinelli ma ancora una volta decide la presa sicura di Satalino.17:48

74' Okwonkwo prova subito ad incidere sul match, conclusione con il destro da fuori area che non centra però lo specchio. Si riparte da Zoet.17:47

72' Sostituzione Spezia: fuori Diego Falcinelli, dentro al suo posto Francesco Pio Esposito.17:46

72' Sostituzione Spezia: fuori Filip Wojciech Jagiełło, dentro Filippo Bandinelli.17:46

71' Sostituzione Reggiana: esce dal campo Diomandè Yann Cedric Gondo, lo sostituisce Orji Okwonkwo.17:45

71' Sostituzione Reggiana: fuori Natan Girma, dentro Stefano Pettinari.17:45

70' Ottavo corner per lo Spezia, traiettoria a rientrare di Esposito che non trova però alcuna soluzione. Rinvio dal fondo con Satalino.17:43

68' DECISIVO SATALINO! Elia compie uno squillo davvero velenoso, dal limite dell'area trova lo spazio giusto per una conclusione che sarebbe terminata sotto l'incrocio dei pali, sulla traiettoria interviene Satalino che con un difficile intervento dveia in corner.17:43

67' Pronti alcuni cambiamenti lungo la panchina granata, attese delle sostituzioni.17:41

64' Giro dalla bandierina di cui si incarica Esposito, palla spedita in out da Marcandalli.17:38

63' Il numero 29 bianconero era diffidato, salterà la prossima sfida.17:37

63' AMMONITO Francesco D'Assisi Cassata: duro intervento ai danni di Marcandalli.17:37

62' Soluzione verticale di Esposito per il movimento di Falcinelli, Rozzio ripiega efficacemente e concede soltanto la rimessa laterale.17:36

61' Sostituzione Reggiana: fuori Manolo Portanova, dentro al suo posto Filippo Melegoni.17:36

58' CHE AZIONE DELLO SPEZIA! Combinazione perfetta dei giocatori in maglia bianconera, triangolazione di scambi tra Verde e Cassata con quest'ultimo che giunto davanti allo specchio calcia potentemente, trovando la risposta in due tempi di Satalino. Ancora 0-0 alle porte dell'ultima mezz'ora.17:33

57' Traversone di Nagy in area avversaria, Cassata nel tentativo di controllare la sfera tocca con la mano. Punizione Reggiana di cui si incarica Pieragnolo.17:31

54' Verde procede alla battuta del giro dalla bandierina, non trova però soluzioni amiche e la palla torna alla Reggiana.17:27

53' Satalino disturbato da Cassata sulla torsione di Falcinelli, estremo difensore costretto a concedere il corner agli avversari.17:27

52' Intervento irregolare di Marcandalli ai danni di Verde, proteste generali dei giocatori granata che non mutano però la decisione del direttore di gara.17:26

50' Cassata velocizza la manovra con un lungo suggerimento per Falcinelli, il centravanti arriva sulla sfera ma viene bloccato dalla segnalazione di outside. Punizione Reggiana dalla difesa.17:24

48' Nagy penetra in area avversaria con la complicità di un rimpallo, poi cerca il cross per Nikolaou ma Satalino interviene ricevendo gli applausi del Mapei.17:23

46' Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dallo Spezia.17:19

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.17:19

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.17:05

Si chiude dopo soli sessanta secondi addizionali la prima frazione di gioco al Mapei Stadium, risultato fisso sullo 0-0. I primi 45' non hanno mostrato una gara particolarmente ricca di occasioni ed emozioni, quanto piuttosto una grande quantità di azioni fallose, come testimoniato dalle quattro sanzioni disciplinari estratte dal direttore di gara. L'unica vera chance del match è finora quella che arriva dai piedi di Girma: ripartenza di Fiamozzi, cross al centro per lo svizzero in maglia 80 e conclusione al volo che si infrange sul palo lontano. Tre le ammonizioni a carico dei padroni di casa, una sola sanzione per lo Spezia a carico invece di Salvatore Esposito.17:05

45'+1' FISCHIO DI SANTORO: termina il primo tempo.17:02

45' Calcio d'angolo a favore dello Spezia, batte Verde dalla bandierina.17:02

45' Un solo minuto di recupero, si giocherà fino al 46'.17:01

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi sarà possibile recupero.17:01

44' AMMONITO Salvatore Esposito: intervento falloso del centrocampista di D'Angelo ai danni di Gondo.17:01

41' Apertura imprecisa di Jagiello verso Verde, Sampirisi recupera il possesso affidando la sfera a Satalino.16:57

38' Altra occasione per la formazione di Nesta, Kabashi dal limite dell'area riceve da Pieragnolo e scaglia un potente mancino che termina però, anche in questa occasione, fuori dallo specchio difeso da Zoet.16:54

37' In questi ultimi minuti il possesso e le occasioni sono a favore dei padroni di casa, altra chance offensiva con Marcandalli che svetta alle spalle di Mateju non trovando la porta.16:53

35' LEGNO DI GIRMA! Reggiana a centimetri dalla rete del vantaggio! Cross calibrato di Fiamozzi dall'out di destra, palla che arriva al numero 80 che calcia di prima intenzione trovando un palo pieno. Trema lo Spezia al 35', corner per i Granata.16:52

33' Falcinelli riceve il filtrante da Cassata, sposta la sfera sul mancino e calcia in porta un forte diagonale rasoterra che termina però al lato del secondo palo. Rinvio dal fondo per Satalino.16:50

31' AMMONITO Edoardo Pieragnolo: fallo tattico speso dal classe 2003.16:48

30' Ripartenza fulminea di Girma, che taglia tutto il campo e da via al contropiede, poi scambia con Bianco che è impreciso nel tocco di ritorno e regala la sfera a Zoet.16:47

28' Pieragnolo riceve da Marcandalli, salta Cassata ed imbuca un difficile pallone per Girma, Mateju interviene con tempismo ed annulla la chance di ripartenza allo svizzero. Possesso Spezia.16:45

25' Bianco prova a far tremare la porta bianconera, procede alla conclusione con un forte destro dal limite dell'area ma spedisce la sfera di molto oltre la traversa. Ancora Zoet dal fondo.16:42

23' Corner che termina con un nulla di fatto, si ripartirà da Zoet.16:42

22' Arriva il primo calcio d'angolo del match, è a favore della Reggiana. Dalla bandierina batterà Portanova, salgono le torri.16:41

20' RISPOSTA DI SATALINO! Primo vero squillo del match, con Cassata che scorre lungo l'out di destra e con un forte tiro centra lo specchio avversario, risposta determinante dell'estremo difensore di Nesta che mantiene invariato il parziale.16:38

17' Ancora un'interruzione, stavolta resta a terra Girma. Colpo al volto che richiede l'intervento dello staff medico, fase della partita non particolarmente entusiasmante, molti i contrasti fallosi.16:34

17' Pieragnolo resta a terra dopo uno scontro di gioco con Mateju, Santoro non concede il fallo ma è costretto ad interrompere il gioco.16:33

15' Spezia che ha tra i piedi la chance della ripartenza, Esposito prova a velocizzare la manovra con una sventagliata per Cassata che è però di molto fuori misura. Si riparte con una rimessa laterale per la Reggiana.16:31

12' Della battuta si incarica Verde, esecuzione da rivedere che regala di fatto la rimessa laterale ai granata.16:29

11' Palla inattiva dai 25 metri a favore dei bianconeri, sul punto di battuta pronti Esposito e Verde.16:28

8' Scontro di gioco tra Gondo e Cassata, Santoro costretto a sedare le scintille tra i due. Fase molto accesa della gara dal punto di vista agonistico.16:24

7' CHANCE PER LO SPEZIA! Indecisione di Marcandalli nella propria area di rigore, della disattenzione approfitta Verde che calcia in porta non trovando lo specchio d'un soffio.16:23

5' AMMONITO Paolo Rozzio: un altro giallo a carico dei granata.16:22

4' Profondo lancio di Portanova alla ricerca di Marcandalli, Zoet è sicuro in uscita ed evita la chance del possibile vantaggio.16:21

1' AMMONITO Manolo Portanova: subito cartellino giallo per il numero 90 granata.16:17

1' Il primo pallone del match è giocato dalla Reggiana.16:16

1' PARTITI! Via a Reggiana-Spezia.16:16

Fischio d'inizio programmato alle ore 16:15.16:04

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.16:04

FORMAZIONI UFFICIALI: SPEZIA (3-4-3). Ospiti che rispondono con: Zoet; Mateju-Hristov-Nikolaou; Elia-Nagy-Esposito-Cassata; Verde-Falcinelli-Jagiello. Allenatore: Luca D'Angelo. A disposizione: Gelashvili, Muhl, Tanco, Vignali, Bertola, Pietra, Candelari, Bandinelli, Pio Esposito F., Luca Moro, Cipot, Mascardi.16:03

FORMAZIONI UFFICIALI: REGGIANA (3-4-2-1). Scendono in campo: Satalino; Sampirisi-Rozzio-Marcandalli; Fiamozzi-Kabashi-Bianco-Pieragnolo; Portanova-Girma; Gondo. Allenatore: Alessandro Nesta. A disposizione: Szyminski, Libutti, Pajac, Melegoni, Reinhart, Blanco, Cigarini, Okwonkwo, Pettinari, Antiste, Motta, Sposito.16:01

A coadiuvare il fischietto siciliano sono chiamati gli assistenti di linea Bahri-Votta; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Di Cicco; postazione VAR presidiata dal Sig. Di Martino, ausiliato dalll'A.VAR Muto di Torre Annunziata.15:58

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Alberto Santoro, della sezione di Messina.15:57

Ultimi attimi d'attesa allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, poi sarà Reggiana-Spezia! In questo pomeriggio di B, il calendario pone a confronto emiliani e liguri dopo ben sei mesi dall'ultima volta, scontro risalente allo scorso 23 settembre in cui i Granata si imposero per 2-1 sulla formazione bianconera. In vista dell'odierno incrocio, lo Spezia approda in terra emiliana con alle spalle un'importante vittoria per 2-1 rifilata al Sudtirol, che contribuisce a consolidare il momentaneo 17^ posto con 30 punti, mantenendo due punti di vantaggio sulla terzultima; posizione lievemente più avanzata quella della Reggiana, che occupa ora il 13^ tassello della classifica generale con 36 punti.15:56

Benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Spezia, gara valida per il turno numero 30 del Campionato di Serie B.15:50